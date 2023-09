LIVE Slittino, Doppio Olimpiadi 2022 in DIRETTA: terzo oro consecutivo per i tedeschi Windl/Arlt. Sesto posto per gli azzurri Rieder/Kainzwaldner

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15:19 Finisce qui, con il trionfo dei leggendari Windl e Arlt, la nostra DIRETTA LIVE. Grazie per essere stati con noi e continuate a seguire OA Sport per tutte le analisi e gli approfondimenti su questa e su tutte le altre gare delle Olimpiadi di Pechino 2022!

15:18 Difficilmente la medaglia sarebbe arrivata anche senza quell’errore. Ma di certo la sbavatura sul finale ha precluso agli azzurri un ottimo quarto posto.

15:17 Doppietta per la Germania che piazza Eggert e Benecken sul secondo gradino del podio. Bronzo per gli austriaci Steu/Koller che precedono le due coppie lettoni e poi gli azzurri, protagonisti comunque di una discreta gara.

15:15 Vengono subito festeggiati da tutta la squadra, compresi i rivali Eggert e Benecken insieme ad un’altra leggenda di questa disciplina, Natalia Geisenberger che ieri è riuscita a compiere la stessa impresa, vincendo il terzo oro.

15:13 SEMPRE LORO! Terzo successo consecutivo per i due Tobias! Wendl e Arlt sono nella leggenda!

15:12 Ultima coppia. Wendl/Arlt per la leggenda, per il terzo oro consecutivo! Partono da appena 45 millesimi di vantaggio sui connazionali!

15:11 CHE MANCHE PER EGGERT/BENECKEN! 1:56.653 il tempo con cui proveranno a spodestare i campioni Wendl/Arlt.

15:09 Buona la manche degli austriaci che piazzano un 1:57.065 e aspettano i tedeschi.

15:08 La gara continua, gli austriaci Steu e Koller devono difendersi dai lettoni e proveranno a migliorare la loro posizione.

15:07 Errore sul finale per la coppia azzurra che spreca quella che poteva essere una buona run. Si mettono al terzo posto e dicono addio al sogno medaglia.

15:05 CI SIAMO! Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner per attaccare le medaglie!

15:04 Bots/Plume si mettono in testa pur con un tempo non eccezionale. Ci siamo…

15:03 Momento della seconda coppia lettone. Sono dietro di soli 26 millesimi rispetto agli azzurri.

15:01 Si mettono comodamente in testa i lettoni. 1:57.437 il loro tempo con cui proveranno ad attaccare anche la posizione degli azzurri.

15:00 Inizia la lotta per i piani alti della classifica. Turno dei fratelli Sics, Lettonia. Partono da 58.703

14:59 Ancora molto bene i canadesi. 1:57.918 il tempo e si mettono davanti alla coppia russa per 75 millesimi.

14:59 Tocca ai canadesi Walker/Snith, molto positivi nella prima run

14:58 1:58.065 il tempo dei polacchi, che si inseriscono al secondo posto.

14:57 Scende la coppia polacca Chmielewski/Kowalewski. Ci avviciniamo al momento decisivo…

14:55 Si mettono in testa Denisiyev e Antonov con oltre 5 decimi di vantaggio sui connazionali, tempo totale di 1:57.993

14:54 Seconda coppia russa, anche loro sottotono nella prima run.

14:53 Terzo posto per i coreani. 1:58.727 il loro tempo.

14:52 È il momento di Park/Cho, coppia coreana che parte dal tempo di 59.361.

14:51 Si mettono in testa i russi con appena 7 millesimi di vantaggio. 1:58.508 il tempo totale

14:50 Tocca a Bogdanov e Prokhorov, una delle due coppie russe, entrambe deludenti nella prima run.

14:49 Inizia a salire di colpi la gara. Gli americani fermano il cronometro a 1:58.515.

14:48 Partono da 59.389 gli americani Di Gregorio e Hollander.

14:46 Anche i rumeni vanno dietro a Vavercak e Zmij, a conferma della loro buona prestazione. 1:59.937 il tempo totale.

14:45 Tocca alla coppia rumena Gitlan/Serban.

14:43 Gli ucraini vanno dietro alla coppia slovacca, si fermano a 2:00.063.

14:42 È il momento degli ucraini Stakhiv/Lysetskyi. Partono da 59.983

14:41 Si ribaltano sul finale gli slovacchi che fanno comunque un discreto tempo. Totale di 1:59.842

14:40 Terza ed ultima coppia che è stata sopra al minuto nella prima run, gli slovacchi Vavercak e Zmij.

14:39 Migliorano il loro tempo i cechi e si fermano a 2:00.117.

14:38 Ora tocca ai cechi Vejdelek/Pekny.

14:37 Altra manche difficile per i cinesi. Tempo totale di 2:01.572.

14:35 Primi a scendere la coppia cinese Huang/Peng che riparte dal 1:00.732 della prima run.

14:35 Ormai è tutto pronto per l’inizio della seconda e decisiva manche. FORZA AZZURRI!

14:32 La lotta per il titolo sembra un affare tutto tedesco, tra la coppia Windl/Artl e la coppia Eggert/Benecken, separati da soli 45 millesimi dopo la prima run. Terzo posto a 171 millesimi per gli austriaci Steu/Koller, sotto le loro possibilità nella prima manche.

14:30 Le prime coppie a scendere saranno lontanissime dalla lotta medaglie. La gara inizierà ad entrare nel vivo con la prima delle due coppie lettoni, piazzata al sesto posto dopo la prima manche.

14:27 Davanti a tutti la leggendaria coppia Windl/Arlt che va alla ricerca del terzo oro consecutivo.

14:24 Si scenderà con ordine inverso rispetto ai piazzamenti della manche precedente. Prima degli azzurri scenderanno le due coppie lettoni. Bisognerà prima difendersi da loro per poi provare l’assalto alle medaglie.

14:22 Gli azzurri Rieder e Kainzwaldner ripartono dal quarto posto. Il podio è lontano 176 millesimi. La missione è difficile ma non impossibile.

14:20 Amiche ed amici di OA Sport, bentornate/i. Mancano 15 minuti all’inizio della manche decisiva per assegnare titolo e medaglie nello slittino doppio.

14:02 Di seguito la top10 a fine prima run. La seconda ed ultima manche partirà alle 14:35. Ci risentiamo tra meno di mezz’ora!

1 WENDL Tobias / ARLT Tobias 58.255 0.000

2 EGGERT Toni / BENECKEN Sascha 58.300 +0.045

3 STEU Thomas / KOLLER Lorenz 58.426 +0.171

4 RIEDER Emanuel / KAINZWALDNER Simon 58.602 +0.347

5 BOTS Martins / PLUME Roberts 58.628 +0.373

6 SICS Andris / SICS Juris 58.703 +0.448

7 WALKER Tristan / SNITH Justin 58.895 +0.640

8 CHMIELEWSKI Wojciech / KOWALEWSKI Jakub 58.992 +0.737

9 DENISYEV Aleksandr / ANTONOV Vladislav 59.040 +0.785

10 PARK Jinyong / CHO Jung Myung 59.361 +1.106

14:00 Per ora comandano i bicampioni olimpici Wendl/Arlt. Inseguono i connazionali tedeschi Eggert/Benecken ad appena 45 millesimi di distacco. Gli austriaci Steu/Koller sono terzi a 171 di millesimi dai leader. Quarto posto per Riede/Kainzwaldner a 347 di ritardo e con 26 millesimi di vantaggio sulla coppia lettone Bots/Plume.

13:57 Finita quindi la prima manche. Gli azzurri hanno fatto segnare un ottimo tempo, frutto soprattutto di una buonissima partenza. Le prime tre coppie sono comunque piuttosto lontane, servirà probabilmente un piccolo regalino da parte di una di loro per tentare l’assalto alle medaglie.

13:55 Sedicesimi i cechi con 1:00.248

13:54 Partirà ora l’ultima coppia.

13:53 1:00.732 il tempo della coppia cinese, ultimi.

13:51 Lontani anche gli americani, 59.389.

13:49 Tredicesimo posto provvisorio per gli ucraini, lontani con 59.983.

13:47 Dodicesima piazza per i rumeni Gitlan/Serban. 59.694 il loro tempo.

13:44 Sostanzialmente finite le coppie competitive. La coppia coreana Park/Cho è decima con 59.361.

13:42 Terzo tempo per Steu/Koller. 58.426 per loro che mettono quasi 2 decimi tra loro e gli azzurri.

13:41 Momento chiave, tocca agli austriaci.

13:40 I canadesi Walker/Snith sbagliano sul finale e si mettono in sesta posizione con 58.895. Fino a metà gara erano in lotta con i primi.

13:39 La coppia slovacca Vavercak/Zmij fa segnare l’ultimo tempo con 1:00.138

13:38 Ora due coppie che non competono per le medaglie. Con il numero 11 scenderanno gli austriaci, in lotta anche per l’oro.

13:37 Denisyev e Antonov vanno dietro agli azzurri! 59.040 il loro tempo, anche loro

13:36 Turno della seconda coppia russa. Anche loro sono contendenti per il podio.

13:35 58.992 il tempo della coppia polacca. Non partono con ambizioni di medaglia.

13:33 Pessima la manche dei russi!!! Tanti gli errori per loro che fermano il cronometro a 59.376, lontani dalla lotta per le medaglie!

13:31 La prossima discesa sarà importante per le speranze di medaglia degli azzurri. Tocca ai russi Bogdanov/Prokhorov.

13:30 Wendl e Artl non sembrano intenzionati ad abdicare. Si mettono in testa con un ottimo 58.255

13:29 SECONDO TEMPO PER GLI AZZURRI! 58.602 il tempo, buona discesa per Rieder e Kainzwaldner.

13:28 Tocca a Rieder e Kainzwaldner. FORZA RAGAZZI!

13:27 58.628 il loro tempo, secondi.

13:26 È il momento di Bots/Plume, seconda coppia lettone

13:25 Super tempo per Toni Eggert e Sascha Benecken. 58.300 e già 4 decimi di vantaggio sui lettoni.

13:24 Tocca a Eggert e Benecken, Germania.

13:23 58.703 il tempo di Sics/Sics. Non perfetti i lettoni che fermano il cronometro con un tempo simile a quello delle prove.

13:21 INIZIA LA PRIMA MANCHE!

13:19 Manca ormai pochissimo. I primi a partire saranno i lettoni Sics/Sics. Gli azzurri partiranno per quarti!

13:17 Pista molto tecnica quella dello Yanqing National Sliding Centre, che permette veramente pochissimo margine di errore.

13:15 Ricordiamo che a differenza delle prove singole, le gare di doppio prevedono solo due manche. Imperativo non sbagliare!

13:13 Nell’ultima prova gli azzurri si sono piazzati al quinto posto, a 417 millesimi dai leader, a meno di 3 decimi dal podio.

13:10 Le speranze azzurre sono riposte sulla coppia formata da Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner, stabilmente tra le prime sei coppie al mondo, e tra i primissimi outsiders per una posizione da medaglia. La lotta sarà principalmente con la coppia austriaca Steu-Koller, i russi Prokhorov-Denisiyev e i fratelli lettoni Andris e Juris Sics.

13:07 Si assegna la terza medaglia dello Slittino a Pechino e per cercare i favoriti, ancora una volta bisogna guardare in casa Germania. La coppia Wendl-Arlt proverà a fare la storia vincendo il terzo oro consecutivo, ma quest’anno la concorrenza interna, in particolare della coppia Eggert-Benecken è più pericolosa che mai.

13:05 Amiche ed amici di OA Sport, benvenute/i alla DIRETTA LIVE della gara di slittino doppio valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara di slittino doppio valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022. Sul budello di Yanqing ci attende una gara davvero interessante, con diversi binomi pronti a puntare alla medaglia d’oro, mentre gli italiani cercheranno la prova perfetta per piazzare il “colpaccio”.

Tra le coppie pronte a vincere il titolo, ovviamente, non possiamo che guardare in casa Germania. Tobias Wendl e Tobias Arlt sono reduci da due ori tra Sochi 2014 e PyeongChang 2018, per cui sognano uno storico tris. I primi della classe, tuttavia, sono i connazionali Toni Eggert e Sascha Benecken, bronzo quattro anni or sono e dominatori delle ultime Coppe del Mondo. Per loro manca solo il suggello sotto i Cinque Cerchi.

Attenzione anche agli austriaci Thomas Steu e Lorenz Koller, ai lettoni Andris e Juris Sics, ai russi Andrei Bogdanov-Iurii Prokhorov e Aleksandr Denisyev e Vladislav Antonov, senza dimenticare gli azzurri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner che hanno dimostrato di potersela giocare (per il podio) quasi sempre.

La prima manche del doppio scatterà domani alle ore 13.20 italiane (le 20.20 cinesi), quindi subito dopo si passerà alla seconda, senza soluzioni di continuità, alle ore 14.35. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo dello slittino olimpico.

