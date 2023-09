LIVE Skeleton femminile, Olimpiadi 2022 in DIRETTA: l’australiana Narracott leader a sorpresa! Margaglio lontana dalle prime

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

4.58: Per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento a questa mattina per le ultime due manche della gara maschile e a domani per le ultime due manche della gara femminile

4.57: Questa è la classifica dopo due manche della gara di skeleton femminile:

1 19 AUS NARRACOTT Jaclyn 2 2:04.34

2 13 GER NEISE Hannah 2 2:04.55 +0.21

3 16 GER HERMANN Tina 2 2:04.57 +0.23

4 18 CHN ZHAO Dan 2 2:04.66 +0.32

5 17 GER LOELLING Jacqueline 2 2:04.72 +0.38

6 11 NED BOS Kimberley 2 2:04.73 +0.39

7 14 CZE FERNSTAEDT Anna 2 2:04.79 +0.45

8 12 USA UHLAENDER Katie 2 2:04.87 +0.53

9 20 CAN RAHNEVA Mirela 2 2:05.17 +0.83

10 6 CHN LI Yuxi 2 2:05.26 +0.92

11 15 BEL MEYLEMANS Kim 2 2:05.27 +0.93

12 7 AUT FLOCK Janine 2 2:05.36 +1.02

13 10 ROC KANAKINA Yulia 2 2:05.51 +1.17

14 9 BRA SILVEIRA Nicole Rocha 2 2:05.53 +1.19

15 5 ROC TARARYCHENKOVA Alina 2 2:05.60 +1.26

16 4 ITA MARGAGLIO Valentina 2 2:05.88 +1.54

17 8 CAN CHANNELL Jane 2 2:05.90 +1.56

18 3 ROC NIKITINA Elena 2 2:05.99 +1.65

18 2 USA CURTIS Kelly 2 2:05.99 +1.65

20 1 LAT TERAUDA Endija 2 2:06.13 +1.79

4.56: Leader a sorpresa dopo due manche è la australiana Narracott che ha 21 centesimi di vantaggio sulla tedesca Neise e 23 centesimi di vantaggio sull’altra tedesca Hermann. deludente la prova dell’azzurra Margaglio che è 16ma e si può solo in parte consolare con il record nella sezione di spinta

4.55: La portoricana Delka chiude a 4″96 dalla testa, 24ma e la rappresentante delle Isole Vergini Tannenbaum chiude ultima, 25ma a 9″50 dalla testa

4.49: Recupera una posizione la britannica Crowley che è 22ma a 2″21

4.46: La britannica Deas non rimonta ed è 21ma a 1″80 dalla vetta, la coreana Kim si conferma al 22mo posto a 2″62 dalla testa

4.44: Davanti, dunque, c’è l’australiana Narracott che si tiene alle spalle Germania e Cina per il momento ma gli errori, si è visto in questa seconda manche, sono sempre dietro l’angolo. L’azzurra Margaglio è 14ma

4.43: Errore gravissimo nel finale per la canadese Rahneva che crolla letteralmente e subisce un ritardo di 83 centesimi, è nona

4.41: Guadagna ancora la australiana Narracott che va nettamente al comando con un vantaggio di 21 centesimi su Neise

4.39: Non riesce a mettersi al comando la cinese Zhao che sbaglia nel finale ed è terza a 11 centesimi da Neise

4.36: Paga a caro prezzo un paio di imprecisioni la tedesca Loelling che chiude con 17 centesimi di ritardo da Neise ed è terza

4.34: Secondo posto provvisorio per la tedesca Hermann a soli due centesimi dalla compagna Neise

4.32: Tanti errori per la belga Meylemans che perde tanto tempo nel finale e accumula un ritardo di 72 centesimi, è sesta

4.30: Perde tanto la ceca Fernstaedt che chiude al terzo posto a 24 centesimi dalla tedesca Neise

4.27: Fa la differenza nel finale la tedesca Neise che va al comando con 18 centesimi di vantaggio su Bos

4.25: Brava la statunitense Uhlaender che tiene il ritmo della olandese e chiude seconda a 14 centesimi dalla leader

4.23: Grande prova della olandese Bos che con un finale splendido va al comando con 53 centesimi di vantaggio e potrebbe rimontare diverse posizioni

4.21: Perde tutto nel finale la russa Kanakina che chiude a 25 centesimi dalla vetta ed è momentaneamente terza

4.19: Terzo posto provvisorio per la brasiliana Silveira che conclude al terzo posto a 27 centesimi dalla testa

4.16: Perde tanto nella parte finale la canadese Channell che commette tanti errori ed è quinta, dietro Margaglio a 64 centesimi dalla testa

4.14: Va dietro a Li la austriaca Flock che è seconda a 10 centesimi dalla padrona di casa

4.12: La cinese Li va ad incrementare sensibilmente il suo vantaggio e va in testa con 34 centesimi di vantaggio

4.10: La russa Tararychenkova non sbaglia nel finale e va al comando con 28 centesimi di vantaggio su Margaglio

4.08: Ancora non riesce a digerire le ultime due curve l’azzurra Margaglio che perde un’enormità nel finale dopo una buona prova ed è prima con 11 centesimi di vantaggio nel finale

4.05: Tante sbavature per la russa Nikitina che fa segnare lo stesso tempo della statunitense Curtis e dunque ci sono due leader

4.03: Va ad aumentare a 14 centesimi il vantaggio su Terauda la statunitense Curtis che si piazza al comando della classifica provvisoria

4.01: Tempo complessivo di 2’06″13 per la lettone Terauda che ha aperto la seconda manche

3.58: Tra le prime a partire nella seconda manche l’azzurra Margaglio, che ha commesso qualche errore di troppo nella prima parte di gara e ha accumulato 81 centesimi di ritardo, chiudendo al 17mo posto

3.56: Dopo la prima manche guida a sorpresa la canadese Rahneva con soli 2 centesimi di vantaggio sulla australiana Narracott e 23 centesimi sulla cinese Zhao

3.53: Tra pochi minuti il via della seconda manche di skeleton femminile

3.26: Per il momento è tutto l’appuntamento per la seconda manche è alle 4.00

3.25: Questa la classifica al termine della prima manche:

1 CAN RAHNEVA Mirela 1:02.03

2 AUS NARRACOTT Jaclyn 1:02.05 +0.02

3 CHN ZHAO Dan 1:02.26 +0.23

4 GER LOELLING Jacqueline 1:02.27 +0.24

5 GER HERMANN Tina 1:02.28 +0.25

6 BEL MEYLEMANS Kim 1:02.35 +0.32

6 CZE FERNSTAEDT Anna 1:02.35 +0.32

8 GER NEISE Hannah 1:02.36 +0.33

9 USA UHLAENDER Katie 1:02.41 +0.38

10 NED BOS Kimberley 1:02.51 +0.48

11 ROC KANAKINA Yulia 1:02.56 +0.53

12 BRA SILVEIRA Nicole Rocha 1:02.58 +0.55

13 CAN CHANNELL Jane 1:02.59 +0.56

14 AUT FLOCK Janine 1:02.64 +0.61

14 CHN LI Yuxi 1:02.64 +0.61

16 ROC TARARYCHENKOVA Alina 1:02.74 +0.71

17 ITA MARGAGLIO Valentina 1:02.84 +0.81

18 ROC NIKITINA Elena 1:02.92 +0.89

19 USA CURTIS Kelly 1:02.94 +0.91

20 LAT TERAUDA Endija 1:02.98 +0.95

3.22. Tannenbaum delle Isole Vergini chiude la sua prova a 4″45 da Rahneva che dunque vince la prima manche

3.21: 22ma posizione provvisoria per la coreana Kim a 1″25 dalla testa

3.19: E’ dietro a Margaglio la lettone Terauda che chiude a 95 centesimi da Rahneva ed è ventesima

3.17: La portoricana Delka accumula un ritardo di 2″80, è 22ma attualmente

3.15: Perde tanto nell’ultimo tratto del tracciato la cinese Li che sui inserisce in 14ma posizione a 61 centesimi dalla testa

3.12: Errori nel finale per la britannica Crowley che chiude a 1″29 dalla testa

3.10: Buona prestazione anche per la ceca Fernstaedt che non va lontana dalla canadese ed è sesta a 32 centesimi da Rahneva

3.08: E’ seconda la australiana Narracott! Gara parallela rispetto alla canadese Rahneva che mantiene 2 centesimi di vantaggio sulla australiana

3.06: Prova negativa per la statunitense Curtis che va dietro a Margaglio, 16ma a 91 centesimi dalla testa

3.04: E’ in corsa per il podio anche la statunitense Uhlaender che chiude settima a 38 centesimi dalla vetta

3.02: Non lontana dalle prime della classe la tedesca Neise che è sesta a 33 centesimi dalla testa

3.00: Gara in rimonta per la tedesca Loelling che, a differenza di chi l’ha preceduta, non perde nel finale e si inserisce in terza posizione a 24 centesimi dalla canadese

2.58: La canadese Channell lascia tanto nella seconda parte della pista ed è ottava a 56 centesimi dalla testa

2.55: Perde qualcosa di troppo la belga Meylemans nella parte finale ma non è fuori dalla lotta per le medaglie, è quarta a 32 centesimi

2.53: Straordinaria la manche della canadese Rahneva che riesce a fare la differenza proprio nel finale ed è prima con un vantaggio di 23 centesimi su Zhao

2.51: Anche la russa Tararychenkova perde tantissimo nel finale e si inserisce al settimo posto a 48 centesimi di ritardo da Zhao

2.48: NOOOOOOOOOOO! Errore grave nel finale per Margaglio che era in testa prima dell’ultimo tratto e chiude con 58 centesimi di ritardo, è settima. Miglior tempo di spinta ma tocca per due volte il bordo della pista nel finale e perde tantissimo

2.46: Anche la russa Kanakina perde tanto nel finale su Zhao e chiude al quarto posto a 30 centesimi dalla testa. Ora Margaglio

2.44: Resta in scia alla cinese Zhao la campionessa olimpica Hermann che conclude a soli 2 centesimi dalla padrona di casa

2.42: Anche l’austriaca Flock non riesce a tenere il ritmo della cinese Zhao nelle ultime curve. Chiude al quarto posto a 38 centesimi dalla battistrada

2.40: La russa Nikitina perde tantissimo nel finale mettendo di traverso la slitta e chiude al quarto posto a 66 centesimi da Zhao

2.38: Qualche sbavatura nel finale per la dominatrice della stagione, l’olandese Bos che chiude al secondo posto con 25 centesimi di ritardo da Zhao

2.35: La portabandiera cinese Zhao con un finale di altissima qualità va al comando con 32 centesimi di vantaggio su Silveira

2.33: Ottima manche della emergente brasiliana Silveira che chiude la sua prova al comando con 41 centesimi di vantaggio sulla britannica Dean

2.31: La britannica Deas, terza a PyeongChang, chiude la sua prova con il tempo di 1’02″99

2.28: Questa la starting list della prima manche:

1 GBR DEAS Laura

2 BRA SILVEIRA Nicole Rocha

3 CHN ZHAO Dan

4 NED BOS Kimberley

5 ROC NIKITINA Elena

6 AUT FLOCK Janine

7 GER HERMANN Tina

8 ROC KANAKINA Yulia

9 ITA MARGAGLIO Valentina

10 ROC TARARYCHENKOVA Alina

11 CAN RAHNEVA Mirela

12 BEL MEYLEMANS Kim

13 CAN CHANNELL Jane

14 GER LOELLING Jacqueline

15 GER NEISE Hannah

16 USA UHLAENDER Katie

17 USA CURTIS Kelly

18 AUS NARRACOTT Jaclyn

19 CZE FERNSTAEDT Anna

20 GBR CROWLEY Brogan

21 CHN LI Yuxi

22 PUR DELKA Kellie

23 LAT TERAUDA Endija

24 KOR KIM Eunji

25 ISV TANNENBAUM Katie

2.25: La gara si disputa su quattro manche

2.21: Tra le possibili outsider per un piazzamento di prestigio c’è anche l’unica azzurra al via Valentina Margaglio che quest’anno è riuscita a salire sul podio di Coppa del Mondo

2.18: Le pretendenti al successo e alle medaglie sono numerose. Dalla fresca vincitrice della Coppa del Mondo, l’olandese Kimberley Bos, passando per le tedesche Tina Hermann e Jacqueline Loelling, l’austriaca Janine Flock, la russa Elena Nikitina

2.14: Sul budello di Yanqing si incomincia a fare sul serio, con le prime due manche di questa attesissima prova che, come sempre ci regalerà grande spettacolo.

2.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della gara di skeleton femminile valevole per i Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022.

