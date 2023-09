LIVE Sinner-Hurkacz 3-6 3-6, ATP Dubai 2022 in DIRETTA: l’azzurro non brilla e il polacco vola in semifinale contro Rublev!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.46 Grazie a tutti per averci seguito e buona giornata!

15.45 Diamo un’occhiata alle statistiche del match: 6 ace a 4 in favore di Hubert Hurkacz con due doppi falli a uno. Il polacco ha vinto l’82% di punti con la prima di servizio dopo aver trovato il 57% con la prima di servizio e il 62% con la seconda non concedendo alcuna palla break. L’azzurro invece ha trovato il 71% di punti con la prima dopo il 70% di prime e il 28% con la seconda concedendo 8 palle break e annullandone 5. 61 punti vinti da Hurkacz contro 48 dell’azzurro.

15.43 Hubert Hurkacz vola in semifinale per la prima volta in carriera a Dubai! Il polacco sfiderà Andrej Rublev, che ha battuto in rimonta l’americano MacKenzie McDonald, dopo aver battuto con un doppio 6-3 l’amico Jannik Sinner dopo un’ora e 25 minuti. Seconda affermazione su tre incroci per il polacco che scavalca proprio l’azzurro in classifica: il classe 2001 esce di nuovo ai quarti dopo aver perso contro Aslan Karatsev lo scorso anno. Tanta delusione per il #4 del seeding dopo tanti errori e i tre break subiti nel match.

FINE SECONDO SET

3-6 GAME SET AND MATCH HUBERT HURKACZ! Il polacco vola in semifinale: delusione per Jannik Sinner.

30-40 Scappa via il diritto in risposta di Hurkacz.

15-40 Ace centrale dell’italiano.

0-40 TRE MATCH POINT HURKACZ! Discesa a rete di Sinner sbagliata.

0-30 Altro rovescio lungo di un Sinner troppo compassato.

0-15 Servizio e rovescio diagonale in rete di Sinner.

3-5 SINNER SPRECA UNA CHANCE D’ORO DOPO LO SPAZIO CREATOSI CON IL DIRITTO!

40-30 ROVESCIO VINCENTE DI SINNER AIUTATO DAL NASTRO! Sorpreso Hurkacz che aveva attaccato la rete.

40-15 Diritto in avanzamento in rete di Hurkacz.

40-0 Servizio e diritto del #11 al mondo.

30-0 Risposta lunga di Hurkacz.

15-0 Prima vincente del polacco.

3-4 Sinner isi salva e non concede palle break.

AD-40 Ottima prima del classe 2001.

40-40 Stecca di diritto di SIinner sul recupero diagonale in corsa di Hurkacz.

AD-40 Servizio e palla corta vincente di Sinner.

40-40 Gran diagonale di rovescio vinta da Hurkacz che chiude sul lungolinea.

40-30 Risposta rete del polacco.

30-30 SCHIAFFO A VOLO VINCENTE DI SINNER! Gran punto dell’azzurro in uscita dal servizio.

15-30 Sinner continua a non reggere il confronto da fondocampo: altro errore difensivo.

15-15 Lunga la risposta di Hurkacz.

0-15 Rovescio vincente in avanzamento del vincitore di Miami 2021.

2-4 Hurkacz resta avanti e conferma il break.

40-30 Doppio fallo del #11 al mondo.

40-15 Altro servizio potente del polacco.

30-15 Gran prima di Hurkacz.

15-15 Servizio e diritto di Hurkacz.

0-15 Sinner prova subito a spingere in risposta con il diritto: scappa via la difesa di Hurkacz.

2-3 Servizio a zero di Sinner.

40-0 Serve&volley di Sinner che chiude a volo.

30-0 Lungo il rovescio lungolinea di Hurkacz dopo il diritto diagonale di Sinner.

15-0 Servizio e diritto dell’italiano.

1-3 Diritto in rete di Sinner che deve cambiare marcia per provare a dare di più.

40-15 Prima vincente del polacco.

30-15 Sinner non riesce a incidere in risposta: altro vincente di diritto di Hurkacz.

15-15 Servizio e diritto diagonale del polacco.

0-15 Rovescio diagonale in rete di Hurkacz in uscita dal servizio.

1-2 BREAK DI HURKACZ! Pessimo gioco al servizio da parte di Sinner.

15-40 DUE PALLE BREAK HURKACZ! Troppi errori dell’azzurro.

15-30 PUNTO CLAMOROSO GIOCATO IN DIFESA DA HURKACZ! In rete la palla corta finale di Sinner dopo aver costruito il punto con il diritto ma senza chiudere con lo smash.

15-15 Ace di Sinner.

0-15 Diritto in corridoio di Sinner.

1-1 Ottimo game del polacco.

40-15 Altro rovescio del polacco: recupero in rete di Sinner.

30-15 Servizio e diritto di Hurkacz.

15-15 Servizio e diritto diagonale di Hurkacz e chiusura a rete.

0-15 Doppio fallo di Hurkacz.

1-0 Gran primo game di Sinner.

40-15 Ottima prima dell’azzurro.

30-15 Errore sottorete dell’altoatesino dopo aver attaccato con il rovescio diagonale.

30-0 Servizio e chiusura a rete di Sinner.

15-0 Servizio e diritto di Sinner che chiude a volo.

INIZIO SECONDO SET

14.59 Hurbert Hurkacz si aggiudica il primo parziale per 6 giochi a 3 in 42 minuti forte del break ottenuto nel sesto gioco al quarto tentativo: la solidità del polacco scalfisce Jannik Sinner, troppo falloso sin qui.

FINE PRIMO SET

3-6 PRIMO SET HURKACZ! Il polacco non trema al servizio.

40-15 Risposta profonda di Sinner: Hurkacz lento in uscita dal servizio.

40-0 TRE SET POINT HURKACZ!

30-0 Servizio e rovescio di Hurkacz.

15-0 Ace di Hurkacz.

3-5 Sinner tiene il servizio e allunga il set.

AD-40 Servizio e diritto dell’azzurro.

40-40 Gran vincente di Hurkacz e game di nuovo ai vantaggi.

40-30 Ottima prima dell’azzurro.

30-30 Servizio e attacco di Sinner che si supera sottorete.

15-30 Rovescio lungo di Sinner che spinge ma senza trovare il campo.

15-15 Servizio e smash di Sinner.

0-15 Sinner continua a sbagliare in uscita dal servizio.

2-5 Break confermato da Hurkacz che sta giocando in maniera solida al servizio.

40-15 Prima esterna di Hurkacz.

30-15 PASSANTE DI DIRITTO LUNGOLINEA! Gran recupero di Sinner dopo la palla corta di Hurkacz.

30-0 Risposta lunga di Sinner.

15-0 Servizio e diritto di Hurkacz che chiude a rete.

2-4 BREAK HURKACZ! Al quarto tentativo, il polacco strappa il servizio.

40-AD PALLA BREAK HURKACZ! Altro errore dell’azzurro in uscita dal servizio.

40-40 Servizio e diritto di Sinner.

40-AD PALLA BREAK HURKACZ! DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DEL POLACCO

40-40 Doppio fallo per l’altoatesino.

AD-40 Hurkacz prova a difendersi sulle bordate di Sinner ma il diritto diagonale termina largo.

40-40 Altra chance annullata dall’italiano con la prima.

30-40 Ace centrale di Sinner.

15-40 DUE PALLE BREAK HURKACZ! Il polacco attacca sulla seconda.

15-30 Si ferma sul nastro il back di rovescio in recupero del polacco.

0-30 FUORI DI UN NULLA IL ROVESCIO DIAGONALE DI SINNER! Hurkacz si difende come può e porta a casa il punto.

0-15 Risposta profonda di Hurkacz: male Sinner con il rovescio.

2-3 Ace del polacco che resta avanti nel 1° set.

40-30 Servizio e rovescio lungolinea di Hurkacz che chiude a volo.

30-30 Scappa via la risposta del classe 2001.

15-30 PASSANTE DI SINNER! Fortunato l’azzurro con il nastro.

15-15 Servizio e diritto diagonale di Hurkacz.

0-15 Diritto lungolinea a sventaglio in rete di Hurkacz che non trova continuità.

2-2 Servizio a zero di Sinner che sta prendendo spesso la rete.

40-0 CHIUSURA A RETE DI SINNER! Diritto diagonale e attacco in controtempo.

30-0 Scappa via il diritto diagonale di Hurkacz.

15-0 Servizio e diritto diagonale di Sinner e chiusura lungolinea.

1-2 La testa di serie #5 gestisce alla grande il turno di battuta.

40-30 Gran chiusura a rete dell’italiano dopo aver attaccato con il diritto diagonale.

40-15 Servizio esterno del polacco.

30-15 Ace di Hurkacz.

15-15 DENTRO DI UN SOFFIO IL DIRITTO DIAGONALE DI HURKACZ!

0-15 VINCENTE DI DIRITTO DI SINNER! Hurkacz non ci arriva in recupero.

1-1 Sinner non trema al servizio e pareggia i conti.

40-30 Resta dentro la risposta profonda del polacco.

40-15 FUORI DI UN NULLA IL PASSANTE DI DIRITTO DI HURKACZ! Gran recupero sottorete di Sinner.

30-15 Servizio e diritto vincente del classe 2001.

15-15 Servizio e diritto in corridoio dell’azzurro.

15-0 Termina lungo il rovescio lungolinea del polacco dopo aver spinto in risposta.

0-1 Servizio e diritto diagonale di Hurkacz che chiude con lo smash.

40-15 Prima esterna di Hurkacz.

30-15 Gran diritto diagonale di Sinner che sale in cattedra ma sbaglia la volée di rovescio.

15-15 Diritto in rete per l’azzurro dopo il rovescio diagonale del polacco.

0-15 Subito scambio intenso comandato dall’azzurro da fondocampo con il rovescio.

0-0 Si comincia sul Campo Centrale! Semifinale in palio a Dubai.

INIZIO PRIMO SET

14.14 Il polacco con una vittoria scalzerebbe virtualmente di un punto l’azzurro entrando in top10: Sinner invece solo vincendo il torneo tornerebbe #9 al mondo.

14.12 In palio non c’è solo il penultimo atto negli Emirati Arabi Uniti ma anche la top10 e la possibilità di scalare posizioni nella Race verso Torino contro l’amico Hubert Hurkacz.

14.10 Giocatori in campo! Al via il riscaldamento: Hurkacz vince il sorteggio e sceglie di servire.

14.08 I due hanno preso parte anche al torneo di doppio insieme ma si sono ritirati contro Filip Polasek e John Peers dopo la vittoria all’esordio agli ottavi in finale su Aleksandr Bublik e Altug Celikbilek

14.06 L’azzurro ha ottenenuto dunque la rivincita di Stoccolma e dando continuità al sofferto successo in tre set dell’esordio contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

14.04 Proprio il giustiziere del russo di questo torneo, MacKenzie McDonald, ha perso contro Andrej Rublev. Il classe 2001 ha estromesso il britannico Andy Murray per 7-5 6-2.

14.02 Jannik Sinner ha eguagliato i quarti di finale raggiunti lo scorso anno, quando perse contro il futuro vincitore del torneo Aslan Karatsev per 6-7 6-3 6-2.

14.00 Terzo incrocio tra i due giocatori, al momento in perfetta parità: il polacco ha vinto il primo incontro nella finale di Miami dello scorso anno per 7-6(4) 6-4 mentre l’azzurro ha demolito il compagno di doppio alle scorse ATP Finals con un doppio 6-2 nel Round Robin.

13.58 Andrej Rublev vola in semifinale a Dubai! Il russo vince in rimonta 2-6 6-3 6-1 contro l’americano MacKenzie McDonald in un’ora e 43 minuti.

13.29 Dopo un’ora e quattordici minuti, Andrej Rublev riporta il match in parità vincendo il secondo set per 6 giochi a 3: il russo e McDonald volano al terzo parziale.

12.46 Finito già il primo set della prima sfida del giorno sul Campo Centrale tra MacKenzie McDonald e Andrej Rublev: l’americano ha vinto per 6 giochi a 2 dopo mezz’ora. A seguire l’altro quarto di finale che consegnerà difatti la prima semifinale.

12.44 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz, valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 di Dubai 2022 negli Emirati Arabi Uniti.

La vittoria di Jannik Sinner contro Andy Murray – Le proiezioni in classifica e nella Race di Jannik Sinner – I precedenti di Jannik Sinner contro Hubert Hurkacz

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz, valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 di Dubai 2022 negli Emirati Arabi Uniti. Terzo incrocio tra i due giocatori, al momento in perfetta parità: il polacco ha vinto il primo incontro nella finale di Miami dello scorso anno per 7-6(4) 6-4 mentre l’azzurro ha demolito il compagno di doppio alle scorse ATP Finals con un doppio 6-2 nel Round Robin.

Jannik Sinner ha eguagliato i quarti di finale raggiunti lo scorso anno, quando perse contro il futuro vincitore del torneo Aslan Karatsev. Proprio il giustiziere del russo di questo torneo, MacKenzie McDonald, potrebbe presentarsi sulla strada dell’azzurro in semifinale dato che giocherà contro Andrej Rublev. Il classe 2001 ha estromesso il britannico Andy Murray per 7-5 6-2, ottenendo la rivincita di Stoccolma e dando continuità al sofferto successo in tre set dell’esordio contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina.

In palio non c’è solo il penultimo atto negli Emirati Arabi Uniti ma anche la top10 e la possibilità di scalare posizioni nella Race verso Torino contro l’amico Hubert Hurkacz. I due hanno preso parte anche al torneo di doppio insieme ma si sono ritirati contro Filip Polasek e John Peers dopo la vittoria all’esordio agli ottavi in finale su Aleksandr Bublik e Altug Celikbilek. Nessun problema sin qui per il polacco che non ha perso set in singolare né contro il kazako né contro Alex Molcan.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Jannik Sinner e Hubert Hurkacz, valida per i quarti di finale del torneo singolare maschile dell’ATP 500 di Dubai 2022 negli Emirati Arabi Uniti. L’incontro è in programma oggi come secondo match di giornata a partire dalle 15 locali, ovvero le 12 italiane, sul Campo Centrale quando giocheranno Andrej Rublev contro MacKenzie McDonald. Sarà possibile seguirlo in chiaro su SuperTennisTV ed in abbonamento su Sky Sport Tennis, nonché in streaming gratuito su supertennis.tv ed in abbonamento su Sky Go e NOW. Buon divertimento e forza Italia!

