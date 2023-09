CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.03: Per oggi è tutto, grazie per averci seguito, appuntamento a mercoledì con la sprint a squadre a tecnica classica. Buona domenica!

10.02: A completare la top ten Svezia quarta, Germania quinta, Finlandia sesta, Svizzera settima, Italia ottava, Usa noni e Giappone decimo

10.01: Oro dunque per la Russia con Chervotkin, Bolshunov, Spitsov, Ustiugov, argento per la Norvegia con Iversen, Golberg, Holund e Klaebo, bronzo per la Francia con Jouve, Lapalus, Parisse, Manificat

10.00: Niente da fare per Davide Graz, battuto in volata dalla Svizzera con Furger. Azzurri a 5’25” dalla Russia

9.59: Finlandia sesta a 4’37”

9.58: Quinto posto per la Germania a 2’55”

9.57: Quarto posto per la Svezia a 2’10”

9.56: La Norvegia si prende l’argento staccando nel finale la Francia che si conferma di bronzo 4 anni dopo PyeongChang. Grande gara dei transalpini

9.55: DOPO 42 ANNI LA RUSSIA E’ D’ORO NELLA STAFFETTA OLIMPICA. BIS DOPO LA VITTORIA DELLE RAGAZZE IERI

9.54: Ustiugov è lanciato verso l’oro. La Svizzera ha ripreso l’Italia. Sarà sprint per il settimo posto

9.52: Al km 38.7 Russia davanti, Norvegia e Francia a 1’05” con Manificat che si stacca in discesa e attacca in salita ma Klaebo tiene

9.50: La Svizzera torna ad avvicinarsi all’Italia: ora 7″ di vantaggio per Graz su Furger

9.49: Al km 37.6 Russia davanti, a 1’11” Norvegia e Francia, a 1’50” Svezia

9.48: L’Italia prende un buon vantaggio di oltre 10″ sulla Svizzera nella lotta per il settimo posto

9.46: Al km 36.6 Russia davanti, a 1’04” Norvegia e Francia, a 1’28” Svezia

9.44: Manificat sembrava in difficoltà in discesa ma adesso sta mettendo in difficoltà anche Klaebo che cerca di non staccarsi. Al km 34.3 l’Italia cerca di staccare la Svizzera nella lotta per il settimo posto

9.43: Al km 35.4 Russia davanti, Manificat in salita fa un numero e va a prendere Klaebo, Norvegia e Francia a 57″, Svezia a 1’08”

9.42: Attenzione perchè Klaebo potrebbe aver chiesto troppo e Francia e Svezia stanno cercando di tornare sotto

9.39: Al km 34.3 Russia davanti, a 53″ Klaebo che ha perso tanto in salita, 1’07” Francia e Svezia. l’Italia al km 33.3 è settima in compagnia della Svizzera a 3’45”

9.35: Al km 33.3 Russia davanti, Klaebo ha guadagnato tanto ed ha un ritardo di 42″, a 55″ Francia e Svezia

9.34: Klaebo prova ad andarsene, restano dietro Manificat e Haeggstroem

9.33: Al km 32.1 Russia in testa, sembra in difficoltà dietro Manificat che in discesa ha perso qualcosa da Klaebo e Haeggstroem

9.31: Al km 31 Russia davanti, a 58″ Norvegia, Svezia e Francia

9.28: Al cambio Germania a 1’55”, Finlandia a 2’55”, Italia e Svizzera a 3’27”

9.27: All’ultimo cambio la Russia davanti ora con Ustiugov, Norvegia e Svezia come da programma guadagnano qualcosa nello stadio e cambiano a 44″, Francia a 49″, staccatissime le altre

9.26: Fantastico Parisse che riesce a tenere il ritmo di Norvegia e Svezia

9.25: Parisse soffre ma si riporta sotto, potrebbe perdere qualcosa nello stadio

9.24: Svezia e Norvegia staccano la Francia, potrebbe essere il momento decisivo per il podio

9.22: Al km 27.6 Russia davanti, a 50″ Francia, Norvegia e Svezia, a 1’23” Germania

9.19: Al km 26.6 Russia davanti, a 53″ Francia, Norvegia e Svezia, a 1’05” Germania, a 2’04” Finlandia, a 2’56” Italia e Svizzera

9.16: La Germania si stacca leggermente in salita dal gruppetto inseguitore, restano in tre, Francia, Norvegia e Svezia a 56″ dalla Russia,

9.14: Spitsov sta andando ad un ritmo non elevatissimo ma basta così per tenere a distanza gli inseguitori, nel gruppetto che insegue la Germania con Moch sembra un po’ in difficoltà ma il tedesco tiene duro in coda

9.12: Al km 24.3 Russia davanti, a 54″ Norvegia e Svezia, Francia e Germania, a 1’24” Finlandia

9.09: Al km 23.3 Russia davanti, a 51″ Norvegia e Svezia, Francia e Germania, a 57″ Finlandia, a 2’03” Italia, a 2’17” la Svizzera che tra poco andrà ad agganciare gli azzurri

9.06: Situazione cristallizzata al km 22.1 Russia davanti, a 53″ Norvegia e Svezia, Francia e Germania, Finlandia in coda al gruppetto con Hyvarinen in apparente difficoltà, a 1’53” Italia

9.03: Al km 21 Russia davanti, a 56″ Norvegia e Svezia, Finlandia, Francia e Germania, a 1’40” Italia, a 2’09” Svizzera

9.00: La Russia è davanti al cambio, si passa alla tecnica libera con Spitsov, a 59″ Norvegia e Svezia, a 1’09” Finlandia, Francia e Germania, a 1’44” l’Italia che ora dovrà cercare di difendere il settimo posto

8.59: Poromaa si riporta su Golberg: qui ci si gioca le medaglie

8.56: Cambia tutto alle spalle della Russia al km 18.7. A 51″ Norvegia, a 1’01” Svezia, a 1’07” Germania, Francia e Finlandia, a 1’28” Italia ma De Fabiani sta soffrendo tantissimo

8.55: La crisi che non ti aspetti, quella di De Fabiani che era nella sua tecnica preferita, in situazione ideale e sta disputando una frazione nettamente al di sotto delle aspettative. Per l’Italia si fa durissima

8.54: Al km 17.6 Russia davanti, a 45″ Norvegia, a 1’02” Svezia e Germania, a 1’07” Francia e Italia, a 1’18” Finlandia

8.53: Svezia e Francia stanno riprendendo Italia e Germania. Purtroppo De Fabiani sembra non avere troppe energie

8.51: Al km 16.6 Russia davanti, a 44″ Norvegia, a 58″ Italia e Germania, a 1’10” Francia, Svezia, a 1’22” Finlandia

8.49: Bolshunov sembra tranquillo davanti, l’uomo di questa frazione è Niskanen che sta colmando il gap enorme causato dalla crisi di Hakola

8.46: Al km 15.4 Russia davanti, a 42″ Norvegia, a 54″ Italia e Germania, a 1’06” Francia, Svezia, A 1’22” Svizzera, A 1’26” Finlandia con Niskanen che sta facendo un numero incredibile!

8.45: Germania e Italia hanno nel mirino la Norvegia ma da dietro arrivano forte Svezia e Francia

8.43: Al km 14.3 Russia davanti, a 40″ Norvegia, a 52″ Italia e Germania, a 1’04” Francia, Svezia, A 1’11” Svizzera, A 1’34” Finlandia

8.42: De Fabiani sembra quasi conservare le energie per la seconda parte

8.41: Al km 13.3 Russia davanti, a 37″ Norvegia, a 47″ Italia e Germania, a 1’05” Francia, Svezia, Svizzera, A 1’40” Finlandia

8.39: Golberg ci prova ad andare all’inseguimento della Russia e stacca Italia e Germania

8.37: Al km 12.1 Russia davanti, a 36″ Italia, Norvegia e Germania, a 56″ Francia, Svezia, Svizzera, a 1’26” Giappone

8.36: Da dietro risalgono Svezia, Svizzera e Francia sul terzetto composto da Italia, Norvegia e Germania

8.35: Al km 11 Russia davanti, a 30″ Italia, Norvegia e Germania, a 50″ Francia, a 54″ Svezia, Svizzera, a 1’08” Giappone, a 1’47” Finlandia

8.34: La Norvegia ha raggiunto Italia e Norvegia con Holund, B olshunov vola davanti

8.31: Al cambio Russia ora con Bolshunov davanti, a 23″ Italia e Germania, a 34″ Norvegia, a 50″ Francia, a 57″ Slovenia, Svizzera, Giappone, a 1’01” Svezia, a 1’34” Repubblica Ceca, a 1’47” Finlandia

8.27: Al km 8.7 Russia sempre più sola davanti, a 21″ Italia e Germania, a 32″ Norvegia, a 35″ Francia, a 54″ Giappone, a 57″ Svezia, Svizzera, Slovenia, a 1’21” Repubblica Ceca, a 1’32” Finlandia

8.26: Pellegrino in salita fa la differenza e sta rosicchiando metri a Chervotkin!

8.25: Incredibile Pellegrino che sta inseguendo la Russia!!! Sta guadagnando sulla salita!!!

8.24: Al km 7.6 Russia davanti, a 31″ Germania, Norvegia, Italia, Francia, a 37″ Svezia, a 51″ Svizzera, Giappone, Slovenia, a 1’12” Finlandia e Repubblica Ceca

8.21: Al km 6.6 Russia davanti, a 27″ Germania, Norvegia, Italia, Svezia, Francia, a 45″ Finlandia, Svizzera, Giappone, Slovenia

8.17: Al km 5.4 Russia davanti, a 21″ Germania, Norvegia, Italia, Svezia, Francia, a 41″ Finlandia, Svizzera, Giappone, Slovenia

8.13: Al km 4.3 Russia davanti, a 12″ Germania, Norvegia, Italia, Svezia, Francia, a 24″ Finlandia, Svizzera, Giappone, Slovenia

8.12: Se ne va Chervotkin, in difficoltà la Finlandia, Pellegrino tiene

8.09: Al km 3.3 la Russia aumenta il ritmo, alle spalle di Chervotkin Norvegia, Germania, Italia, Francia, Svezia, Finlandia, Usa, Svizzera. Le altre squadre già staccate

8.07: Al km 2.1 Russia, Germania, Francia, Norvegia, Svezia, Italia

8.03: Al km 1 Russia, Germania, Norvegia, Italia, Repubblica Ceca. Gruppo compatto

8.00: Partita la staffetta olimpica!

7.59: Tempo da lupi sulla pista cinese. Nevischio, nebbia e 12°. Lavoro durissimo per gli skimen

7.57: La composizione della staffetta 4×10 maschile che l’Italia schiererà desta curiosità. Stupisce la presenza in prima frazione di Federico Pellegrino, che dunque si cimenterà nel passo alternato: il valdostano è cresciuto molto anche nelle gare di distanza, soprattutto quando si disputano sull’uomo. Toccherà poi a Francesco De Fabiani provare a portare l’Italia il più in alto possibile dopo il primo cambio. Giandomenico Salvadori, reduce dal discreta 22ma piazza nella 15 km tc, sarà schierato in terza frazione in tecnica libera, mentre in ultima toccherà al giovane Davide Graz.

7.55: Outsider di lusso gli Stati Uniti (Jager, Patterson, Schumacher, Bolger) e una Germania compatta (Brugger, Moch, Notz, Boegl) che potrebbe emulare le ragazze d’argento ieri.

7.53: Sono tante le squadre che possono puntare al podio e tra queste, con un filo di speranza, c’è anche l’Italia. La Finlandia (Hakola, Niskanen, Hyvarinenen, Maki) può contare sull’uomo più in forma del momento, Niskanen e anche su un paio di atleti in buona condizione (Hyvarinen su tutti), la Francia (Jouve, Lapalus, Parisse, Manificat) può puntare al podio ma sembra avere problemi seri con i materiali, la Svezia (Svensson, Poromaa, Burman, Haegstrom) ha in Poromaa l’uomo più in condizione ma non ha una squadra completa

7.50: La Norvegia, escluso Klaebo, deve fare i conti con una condizione generale non straordinaria, palesata sia nello Skiathon che nella 15 km in tecnica classica e la Russia che ha letteralmente dominato lo Skiathlon con Bolshunov e Spitsov che punteranno a fare la differenza oggi.

7.46: Due le grandi favorite per l’oro: la Norvegia che schiera Iversen, Golberg, Holund e Klaebo e la Russia che dovrà andare all0’attacco prima dell’ultima frazione e schiera Chervotkin, Bolshunov, Spitsov, Ustiugov

7.43: La staffetta maschile assegnerà il proprio 21mo titolo olimpico. La gara fu inserita nel programma a Cinque cerchi già a Garmisch-Partenkirchen 1936 con l’attuale conformazione di 4×10 km.

7.40: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della staffetta 4×10 km maschile delle Olimpiadi di Pechino 2022, quarta gara del programma maschile a cinque cerchi per quel che riguarda lo sci di fondo

Foto: LaPresse