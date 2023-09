LIVE MotoGP, Test Mandalika 2022 in DIRETTA: Pol Espargarò il più rapido nel day-3 davanti a Quartararo, 4° Bagnaia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

10.07 La nostra diretta volge al termine, grazie per averci seguito e appuntamento alla prossima su OA Sport!

10.04 Ecco il riepilogo complessivo delle classifiche di giornata e della tre-giorni di test in Indonesia:

10.02 Di seguito la top10 conclusiva della terza giornata di test a Mandalika:

1 44 P. ESPARGARO 1:31.060 2 20 F. QUARTARARO +0.014 3 41 A. ESPARGARO +0.325 4 21 F. MORBIDELLI +0.356 5 63 F. BAGNAIA +0.376 6 42 A. RINS +0.417 7 12 M. VIÑALES +0.418 8 5 J. ZARCO +0.428 9 33 B. BINDER +0.514 10 73 A. MARQUEZ +0.543

10.00 BANDIERA A SCACCHI!!! Finiscono qui i test pre-stagionali della MotoGP verso il Mondiale 2022!

09.59 Quartararo lima un paio di decimi e si avvicina a 14 millesimi dal miglior tempo di Pol Espargarò! Il Diablo si conferma un grande inteprete del time-attack con la sua Yamaha…

09.57 SUPER MORBIDELLI!!! Che squillo del romano! 1’31″416 e quarta piazza assoluta a 356 millesimi dalla vetta per l’alfiere della Yamaha Petronas.

09.55 Quartararo va molto vicino al proprio miglior tempo ma non riesce ad avvicinare la prestazione di Pol Espargarò.

09.54 Ci prova anche Quartararo a cinque minuti dalla bandiera a scacchi!

09.52 Tre piloti nel frattempo hanno provato il time-attack! KTM in top10 adesso con Brad Binder 8° e Miguel Oliveira 10°, si migliora leggermente anche Morbidelli (12°).

09.49 Ormai è tempo di bilanci finali per questa terza giornata di test a Mandalika: sorridono sicuramente Honda (1° Pol Espargarò ed un ottimo Marc Marquez sul passo), Ducati (4° Bagnaia senza forzare e senza girare nel pomeriggio) e Aprilia (due piloti nella top6).

09.47 Takaaki Nakagami si migliora a 13 minuti dalla fine in 1’31″691, volando al decimo posto e facendo scivolare il nostro Franco Morbidelli fuori dalla top10.

09.45 Zarco il più attivo di giornata a quota 82 giri percorsi, ma Nakagami (81) può operare il sorpasso in questi ultimi minuti della sessione pomeridiana. Da segnalare anche i 74 giri di Marc Marquez e Fabio Quartararo tra i big, con Pecco Bagnaia fermo a 57.

09.43 Quartararo ha provato a spingere con un ottimo giro in 1’31″6, senza però migliorare. Adesso un nuovo passaggio sotto l’1’32” per il Diablo.

09.42 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 44 P. ESPARGARO 1:31.060 2 20 F. QUARTARARO +0.215 3 41 A. ESPARGARO +0.325 4 63 F. BAGNAIA +0.376 5 42 A. RINS +0.417 6 12 M. VIÑALES +0.418 7 5 J. ZARCO +0.428 8 73 A. MARQUEZ +0.543 9 10 L. MARINI +0.605 10 21 F. MORBIDELLI +0.645

09.40 Finale di giornata abbastanza intenso, anche se nessuno dei big sembra optare per un tentativo di time-attack con gomma nuova.

09.37 Entra nella top10 Franco Morbidelli! Il romano della Yamaha Factory si è inserito in decima piazza assoluta di giornata in 1’31″705, a 645 millesimi dal miglior tempo di Pol Espargarò.

09.34 Bene Marquez, che migliora il ritmo in 1’32″5 e conferma la buona gestione delle gomme da parte della nuova Honda versione 2022 almeno sul tracciato indonesiano.

09.32 Marc Marquez e Brad Binder sono gli unici attualmente presenti sul tracciato di Mandalika. Ultimo passaggio in 1’32″9 per l’otto volte campione iridato della Honda, 1’32″7 per il sudafricano della KTM.

09.28 Azione in pista quasi nulla in questa fase. Ne approfittiamo per riportare anche le dichiarazioni di Enea Bastianini: “Cosa ho imparato oggi? Ho conosciuto meglio moto e team, sono contento di come abbiamo chiuso i test. Non abbiamo fatto il time-attack, abbiamo lavorato solo sul passo, ma non è andata male, siamo stati competitivi un po’ ovunque“.

09.25 Nuove dichiarazioni del leader di giornata Pol Espargarò (Honda) a Sky Sport: “Sono felice di cominciare la stagione così, per la prima volta dopo tanto tempo inizio il Mondiale con una moto pronta per vincere. In KTM la moto era in costante sviluppo, era così anche l’anno scorso in Honda. Ora invece è diverso, mi sento nel momento più importante della mia carriera, ho acquisito maggior esperienza, e la moto funziona molto bene. Non vedo l’ora di iniziare“.

09.22 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 = Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 1m 31.06s 10/38

2 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.215s 18/67

3 = Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.325s 11/42

4 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.376s 13/57

5 = Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.417s 27/46

6 = Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.418s 18/60

7 = Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.428s 42/82

8 = Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.543s 16/69

9 = Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.605s 7/50

10 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.682s 15/52

11 ^5 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.733s 52/60

12 ˅1 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.758s 17/75

13 ˅1 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.810s 19/65

14 ˅1 Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +0.830s 19/62

15 ˅1 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +0.841s 10/42

16 ˅1 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +0.855s 15/38

17 = Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.950s 19/35

18 = Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +1.056s 8/59

19 = Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.109s 13/57

20 = Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +1.484s 10/17

21 = Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +1.800s 39/42

22 = Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +1.989s 22/61

23 = Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +3.836s 3/7

09.19 I piloti più interessanti attualmente impegnati in un long-run sono Aleix Espargarò e Jack Miller, con lo spagnolo dell’Aprilia che gira sull’1’32” medio-alto e l’australiano della Ducati in 1’33” basso.

09.16 Marc Marquez rientra in pit dopo un run molto positivo, a testimonianza della crescita generale di rendimento della nuova Honda.

09.14 Uno dei problemi principali lamentati da piloti e team in Indonesia è legato all’eccessivo consumo degli pneumatici causa caldo e pista sporca. Vedremo chi sarà in grado di interpretare meglio questa situazione tra un mese, in occasione del GP di Indonesia.

09.11 Ecco i piazzamenti degli italiani fuori dalla top10: 14° Andrea Dovizioso (Yamaha) a 0.830 dalla vetta, 15° Marco Bezzecchi (Ducati) a 0.841, 16° Fabio Di Giannantonio (Ducati) a 0.855, 17° Enea Bastianini (Ducati) a 0.950 e 19° Franco Morbidelli (Yamaha) a 1.109.

09.08 Così un entusiasta Pol Espargarò ai microfoni di Sky Sport: “La moto funziona. Va molto bene in entrata curva, in accelerazione, in staccata, siamo più veloci sia nel fermarla sia nell’aprire il gas, è più costante sul giro con le morbide e la media, è davvero migliorata tantissimo in generale“.

09.04 Quartararo rientra ai box dopo un run molto interessante. Ultimo passaggio in 1’42″8 per Marc Marquez, impegnato a sua volta in una breve simulazione di passo gara.

09.01 Aumenta il ritmo Fabio Quartararo, che stampa un ottimo 1’42″4 con la Yamaha ad un’ora dalla bandiera a scacchi.

08.59 Quartararo, Vinales, Miller e Morbidelli girano tutti in 1’43” basso in questa fase. Simulazioni di passo gara in corso a Mandalika.

08.56 Problemi tecnici per la Ducati Pramac di Jorge Martin, che deve fermarsi in curva 9 concludendo forse anzitempo i suoi test indonesiani.

08.53 Torna in pista anche il Campione del Mondo in carica Fabio Quartararo con la Yamaha!

08.49 Di seguito la top10 provvisoria della terza giornata di test MotoGP a Mandalika:

1 44 P. ESPARGARO 1:31.060 2 20 F. QUARTARARO +0.215 3 41 A. ESPARGARO +0.325 4 63 F. BAGNAIA +0.376 5 42 A. RINS +0.417 6 12 M. VIÑALES +0.418 7 5 J. ZARCO +0.428 8 73 A. MARQUEZ +0.543 9 10 L. MARINI +0.605 10 33 B. BINDER +0.682

08.45 Nel frattempo scende in pista dopo una lunga pausa Jorge Martin, al momento 20° in graduatoria con un miglior crono personale di 1’32″5 nel day-3.

08.43 Marquez si migliora in 1’31″793 e balza in undicesima posizione, a 733 millesimi dal compagno di squadra Pol Espargarò.

08.41 Subito un buon 1’32″3 per Marquez come giro di attacco del suo nuovo run.

08.37 Torna in pista dopo la pausa anche Marc Marquez! Lo spagnolo della Honda è attualmente 16° a 892 millesimi dalla vetta dopo aver percorso 50 giri totali.

08.33 Nessuna conseguenza in precedenza per Jack Miller dopo la caduta in curva 11.

08.29 Nessuno si migliora in questa fase. I team si stanno concentrando principalmente sul passo gara, dopo aver provato il time-attack in mattinata con temperature più fresche.

08.25 Aprilia, dopo un’ottima sessione mattutina, torna in pista anche nel pomeriggio indonesiano sia con Maverick Vinales che con Aleix Espargarò.

08.21 Di seguito la top10 della classifica odierna a meno di 100 minuti dalla bandiera a scacchi:

1 44 P. ESPARGARO 1:31.060 2 20 F. QUARTARARO +0.215 3 41 A. ESPARGARO +0.325 4 63 F. BAGNAIA +0.376 5 42 A. RINS +0.417 6 12 M. VIÑALES +0.418 7 5 J. ZARCO +0.428 8 73 A. MARQUEZ +0.543 9 10 L. MARINI +0.605 10 33 B. BINDER +0.682

08.17 Long-run molto lungo per Johann Zarco, che gira attualmente in 1’33” con gomme usate sulla sua Ducati Pramac.

08.13 Torna in azione anche Alex Marquez con la Honda del Team di Lucio Cecchinello.

08.09 In pista anche Johann Zarco (Ducati Pramac), Miguel Oliveira (KTM) e Darryn Binder (Yamaha RNF).

08.06 Caduta di Jack Miller in curva 11! L’australiano della Ducati Factory è attualmente 12° a 810 millesimi dalla vetta con all’attivo 59 giri percorsi nel day-3.

08.02 Di seguito la classifica dei migliori tempi odierni a meno di due ore dal termine della terza e ultima giornata di test in Indonesia:

1 = Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 1m 31.06s

2 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.215s

3 = Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.325s

4 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.376s

5 = Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.417s

6 = Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.418s

7 = Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.428s

8 = Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.543s

9 = Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.605s

10 = Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.682s

11 = Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.758s

12 = Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.810s

13 = Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +0.830s

14 = Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +0.841s

15 = Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +0.855s

16 = Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.892s

17 = Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.950s

18 = Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +1.056s

19 = Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.109s

20 = Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +1.484s

21 = Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +1.800s

22 = Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +1.989s

23 = Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +3.836s

07.58 Ci sono dei problemi al sistema di cronometraggio dei tempi a Mandalika, quindi siamo in attesa di un aggiornamento ufficiale della classifica con i migliori crono di giornata.

07.54 Il rookie sudafricano Darryn Binder è attualmente impegnato in un long-run sulla sua Yamaha del Team RNF:

07.51 Alcuni dettagli delle nuove moto che si daranno battaglia nel prossimo Mondiale MotoGP:

07.47 In pista Johann Zarco con la Ducati Pramac, dopo aver già accumulato 65 giri quest’oggi a Mandalika con un miglior tempo di 1’31″488.

07.43 Molto critico ieri Alex Rins a proposito delle condizioni della pista: “Il circuito non è pronto per un Gran Premio. La prima cosa che chiederemo è di migliorare le condizioni dell’asfalto”.

07.34 Ecco alcune immagini davvero spettacolari del nuovo circuito indonesiano di Mandalika, che ospiterà per la prima volta un round del Mondiale MotoGP dal 18 al 20 marzo.

What an incredible place! ???????? The Mandalika Circuit is firmly in the category of most beautiful circuits in the world ❤️ Tempat yang luar biasa! ???????? Sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang tercantik di dunia ❤️#MandalikaTest pic.twitter.com/J3A1qyWKAC — MotoGP™???? (@MotoGP) February 12, 2022

07.30 Di seguito la classifica dei migliori tempi odierni a due ore e mezza dalla conclusione ufficiale dei test MotoGP di Mandalika:

1 = Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 1m 31.06s

2 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.215s

3 = Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.325s

4 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.376s

5 ^3 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.417s

6 ˅1 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.418s

7 ^4 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.428s

8 ˅2 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.543s

9 ˅2 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.605s

10 ^8 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.682s

11 ^2 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.758s

12 = Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.810s

13 ˅4 Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +0.830s

14 ˅4 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +0.841s

15 ^5 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +0.855s

16 = Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.892s

17 ^5 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.950s

18 ˅4 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +1.056s

19 ˅4 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.109s

20 ˅3 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +1.484s

21 ˅2 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +1.800s

22 ˅1 Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +1.989s

23 = Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +3.836s

07.25 Nel frattempo VR46 Racing Team dovrebbe aver già concluso i test di Mandalika, ma siamo in attesa di conferme ufficiali anche da parte delle altre squadre per il prosieguo della giornata in Indonesia.

07.22 Per il momento, dopo le prove di partenza e la pausa di metà giornata, nessun pilota è ancora sceso in pista per completare un giro cronometrato valido.

07.18 Alcune dichiarazioni di Andrea Dovizioso dopo le prime due giornate di test in Indonesia con la sua Yamaha ufficiale: “Oggi sono contento perché abbiamo fatto un buon passo avanti sulla moto. Non ho fatto il giro veloce perché avevamo delle cose da provare e credo che alla fine la pista sia migliorata. Siamo tutti molto vicini”.

07.14 Un breve video con alcune immagini dei piloti impegnati nella mattinata indonesiana di Mandalika:

The final day of preseason testing! ???? The riders were keen to get going on Day 3 in Mandalika! ???? #MandalikaTest pic.twitter.com/GqGIYQpvih — MotoGP™???? (@MotoGP) February 13, 2022

07.10 Temperature presumibilmente troppo elevate in questa fase per effettuare dei run indicativi. Anche ieri c’è stata una lunga finestra di inattività per questa ragione.

07.06 Marc Marquez prova ad imitare nel frattempo due specialisti dello stoppie come Jack Miller e Toprak Razgatlioglu…

07.02 Meno di tre ore al termine dei test di Mandalika per la MotoGP. Dopo la sessione odierna, i piloti torneranno in azione direttamente in Qatar dal 4 al 6 marzo per il primo Gran Premio della stagione 2022.

06.58 Ricordiamo che Joan Mir, campione del mondo MotoGP 2020, non ha preso parte alla giornata odierna di test a causa di problemi gastrointestinali. Il rookie iberico della KTM Raul Fernandez, invece, ha dovuto concludere anzitempo il suo day-3 in seguito ad una brutta caduta nella mattinata indonesiana.

06.54 Il giro odierno di Pol Espargarò in 1’31″060 rappresenta anche il nuovo record (ufficioso, perché non siglato durante un weekend di gara) della pista di Mandalika. In Superbike Razgatlioglu era stato il più rapido con la Yamaha in 1’32″877.

06.50 Zarco è il primo a rientrare sul tracciato dopo la pausa di metà giornata. Il francese della Ducati Pramac è attualmente 7° con 428 millesimi di distacco dalla vetta della classifica.

06.47 SEMAFORO VERDE!! Si riparte per le ultime 3 ore e 15 minuti a disposizione in questi test pre-stagionali di Mandalika per la MotoGP.

06.45 Ecco il riepilogo complessivo della situazione, anche in termini di giri completati da ciascun pilota:

06.43 Di seguito la classifica della prima metà di giornata:

1 = Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 1m 31.06s

2 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.215s

3 = Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.325s

4 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.376s

5 ^3 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.417s

6 ˅1 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.418s

7 ^4 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.428s

8 ˅2 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.543s

9 ˅2 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.605s

10 ^8 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.682s

11 ^2 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.758s

12 = Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.810s

13 ˅4 Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +0.830s

14 ˅4 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +0.841s

15 ^5 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +0.855s

16 = Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.892s

17 ^5 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.950s

18 ˅4 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +1.056s

19 ˅4 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.109s

20 ˅3 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +1.484s

21 ˅2 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +1.800s

22 ˅1 Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +1.989s

23 = Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +3.836s

06.40 Tra cinque minuti dovrebbe riaprirsi la pit-lane ed i piloti potranno tornare in azione per le ultime 3 ore e 15 minuti di attività.

06.07 Va in archivio dunque la prima sessione del day-3: appuntamento alle 6.45 per l’inizio della seconda e ultima sessione di giornata.

06.05 Segnali incoraggianti per la Honda e quindi anche per Marc Marquez, con un Pol Espargarò in grande spolvero capace di trovare finalmente un buon feeling con la moto anche grazie al nuovo telaio.

06.02 Di seguito la top10 della classifica a metà della terza giornata:

1 44 P. ESPARGARO 1:31.060 2 20 F. QUARTARARO +0.215 3 41 A. ESPARGARO +0.325 4 63 F. BAGNAIA +0.376 5 42 A. RINS +0.417 6 12 M. VIÑALES +0.418 7 5 J. ZARCO +0.428 8 73 A. MARQUEZ +0.543 9 10 L. MARINI +0.605 10 33 B. BINDER +0.682

06.00 Ci siamo, cominciano adesso i 15 minuti riservati alle prove di partenza per i piloti della top class. A seguire ci sarà una pausa di mezz’ora, dalle 6.15 alle 6.45, prima del rush finale di questa tre-giorni di test.

05.58 Ricordiamo che Aleix Espargarò (Aprilia) e Jorge Martin (Ducati Pramac) hanno dimostrato di poter abbattere la barriera dell’1’31”, ma sono caduti entrambi verso la conclusione dei rispettivi giri veloci.

05.55 Day-3 in sordina fino a questo momento per KTM, con Brad Binder 10° in 1’31″7 e Miguel Oliveira 18° in 1’32″1. Lontano anche il rookie australiano del Team Tech 3 Remy Gardner, 21° in 1’32″8.

05.52 In corso gli ultimi dieci minuti di attività in pista regolare prima della breve sessione dedicata alle prove di partenza.

05.49 Luca Marini, grazie al miglior tempo di ieri, occupa ancora la terza posizione nella classifica combinata dei test con 225 millesimi di ritardo dal crono odierno del leader Pol Espargarò.

05.45 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI:

1 44 P. ESPARGARO 1:31.060 2 20 F. QUARTARARO +0.215 3 41 A. ESPARGARO +0.325 4 63 F. BAGNAIA +0.376 5 42 A. RINS +0.417 6 12 M. VIÑALES +0.418 7 5 J. ZARCO +0.428 8 73 A. MARQUEZ +0.543 9 10 L. MARINI +0.605 10 33 B. BINDER +0.682

05.42 In questa fase sono pochi i piloti impegnati in pista. A breve ci sarà infatti una breve sessione riservata alle prove di partenza e poi un break di mezz’ora prima della seconda parte della giornata.

05.38 Al momento il pilota più attivo di giornata è Johann Zarco con un totale di 56 giri completati, ma hanno superato quota 50 anche Andrea Dovizioso (55) e Jack Miller (50).

05.34 Tra meno di mezz’ora, dalle ore 6.00 alle 6.15 italiane andrà in scena una breve sessione dedicata alle prove di partenza. A seguire ci sarà una pausa di 30 minuti e alle 6.45 si ripartirà per le ultime 3 ore e 15 minuti di attività in pista.

05.30 La classifica aggiornata quando mancano 4 ore e 30 minuti al termine di questa ultima sessione di test:

1 = Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 1m 31.06s 10/30

2 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.215s 18/27

3 = Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.325s 11/23

4 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.376s 13/33

5 ^3 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.417s 27/46

6 ˅1 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.418s 18/32

7 ^4 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.428s 42/52

8 ˅2 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.543s 16/33

9 ˅2 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.605s 7/40

10 ^8 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.682s 15/25

11 ^2 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.758s 17/41

12 = Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.810s 19/38

13 ˅4 Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +0.830s 19/38

14 ˅4 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +0.841s 10/38

15 ^5 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +0.855s 15/25

16 = Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.892s 27/29

17 ˅3 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +1.056s 8/44

18 ˅3 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.109s 13/36

19 ˅2 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +1.484s 10/13

20 ^2 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +1.546s 14/17

21 = Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +1.989s 22/37

22 ˅3 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +2.143s 21/36

23 = Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +3.836s 3/7

05.29 Arriva la comunicazione ufficiale da parte della Tech3 KTM Factory Racing della fine anticipata della giornata per Raul Fernandez. Il classe 2000 madrileno non si è sentito bene dopo il ritorno ai box in seguito alla sua prima corsa e dopo un controllo medico la decisione è stata quella di chiudere in anticipo l’ultima sessione di test:

This morning, @25RaulFernandez did not feel well on his return to the box after his first run. He went for another medical check, and the doctor decided that the safest option was to stop ridding for the day. #MandalikaTest ends for Raul, but he has done an incredible job here???? pic.twitter.com/2e80zEcBFL — Tech3 Racing (@Tech3Racing) February 13, 2022

05.26 Si migliora Enea Bastianini, 1’32″010 al suo diciannovesimo giro e sale in diciassettesima posizione.

05.23 Caduta senza conseguenze per Johann Zarco all’uscita di curva 5.

05.20 Questa la top-10 attuale:

1 44 P. ESPARGARO 1:31.060 2 20 F. QUARTARARO +0.215 3 41 A. ESPARGARO +0.325 4 63 F. BAGNAIA +0.376 5 42 A. RINS +0.417 6 12 M. VIÑALES +0.418 7 5 J. ZARCO +0.428 8 73 A. MARQUEZ +0.543 9 10 L. MARINI +0.605 10 33 B. BINDER +0.682

05.18 Rientra in pit Jack Miller.

05.15 Cala l’attività sul tracciato in questa fase, dentro Johann Zarco (Pramac Racing), Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) e Jack Miller (Ducati Lenovo Team).

05.12 Torna in pista anche Jack Miller, l’australiano della Ducati è attualmente dodicesimo (1’31″870).

05.09 Si migliora Marc Marquez, 1’31″952 al ventisettesimo giro completato, che sale in sedicesima posizione.

05.06 Nuove immagini del day-3 per quanto riguarda i piloti della Honda:

A little peak inside day three here at the #MandalikaTest pic.twitter.com/U7d7vqirj3 — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 13, 2022

05.03 Lavori di messa a punto per i piloti in questa fase, è tornato in pista anche l’attuale leader Pol Espargarò (1’31″060 al decimo dei suoi ventisei giri sino a qui completati, nuovo primato del circuito).

05.00 Tornano in pista Bagnaia, Zarco, Di Giannantonio e Marc Marquez.

04.57 Tutto fermo ora al Mandalika International Street Circuit, piloti in pit quando in Indonesia sono quasi le 12 e mancano poco più di cinque ore al termine di questa ultima sessione di test.

04.54 Per quanto riguarda gli italiani al momento il migliore è Pecco Bagnaia, quarto, poi Luca Marini (nono), Andrea Dovizioso, Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio dalla tredicesima alla quindicesima posizione, Franco Morbidelli diciassettesimo ed Enea Bastianini ventesimo.

04.51 Lavoro improntato sulla simulazione di passo gara da parte dei piloti in pista.

04.48 Sul tracciato ora ci sono Alex Marquez, Luca Marini, Marco Bezzecchi, Miguel Oliveira e Franco Morbidelli.

04.45 Altre immagini del circuito indonesiano mentre è calata l’attività in pista quando ci avviciniamo al termine della terza ora:

04.42 Queste sono state alcune delle dichiarazioni del torinese classe 1997 (nel frattempo tornato in pit) al termine della sessione di ieri: “Non siamo ancora al 100% del potenziale della moto, che è più alto, ma abbiamo trovato delle soluzioni interessanti e credo che abbiamo tirato fuori l’80% del potenziale della GP22, quindi abbiamo ancora del lavoro da fare“.

04.39 Pecco Bagnaia torna in pista per un nuovo stint, il ducatista è attualmente quarto con l’1’31″436 trovato al tredicesimo dei venticinque giri sino a qui completati.

04.36 Rientra ora in pit Marc Marquez che ha fin qui completato ventitrè giri trovando il suo miglior crono di giornata nel quarto (1’32″201).

04.33 In pista Bagnaia, Rins, Vinales, Marini, Nakagami, Bezzecchi, Oliveira e Marc Marquez (quest’ultimo attualmente diciottesimo).

04.30 Questa la nuova top-10:

1 44 P. ESPARGARO 1:31.060

2 20 F. QUARTARARO +0.215

3 41 A. ESPARGARO +0.325

4 63 F. BAGNAIA +0.376

5 42 A. RINS +0.417

6 12 M. VIÑALES +0.418

7 5 J. ZARCO +0.428

8 73 A. MARQUEZ +0.543

9 10 L. MARINI +0.605

10 33 B. BINDER +0.682

04.27 Il francese è stato il più presente in pista in questa prima parte della giornata seguito da Andrea Dovizioso con 38 giri completati, Alex Rins (36), Jack Miller (34) e Franco Morbidelli (31).

04.24 Johann Zarco (Pramac Racing) fa segnare un 1’31″488 al suo quarantaduesimo giro completato e sale in settima posizione.

04.21 Immagini dai social della Repsol Honda Team:

Close to the action ???? pic.twitter.com/ItpDCx6eGB — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 13, 2022

04.18 In pista ora Alex Marquez, Marini, Nakagami, Miller, Bezzecchi, Morbidelli, Darryn Binder e Gardner.

04.15 Ecco la classifica aggiornata quando mancano meno di 6 ore al termine dell’ultima sessione di test a Mandalika:

1 = Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 1m 31.060s

2 = Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.275s

3 = Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.325s

4 = Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.376s

5 ^3 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.417s

6 ˅1 Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.418s

7 ˅1 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.543s

8 ˅1 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.605s

9 ^9 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.682s

10 ^3 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.758s

11 ^1 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +0.810s

12 ˅3 Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +0.830s

13 ˅3 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +0.841s

14 ^6 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +0.855s

15 ˅4 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.862s

16 ˅2 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +1.056s

17 ˅2 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.109s

18 ˅2 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +1.141s

19 ˅2 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +1.484s

20 ^2 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +1.721s

21 = Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +1.989s

22 ˅3 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +2.374s

23 = Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +3.836s

04.12 Si migliora Remy Gardner (Tech3 KTM Factory Racing) con l’1’33″203 al ventunesimo giro completato che lo lascia in ventiduesima posizione.

04.09 Sono nel frattempo tornati in pista Pol Espargarò, Bagnaia, Vinales, Dovizioso, Zarco e Gardner.

04.06 Caduta senza conseguenze per Alex Marquez all’uscita di curva 1.

04.03 Arriva una comunicazione ufficiale da parte del Team SUZUKI ECSTAR: Joan Mir (unico a non essere sceso in pista nella sessione corrente) sta soffrendo di problemi gastrointestinali questa mattinata, probabilmente dovuti ad un attacco di intossicazione alimentare secondo dottor Michele Zasa della Clinica Mobile:

NEWS: Joan Mir is suffering with gastrointestinal problems this morning, with stomach pain and vomiting. Clinica Mobile’s Dr. Michele Zasa suspects a bout of food poisoning. Joan will be treated with tablets for now. Please note there is no reason to suspect Covid.

Updates soon. pic.twitter.com/zmc6E2vT4q — Team Suzuki Ecstar (@suzukimotogp) February 13, 2022

04.00 Altre immagini del Mandalika International Street Circuit:

03.57 Fabio Di Giannantonio si migliora con un 1’31″915 al suo quindicesimo giro completato e sale in quattordicesima posizione.

03.54 Cala l’attività sul circuito in questa fase, in pista Maverick Vinales (Aprilia), Alex Marquez (LCR Honda) e Fabio Di Giannantonio (Gresini Racing).

03.51 Rientrano in pit i primi cinque della classifica virtuale: Pol Espargarò, Fabio Quartararo, Aleix Espargarò, Francesco Bagnaia e Alex Rins.

03.48 Si migliora Darryn Binder (WithU Yamaha) con un 1’33″049 che lo porta in ventesima posizione.

03.45 Questa la top-10 quando ci avviciniamo al termine della seconda ora di questa terza e ultima sessione di test in Indonesia:

1 44 P. ESPARGARO 1:31.060

2 20 F. QUARTARARO +0.215

3 41 A. ESPARGARO +0.325

4 63 F. BAGNAIA +0.376

5 42 A. RINS +0.417

6 12 M. VIÑALES +0.418

7 73 A. MARQUEZ +0.543

8 10 L. MARINI +0.605

9 33 B. BINDER +0.682

10 30 T. NAKAGAMI

+0.758

03.42 Rientrano in pista Pol e Aleix Espargarò per un nuovo stint.

03.39 Si migliora anche Takaaki Nakagami (1’31″818), il giapponese della LCR Honda resta però decimo.

03.36 1’31″477 per Alex Rins che sale in quinta posizione dopo il suo ventisettesimo giro completato.

03.33 Cadute senza conseguenze per Aleix Espargarò e Jorge Martin nei loro giri lanciati. Gli spagnoli rispettivamente di Aprilia Racing e Pramac sarebbero potuti potenzialmente essere i primi a scendere sotto l’1’30 in questa tre giorni di Mandalika.

03.30 L’unico a non essere sceso ancora in pista fino a questo punto è Joan Mir (Team SUZUKI ECSTAR).

03.27 Le immagini del miglior giro fino a questo punto, quello di Pol Espargarò (1’31″060):

Flying to the top of the time sheets. @polespargaro down to a 1’31.060 ????#MandalikaTest ???????? pic.twitter.com/LocbO0WxHa — Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) February 13, 2022

03.24 In pista Quartararo, Vinales, Rins, Nakagami, Bastianini, Gardner, Di Giannantonio con un lavoro improntato sulla simulazione di passo gara.

03.21 Per quanto riguarda i giri completati il pilota più presente in pista fino a qui è stato Johann Zarco con 27, poi Andrea Dovizioso con 26, Alex Rins con 22 e Fabio Quartararo con 21.

03.18 Nel corso della prima ora della sessione corrente Marco Bezzecchi è sceso per la prima volta sotto l’1’32 fermando il cronometro a 1’31″901 al decimo giro degli undici sino a qui completati.

03.15 Rientra in pista Luca Marini per un nuovo stint.

03.12 Questa la classifica aggiornata:

1 Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) 1m 31.06s

2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.275s

3 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.325s

4 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.376s

5 Maverick Vinales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.418s

6 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.543s

7 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) +0.605s

8 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.631s

9 Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +0.830s

10 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +0.841s

11 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.862s

12 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +1.019s

13 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.037s

14 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +1.056s

15 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.109s

16 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +1.141s

17 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +1.484s

18 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.582s

19 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +2.374s

20 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +2.662s

21 Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +2.737s

22 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +3.443s

23 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +3.836s

03.09 Si riduce ora l’attività sul tracciato, in pista Vinales, Marc Marquez, Zarco, Bastianini, Nakagami, Oliveira e Gardner.

03.06 Ricordiamo che le 13 in Indonesia corrispondo alle 6 italiane, ci sarà dunque una pausa tra le 6.15 e le 6.45 per poi proseguire fino alla bandiera a scacchi delle 10 (le 17 a Mandalika).

03.03 Questo il nuovo programma per il resto della giornata:

New Schedule for the rest of today's running! ???? 13:00-13:15 Practice Start Session

13:15-13:45 Break

13:45-17:00 Track Open

17:00 Chequered Flag All times in local time (GMT+8) ⏰#MandalikaTest — MotoGP™???? (@MotoGP) February 13, 2022

03.00 Si migliora anche Fabio Quartararo (1’31″275) che ora è secondo.

02.57 POL ESPARGARO’! Lo spagnolo della Honda ferma il cronometro a 1’31″060 al suo decimo giro completato migliorando anche il tempo di Luca Marini e portandosi davanti così momentaneamente davanti a tutti.

02.54 Fabio Quartararo realizza un 1’31″335 al suo quattordicesimo giro e si porta al comando andando a 46 centesimi dal miglior tempo della giornata di ieri (1’31″289) realizzato da Luca Marini.

02.51 Rientra in pit Aleix Espargarò, c’è parecchio movimento sul circuito in questa fase quando ci avviciniamo al termine della prima ora di giornata.

02.48 Risponde subito Aleix Espargarò che trova due caschi rossi nei primi due settori e passa sul traguardo in 1’31″385 riprendendosi la prima posizione.

02.45 BAGNAIA! 1’31″730 del ducatista che si mette davanti a tutti.

02.42 In pista ora Marini, Pol Espargarò, Bagnaia, Aleix Espargarò, Brad Binder, Franco Morbidelli, Nakagami, Alex Marquez e Gardner.

02.39 Bezzecchi si migliora al suo decimo giro fino a qui completato e si porta a 0.149 dall’attuale leader di giornata, Aleix Espargarò, che si è migliorato con un 1’31″752 all’ottavo giro dei sino a qui nove completati.

02.36 Questa la top-10 quando abbiamo superato la prima mezz’ora della giornata:

1 41 A. ESPARGARO 1:31.752 2 20 F. QUARTARARO +0.348 3 42 A. RINS +0.771 4 73 A. MARQUEZ +0.776 5 89 J. MARTIN +0.792 6 72 M. BEZZECCHI +0.854 7 21 F. MORBIDELLI +0.875 8 5 J. ZARCO +0.880 9 33 B. BINDER +0.903 10 12 M. VIÑALES +0.929

02.33 Piazza ora l’acuto Aleix Espargarò, lo spagnolo dell’Aprilia ferma il cronometro a 1’31″962 e si porta in testa.

02.30 1’32″606 per Marco Bezzecchi che si porta momentaneamente al comando.

02.27 Inizia la sua giornata anche Raul Fernandez (Tech3 KTM Factory Racing).

02.24 Entrano in pista anche Aleix Espargarò (Aprilia), Alex Marquez (LCR Honda CASTROL) e Darryn Binder (WithU Yamaha RNF).

02.21 1’32″665 per Brad Binder che si porta in testa al gruppo.

02.18 Primi giri di giornata anche per Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo Team) e Brad Binder (Red Bull KTM Factory Team).

02.15 Ecco le prime immagini del day-3 da Mandalika:

02.12 Alex Rins fa segnare un 1’32″703 in questi primi minuti della sessione.

02.09 Si popola il circuito, in pista anche Vinales, Zarco, Aleix Espargarò e Dovizioso.

02.06 Dentro anche Fabio Quartararo (Yamaha), Jorge Martin (Pramac), Jack Miller (Ducati) e Marco Bezzecchi (Mooney VR46 Racing Team).

02.03 Il primo a scendere in pista è Alex Rins (Team SUZUKI ECSTAR).

02.00 BANDIERA VERDE! Inizia la terza e ultima giornata di test in Indonesia.

01.55 Dopo questa tre giorni di test il circuito indonesiano sarà di nuovo protagonista dal 20 al 3 marzo quando farà la sua prima apparizione ufficiale nella seconda tappa del Motomondiale 2022. Mancano cinque minuti alla bandiera verde della sessione.

01.50 Si partirà dalle ore 02.00 italiane (le 9 locali) per poi concludere alle 10.00 (le 17 in Indonesia). La giornata di oggi potrà fornire delle nuove indicazioni importanti in vista del round inaugurale del Campionato del mondo di velocità.

01.45 Questa la classifica finale della giornata di ieri:

1 ^10 Luca Marini ITA Mooney VR46 Ducati (GP22) 1m 31.289s 57/59

2 ^10 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) +0.192s 73/74

3 ^4 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.227s 66/68

4 ˅2 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.275s 66/68

5 ^14 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.297s 46/47

6 ^3 Johann Zarco FRA Pramac Ducati (GP22) +0.297s 68/74

7 ˅3 Enea Bastianini ITA Gresini Ducati (GP21) +0.310s 47/49

8 = Pol Espargaro SPA Repsol Honda (RC213V) +0.316s 75/76

9 ˅3 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP22) +0.376s 65/68

10 ^8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP22) +0.436s 81/83

11 ˅10 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.525s 15/53

12 ^5 Franco Morbidelli ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.560s 63/64

13 ˅10 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) +0.595s 15/73

14 ˅9 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP) +0.617s 10/49

15 ˅5 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +0.629s 63/65

16 ˅1 Alex Marquez SPA LCR Honda (RC213V) +0.691s 68/77

17 ^7 Fabio Di Giannantonio ITA Gresini Ducati (GP21)* +0.758s 52/55

18 ˅2 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM (RC16) +0.911s 77/84

19 ^2 Andrea Dovizioso ITA WithU Yamaha RNF (YZR-M1) +1.014s 59/70

20 ˅7 Jack Miller AUS Ducati Lenovo (GP22) +1.029s 77/85

21 ˅7 Raul Fernandez SPA KTM Tech3 (RC16)* +1.112s 31/52

22 ˅2 Marco Bezzecchi ITA Mooney VR46 Ducati (GP21)* +1.182s 62/63

23 ˅1 Remy Gardner AUS KTM Tech3 (RC16)* +1.309s 66/69

24 ˅1 Darryn Binder RSA WithU Yamaha RNF (YZR-M1)* +1.764s 54/54

01.40 Quelle di oggi saranno dunque le ultime 8 ore sul Pertamina Mandalika International Street Circuit dove ieri il più veloce sul giro secco è stato Luca Marini (Mooney VR46 Racing Team) che è riuscito a stampare un 1’31″289.

01.35 Piloti e team torneranno in pista per la testa e ultima sessione di test ufficiali in vista del round inaugurale del Motomondiale 2022 che scatterà nel primo week-end di marzo con il Gran Premio del Qatar a Losail.

01.30 Buongiorno (o buonanotte) amiche e amici di OA Sport, e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale della terza e ultima giornata di test pre-stagionali a Mandalika in Indonesia.

Cronaca prima giornata – Cronaca seconda giornata

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei test collettivi ufficiali pre-stagionali della MotoGP a Mandalika, in Indonesia, verso il round inaugurale del Motomondiale 2022 che si svolgerà a Losail dal 4 al 6 marzo.

Quest’oggi team e piloti torneranno in azione per la terza ed ultima sessione prima che i test pre-stagionali vadano in archivio. I top rider della griglia saranno di nuovo protagonisti dalle ore 2.00 alle ore 10.00 italiane, per le ultime 8 ore intense di lavoro sulla nuova pista di Mandalika.

Si parte alle ore 2.00 della notte italiana per l’inizio della terza e ultima giornata dei test MotoGP a Mandalika, che si concluderà alle ore 10.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!

Foto: Lapresse