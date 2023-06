LIVE Sci di fondo, Sprint Lahti 2022 in DIRETTA: Pellegrino squalificato in semifinale! Trionfano gli olimpionici Klaebo e Sundling

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

15.18: Peccato per l’occasione persa da Pellegrino, squalificato in semifinale per mancato rispetto del percorso. Eliminati con onore nei quarti Hellweger, Ganz e Laurent

15.17: Podio tutto norvegese per la sprint femminile con Sundling, Ribom e Dahlqvist ai primi tre posti

15.16: Un altro prodigio del norvegese due volte campione olimpico. Stavolta sembrava davvero impossibile che riuscisse a vincere e invece ha rimontato Chanavat in modo incredibile. Sul podio con loro un altro norvegese, Skar

15.14: Che rettilineo finale del norvegese Klaebo che era terzo0 a 100 metri dal traguardo e con due pattinate che si è portato in testa superando Chanavat che è secondo, terzo posto per Skar, poi Taugboel, Retivykh e Wang

15.07: Si stanno posizionando in partenza i protagonisti della finale maschile. Al via Chanavat (Fra), Klaebo (Nor), Taugboel (Nor), Retyvykh (Rus), Skar (Nor), Wang (Chn)

15.05: Peccato, davvero, non poter vedere la sfida tra Pellegrino e Klaebo: sarebbe stata la rivincita di Pechino e l’azzurro stavolta non partiva battuto. Pellegrino ha commesso un’ingenuità nel sorpasso su Chanavat, non riuscendo a rispettare la tracciatura della pista con uno sci. Squalifica giusta

15.01: E arriva la tripletta svedese! Sundling va in fuga e non si fa più riprendere, secondo posto per Ribom e terzo posto Dahlqvist che regola Diggins, Lampic e Nepryaeva

14.59: Se ne va Sundling, prova a reagire Lampic

14.56: Queste le protagoniste della finale femminile., Svedesi contro il resto del mondo: Sundling (Swe), Nepryaeva (Rus), Dahlqvist (Swe), Ribom (Swe), Diggins (Usa), Lampic (Slo)

14.53: La seconda semifinale è vinta dal norvegese Skar, secondo posto per il russo Retivykh. Terzo il cinese Wang che raggiunge la sua prima finale. Entrano in finale Chanavat secondo nella prima semifinale e Taugboel, terzo con uno dei due migliori tempi

14.52: NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! Squalificato Federico Pellegrino che nel sorpasso all’interno di Chanavat deve essere entrato all’interno della delimitazione della pista. Un vero peccato perchè l’azzurro poteva giocarsela con Klaebo

14.49: Al via la seconda semifinale con Retyvykh (Rus), Jouve (Fra), Skar (Nor), Wang (Chn), Riebli (Sui), Starega (Pol)

14.47: FANTASTICO PELLEGRINO! Che condizione per l’azzurro che va a superare all’interno Chanavat e vince la semifinale battendo anche Klaebo che ha rimontato dal quarto posto. Si preannuncia la solita battaglia! Terzo Chanavat, quarto Taugboel

14.46: Pellegrino secondo dopo la salita

14.44: Atleti schierati per la partenza della prima semifinale maschile. C’è Federico Pellegrino, è durissima! Al via Chanavat (Fra), Klaebo (Nor), Taugboel (Nor), Pellegrino (Ita), Young (Gbr), Chautemps (Fra)

14.42: Lampic vince sul filo di lana davanti a Diggins

14.41: Lampic, Diggins e Hagstroem sulla stessa linea al traguardo. Solo due avanzeranno perchè il tempo della seconda batteria è più alto della prima

14.38: Al via la seconda semifinale con Hagstroem (Swe), Lampic (Slo), Rydzek (Ger), Diggins (Usa), Kern (Ger), Dyvik (Swe)

14.36: Dominio svedese come da programma con Sundling che vince la prima semifinale davanti a Ribom. Terzo posto per Dahlqvist, quarto per Nepryaeva

14.32: Al via la prima semifinale femminile: Sundling (Swe), Nepryaeva (Rus), Dahlqvist (Swe), Faehndrich (Sui), Ribom (Swe), Janatova (Cze)

14.30: La spunta lo svizzero Riebli nel finale sopravanzando il cinese Wang. Sono in finale come ripescati anche il terzo Starega e il quarto, il francese Chautemps di questa batteria. Eliminato Bolshunov

14.27: C’è Michael Hellweger al via della quinta e ultima batteria. I protagonisti: Wang (Chn), Riebli (Sui), Persson (Swe), Chautemps (Fra), Starega (Pol), Hellweger (Ita)

14.23: Rischia di cadere il francese Jouve agganciandosi con Bolshunov e poi piazza uno sprint finale fantastico che gli permette di chiudere secondo alle spalle del norvegese Skar. Terzo posto per Bolshunov e quarto per Novak che sono i nuovi potenziali ripescati

14.20: Al via nella quarta batteria: Jouve (Fra), Skar (Nor), Vuorinen (Fin), Bolshunov (Rus), Novak (Cze), Grate (Swe)

14.19: Volata di testa per il britannico Young che vince la batteria a sorpresa davanti al russo Retivykh. Fuori gli altri atleti

14.16: Partita la terza batteria

14.14: Ancora problemi in partenza,. Al via la terza batteria con Northug (Nor), Young (Gbr), Golberg (Nor), Jay (Fra), Retivykh (Rus), Ritchie (Can)

14.11: Che volata di Federico Pellegrino!!! L’azzurro si lascia alle spalle tanti campioni, compreso il bronzo olimpico Terentev. Gara di testa per Taugboel che, assieme all’azzurro, vola in semifinale! Terentev e Maki sono potenziali ripescati

14.09: Ritmo non altissimo, Pellegrino secondo al momento

14.07: Batteria durissima per Federico Pellegrino che dovrà superarsi per raggiungere la semifinale. Al via Taugboel (Nor), Clugnet (Fra), Pellegrino (Ita), Valnes (Nor), Terentev (Rus), Maki (Fin)

14.06: Facile affermazione per il francese Chanavat davanti a Klaebo che si è qualificato sprecando poche energie. Terzo Haeggstroem, quarto Ardashev, entrambi potenziali ripescati

14.03: Iniziano i qurti della gara maschile. Al via nel primo Chanavat (Fra), Klaebo (Nor), Haeggstroem (Swe), Ardashev (Rus), Schaad (Sui), Eriksson (Swe)

14.01: Fa il diavolo a quattro la statunitense Diggins rendendo l’ultima batteria velocissima. Vince la statunitense Kern, seconda la statunitense Diggins, terzo posto per la svedese Dyvik e quarto per la ceca Janatova. Sono loro le ripescate. Eliminata Laurent

13.54: E’ in corso un approfondimento sulla gara precedente, in più ci sono problemi tecnici in partenza. Ritardo nella partenza della gara

13.51: Al via nella quinta e ultima batteria: Diggins (Usa), Kern (Ger), Meier (Sui), Janatova (Cze), Dyvik (Swe), Alakoski (Fin)

13.50: Quarto posto anche per una combattiva Caterina Ganz ma il tempo è più alto della batteria precedente e quindi niente da fare per l’azzurra. Vince la slovena Lampic davanti alla tedesca Rydzek. Eliminata a sorpresa la statunitense Brennan

13.46: Caterina Ganz ci prova nella quarta batteria. Al via Brennan (USA), Joensuu (FIN), Lampic (SLO), Lylynpera (FIN), Rydzek (GER), Ganz (ITA)

13.45: Greta Laurent riesce a strappare il quarto posto e al momento sarebbe ripescata! Primo posto per un’altra svedese, Ribom, secondo posto per la svedese Hagstroem, terzo posto per Myhrvold, quarto per Laurent. Al momento sono loro due le qualificate

13.40: C’è Greta Laurent nella terza batteria. Queste le protagoniste: Hagstroem (SWE), Myhrvold (NOR), Parmakoski (FIN), Ribom (SWE), Hennig (GER), Laurent (Ita)

13.39: Gara di testa per la svedese Dahlqvist che non ha problemi a vincere la batteria davanti alla svizzera Faehndrich. Non ci saranno ripescate da questa batteria

13.35: Al via nella seconda batteria Dahlqvist (Swe), Faehndrich (Sui), Sorina (Rus), Van der Graaff (Sui), Carl (Ger), Browne (Can)

13.33: La svedese Sundling batte in volata la russa Nepryaeva e le due superano il turno in scioltezza. Terza Olsson, quarta Krehl, potenziali ripescate

13.30: Al via la prima batteria femminile con Sundling (Swe), Nepryaeva (Rus), Olsson (Swe), Krehl (Ger), Swirbul (Usa), Beranova (Cze)

13.28: Greta Laurent sarà al via nella terza batteria con Hagstroem (SWE), Myhrvold (NOR), Parmakoski (FIN), Ribom (SWE), Hennig (GER). Caterina Ganz sarà al via della quarta batteria con: Brennan (USA), Joensuu (FIN), Lampic (SLO), Lylynpera (FIN), Rydzek (GER)

13.26: In campo femminile qualificate Greta Laurent, 12ma e Caterina Ganz, 27ma

13.23: Federico Pellegrino sarà al via nella seconda batteria con Havaard Solaas Taugboel (NOR), James Clugnet (GBR), Erik Valnes (NOR), Alexander Terentev (RUS), Joni Maki (FIN). Michael Hellweger sarà al via Quinta batteria con Wang (CHN), Riebli (SUI), Persson (SWE), Chautemps (FRA), Starega (POL)

13.20: tra gli uomini Federico Pellegrini ha chiuso al decimo posto le qualificazioni, mentre Hellweger è stato 21mo

13.17: Sono quattro gli azzurri qualificati per la seconda fase della sprint a tecnica libera di Lahti. il solo Simone Daprà in campo maschile non è riuscito a superare le qualificazioni.

13.13: Si torna in gara dopo i Giochi Olimpici di Pechino che hanno incoronato Federico Pellegrino come argento di questa specialità

13.10: Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alla diretta live della sprinti di Lahti valida per la Coppa del Mondi di sci di fondo

12.10 Totale equilibrio in entrambe le batterie che vedranno coinvolti gli azzurri; promette spettacolo la seconda, con Federico Pellegrino, Alexander Terentev e i due norvegesi Havaard Solaas Taugboel ed Erik Valnes, senza dimenticare la sorpresa odierna, il britannico James Clugnet.

12.07 Quinta batteria, partenza alle 14:17:

7 Qiang Wang (CHN)

9 Janik Riebli (SUI)

14 Anton Persson (SWE)

17 Arnaud Chautemps (FRA)

19 Maciej Starega (POL)

21 MICHAEL HELLWEGER (ITA)

12.06 Seconda batteria, partenza alle 14:02:

3 Havaard Solaas Taugboel (NOR)

4 James Clugnet (GBR)

10 FEDERICO PELLEGRINO (ITA)

16 Erik Valnes (NOR)

24 Alexander Terentev (RUS)

30 Joni Maki (FIN)

12.03 Come per le donne, si delineano adesso le batterie per la fase finale. A seguire, elencheremo le due in cui figureranno gli azzurri Federico Pellegrino e Michael Hellweger.

12.00 Riepiloghiamo la top 10 con distacchi:

1 Lucas Chanavat (FRA) 2’57″85

2 Johannes Hoeslfot KlaebO (NOR) +0.61

3 Haavard Solaas Taugboel (NOR) +2″52

4 James Clugnet (GBR) +2″72

5 Richard Jouve (FRA) +3″08

6 Even Northug (NOR) +3″22

7 Qiang Wang (CHN) +3″45

8 Andrew Young (GBR) +3″70

9 Janik Riebli (SUI) +3″71

10 FEDERICO PELLEGRINO (ITA) +3″78

11.57 Si conclude così la qualificazione della sprint maschile: accedono alla fase finale Pellegrino ed Hellweger, Daprà chiude 44°, +2″60 dall’ultima posizione utile, la trentesima, occupata dal finlandese padrone di casa Joni Maki.

11.55 Si qualifica Michael Hellweger! Ventunesimo, +6″56 da Chanavat.

11.53 Avanzano Bolshunov e Terentev.

11.52 Escluso il russo Ivan Yakimushin! 9″60 di ritardo da Chanavat ed è 34esimo. Questo dato daà un po’ l’idea dei tempi, molto ristretti, realizzati dagli atleti quest’oggi.

11.51 Avanza Federico Pellegrino, restano da assegnare le ultime 15 posizioni.

11.50 Partito Michael Hellweger, mentre non ce la fa Simone Daprà, scalato già in trentaduesima posizione.

11.50 Sono certi dell’accesso alla fase finale i primi cinque, che elenchiamo di seguito:

1 Lucas Chanavat (FRA) 2’57″85

2 Johannes Hoeslfot KlaebO (NOR) +0.61

3 Haavard Solaas Taugboel (NOR) +2″52

4 James Clugnet (GBR) +2″72

5 Richard Jouve (FRA) +3″08

11.48 Mancano ancora 15 atleti al via, tra cui Michael Hellweger.

11.47 Sorprende il super tempo del britannico James Clugnet, quarto con 3’00″57, +2″72 da Chanavat. L’azzurro Darpà è scalato in ventunesima posizione.

11.46 Bolshunov si piazza invece al decimo posto momentaneo, +6″32.

11.45 Alexander Terentev undicesimo, +6″79 da Chanavat.

11.44 Simone Daprà è attualmente quattordicesimo, +11″08 da Chanavat.

11.43 Klaebo chiude alle spalle di Chanavat per appena 0.61!

11.43 Pellegrino è sesto a +3″78.

11.42 Il miglior tempo momentaneo è del francese Lucas Chanavat, 2’57″85.

11.39 Al via anche Federico Pellegrino!

11.38 Non è partito lo svizzero Jovian Hediger. Comincia ora la gara di Simone Daprà.

11.35 PARTITA LA FASE DI QUALIFICAZIONE PER LA SPRINT MASCHILE!

11.34 Quarta batteria, partenza alle 13:46:

5 Rosie Brennan (USA)

10 Jasmi Joensuu (FIN)

13 Anamarija Lampic (SLO)

22 Katri Lylynpera (FIN)

24 Coletta Rydzek (GER)

27 CATERINA GANZ (ITA)

11.33 Terza batteria, partenza alle 13:41:

8 Johanna Hagstroem (SWE)

9 Mathilde Myhrvold (NOR)

12 GRETA LAURENT (ITA)

15 Krista Parmakoski (FIN)

16 Emma Ribom (SWE)

21 Katharina Hennig (GER)

11.31 Stabilite le batterie della fase finale per la sprint femminile. Elenchiamo di seguito quelle in cui saranno coinvolte le azzurre.

11.28 Si stanno delineando, adesso, le batterie per la fase finali in cui, ricordiamo, saranno protagoniste entrambe le azzurre, Greta Laurent e Caterina Ganz. Nessuna clamorosa esclusione, ma di certo fa rumore l’assenza, tra le prime 30, della norvegese Lotta Udnes Weng, trentasettesima a 2″19 dalla trentesima posizione di Beranova.

11.25 Di seguito la top 10 con distacchi al termine delle qualificazioni della sprint femminile:

1 Jonna Sundling (SWE) 3’17″37

2 Jessie Diggins (USA) +6″71

3 Natalia Nepryaeva (RUS) +7″59

4 Julia Kern (USA) +8″23

5 Rosie Brennan (USA) +8″61

6 Maja Dahlqvist (SWE) +9″43

7 Nadine Faehndrich (SUI) +9″66

8 Johanna Hagstroem (SWE) +10″47

9 Mathilde Myhrvold (NOR) +12″05

10 Jasmi Joensuu (FIN) +12″20

11.23 Greta Laurent chiude al dodicesimo posto; ventisettesima Caterina Ganz.

11.20 Strappa l’ultimo posto disponibile la ceca Tereza Beranova, +17″53 da Sundling; non ce la fa, invece, per 0.27 la tedesca Laura Gimmler.

11.18 3’34″13 il tempo di Caterina Ganz, +16″76 da Subdling e momentaneo 27esimo posto che le vale la qualificazione alla fase finale! Buon inizio per entrambe le azzurre!

11.16 Attendiamo il tempo finale di Caterina Ganz, la sua gara è cominciata da poco.

11.15 Greta Laurent conquista il posto nella fase finale, ottimo inizio per l’azzurra.

11.14 Ricapitoliamo le prime cinque posizioni:

1 Jonna Sundling (SWE) 3’17″37

2 Jessie Diggins (USA) +6″71

3 Natalia Nepryaeva (RUS) +7″59

4 Julia Kern (USA) +8″23

5 Rosie Brennan (USA) +8″61

11.12 Ricordiamo che accederanno alla fase finale le migliori 30.

11.10 Natalia Nepryaeva terza, +7″59 da Sundling.

11.10 Ottimo inizio per Greta Laurent! Ottava posizione momentanea! +13″10 il distacco da Jonna Sundling.

11.08 Maja Dahlqivst quarta, paga 9″ da Sundling. In seconda posizione c’è la statunitense Jessie Diggins (+6″71).

11.07 La svedese Johanna Hagstroem arriva sul traguardo con 10″ di ritardo dalla connazionale Jonna Sundling, miglior tempo per lei con 3’17″37.

11.05 Al via anche la nostra Greta Laurent e la russa Natalia Nepryaeva.

11.04 Cominciate le gare di tre pretendenti al podio: la svedese Maja Dahlqvist, la statunitense Jessie Diggins e la svizzera Nadine Faehndrich.

11.02 Percorso da 1.6 km; presente un solo intervallo intermedio, al km 1.

11.00 COMINCIANO LE QUALIFICAZIONI DELLA SPRINT FEMMINILE! Al via la gara della statunitense Hailey Swirbul.

10.58 Pochissimi istanti e si parte con le qualificazioni della sprint femminile.

10.56 Figurano inoltre a rappresentare i colori azzurri Simone Daprà e Michael Hellweger.

10.55 Tra gli uomini, il nostro Federico Pellegrino va a caccia del podio; se la vedrà, su tutti, con il campione olimpico, il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo e i due Alexander russi, Bolshunov e Terentev. Partiranno alle 11:35.

10.52 Protagoniste assolute (da previsione) tra le donne saranno la svedese Maja Dahlqvist e la russa Natalia Nepryaeva. L’Italia punta su Greta Laurent e Caterina Ganz; le 62 atlete partiranno, come detto, alle 11:00, a intervalli di 15 secondi.

10.49 Alle 11:35 partiranno invece le qualificazioni degli uomini.

10.46 Spazio alle sprint, sia maschile che femminile: si comincia con le qualificazioni delle donne alle ore 11:00.

10.43 A più di un mese di distanza, torna la Coppa del Mondo e lo fa a Lahti, in Finlandia.

10.40 Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta Live di Coppa del Mondo di sci di fondo!

