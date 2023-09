LIVE Olimpiadi Pechino 2022, 10 febbraio in DIRETTA: bronzo Visintin, 4a Lollobrigida, 5a l’Italia nello slittino

SEGUI LA DIRETTA SU OA SPORT CON UN SOLO CLICK

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale integrale delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Giorno 6, ma in Cina si è già alla nona giornata di gare ai Giochi: oggi si assegneranno altri otto titoli e ci sarà spazio, tra prove e gare ufficiali, per 26 azzurri tra skeleton, pattinaggio di figura, sci alpino, snowboard, curling, bob, sci di fondo, salto con gli sci, speed skating e slittino.

OA Sport vi propone la diretta live testuale integrale delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: tutti i risultati delle gare di oggi, giovedì 10 febbraio in tempo reale, minuto per minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 02.30 ora italiana con la prima manche dello skeleton maschile.

Buona giornata agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della sesta giornata di gare ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Ci attende un altro condensato di emozioni con tanti azzurri in gara. Attesa per la combinata maschile, pattinaggio artistico, speed skating, sci di fondo, snowboard e slittino. Seguiremo tutto con aggiornamenti costanti e puntuali. Buon divertimento

PATTINAGGIO ARTISTICO – Fra circa 20′ il via del programma libero del singolo maschile di pattinaggio artistico ai giochi Olimpici di Pechino 2022

PATTINAGGIO ARTISTICO – Va in scena al Capital Indoor Stadium una delle gare più attese e interessanti dell’intera edizione numero 24 dei Giochi Olimpici, il segmento decisivo dell’individuale maschile che vede al via due delle star mondiali di questa disciplina: il giapponese Yuzuru Hanyu, deludente nel programma corto e costretto ad inseguire e lo statunitense Nathan Chen, fresco autore del record del mondo del programma corto e primo in classifica.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tra i protagonisti anche due azzurri: il vice-campione europeo in carica Daniel Grassl, che ha chiuso al 12mo posto il programma corto, e l’ex bronzo continentale Matteo Rizzo, 13mo dopo la prima parte di gara.

SKELETON – Amiche e amici di OA Sport, benvenuti alla Diretta LIVE della gara di skeleton alle Olimpiadi di Pechino 2022!

SKELETON – Assisteremo quest’oggi alla prima e, successivamente, alla seconda manche di skeleton maschile!

PATTINAGGIO ARTISTICO – L’avversario più temuto di Chen è sempre il nipponico detentore del titolo olimpico Yuzuru Hanyu (al momento distante 18 punti), il quale scenderà addirittura nel penultimo gruppo di lavoro dopo aver ottenuto solo l’ottava piazza a causa di un passaggio a vuoto nel salchow, primo elemento dello short.

SKELETON – Dopo le sei manche di allenamento, adesso è giunta l’ora di fare sul serio: si inizia con la prima delle quattro manche in programma.

SKELETON – Difficile fare dei pronostici, dal momento che in allenamento sono arrivati risultati discordanti.

SKELETON – La prima manche comincerà tra meno di 10 minuti; a seguire, alle ore 4:00, vi racconteremo la seconda.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Chen dovrà comunque essere bravo a non sbagliare nulla tenendo a bada gli altri due atleti nipponici, apparsi in forma più che smagliante: Yuma “piuma” Kagiyama ad esempio nel team event ha già sfoggiato un libero importantissimo, mettendo a referto ben quattro quadrupli (un salchow, un loop e due toeloop).

SKELETON – In totale saranno venticinque gli atleti a gareggiare: aprirà le danze lo spagnolo Ander Mirambell; i due azzurri, Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari, sono rispettivamente nell’ordine di partenza 16esimo e 17esimo.

SKELETON – Particolare attenzione da fornire ai tempi, sin da questa prima manche, dei padroni di casa Wengang Yan e Zheng Yin, del tedesco Christopher Grotheer e del campione in carica, campione in carica, il sudcoreano Sungbin Yun.

SKELETON – Ci siamo, manca pochissimo.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Shoma Uno invece, dopo un quadriennio altalenante sembra aver trovato la giusta quadra, diventando nuovamente tra i più pericolosi del lotto.

SKELETON – PARTITA LA PRIMA MANCHE CON MIRAMBELL!

SKELETON – Errori in curva 4 e 5 che pesano per lo spagnolo, 1’02″45.

SKELETON – Il prossimo sarà lo statunitense Andrew Blaser.

PATTINAGGIO ARTISTICO – L’Italia si affida a due protagonisti annunciati della gara che possono puntare molto in alto: il vice campione europeo in carica Daniel Grassl che ha confermato anche nel corto di attraversare un grande momento di forma e vuole stupire, inserendosi nella lotta per le posizioni che contano: magari dando l’assalto all’ottavo posto, dopo aver chiuso 12mo il corto.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tanta voglia di ben figurare anche per Matteo Rizzo, medaglia di bronzo europea nel 2019, assente a Tallinn, autore di un buon corto, e pronto, dal 13mo posto, ad affrontare la sfida per entrare nella top 10 olimpica.

SKELETON – 1’01″80 per l’americano, che commette alcuni errori ma è favorito dall’altissima velocità, oltre i 123 km/h.

SKELETON – Ora il russo Daniil Romanov.

SKELETON – 1’02″47 per Romanov, che si accoda dunque a Blaser e Mirambell.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Ad aprire la gara è svizzero Lukas Britschgi, 23 anni di Schaffhausen, 24mo dopo lo short program. E’ allenato tra Oberstdorf e Frauenfeld da Michael Huth e Alexei Pospelov. E’ stato 19mo all’Europeo 2020, 15mo al Mondiale dello scorso anno, undicesimo all’Europeo di Tallinn. Si esibisce su Si esibisce su un medley di Labirinth: Mount Everest, Forever e Still Don’t Know My Name (Aura Remix)

SKELETON – Pronto Christopher Grotheer.

SKELETON – 1 minuto spaccato per Grotheer, gran tempo del tedesco che non sbaglia praticamente nulla.

SKELETON – Tocca al russo Tretiakov.

SKELETON – 1’00″36, secondo tempo per Tretiakov a, per l’appunto, +0.36 da Grotheer; sbaglia qualcosina nel finale.

SKELETON – Parte subito il lettone Tomaas Dukurs.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tanti errori per lo svizzero Britschgi che non otterrà un punteggio alto

SKELETON – Terzo tempo, 1’00″76; ora il fratello, Martins.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Lo svizzero Lukas Britschgi totalizza un libero da 136.42 (64.72+71.70), punteggio totale di 212.58

SKELETON – Martins Dukurs ruba il terzo tempo al fratello Tomaas, 1’00″62; era partito molto bene, arrivando anche ad avere un vantaggio di 0.20 da Grotheer (che al momento ha fatto registrare il miglior tempo), ma nell’ultimo terzo di gara ha perso tanto.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si prosegue con il 23mo dello short program, il russo Andrei Mozalev, 18 anni, di San Pietroburgo dove è allenato da Kirill Davydenko. Quarto agli Europei di Tallinn dove ha debuttato a livello internazionale. Si esibisce sulla colonna sonora di 1492: la conquista del Paradiso dei Vangelis

SKELETON – Al via la gara del tedesco Axel Jungk.

SKELETON – Nonostante i molti errori, Jungk si mette in terza posizione: 1’00″50.

SKELETON – Ora il britannico Matt Weston.

SKELETON – 1’01″34, sesto tempo per Weston; distacco importante dal terzo tempo momentaneo (+0.96).

SKELETON – Parte il sudcoreano Seunggi Jung.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Non una edizione dei Giochi Olimpici per Andrei Mozalev che ha commesso diversi errori, cadendo due volte. Andrà nettamente in testa ma non è certo la sua migliore versione

SKELETON – 1’01″18, Jung paga l’errore all’inizio, praticamente alla prima curva.

SKELETON – Ecco il campione olimpico in carica, il sudcoreano Sungbin Yun.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Va al comando della classifica provvisoria il russo Andrei Mozalev che nel libero totalizza un punteggio di 156.28 (79.48+78.80), per un totale di 233.33

PATTINAGGIO ARTISTICO – Sul ghiaccio ora l’ucraino Ivan Shmuratko, 20 anni di Kiev, 22mo dopo il corto. E’ allenato a Kiev da Marina Amirkhanova. E’ stato 22mo all’Europeo 2019, 21mo lo scorso anno al Mondiale e 12mo quest’anno all’Europeo di Tallinn. Si esibisce su Nuvole Bianche di Ludovico Einaudi

SKELETON – Settimo tempo per Yun! Distacco importante già da questa prima manche! 1’01″26 il suo tempo.

SKELETON – Ora il russo Rukosuev.

SKELETON – 1’00″48, terzo tempo. Alle spalle di Grotheer dunque, al momento, ci sono due russi: Alexander Tretiakov (+0.36) e, appunto, Evgeniy Rukosuev (+0.48).

SKELETON – Tocca al tedesco Gassner.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Avvio di gara problematico per Ivan Shmuratko che cade al primo salto e non riesce a piazzare la combinazione. Non aveva quadrupli e ha commesso anche qualche errore. Non sarà un punteggio altissimo

SKELETON – 1’00″87, settimo tempo.

SKELETON – Tocca al quattordicesimo atleta, l’austriaco Maier.

SKELETON – 1’01″36, undicesimo tempo per Maier.

SKELETON – Ora l’ucraino Heraskevych; a seguire, i due azzurri Bagnis e Gaspari.

PATTINAGGIO ARTISTICO – L’ucraino Ivan Shmuratko totalizza un punteggio nel libero di 127.65 (57.17+71.48), per un totale di 205.76 che significa terzo posto e due posizioni perse

SKELETON – Il 22enne ucraino non va oltre il dodicesimo tempo: 1’01″63.

PATTINAGGIO ARTISTICO – E’ il momento del bielorusso Konstantin Milyukov, 21mo dopo il corto, nato a Kazan in Russia 27 anni fa. E’ allenato tra Raubichi, Minsk e Mosca da Oleg Vasiliev. E’ stato 17mo lo scorso anno ai Mondiali, 21mo agli Europei di Tallinn. Si esibisce su un mix: A Journey di Eric Radford e Experience di Ludovico Einaudi

SKELETON – Ecco Amedeo Bagnis!

SKELETON – Partito bene l’azzurro.

SKELETON – Perde qualcosina in curva 5 e 6.

SKELETON – 1’01″05, ottavo tempo per Bagnis! Buon inizio di gara.

SKELETON – Subito dopo, l’altro azzurro: tocca a Mattia Gaspari!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Poca brillantezza nella seconda parte del programma, dopo una prima parte tutto sommato positiva per il bielorusso Konstantin Milyukov

SKELETON – 1’01″20, decimo tempo! 0.15 di distacco tra i due azzurri.

SKELETON – Ora il cinese Wengang Yan.

SKELETON – 1’00″43, terzo tempo del cinese. Per ora nessuno riesce ad avvicinarsi al tempo del tedesco Grotheer (il quale ha chiuso, ricordiamo, in 1’00″00).

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il bielorusso Konstantin Milyukov totalizza un punteggio nel libero di 143.73 (71.35+57.17), per un totale di 222.22 che significa personal best e secondo posto

SKELETON – Tocca al britannico Marcus Wyatt.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tocca ora allo svedese Nikolaj Majorov, 20mo dopo lo short program; 21 anni, nato a Lulea di stanza a Norkopping dove è allenato dal padre Alexander Majorov. E’ stato 15mo agli europei del 2020 e 23mo ai Mondiali in casa del 2021. Si esibisce sulla colonna sonora di The Man In The Iron Mask di Nick Glennie-Smith

SKELETON – Quindicesimo tempo: 1’01″56.

SKELETON – Ora l’austriaco Schlintner.

SKELETON – Stesso tempo di Wyatt: quindicesimo, 1’01″56.

SKELETON – Al via la gara di Zheng Yin.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Manca una combinazione all’appello e potrebbe costare cara in termini di punti allo svedese Majorov. per il resto qualche sbavatura ma non errori gravi. manca il quadruplo Salchow

SKELETON – 1’00″74! Che sorpresa! Solo settimo Yin: aveva guadagnato un vantaggio di 0-30, poi alcuni errori compromettono il suo risultato. Avrà comunque modo di rifarsi.

SKELETON – Ora Crumpton, dalle Samoa Americane.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Lo svedese Nikolaj Majorov totalizza un punteggio nel libero di 142.24 (67.60+74.64) , per un totale di 220.78 che significa terzo posto provvisorio

SKELETON – Ventesimo, 1’02″06. Tocca all’australiano Timmings.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si chiude il primo gruppo con il messicano Donovan Carrillo, 19mo dopo il programma corto, di Zapopan e abitante a Leon dove è allenato da Gregorio Nuñez. Agli ultimi Mondiali è stato 20mo. Si esibisce su un mix: Perhaps, Perhaps, Perhaps (feat. Carlos Rivera) di Daniel Boaventura, Sway di Dean Martin, Maria (Spanglish Radio Edit) di Ricky Martin, Bailar (Radio Edit) di Deorro feat. Elvis Crespo

SKELETON – Troppi errori per lui, sin dalla partenza: ultimo tempo, 1’03″76.

SKELETON – Penultimo a gareggiare: il canadese Enzie.

SKELETON – 1’01″65, diciannovesimo tempo.

SKELETON – Tocca all’ultimo, per concludere la prima manche: lo svizzero Sieber.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tanti errori per il messicano Donovan Carrillo che è apparso poco brillante fisicamente ed ha faticato sia sugli elementi di salto che negli altri elementi (trottole e connessioni)

SKELETON – Ventunesimo, 1’01″95.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il messicano Donovan Carrillo totalizza un punteggio nel libero di 138.44 (66.56+72.88), per un totale di 218.13, che significa quarto posto provvisorio

SCI ALPINO – Sta per iniziare la combinata alpina maschile dei Giochi Olimpici! Tra meno di 5 minuti partirà la manche di discesa, alle 7.15 sarà la volta dello slalom. Ventisette gli atleti al via, Christof Innerhofer è l’unico rappresentante azzurro.

SKELETON – A conclusione della prima manche troviamo dunque in testa il tedesco Christopher Grotheer (1’00″00); dietro di lui il russo Alexander Tretiakov (+0.36) e il cinese Wengang Yan (+0.43).

SCI ALPINO – Questa la startlist odierna 1 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR 2 561310 HROBAT Miha 1995 SLO 3 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 4 221117 GOWER Jack 1994 IRL 5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 6 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 7 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN 8 561397 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO 9 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 10 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 11 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 12 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 13 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 14 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 15 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 16 511983 AERNI Luca 1993 SUI 17 202762 JOCHER Simon 1996 GER 18 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 19 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 20 512352 CHABLOZ Yannick 1999 SUI 21 104272 SEGER Brodie 1995 CAN 22 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR 23 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN 24 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI 25 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS 26 120071 XU Mingfu 1997 CHN 27 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON

PATTINAGGIO ARTISTICO – Questa la classifica dopo gli atleti del primo gruppo: 1 2 ROC MOZALEV Andrei 77.05 (23) 156.28 (1) 233.33

2 4 BLR MILYUKOV Konstantin 78.49 (21) 143.73 (2) 222.22

3 5 SWE MAJOROV Nikolaj 78.54 (20) 142.24 (3) 220.78

4 6 MEX CARRILLO Donovan 79.69 (19) 138.44 (4) 218.13

5 1 SUI BRITSCHGI Lukas 76.16 (24) 136.42 (5) 212.58

6 3 UKR SHMURATKO Ivan 78.11 (22) 127.65 (6) 205.76

SCI ALPINO – A Yanqing il sole splende e spira poco vento. Freddo a parte le condizioni sono ottimali.

SKELETON – Buona partenza per i due azzurri, Amedeo Bagnis e Mattia Gaspari.

SCI ALPINO – Ci siamo! Parte in questo momento l’israeliano di origini ungheresi Barnabas Szollos!

SKELETON – Bagnis ha chiuso al decimo posto, a +1″05 da Grotheer; Gaspari, invece, è dodicesimo a +1″20.

SCI ALPINO – 1’45”04 il tempo di Szollos. Nessun errore per lui.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si apre il secondo gruppo con l’azero Vladimir Litvintsev, 18mo dopo il corto, 20 anni, di Ukhta Komi Republic. Si allena a Mosca sotto la guida di Alexei Chetverukhin e Sergei Rozanov a Mosca. E’ stato nono agli europei 2020, 27mo ai Mondiali dello scorso anno. Si esibisce su su un mix, legato alla colonna sonora del film The Joker: Smile di Jimmy Durante, Bathroom Dance di Hildur Gudnadottir, Rock and Roll, Part 2 di Gary Glitter, Mike Linder

SCI ALPINO – Subito mezzo secondo di vantaggio per lo sloveno Miha Hrobat.

SKELETON – Ecco la top 5 e le posizioni degli azzurri, con distacchi: 1 Christopher Grotheer (GER) 1’00″00

2 Alexander Tretiakov (ROC) +0.36

3 Wengang Yan (CHN) +0.43

4 Evgeniy Rukosuev (ROC) +0.48

5 Axel Jungk (GER) +0.50 10 AMEDEO BAGNIS (ITA) +1″05

12 MATTIA GASPARI (ITA) +1″20

SCI ALPINO – Salto di porta per Hrobat! Peccato, era ampiamente davanti… Tocca al ceco Jan Zabystran.

SNOWBOARD – Alle 4.00 cominceranno le qualifiche della prova maschile dello snowboardcross

SCI ALPINO – 0”50 di margine al traguardo per Zabystran! Dopo l’irlandese Jack Gower sarà la volta dei primi candidati alle medaglie, gli austriaci Marco Schwarz e Johannes Strolz.

SNOWBOARD – Alle 4.15 cominceranno le qualifiche della prova maschile dello snowboardcross

PATTINAGGIO ARTISTICO – Ottimo programma per l’azero Vladimir Litvintsev che inizia benissimo, poi commette qualche sbavatura nel finale ma la prova è tutto sommato positiva

SCI ALPINO – +0”62 sulla linea d’arrivo per Gower. Seguiamo con attenzione il Campione del Mondo in carica Marco Schwarz.

SKELETON – Non ci sarà affatto tempo per riposarsi: tra 20 minuti partirà la seconda manche!

SNOWBOARDCROSS – Per l’Italia saranno in pista Lorenzo Sommariva (3), Omar Visintin (16), Tommaso Leoni (18), Filippo Ferrari (27).

PATTINAGGIO ARTISTICO – L’azero Vladimir Litvintsev totalizza un punteggio nel libero di 155.04 (80.76+74.28), per un totale di 239.19 che significa primo posto provvisorio

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si prosegue con l’australiano Brendan Kerry, 27 anni, di Sydney, 17mo dopo il corto. E’ allenato a Mosca da Elena Buianova, Maxim Zavozin, Alexander Uspenski. E’ stato ventesimo a Pyeonghang e anche all’ultimo Mondiale a cui ha partecipato nel 2019. Si è piuazzato sesto all’ultimo Four Continents. Si esibisce su un mix: Sevenlere Dair (To the Lovers) OP 12/3 di Fazil Say, 85 di Travis Lake, Emergence di 2WEI, Butterflies and Hurricanes dei Muse

SCI ALPINO – Schwarz è in pista. Al primo intermedio è in vantaggio di 0”07.

SCI ALPINO – Passa in luce rossa al secondo parziale, +0”09. Di nuovo davanti alla quarta fotocellula (-0”42).

SKELETON – Meritatamente in testa, al momento, con il miglior tempo, Christopher Grotheer, che di fatto non ha sbagliato nulla.

SCI ALPINO – Il carinziano Marco Schwarz è il nuovo leader con -0”47 di gap su Zabystran. Partito il connazionale Strolz.

SCI ALPINO – Vola Strolz! Rifila mezzo secondo al compagno a metà tracciato!

SCI ALPINO – Johannes Strolz va al comando con -0”20 su Schwarz. Questa è una sorpresa!

SKELETON – Delusione temporanea invece per il campione olimpico in carica, Sungbin Tun, tredicesimo a +1″26.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Programma un po’ stravolto per l’australiano Brendan Kerry ma di grande qualità, manca il quadruplo Salchow, che è uscito solo triplo. Arriverà un buon punteggio

SCI ALPINO – Il canadese Broderick Thompson, discesista puro, se l’è presa comoda: terzo a +0”52.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Per l’australiano Brendan Kerry arriva un punteggio nel libero di 160.01 (83.51+76.50), per un totale di 244.80, che significa primo posto provvisorio!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Sul ghiaccio ora il lettone Deniss Vasiljevs, 22 anni, di Daugavpils, 16mo dopo il corto. E’ allenato da Stephane Lambiel, Yoann Deslot, Angelo Dolfini a Champery. E’ bronzo europeo a Tallinn, 19mo a PyeongChang, 18mo agli ultimi Mondiali. Si esibisce su Romeo e Giulietta di Sergei Prokofiev

SCI ALPINO – Anche il secondo sloveno del lotto salta una porta: fuori dai giochi Nejc Naralocnik.

SNOWBOARD – Chloe Kim ha vinto la medaglia d’oro nell’halfpipe. La statunitense ha confermato il pronostico della vigilia e ha difeso il titolo conquistato quattro anni fa. L’americana si è imposta con 94.00, precedendo la spagnola Queralt Castellet (90.25) e la giapponese Sena Tomita (88.25).

SCI ALPINO – Lo svizzero Justin Murisier, papabile outsider, accusa +0”49 dopo un minuto di gara.

SCI ALPINO – Recupera qualcosa sul finale Murisier: è terzo a +0”27. Parte Kilde!

SCI ALPINO – 0”18 al primo intermedio, vantaggio che cresce a -0”46 per lo scandinavo.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Prestazione di spessore e carattere per il lettone Deniss Vasiljevs che assorbe senza troppi problemi la caduta in apertura sul quadruplo ed esegue tutti gli altri elementi di salto con grande qualità

SKELETON – 5 minuti e si parte con la seconda manche.

SCI ALPINO – Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde fa il suo: 0”75 di vantaggio all’arrivo.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il lettone Deniss Vasiljevs totalizza il punteggio nel libero di 167.41 (84.75+83.66), per un totale di 252.71, che significa primo posto provvisorio

SCI ALPINO – Vediamo come se la cava il forte discesista canadese James Crawford.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tocca ora al russo Mark Kondratiuk, 20 anni, di Podolsk, 15mo dopo il corto. E’ allenato tra Mosca e Kislovodosk da Svetlana Sokolovskaia e Lilia Biktagirova. Campione d’Europa in carica, è al debutto olimpico. Si esibisce su un medley sulla colonna sonora del musical Jesus Christ Superstar: Overture di Andrew Lloyd Webber e The Temple di Andrew Lloyd Webber

SCI ALPINO – Crawford ricalca i tempi di Kilde, è secondo a +0”02!

SCI ALPINO – Partito il nostro Christof Innerhofer, unico azzurro in gara.

SCI ALPINO – +0”20 al secondo parziale! Svantaggio che sale a +0”32.

SKELETON – AL VIA LA SECONDA MANCHE! Comincia lo statunitense Andrew Blaser.

SCI ALPINO – Ci attendevamo qualcosa di meglio da “Inner”: sesto a +1”07. Medaglia impossibile.

SCI ALPINO – Spalanca il cancelletto Alexis Pinturault, favorito del giorno!

SKELETON – 2’03″88 il parziale per l’americano.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tante sbavature per il campione europeo Mark Kondratiuk che ha sbagliato un paio di combinazioni e poi ha improvvisato, andando incontro a una caduta

SKELETON – Tocca al canadese Enzie.

SCI ALPINO – Alti gli intertempi del francese! +0”84 dopo due terzi di pista!

SKELETON – 2’03″41 (1’01″76 per questa manche) per Enzie.

SCI ALPINO – Attenzione!! Pinturault deludentissimo, è nono a +1”92. Gli austriaci Strolz e Schwarz hanno circa un secondo di margine.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il russo Mark Kondratiuk totalizza nel libero un punteggio di 162.71 (80.15+83.56), per un totale di 248.82 che significa secondo posto provvisorio. Prova deludente del russo

SKELETON – Ora l’ucraino Heraskevych.

PATTINAGGIO ARTISTICO – E’ il momento del francese Adam Siao Him Fa, 14mo dopo lo short program, 21 anni da poco compiuti, nato a Bordeaux, vive a Courbevoie dove si allena in alternanza con La-Roche-sur-Yon, sotto la guida di Laurent Depouilly, Nathalie Depouilly. E’ stato 12mo agli Europei 2019 e 11mo agli Europei 2020. Si esibisce su un medley dei Daft Punk arrangiato da Cedric Tour

SCI ALPINO – Partito l’elvetico Loic Meillard, altro candidato al podio.

SKELETON – Si migliora l’ucraino: 2’03″21, -0.20 di vantaggio sul canadese Enzie. Ora l’austriaco Schlintner.

SCI ALPINO – Errore clamoroso di Meillard!! Non è uscito ma che disastro, ultimo a +2”79! La medaglia è andata…

SKELETON – 2’03″29, +0.08 su Heraskevych. Tocca al britannico Wyatt.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tanti errori per il francese Adam Siao Him Fa che era partito benissimo, poi ha pagato a caro oprezzo la caduta sulla combinazione con quadruplo che gli costerà tanti punti. Qualche sbavatura anche nella seconda parte

SCI ALPINO – La gara sta prendendo una piega interessante… Se in slalom Kilde conservasse il vantaggio di 1”92 su Pinturault potrebbe scippare l’alloro al transalpino! Ma seguiamo la prova di Luca Aerni, Campione del Mondo in combinata 5 anni fa.

SKELETON – Sfiora il miglior tempo, ma niente da fare: 2’03″28, +0.07 sull’ucraino che resiste davanti a tutti in questa seconda manche.

SCI ALPINO – +1”59 a metà pista per Aerni…

SKELETON – Tocca all’austriaco Maier.

SCI ALPINO – Aerni completa il disastro elvetico: ultimo a +3”91, addio sogni di gloria!

SKELETON – Miglior tempo per Maier! 2’02″49, -0.72 su Heraskevych.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il francese Adam Siao Him Fa con un libero ambizioso totalizza un punteggio nel libero di 163.41 (81.69+82.72), per un totale di 250.15, che lo inserisce al secondo posto provvisorio

SKELETON – Al via la gara del britannico Weston.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si chiude anche il secondo gruppo con il primo azzurro in gara, Matteo Rizzo, 13mo dopo lo short program, nato a Roma 21 anni fa. Si allena a Bergamo sotto la guida di Franca Bianconi, Valter Rizzo, Ondrej Hotarek. E’ stato bronzo europeo nel 2019, 21mo a PyeongChang, undicesimo ai Mondiali dello scorso anno. Si esibisce su Two Men In Love di The Irrepressibles

SCI ALPINO – Il tedesco Simon Jocher, discesista puro, è tredicesimo a +2”68.

SNOWBOARDCROSS – Comincia la qualifica dello snowboardcross con l’olandese Glenn De Blois

SKELETON – Tempo identico a quello di Maier! Per entrambi 2’02″49, naturalmente al momento entrambi al primo posto. Ora Sungbin Yun.

SCI ALPINO – Non bene l’austriaco Raphael Haaser, nono a +1”51. Parte l’ultima carta da medaglia, il canadese Trevor Philp.

SNOWBOARDCROSS – 1’20”75 per l’olandese De Blois. A breve Lorenzo Sommariva.

SKELETON – Il campione olimpico in carica fa registrare il miglior tempo: 2’02″43, -0.06 su Maieri; non la migliore prestazione per il sudcoreano Yun.

SKELETON – Partito Mattia Gaspari!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Prova al di sotto delle aspettative per l’azzurro Matteo Rizzo che è partito malissimo, con due errori gravi che gli toglieranno tanti punti e poi ha combattuto cambiando totalmente il programma. Perderà tante posizioni, peccato

SNOWBOARDCROSS – Super tempo dell’austriaco Alessandro Haemmerle (1’17”24). Tocca a Lorenzo Sommariva.

SCI ALPINO – Philp sbaglia, rischia di cadere ma salva il salvabile: è sedicesimo a +3”72.

SKELETON – QUARTO TEMPO! Peccato per degli errori nel finale: 2’02″51, +0.08 da Yun.

SKELETON – Classifica molto corta, quattro atleti in 0.08. Ora l’altro sudcoreano, Jung.

PATTINAGGIO ARTISTICO – L’azzurro Matteo Rizzo totalizza un punteggio nel libero di 158.90 (76.92+82.98) per un totale di 297.43 che gli vale il quarto posto provvisorio. Male che vada sarà 16mo

SNOWBOARDCROSS – Poteva fare meglio Lorenzo Sommariva, che chiude con 1’17”98.

SCI ALPINO – Il rossocrociato Yannick Chabloz si sbilancia nella compressione, cade e finisce nelle reti…

SKELETON – Va davanti al connazionale, -0.21!

SKELETON – 2’02″22 il suo tempo complessivo. Ora Amedeo Bagnis!

SNOWBOARDCROSS – L’australiano Cameron Bolton si porta in seconda posizione con il tempo di 1’17”92

SCI ALPINO – La regia internazionale stacca le immagini dal discesista, abbiamo notato una preoccupante torsione del braccio dopo l’impatto con le protezioni…

PATTINAGGIO ARTISTICO – Ora la pausa per il rifacimento del ghiaccio. Questa la classifica provvisoria a metà gara: 1 9 LAT VASILJEVS Deniss 85.30 (16) 167.41 (1) 252.71

2 11 FRA SIAO HIM FA Adam 86.74 (14) 163.41 (2) 250.15

3 10 ROC KONDRATIUK Mark 86.11 (15) 162.71 (3) 248.82

4 12 ITA RIZZO Matteo 88.63 (13) 158.90 (5) 247.53

5 8 AUS KERRY Brendan 84.79 (17) 160.01 (4) 244.80

6 7 AZE LITVINTSEV Vladimir 84.15 (18) 155.04 (7) 239.19

7 2 ROC MOZALEV Andrei 77.05 (23) 156.28 (6) 233.33

8 4 BLR MILYUKOV Konstantin 78.49 (21) 143.73 (8) 222.22

9 5 SWE MAJOROV Nikolaj 78.54 (20) 142.24 (9) 220.78

10 6 MEX CARRILLO Donovan 79.69 (19) 138.44 (10) 218.13

11 1 SUI BRITSCHGI Lukas 76.16 (24) 136.42 (11) 212.58

12 3 UKR SHMURATKO Ivan 78.11 (22) 127.65 (12) 205.76

SKELETON – 2’02″24 per l’azzurro, appena +0.02 da Jung! Secondo tempo.

SCI ALPINO – Arriva il toboga. Probabilissimo infortunio al braccio per lo sfortunato Chabloz, peggio di così non poteva andare per gli elvetici.

SNOWBOARDCROSS – Passa al comando l’austriaco Julian Lueftner, che firma il tempo di 1’17”00. Scivola al quarto posto Lorenzo Sommariva.

SKELETON – Il tedesco Gassner va davanti: 2’01″73, +0.49 su Jung.

SCI ALPINO – Gara ancora interrotta, i soccorritori stanno fasciando l’avambraccio di Chabloz. Fatale l’impatto con le reti.

SKELETON – Raggiunta metà gara, mancano 13 atleti.

SNOWBOARDCROSS – Anche l’americano Hagen Kearney si inserisce davanti a Lorenzo Sommariva. Terzo tempo (1’17”81).

SKELETON – Il lettone Tomaas Dukurs va al comando: 2’01″55, -0.18 su Gassner.

SKELETON – Zheng Yin miglior tempo: 2’01″45, -0.10.

SCI ALPINO – Approfittiamo dello stop per ricapitolare la situazione: guida il norvegese Kilde con 0”02 di margine sul canadese Crawford. Sono messi benissimo gli austriaci Strolz e Schwarz, rispettivamente terzo (+0”75) e quarto (+0”95). Pinturault accusa +1”92, ancor peggio il rossocrociato Meillard (+2”79).

SNOWBOARDCROSS – Il tedesco Martin Noerl si inserisce in terza posizione con il tempo di 1’17”38.

SCI ALPINO – Le parole di Kilde ai microfoni di Eurosport: “Il tempo è buono, speravo di avere maggior vantaggio. Stamattina ho provato un po’ di slalom, ma otto decimi sono pochi”.

SKELETON – Ormai è un continuo migliorarsi: bene il lettone Martins Dukur, 2’01″24, -0.21.

SCI ALPINO – La gara sta per ripartire, tocca al velocista canadese Brodie Seger.

SKELETON – Il tedesco Jungk migliora di 0.21 il tempo di Dukur (2’01″03).

SNOWBOARDCROSS – Secondo posto per l’austriaco Jakob Dusek, staccato di soli cinque centesimi dal connazionale Lueftner.

SKELETON – Rukosuev chiude in 2’01″20, +0.17 su Jungk.

SCI ALPINO – Partito Seger. Solo due decimi di svantaggio dopo un minuto di gara!

SNOWBOARDCROSS – Tempo straordinario del canadese Eliot Grondin, che si porta al comando con 1’16”29. Prestazione veramente eccellente.

SCI ALPINO – Peccato per una lieve sbavatura nel finale, Brodie Seger è comunque terzo a +0”42! Il suo potenziale tra i pali snodabili è un’incognita…

SKELETON – 2’01″08 per il cinese Yan, +0.05 su Jungk.

SNOWBOARDCROSS – Omar Visintin è sesto con il tempo di 1’17”68.

SCI ALPINO – L’ucraino Ivan Kovbasnyuk è sceso con il freno a mano tirato: ultimo a +6”01. Mancano cinque atleti al termine della prova di discesa.

SKELETON – Il russo Alexander Tetriakov è terzo, 2’01″20, +0.17.

SCI ALPINO – Fa ancor peggio il cinese Yangming Zhang, fanalino di coda con un ritardo di +12”13.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si riparte con la gara con il secondo azzurro al via, Daniel Grassl, 12mo dopo il corto, L’azzurro, 19 anni, di Merano, allenato tra Egna, Fondo e Pralognon da Lorenzo Magri, Angelina Turenko, Alisa Mikonsaari e Eva Martinek. Prima del bronzo continentale era stato quarto all’Europeo 2020, 12mo al Mondiale dello scorso anno, argento agli europei di gennaio a Tallinn. Si esibisce su un mix: colonna sonora di Interstellar di Hans Zimmer arrangiata Cedric Tour e Armageddon

SNOWBOARDCROSS – Non brilla Tommaso Leoni, che chiude addirittura con il diciassettesimo tempo (1’19”45) e quindi dovrà svolgere anche la seconda run di qualifica.

SKELETON – Christopher Grotheer conferma il primato ottenuto nella prima manche! Fa registrare il miglior tempo anche della seconda, tempo complessivo di 2’00″33, -0.70 di vantaggio. Che tempi!

PATTINAGGIO ARTISTICO – Bene Quadruplo Lutz, bene il Quadruplo Flip, bene quadruplo Rittberger+Eurler+triplo Salchow

SCI ALPINO – Diciassettesimo a +3”39 il cileno Henrik von Appen.

SKELETON – Al momento è uno-due tedesco davanti a tutti: Gortheer e Jungk sono rispettivamente primo e secondo, terzo il cinese Yan.

SKELETON – Ventunesimo tempo per lo svizzero Sieber.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Bene Triplo Lutz+Triplo Toeloop, bene Triplo Flip+Triplo Toeloop, bene Triplo Lutz. programma pulito, si profila un grande punteggio!

SNOWBOARDCROSS – Sono scesi venti atleti. Omar Visintin è sesto, Lorenzo Sommariva nono, diciannovesimo Tommaso Leoni.

SCI ALPINO – Il kosovaro Albin Tahiri è soddisfatto nonostante il tempo: ventunesimo a +9”32.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Che prestazione dell’azzurro! Ha fatto tutto benissimo, l’azzurro può puntare alla top 10 ma ha ancora grandi margini di miglioramento e il prossimo quadriennio può essere il suo!

SKELETON – Crumpton (Samoa Americane) fa registrare il ventesimo tempo complessivo.

SCI ALPINO – Partito l’ultimo atleta, il monegasco Arnaud Alessandria.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Daniel Grassl va in testa con margine! Punteggio nel libero di 187.43 (103.35+84.08), per un totale di 278.07 primo posto provvisorio, primato personale e italiano. Fantastico!

SCI ALPINO – Alessandria conclude in quindicesima piazza a +2”67. A brevissimo la top10 e i risultati dei candidati al podio.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si procede con l’11mo dello short program, il padrone di casa Boyang Jin. Nato a Harbin 24 anni fa, vive a Pechino dove è allenato da Zhaoxiao Xu, Caishu Fu. E’ stato due volte, nel 2016 e 2017 sul terzo gradino del podio mondiale. Nell’ultima edizione della rassegna iridata è stato 22mo, quarto ai Four Continents 2020 e quarto a PyeongChang. Si esibisce su Invocacion y Danza di Joaquin Rodrigo, interpretato da Milos Karadaglic, Bolero di Maurice Ravel

SKELETON – Il russo Romanov fa registrare il 23esimo tempo, dunque Mirambell scala in 24esima posizione.

SNOWBOARDCROSS – Tocca a Filippo Ferrari, quarto ed ultimo degli azzurri in gara.

SKELETON – Conclusa la gara anche dell’ultimo atleta, l’australiano Timmings, venticinquesimo.

SCI ALPINO -Ecco l’ordine d’arrivo della manche di discesa, che include anche i potenziali pretendenti alle medaglie: 1 Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) 1’43”12 2 James Crawford (Canada) +0’’02 3 Brodie Seger (Canada) +0’’42 4 Johannes Strolz (Austria) +0’’75 5 Marco Schwarz (Austria) +0’’95 6 Justin Murisier (Svizzera) +1”02 7 Christof Innerhofer (Italia) +1”07 8 Broderick Thompson (Canada) +1”27 9 Jan Zabystran (Repubblica ceca) +1”42 10 Raphael Haaser (Austria) +1”51 11 Alexis Pinturault (Francia) +1”92 17 Loic Meillard (Svizzera) +2”79 19 Trevor Philp (Canada) +3”72 20 Luca Aerni (Svizzera) +3”91

PATTINAGGIO ARTISTICO – La zampata di Boyang Jin, che ha lottato duramente, limitando al minimo gli errori. Da tempo non si vedeva a questo livello il cinese che se la giocherà per il primo posto con Grassl

SKELETON – Christopher Grotheer semplicemente dominante al termine delle due manche odierne.

SNOWBOARDCROSS – Ultimo tempo per Filippo Ferrari, che chiude lontanissimo. 1’24”77 ad oltre otto secondi da Grondin.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il cinese Boyang Jin totalizza un punteggio nel libero di 179.45 (97.23+82.22), totale di 270.43 e secondo posto provvisorio dietro a Grassl che recupera una posizione!

PATTINAGGIO ARTISTICO – E’ il momento del decimo dello short program, il francese Kevin Aymoz, 24 anni, di Echirolles. Si allena tra Grenoble e Tampa negli States sotto la guida di Françoise Bonnard e dell’ex azzurra Silvia Fontana. E’ stato quarto agli Europei 2009, 26mo alla rassegna continentale 2020, nono ai Mondiali dello scorso anno, settimo agli Europei di Tallinn. Si esibisce su Outro di M 83

SCI ALPINO – Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde piazza la zampata nella discesa libera valevole per la combinata alpina. Alle sue spalle il tandem canadese formato da James Crawford (+0”02) e Brodie Seger (+0”42), poi i grandi favoriti per l’oro, gli austriaci Johannes Strolz (+0”75) e Marco Schwarz (+0”95). Il nome caldo della vigilia Alexis Pinturault è soltanto undicesimo a +1”92 dalla vetta, Christof Innerhofer (unico azzurro al via) porta a casa una prova sufficiente issandosi in settima posizione (+1”07).

SKELETON – Amedeo Bagnis chiude in undicesima posizione, +1″91. Quindicesimo Mattia Gaspari, +2″18.

SKELETON – Uno-due tedesco davanti a tutti: Christophe Grotheer e Axel Jungk (+0.70). Terzo tempo, momentaneo, per il cinese Wengang Yan (+0.75).

SNOWBOARDCROSS – Si è chiusa la Run 1 delle qualifiche. Abbiamo i primi sedici classifica. Il tempo migliore è stato del canadese Eliot Grondin con 1’16”29 davanti agli austriaci Julian Lueftner, Jakob Dusek ed Alessandro Haemmerle.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Prestazione al di sotto delle aspettative per il francese Kevin Aymoz, caduto in apertura. manca una combinazione e ci sono tante sbavature. Lascerà il posto nella top 10 a Grassl

SNOWBOARDCROSS – Buon sesto posto per Omar Visintin (1’17”68), mentre Lorenzo Sommariva è nono (1’17”98).

SNOWBOARDCROSS – Dovranno partecipare alla Run 2, invece Tommaso Leoni (23°) e Filippo Ferrari (31°).

SKELETON – Tempi comunque tutti da monitorare: in appena 0.21 ci sono cinque atleti, dal secondo al sesto posto.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il francese Kevin Aymoz totalizza un punteggio nel libero di 161.80 (76.60+86.20), per un totale di 254.80 che significa terzo posto provvisorio

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tocca ora al nono dello short program, il canadese Keegan Messing, 20 anni da poco compiuti nato a Girdwood negli Usa. Vicve ad Anchorage (Usa) dove si allena sotto la guida di Ralph Burghart. E’ stato 12mo a PyeongChang e sesto agli ultimi Mondiali. Si esibisce su un mix: Lullaby for an Angel di Karl Hugo e Home di Phillip Phillips

SNOWBOARDCROSS – Tra pochissimo si terrà la Run 2 con gli ultimi sedici atleti della 1 per stabilire le posizioni complete.

SKELETON – Delusione per il campione olimpico in carica Yungbin Sun, dodicesimo, alle spalle del nostro Bagnis e in ritardo di 2″10 da Grotheer.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Non tutto è andato bene nel programma del canadese Keegan Messing che ha combattuto ed ha centrato buona parte degli obiettivi fissati

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il canadese Keegan Messing totalizza un punteggio nel libero di 172.37 (84.13+88.24) per un totale di 265.61 che significa terzo posto

SKELETON – Per oggi è tutto; grazie per averci seguito, a presto, sempre qui, su OA Sport!

SNOWBOARDCROSS – E’ cominciata la Run 2. Vedremo quali saranno i piazzamenti finali di Leoni e Ferrari.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Sul ghiaccio c’è il più atteso, a caccia di una rimonta epocale, ottavo dopo lo short program, campione olimpico in carica, il giapponese Yuzuru Hanyu, 27 anni, di Sendai. Si allena tra Toronto e Sendai sotto la guida di Brian Orser, Ghislain Briand, Tracy Wilson. E’ campione olimpico in carica, è stato campione del mondo nel 2017, argento iridato nel 2019 e bronzo nel 2021. Si esibisce su Ten to Chi to (“Heaven and Earth”) di Isao Tomita

PATTINAGGIO ARTISTICO – Caduta sul Quadruplo Axel, caduta sul Quadruplo Salchow, nella combinazione solo doppio Axel+Triple Loop, bene triplo Flip

PATTINAGGIO ARTISTICO – Bene la combinazione Quadruplo Toeloop+Triplo Toeloop, bene la combinazione quadruplo Toeloop+Euler+Triplo Salchow, bene il Triplo Axel

SNOWBOARDCROSS – 1’18’13 per Tommaso Leoni.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il quadruplo Axel non entra ad Hanyu che poi commette anche un altro paio di errori. Ha rischiato ed è andata male, la grande rimonta non ci sarà

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il giapponese Yuzuru Hanyu totalizza un punteggio nel libero di 188.06 (99.62+90.44), totale di 283.21 che significa primo posto provvisorio ma non con un grande vantaggio su Grassl. Difficile la rimonta da podio

PATTINAGGIO ARTISTICO – Caduta sul Quadruplo Toeloop, non c’è combinazione, bene il Quadruplo Salchow, bene la combinazione Quadruplo Toeloop+triplo Toeloop, Triplo Toeloop non perfetto

SNOWBOARDCROSS – Si attendono le ultime discese per stabilire la classifica finale delle qualifiche.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Bene la combinazione Triplo Axel+Euler+Triplo Salchow, bene Triplo Axel, bene il Triple Rittberger

PATTINAGGIO ARTISTICO – Buona prova del russo Evgeni Semenenko che aveva iniziato molto male ma è riuscito a rimettersi in carreggiata con alcuni elementi di salto di qualità. Non sarà davanti a Grassl

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il russo Evgeni Semenenko totalizza un punteggio nel libero di 178.37 (94.81+83.56), per un totale di 274.13 che vale il terzo posto provvisorio

SNOWBOARDCROSS – La caduta non compromette la partecipazione alla gara per Ferrari, ma bisognerà capire le condizioni dell’azzurro.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si apre l’ultimo gruppo con il sesto del programma corto, Jason Brown, statunitense, 27 anni, di Los Angeles. Vive e si allena a Toronto (Canada) sotto la guida di Tracy Wilson, Brian Orser, Karen Preston. E’ stato settimo agli ultimi Mondiali di Stoccolma. Si esibisce su un medley tratto dalla colonna sonora di Schindler’s List: Auschwitz-Birkenau di John Williams, Theme from “Schindler’s List” di John Williams, I Could Have Done More (from “Schindler’s List”) di John Williams

SNOWBOARDCROSS – Da sottolineare il tempo dell’australiano Adam Lambert (1’17”56), che sarebbe stato uno dei migliori nella run 1.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Triplo Filp in apertura, bene la combinazione Triplo Axel+Doppio Toeloop, bene il Triplo Axel

SNOWBOARDCROSS – E’ terminata la fase di qualifica. Ricapitoliamo il tutto. Il tempo migliore è stato del canadese Eliot Grondin con 1’16”29 davanti agli austriaci Julian Lueftner, Jakob Dusek ed Alessandro Haemmerle.

PATTINAGGIO ARTISTCO – Triplo Rittberger, bene la combinazione Triplo Flip+Triplo Toeloop, combinazione macchinosa Triple Lutz+Euler+solo doppio Salchow, Doppio Axel

SNOWBOARDCROSS – Buon sesto posto per Omar Visintin (1’17”68), mentre Lorenzo Sommariva è nono (1’17”98).

PATTINAGGIO ARTISTICO – Mancano diversi elementi all’appello per lo statunitense Jason Brown che rischia di retrocedere in classifica. L’espressività non manca, mancano proprio i punti

SNOWBOARDCROSS – Appuntamento alle ore 7.00 per gli ottavi di finale, quando comincerà il cammino verso le medaglie.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Lo statunitense Jason Brown totalizza nel libero 184.00 (87.66+96.34), per un totale di 281.24, sfruttando le componenti del programma sopravanza Grassl e si inserisce al secondo posto

PATTINAGGIO ARTISTICO – Si prosegue con il quinto del programma corto, Morisi Kvitelashvili, georgiano nato a Mosca 26 anni fa. E’ allenato a Mosca da Eteri Tutberidze e Sergei Dudakov. E’ stato terzo all’Europeo 2020, 14mo ai Mondiali dello scorso anno, sesto agli Europei di Tallinn. Si esibisce su un medley di Frank Sinatra: Fly Me to the Moon, My Way, I’m Gonna Live Till I Die

PATTINAGGIO ARTISTICO – Combinazione Quadruplo Salchow+solo doppio Toeloop, bene il Triple Axel, Quadruplo Salchow con step out senza combinazione

PATTINAGGIO ARTISTICO – Bene Quadruplo Toeloop+Triplo Toeloop, combinazione solo doppio Flip+Euler+Triple Salchow, bene il Triplo Flip

PATTINAGGIO ARTISTICO – Qualche sbavatura ma ha saputo riprendersi bene dagli errori il georgiano Morisi Kvitelashvili che non dovrebbe insidiare Daniel Grassl che potrebbe essere il migliore europeo ai Giochi olimpici

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il georgiano Morisi Kvitelashvili totalizza un punteggio nel libero di 170.64 (85.92+84.72), per un totale di 268.62, che gli vale il sesto posto provvisorio

PATTINAGGIO ARTISTICO – Sul ghiaccio ora il quarto dello short program, il coreano Junhwan Cha, 20 anni, di Seul, dove è allenato da Brian Orser. E’ il vincitore dell’ultima edizione dei Four Continents, è stato 15mo a PyeongChang e decimo agli ultimi Mondiali. Si esibisce su un mix: Popoli de Pekino di Giacomo Puccini, Violin Fantasy on Puccini’s Turandot di Vanessa Mae, Turandot, Act 3: Nessun Dorma (Turandot, Act 3) di Giacomo Puccini, interpretato da Jose Carreras

PATTINAGGIO ARTISTICO – Caduta rovinosa sul Quadruplo Toeloop, bene il Quadruplo Salchow, bene la combinazione Triplo Lutz+Triple Rittberger

PATTINAGGIO ARTISTICO – Bene la combinazione Triplo Axel+Doppio Toeloop, da rivedere il Triplo Axel, macchinosa la combinazione Triplo Lutz+Euler+Triplo Salchow, bene il Triplo Flip

PATTINAGGIO ARTISTICO – Che carattere per il coreano Junhwan Cha! Ha iniziato con una caduta rovinosa ma poi è riuscito a portare a termine un programma tutto sommato pulito, Andrà rivisto il primo elemento di salto dove sono in ballo tanti punti

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il coreano Junhwan Cha totalizza nel libero un punteggio di 182.87 (93.59+90.28), per un totale di 282.83, che gli permette di inserirsi in seconda piazza provvisoria, vicinissimo ad Hanyu

PATTINAGGIO ARTISTICO – Tocca ora al terzo del programma corto, il giapponese Shoma Uno, 24 anni, di Nagoya, Aichi dove vive. E’ allenato tra Aichi e Champery in Svizzera da stephane Lambiel. E’ stato argento a Pyeongchang, tre volte argento Mondiale dal 2016 al 2018, quarto nell’ultima edizione della rasegna iridata. Ha vinto il Four Continents nel 2019. Si esibisce su Bolero (Boléro IV New Breath) di Maurice Ravel, interpretato da Tomotaka Okamoto

PATTINAGGIO ARTISTICO – Bene Quadruplo Rittberger, da rivedere Quadruplo Salchow, Quad Flip con caduta, niente combinazione, bene il Triple Axel

PATTINAGGIO ARTISTICO – Quadruplo toeloop salvato in extremis, bene la combinazione Quadruplo Toeloop+Doppio Toeloop, combinazione problematica Triple Axel+Euler+Flip semplice

PATTINAGGIO ARTISTICO – Qualche sbavatura per il giapponese Shoma uno che ha messo a repentaglio la medaglia con alcuni errori e con l’ultima combinazione problematica

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il giapponese Shoma Uno totalizza un punteggio nel libero di 187.10 (96.24+91.86), per un totale di 293.00, che gli permette di andare al comando provvisorio

PATTINAGGIO ARTISTICO – E’ il momento di Yuma Kagiyama, 18 anni, in rappresentanza del Giappone, secondo dopo lo short program. Nato a Yokohama, è allenato a Yokohama da Masakazu Kagiyama. Secondo al Mondiale 2021, si esibisce su un medley tratto dalla colonna sonora de Il Gladiatore. Gladiator Rhapsody di Hans Zimmer, Not Yet di Hans Zimmer, interpretato da Lisa Gerrard, ll Gladiatore di Hans Zimmer e Nelle Tue Mani (Now We are Free) di Hans Zimmer, interpretato da Andrea Bocelli

CURLING – Iniziato il torneo femminile. La Svizzera ha battuto la Gran Bretagna per 6-5 nel big match, la Svezia ha regolato il Giappone per 8-5, gli USA hanno regolato la Russia per 9-3, la Danimarca ha avuto la meglio sulla Cina per 7-6.

PATTINAGGIO ARTISTICO – Bene il quadruplo Salchow, quadruplo Rittberger con step out, Triple Toeloop bene, Triplo Axel, doppio Toeloop, mancano tanti elementi

PATTINAGGIO ARTISTICO – combinazione Quadruplo Toeloop+Eurler+solo Doppio il Salchow, bene la combinazione Triplo Flip+Triplo Loop, bene il Triplo Axel

PATTINAGGIO ARTISTICO – Sapeva cosa voleva il giapponese Yuma Kagiyama, che probabilmente non ha attaccato l’oro ma voleva assicurarsi l’argento. Buon programma, comunque, il migliore visto finora

PATTINAGGIO ARTISTICO – Il giapponese Yuma Kagiyama totalizza nel libero un punteggio di 201.93 (107.99+93.94), per un totale di 310.05 che gli permette di andare nettamente al comando

SCI ALPINO – Sofia Goggia non disputerà il superG di domani. L’Italia schiererà Federica Brignone, Elena Curtoni, Marta Bassino e Francesca Marsaglia.

PATTINAGGIO ARTISTICO – E’ il momento della verità, sul ghiaccio il dominatore dello short program, Nathan Chen, statunitense, 22 anni. E’ nato e vive a Salt Lake City, dove è allenato da Rafael Arutiunian. E’ stato tre volte campione del mondo, l’ultima edizione vinta lo scorso anno a Stoccolma, a PyeongChang è stato quinto. Si esibisce su un mix tratto dalla colonna sonora del film Rocketman: Goodbye Yellow Brick Road di Elton John, Bernie Taupin interpretato da Taron Egerton & Jamie Bell, Rocket Man di Elton John, Bernie Taupin interpretato da Taron Egerton, Bennie and the Jets di Elton John, Bernie Taupin intepretato da Elton John, Pink & Logic

PATTINAGGIO ARTISTICO – Bene la combinazione Quadruplo Flip+Triplo Toeloop, bene il Quadruplo Flip, Quadruplo Salchow con atterraggio problematico ma c’è

PATTINAGGIO ARTISTICO – Bene il Quadruplo Lutz, prima sbavatura nella combinazione Quadruplo Toeloop+Euler+solo semplice il Flip, bene il Triplo Axel, bene la combinazione Triplo Lutz+Triplo Toeloop

PATTINAGGIO ARTISTICO – E’ campione di tutto lo statunitense Nathan Chen! Spettacolare prestazione che gli permetterà di stravincere il titolo olimpico che ancora mancava al suo palmares

PATTINAGGIO ARTISTICO – Dominio assoluto per lo statunitense Nathan Chen che nel libero ha totalizzato un punteggio di 218.63 (121.41+97.22), per un totale di 332.60, è oro per lo statunitense

PATTINAGGIO ARTISTICO – Oro per gli Stati Uniti con Nathan Chen, argento per il Giappone con Yuma Kagiyama, bronzo per il Giappone con Shoma Uno, solo quarto il campione uscente Yazuru Hanyu, migliore degli europei l’azzurro Daniel Grassl che chiude con uno splendido settimo posto, l’altro italiano, Matteo Rizzo è 16mo

PATTINAGGIO ARTISTICO – Questa la classifica finale del singolo maschile: 1 USA CHEN Nathan 113.97 (1) 218.63 (1) 332.60

2 JPN KAGIYAMA Yuma 108.12 (2) 201.93 (2) 310.05

3 JPN UNO Shoma 105.90 (3) 187.10 (5) 293.00

4 JPN HANYU Yuzuru 95.15 (8) 188.06 (3) 283.21

5 KOR CHA Junhwan 99.51 (4) 182.87 (7) 282.38

6 USA BROWN Jason 97.24 (6) 184.00 (6) 281.24

7 ITA GRASSL Daniel 90.64 (12) 187.43 (4) 278.07

8 ROC SEMENENKO Evgeni 95.76 (7) 178.37 (9) 274.13

9 CHN JIN Boyang 90.98 (11) 179.45 (8) 270.43

10 GEO KVITELASHVILI Morisi 97.98 (5) 170.64 (11) 268.62

11 CAN MESSING Keegan 93.24 (9) 172.37 (10) 265.61

12 FRA AYMOZ Kevin 93.00 (10) 161.80 (15) 254.80

13 LAT VASILJEVS Deniss 85.30 (16) 167.41 (12) 252.71

14 FRA SIAO HIM FA Adam 86.74 (14) 163.41 (13) 250.15

15 ROC KONDRATIUK Mark 86.11 (15) 162.71 (14) 248.82

16 ITA RIZZO Matteo 88.63 (13) 158.90 (17) 247.53

17 AUS KERRY Brendan 84.79 (17) 160.01 (16) 244.80

18 AZE LITVINTSEV Vladimir 84.15 (18) 155.04 (19) 239.19

19 ROC MOZALEV Andrei 77.05 (23) 156.28 (18) 233.33

20 BLR MILYUKOV Konstantin 78.49 (21) 143.73 (20) 222.22

21 SWE MAJOROV Nikolaj 78.54 (20) 142.24 (21) 220.78

22 MEX CARRILLO Donovan 79.69 (19) 138.44 (22) 218.13

23 SUI BRITSCHGI Lukas 76.16 (24) 136.42 (23) 212.58

24 UKR SHMURATKO Ivan 78.11 (22) 127.65 (24) 205.76

SNOWBOARDCROSS – Di seguito il tabellone della fase finale. TABELLONE SNOWBOARDCROSS MASCHILE PECHINO 2022 Ottavo 1 1 R GRONDIN Eliot CAN 16 G SURGET Merlin FRA 17 B LAMBERT Adam AUS 32 Y HOUSER Radek CZE Ottavo 2 8 R BOLTON Cameron AUS 9 G SOMMARIVA Lorenzo ITA 24 B BOZZOLO Loan FRA 25 Y DONSKIKH Daniil ROC Ottavo 3 5 R NOERL Martin GER 12 G BERG Paul GER 21 B EGUIBAR Lucas ESP 28 Y HUGHES Jarryd AUS Ottavo 4 4 R HAEMMERLE Ales. AUT 13 G MOFFATT Liam CAN 20 B DIERDORFF Mick USA 29 Y NIGHTINGALE Huw GBR Ottavo 5 3 R DUSEK Jakob AUT 14 G PACHNER Lukas AUT 19 B LEONI Tommaso ITA 30 Y le BLE JAQUES Leo FRA Ottavo 6 6 R VISINTIN Omar ITA 11 G KIRCHWEHM Umito GER 22 B KOBLET Kalle SUI 27 Y de BLOIS Glenn NED Ottavo 7 7 R KEARNEY Hagen USA 10 G BAUMGARTNER Nick USA 23 B TAKAHARA Yoshiki JPN 26 Y HILL Kevin CAN Ottavo 8 2 R LUEFTNER Julian AUT 15 G DICKSON Adam AUS 18 B VEDDER Jake USA 31 Y FERRARI Filippo ITA

SNOWBOARDCROSS – I primi due di ciascun ottavo accederanno ai quarti, eliminati gli altri due.

SCI ALPINO – Alle 7.15 la manche di slalom della combinata maschile.

CURLING – Alle ore 07.05 l’Italia affronterà la Gran Bretagna nel match d’esordio nel torneo di curling maschile. Gli azzurri inseguono il colpaccio contro i Campioni d’Europa e vicecampioni del mondo.

SCI ALPINO – La classifica dopo la manche di discesa: 1 10 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:43.12

2 11 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:43.14 0.02 0.61

3 21 104272 SEGER Brodie 1995 CAN 1:43.54 0.42 12.79

4 6 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 1:43.87 0.75 22.76

5 5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:44.07 0.95 28.77

6 9 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:44.14 1.02 30.87

7 12 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:44.19 1.07 32.37

8 7 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN 1:44.39 1.27 38.35

9 3 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1:44.54 1.42 42.81

10 18 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:44.63 1.51 45.49

11 13 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:45.04 1.92 57.61

11 1 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR 1:45.04 1.92 57.61

13 14 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 1:45.11 1.99 59.68

14 4 221117 GOWER Jack 1994 IRL 1:45.16 2.04 61.15

15 27 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 1:45.79 2.67 79.55

16 17 202762 JOCHER Simon 1996 GER 1:45.80 2.68 79.84

17 15 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:45.91 2.79 83.03

18 24 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI 1:46.51 3.39 100.32

19 19 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:46.84 3.72 109.75

20 16 511983 AERNI Luca 1993 SUI 1:47.03 3.91 115.15

21 22 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR 1:49.13 6.01 173.59

22 25 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS 1:52.44 9.32 261.27

23 23 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN 1:55.25 12.13 331.75

24 26 120071 XU Mingfu 1997 CHN 1:55.32 12.20 333.46

CURLING – Si vuole continuare a sognare dopo la medaglia d’oro conquistata da Amos Mosaner e Stefania Constantini nel torneo di doppio misto. L’Italia ha tutte le carte in regola per esprimersi al meglio.

CURLING – L’Italia sarà nelle mani dello skip Joel Retornaz, affiancato proprio da Amos Mosaner, oltre che da Sebastiano Arman e Simone Gonin.

SCI ALPINO – La seconda manche di slalom è stata tracciata da Fabein Munier, allenatore della Francia.

CURLING – Ricordiamo che all’evento partecipano dieci Nazionali, che si affronteranno tra loro una sola volta per un totale di nove partite a testa. Le prime quattro classificate accederanno alle semifinali.

SCI ALPINO – La startlist della seconda manche: 1 10 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 1:43.12 1

2 11 104531 CRAWFORD James 1997 CAN 1:43.14 0.02 2

3 21 104272 SEGER Brodie 1995 CAN 1:43.54 0.42 3

4 6 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT 1:43.87 0.75 4

5 5 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT 1:44.07 0.95 5

6 9 511896 MURISIER Justin 1992 SUI 1:44.14 1.02 6

7 12 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA 1:44.19 1.07 7

8 7 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN 1:44.39 1.27 8

9 3 151238 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE 1:44.54 1.42 9

10 18 54445 HAASER Raphael 1997 AUT 1:44.63 1.51 10

11 13 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 1:45.04 1.92 11

12 1 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR 1:45.04 1.92 11

13 14 350095 PFIFFNER Marco 1994 LIE 1:45.11 1.99 13

14 4 221117 GOWER Jack 1994 IRL 1:45.16 2.04 14

15 27 370031 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON 1:45.79 2.67 15

16 17 202762 JOCHER Simon 1996 GER 1:45.80 2.68 16

17 15 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI 1:45.91 2.79 17

18 24 110324 von APPEN Henrik 1994 CHI 1:46.51 3.39 18

19 19 103865 PHILP Trevor 1992 CAN 1:46.84 3.72 19

20 16 511983 AERNI Luca 1993 SUI 1:47.03 3.91 20

21 22 690694 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR 1:49.13 6.01 21

22 25 942023 TAHIRI Albin 1989 KOS 1:52.44 9.32 22

23 23 120057 ZHANG Yangming 1994 CHN 1:55.25 12.13 23

24 26 120071 XU Mingfu 1997 CHN 1:55.32 12.20 24

CURLING – L’Italia è alla sua terza partecipazione alle Olimpiadi: a Torino 2006 l’indimenticabile debutto che portò questo sport nella casa di tutti gli italiani, a PyeongChang 2018 l’ultima avventura. In tutte le occasioni sul ghiaccio c’era sempre Joel Retornaz.

SCI ALPINO – Lo slalomista messo meglio è Johannes Strolz, vincitore ad Adelboden. Potrebbe emulare suo padre Hubert Strolz, che vinse l’oro in questa specialità a Calgary 1988, la prima edizione che assegnò il titolo della combinata. Ironia della sorte, proprio a Pechino 2022 potrebbe svolgersi oggi l’ultima gara a cinque cerchi di questa disciplina…

CURLING – Cinque minuti all’inizio della partita.

SNOWBOARDCROSS – Iniziano gli ottavi di finale!

CURLING – Ricordiamo la formazione dell’Italia: Simone Gonin (lead, tira le prime due stone), Sebastiano Arman (second), Amos Mosaner (third), Joel Retornaz (skip, tira le ultime due stone).

CURLING – Il quartetto della Gran Bretagna: Hammy McMillan, Bobby Lammie, Grant Hardie, Bruce Mouat (skip).

CURLING – NIZIA LA PARTITA! ITALIA DI MANO NEL PRIMO END.

SNOWBOARDCROSS – Dal primo ottavo passano il canadese GRONDIN Eliot Grondin ed il francese Merlin Surget. Eliminato l’australiano Adam Laambert, non partito il ceco Radek Houser.

CURLING – La Gran Bretagna porta una stone nel cerchio rosso, vediamo come Gonin vorrà replicare. Buon accosto di Gonin, che apre la stone avversaria. Tocca a Lammie.

SCI ALPINO – Sulla carta si profila una corsa a tre per l’oro tra Strolz, Schwarz e Murisier. Difficile che possa rientrare il francese Pinturault, staccato 1″17 da Strolz: ha bisogno di un miracolo. Lo stesso discorso vale per Kilde, Crawford e Seger: devono superarsi per rimanere davanti agli specialisti dello slalom.

SNOWBOARDCROSS – NOOOOOO!!!!!! Cade Lorenzo Sommariva!

CURLING – Lammie toglie la stone italiane al centro della casa. Arman potrebbe tentare una bocciata per ripulire la casa.

CURLING – Non precisissimo Arman. Toglie la stone a punto, ma non riesce a togliere di mezzo le altre due in casa. Siamo a metà end.

CURLING – Un buon tiro di Hardie. Con un accosto leva la pietra italiana dalla casa e pone una bella guardia. Tocca ad Amos Mosaner.

SNOWBOARDCROSS – Passano il turno l’australiano Cameron Bolton ed il francese Loan Bozzolo, eliminati Daniil Donskikh (ROC) e, purtroppo, Lorenzo Sommariva.

SCI ALPINO – Ci siamo, Kilde è pronto al cancelletto di partenza.

CURLING – Mosaner scompiglia le carte in tavola e sposta le stone avversarie in casa, sono al limite del cerchio rosso e sempre a punto. Hardie toglie una pieta italiana in casa. Mosaner ora dovrebbe tentare un buon appoggio…

CURLING – Bella bocciata secca di Mosaner. Due stone gialle al limite del cerchio rosso, puntellate da una italiana. Arriviamo alla sfida tra gli skip: Mouat contro Retornaz.

SCI ALPINO – Partito Kilde.

CURLING – Mouat la mette nel cerchio rosso, grande azione di swipping dei compagni. Ora la strategia di Retornaz.

SCI ALPINO – Kilde porta a casa la manche di slalom. Non è andato neanche male…Vediamo però quale sarà il raffronto con gli slalomisti. Ora il canadese Crawford, che deve recupera 2 centesimi al norvegese.

CURLING – ACCOSTINO DI RETORNAZ! La mette al centro! Ultimo tiro per Mouat, poi ci sarà la risposta finale di Retornaz. L’Italia potrebbe anche marcare due punti…

SCI ALPINO – Fa bella figura anche Crawford. Il canadese è secondo a soli 9 centesimi. Abbiamo visto due discesisti cavarsela egregiamente tra i pali stretti. Ora il canadese Brodie Seger, parte con 0.42 di ritardo da Kilde.

SNOWBOARDCROSS – TOMMASO LEONI VOLA AI QUARTI!!!!!!!!

SCI ALPINO – Seger invece fa tanta fatica e chiude a 3″01. Ora ci si gioca le medaglie. Parte l’austriaco Johannes Strolz con 0.75 da recuperare a Kilde.

CURLING – Mouat copre la stone italiana. Il punto è per gli azzurri, Retornaz potrebbe però inventarsi qualcosa per portare a casa di più. Il quartetto sta discutendo sul da farsi, ultimo tiro nelle mani dello skip.

CURLING – MAGICOOOOOOOOO! RETORNAZ SENZA PAURAAAAA! Bordata di lusso, forza giusta, precisissima. DUE PUNTIIIIIIII! Mouat a bocca aperta.

SCI ALPINO – STROLZ AL COMANDO! 59 centesimi di vantaggio su Kilde, gli ha rifilato 1″34: ci sta, il norvegese si è anche difeso bene. L’austriaco vincerà l’oro in combinata come suo padre 34 anni fa? Ora può sognare…Tocca all’austriaco Marco Schwarz, deve recuperare 2 decimi al compagno di squadra.

SNOWBOARDCROSS – L’azzurro, primo, ed il francese Leo Le Ble Jaques, secondo, avanzano ed eliminano gli austriaci Jakob Dusek e Lukas Pachner!!!

CURLING – ITALIA-GRAN BRETAGNA 2-0 dopo il primo end. L’Italia tiene con personalità la mano. Ora il secondo end, martello per la Gran Bretagna.

SCI ALPINO – FLOP DI SCHWARZ! Chiude a 1″28, è quarto e fuori dal podio! A questo punto Kilde inizia a sperare concretamente in una medaglia. Il norvegese è stato davvero bravo in slalom. Tocca allo svizzero Murisier, forse l’ultima grande minaccia per Strolz. Deve recuperare 27 centesimi.

SNOWBOARDCROSS – VOLA OMAR VISINTIN!!!! PRIMO!!!!!!

CURLING – L’Italia apre mettendo una stone nel cerchio rosso e piazzando una guardia. La Gran Bretagna entra in casa e si avvicina al punto azzurro. Buona prova di Gonin. Ora tocca ad Arman.

SCI ALPINO – Niente da fare neanche per Murisier! Sbaglia tanto ed è quarto a 86 centesimi! Strolz ad un passo dall’oro. Secondo Kilde, terzo Crawford: dunque due discesisti a medaglia, per ora. Parte Innerhofer.

CURLING – Bella giocata di Arman, stone al limite del cerchio rosso e ben coperta dalla guardia alta.

CURLING – Gran giocata di Lammie, che trova una bella doppia e allontana le stone italiane. Arman deve rispondere immediatamente.

SCI ALPINO – Innerhofer è ultimo a 4″37. Nessuna sorpresa, ha disputato la combinata per onor di firma. Tocca al canadese Broderick Thompson, deve recuperare 0.52: impossibile.

SNOWBOARDCROSS – L’azzurro è primo e plana verso i quarti col tedesco Umito Kirchwehm. Fuori lo svizzero Kalle Koblet ed il neerlandese Glenn De Blois.

CURLING – CHE DOPPIAAAAAAAAAAAA! ARMAN SCATENATO! Bocciata che spazza via le stone rivali dalla casa, ma Hardie non molla e replica la giocata. Tocca a Mosaner.

HOCKEY GHIACCIO – Nel primo match di giornata del torneo maschile (Gruppo C), la Svezia ha superato la Lettonia con il punteggio di 3-2

SCI ALPINO – Thompson è sesto a 2″27. Poi esce subito il ceco Zabystran.

CURLING – Mosaner la mette nel cuore della casa, nascosta dietro alla guardia avversaria. Hardie prova a toglierla, ma invece la accosta soltanto. Imprecisione degli scozzesi… Mosaner può punire.

SNOWBOARDCROSS – Non parte Filippo Ferrari, caduto durante le seeding run disputate nella notte italiana.

SCI ALPINO – Tocca all’austriaco Haaser, non un fattore per la classifica. Poi con il francese Alexis Pinturault si definirà la classifica in maniera definitiva, almeno per il podio.

CURLING – CHE MAGIAAAAAAA! Mosaner su di giri! Entra in casa in maniera misurata e spizzicca la stone avversarie, senza sfiorare quella italiana che era attaccata! Due stone azzurre nel cerchio rosso.

SCI ALPINO – Haaser è sesto a 1″84. Ora Pinturault: deve recuperare 1″17 a Strolz per l’oro. Ha bisogno della manche della carriera.

SCI ALPINO – Il francese partirà dopo la pausa tecnica.

CURLING – Hardie spacca la guardia. Ci sono tre stone italiane a punte, non più protette. Siamo al duello finale tra gli skip. Parte Retornaz.

CURLING – Retornaz lascia un filo di corridoio. Ha cercato di mettere una guardia al limite della casa, ma è un filo larga e Mouat potrebbe andare alla bocciata.

SCI ALPINO – FUORI PINTURAULT! Ha rischiato tutto ed è saltato. Al primo intermedio aveva recuperato un decimo.

SNOWBOARDCROSS – Omar Visintin e Tommaso Leoni volano ai quarti delle 07.37 ora italiana, dove saranno assieme nella terza serie, eliminati Lorenzo Sommariva e Filippo Ferrari.

CURLING – OTTIMO. Bocciata violenta, Retornaz toglie il punto. Una stone gialla è appena dentro alla casa, dunque la Gran Bretagna è obbligata a marcare un punto: non possono optare per la mano nulla.

SNOWBOARDCROSS – Tommaso Leoni disputerà invece la Finale B con Surget (Francia), Eguibar (Spagna) e Vedder (Stati Uniti): in palio il quinto posto.

CURLING –

SCI DI FONDO – La russa Vasilieva al comando con 2″ di vantaggio su Janatova al km 1.3. Al km 1.8 la statunitense McCabe è in testa

CURLING – NOOOOOOOOO!!!!! Ottimo raise di Bruce Mouat, che sposta la stone italiana e marca due punti. Italia-Gran Bretagna 3-3 dopo il quarto end.

SNOWBOARDCROSS – Sulla carta Haemmerle e Grondin sembrano superiori. Visintin, a causa del recente infortunio alla spalla, paga molto in fase di partenza, quasi sempre si trova a dover recuperare dalla quarta posizione. Il problema è che qui se la vedrà con i migliori in assoluto…Ma bisogna crederci sino alla fine.

SCI DI FONDO – La polacca Marcisz in testa al km 1.3 con 3″6 di vantaggio su Vasilieva che passa prima al km 1.8 con 7″ di vantaggio su Janatova. partita anche Comarella

SNOWBOARDCROSS – Ci siamo, è il momento della Small Final.

SCI DI FONDO – Marcisz si conferma in testa al km 1.8 con 5″7 di vantaggio su Vasilieva. Male Scardoni, già a 18″ dalla testa al km 1.3

CURLING – Sbaglia Sebastiano Arman, che non riesce nell’intento di eliminare tutte le guardie. Nessuna stone nella casa, si va verso una ripresa nulla?

SCI DI FONDO – Comarella quinta a 8″ da Marcisz al km 1.3

SCI DI FONDO – Ishida in testa con 3″ di vantaggio al km 1.3, Scardoni a 25″ dalla testa al km 1.8

SNOWBOARDCROSS – Caduta purtroppo per Tommaso Leoni nella Finale B.

SCI DI FONDO – Comarella terza al km 1.8 a 8″ da Marcisz

CURLING – Mosaner riesce nell’intento di eliminare tutte le guardie. End nullo sempre più probabile.

SNOWBOARDCROSS – Surget vince la Finale B e chiude quinto. Sesto Vedder, settimo Eguibar, ottavo un Leoni a cui vanno fatti solo applausi, perché oggi si è superato.

SCI DI FONDO – Ishida in testa anche al km 1.8 con 2″ di vantaggio su Marcisz

SCI DI FONDO – Al km 3.6 Vasilieva davanti con 7″ di vantaggio su Marcisz

SNOWBOARDCROSS – Ora la Finale A con Haemmerle (Austria), Grondin (Canada), Lueftner (Austria) e Visintin (Italia). Austria già chiaramente certa di almeno una medaglia.

SCI DI FONDO – Terza Ribom, quarta Kylloenen al km 1.3

SCI DI FONDO – Ribom seconda a 1″ da Ishida al km 1.8, Scardoni nona a 39″ da Vasilieva al km 3.6

CURLING – Take out facile facile per Retornaz, ma poi Mouat si nasconde dietro la guardia con l’ultima stone.

SCI DI FONDO – Hennig seconda al km 1.3 a 0″5 da Ishida, Vassilieva prima anche al km 5

SNOWBOARDCROSS – BRONZOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!! Immenso Omar Visintin!

SCI DI FONDO – Diggins terza al km 1.3 a 1″6 da Ishida, Comarella quarta al km 3.6 a 19″ da Vasilieva

SNOWBOARDCROSS – Visintin, come previsto, ha perso tantissimo in partenza. Haemmerle e Grondin sono diventati imprendibili, ma l’azzurro è andato a riprendere e superare Lueftner.

CURLING – Retornaz spinge fuori dalla casa la stone britannica quel tanto che basta per avere la ripresa nulla. Italia-Gran Bretagna 3-3 dopo cinque end, ora la pausa di metà gara.

SCI DI FONDO – Johaug in testa con 6″ di vantaggio al km 1.3, Hennig prima al km 1.8 con 1″7 di vantaggio su ishida, Sauerbrey prima al km 3.6 con 42 di vantaggio su Vasilieva

SNOWBOARDCROSS – Medaglia doro al fotofinish per Alessandro Haemmerle, argento al canadese Eliot Grondin.

SCI DI FONDO – Niskanen 1″ davanti a Parmakoski che ha un vantaggio di 3″ su Johaug al km 1.3, Johaug prima al km 1.8 con 11″ di vantaggio su Diggins

SNOWBOARDCROSS – Omar Visintin è in lacrime. A dicembre si era infortunato alla spalla, ha rischiato seriamente di non esserci. Si è meritato tutto, bravo!

SCI DI FONDO – Sorina in testa al km 1.3, Niskanen prima al km 1.8 davanti a Parmakoski e Johaug che ha vita dura

SNOWBOARDCROSS – Il podio finale dello snowboardcross maschile: Alessandro Haemmerle (Austria) Eliot Grondin (Austria) Omar Visintin (Italia)

SCI DI FONDO – Hennig in testa al km 3.6 con 9″ di vantaggio su Kylloenen

SNOWBOARDCROSS – Resta una missione da portare a termine: l’oro nella gara mista a coppie. Omar Visintin affiancherà un’arrabbiatissima Michela Moioli, che cova vendetta. Appuntamento a sabato 12 febbraio: non ci crediamo, e voi?

SCI DI FONDO – Kalla quinta a 10″ da Sorina al km 1.3, Diggins seconda a 1″ da Hennig al km 3.6

SCI DI FONDO – Johaug prima con 18″ di vantaggio su Hennig al km 3.6, Matintalo quinta al km 1.3

SCI DI FONDO – Al km 3.6 ha alzato i ritmi Johaug, ha 5″ di vantaggio su Parmakoski, stesso tempo di Niskanen

SCI DI FONDO – Stadlober sesta al km 1.3, Matintalo quinta al km 1.8 a 9″2 da Niskanen, Sorina è terza a 0″6

CURLING – Ottimo primo tiro di Amos Mosaner, che toglie la guardia britannica col suo primo tiro. Punto italiano sul bottone.

SCI DI FONDO – Al km 5 Johaug è davanti, Niskanen ha 0″6 c’è Niskanen, a 10″ Parmakoski. Al km 1.3 Nepryaeva scatenata, ha 8″ di vantaggio su Sorina!

CURLING – Bellissimo doppio take out di Amos Mosaner, il punto è britannico, ora tocca agli skip.

SCI DI FONDO – Al km 1.8 Nepryaeva davanti con 7″7 su Niskanen, Karlsson nona a 19″

SCI DI FONDO – Johaug non guadagna su Hennig al km 6.3, ha 16″ di vantaggio

CURLING – Bel tiro di Joel Retornaz, che con un hit and roll conquista per ora il punto.

SCI DI FONDO – Vasilieva prima al traguardo, al km 6,3 Parmakoski ha 6″ di ritardo su Johaug, passa Niskanen ed ha 11″ di vantaggio. Forte rallentamento di Johaug

SCI DI FONDO – Al km 6.8 Johaug ha 21″ di vantaggio su Hennig, quinta Andersson a 17″ da Niskanen-Johaug al km 3.6

SCI DI FONDO – Al km 6.8 Niskanen davanti, Johaug a 10″, Parmakoski a 18″, al km 3.6 Karlsson ha 25″ di ritardo

CURLING – SIIIIIIIII!!!!!! Draw perfetto di Retornaz, che marca il punto. Italia-Gran Bretagna 4-3 dopo sei end su dieci.

SCI DI FONDO – Nepryaeva è terza a 5 decimi da Niskanen-Johaug al km 3.6

SCI DI FONDO – Comarella sesta al traguardo a 1’17” da Sauerbrey, Scardoni è 13ma a 1’42”

SCI DI FONDO – Al km 8.6 Johaug ha un vantaggio di 33″ su Hennig, sta dando tutto la norvegese

SCI DI FONDO – Al km 8.6 Parmakoski ha 22″ di ritardo da Johaug, Niskanen mantiene un piccolissimo vantaggio, 1″3. Che finale!

CURLING – Il settimo end sta sorridendo ai britannici, che dopo sei tiri totali hanno tutte e tre le stone a punto.

SCI DI FONDO – Al traguardo Johaug è prima con un vantaggio di 43″ su Hennig. Sarà difficile batterla

SCI DI FONDO – Andersson è quinta al km 6.3 a 31″ da Niskanen, Sorina quinta al km 8.6 a 1’03”

SCI DI FONDO – Parmakoski è seconda al traguardo a 31″

SCI DI FONDO – JOHAUG E’ CAMPIONE OLIMPICA PER 4 DECIMI SU UNA INCREDIBILE NISKANEN

CURLING – Impreciso l’hit and roll di Amos Mosaner, l’Italia rischia di subire tre punti.

SCI DI FONDO – Nepryaeva al km 6.3 è terza a 14″7 da Niskanen, serve un grande finale per la medaglia

SCI DI FONDO – Sorina è sesta al traguardo a 1’11” dalla vetta

SCI DI FONDO – Nepryaeva perde tantissimo al km 6.8, è quarta a 26″ da Niskanen, Parmakoski l’ha scavalcata

SCI DI FONDO – Ganz al km 6.8 è 31ma a 2’03” da Niskanen, davanti a lei Comarella

CURLING – Salvifico doppio take out di Joel Retornaz!

BOB – Nella prima prova del bob a 2 maschile emerge Justin Kripps (CAN) in 59.83 davanti a Johannes Lochner (GER) e Michael Vogt (SVI) a 1 centesimo, quindi quarto il Rostislav Gaitiukevich (RUS) a 17 e lo statunitense Frank Delduca a 18. Sesto Francesco Friedrich (GER) a 32

SCI DI FONDO – Al km 8.6 Andersson è quinta a 45″ dalla testa

SCI DI FONDO – Gran finale di Stupak che chiude quinta a 57″ da Johaug. Al momento questa la top ten: Johaug, Niskanen, Parmakoski, Hennig, Stupak, Diggins, Sorina, Sauerbrey, Brennan, Matintalo

CURLING – Bel draw di Retornaz, che va a punto al momento. Ultima stone dell’end per la Gran Bretagna.

SCI DI FONDO – Stadlober chiude settima a 1’10” dalla testa, Nepryaeva ha 31″ di ritardo al km 8.6, deve recuperare 8″ a Parmakoski per il bronzo

SCI DI FONDO – Andersson chiude al quinto posto a 50″ da Johaug e sarà la migliore delle svedesi

CURLING – Ottimo raise di Bruce Mouat, che riesce a marcare due punti.

SCI DI FONDO – Incredibile sprint di Nepryaeva sul rettilineo finale ma non riesce a sopravanzare Parmakoski per un solo decimo. Russia giù dal podio oggi

SCI DI FONDO – Karlsson è dodicesima, prova deludente la sua, come deludente è il 35mo posto di Ganz a 3’01” e il 37mo di Di Centa a 3’02”. La migliore delle azzurre è Comarella, al momento 26ma

SCI DI FONDO – Mancano solo alcune atlete di livello inferiore al traguardo e dunque Therese Johaug può festeggiare il suo secondo oro individuale a Pechino nella 10 km a tecnica classica, argento per la finlandese Kerttu Niskanen a soli 4 decimi, bronzo per la finlandese Krista Parmakoski con un ritardo di 31″5

SCI DI FONDO – A completare la top 15 ci sono la russa Nepryaeva quarta, la tedesca Hennig, quinta, la svedese Andersson sesta, la russa Stupak settima, la statunitense Diggins ottava, la austriaca Stadlober nona, la russa Sorina decima, la tedesca Sauerbrey undicesima, la svedese Karlsson 12ma, la statunitense Brennan 13ma, la finlandese Matintalo 14ma e la russa Vasilieva 15ma

SCI DI FONDO – In attesa degli ultimi arrivi questa dovrebbe essere la classifica finale delle azzurre: Anna Comarella 26ma a 2’38”, Caterina Ganz 35ma a 3’01”, 27ma Di centa a 3’02”, Scardoni 38ma a 3’03”

CURLING – Draw di Mosaner che va sul bottone.

CURLING – NOOOOOO!!!!!!! Sbaglia il take out Joel Retornaz, allunga la Gran Bretagna, che ruba la mano. Italia-Gran Bretagna 4-6 dopo otto end.

CURLING – Nono end, gravissimo errore di Joel Retornaz. La Gran Bretagna ha tre stone a punto, manca un solo tiro per parte.

CURLING – SIIII!!!! Draw riuscito di Joel Retornaz, l’Italia accorcia nel nono end, ma nel decimo la Gran Bretagna avrà il martello. Italia-Gran Bretagna 5-6 dopo nove dei dieci end.

CURLING – L’Italia piazza quattro guardie con i primi quattro tiri, la Gran Bretagna gioca per rimuoverle.

CURLING – Tocca agli skip: Joel Retornaz gioca una guardia e cercherà il punto con l’ultimo tiro.

CURLING – L’ultimo tiro di Retornaz per provare a forzare l’extra end è un draw.

CURLING – NOOOO!!!!!! Punto di Bruce Mouat con l’ultimo draw. Vince la Gran Bretagna per 5-7.

BOB – La seconda batteria di prove del bob a 2 vede primeggiare Johannes Lochner (GER) in 59.90 con 9 centesimi sul monegasco Rudy Rinaldi, quindi terzo Francesco Friedrich a 12 assieme allo statunitense Frank Delduca. Quinto il francese Romain Heinrich a 29 assieme allo svizzero Michael Vogt. Patrick Baumgartner chiude 20° a 79 centesimi

Ora è in corso solo la partita di hockey ghiaccio tra Finlandia e Slovacchia (vi aggiorneremo sul risultato finale). Dalle 12.00 la finale di aerials a squadre misto, poi dalle 13.00 Francesca Lollobrigida e dalle 14.30 il team-relay di slittino.

HOCKEY GHIACCIO – Nel secondo match del Gruppo C, la Finlandia demolisce la Slovacchia con il punteggio di 6-2

SCI FREESTYLE – Buongiorno a tutti, è appena iniziata la finale del team event di Aerials! In pista per ora le donne in questa prima manche

SCI FREESTYLE – Eccezionale il punteggio di Ashley Caldwell degli Stati Uniti! 104.31 per lei e primo posto provvisorio.

SCI FREESTYLE – Non riesce a far meglio la fortissima cinese Xu Mengtao, che paga un atterraggio impreciso nonostante un salto di livello più alto. 94.01 il suo punteggio e secondo posto per i padroni di casa

SCI FREESTYLE – Inizia la seconda rotazione. Si riparte con gli uomini. Il primo a saltare è il bielorusso Stanisluau Hadchenka che non riesce a far meglio di 89.82. Totale di 174.55 dopo due salti

SCI FREESTYLE – Eccezionale il salto del giovane canadese Miha Fontaine. 113.97! Il Canada si porta in testa con 207.04 totali e mette un piede nella seconda manche a cui ricordiamo, avanzeranno i quattro migliori punteggi

SCI FREESTYLE – Atterraggio pesante per il russo Ilia Burov che porta a casa 97.28 punti. Si complica il punteggio per i russi che salgono comunque al secondo posto con 176.94

SCI FREESTYLE – Capolavoro dello svizzero Primin Werner che rimedia ad un primo salto complesso della compagna nella prima rotazione. PUNTEGGIO MONSTRE di 128.00 per lui. Totale di 193.83 , seconda posizione

SCI FREESTYLE – Gli Stati Uniti perdono un po’ del vantaggio che avevano dopo il primo salto. 101.81 il punteggio di Christopher Lillis. Gli USA scendono al secondo posto alle spalle del Canada con 206.12

SCI FREESTYLE – Risale prepotentemente la Cina con Zia Jongyang! 124.78 punti per lui e i padroni di casa si portano al comando! 218.79 il totale al termine della seconda rotazione

SCI FREESTYLE – Al termine della seconda rotazione la situazione di classifica è la seguente: CINA – 218.79 CANADA – 207.03 USA – 206.12 SVIZZERA – 193.83 ROC – 176.84 BIELORUSSIA – 174.55

SCI FREESTYLE – Inizia l’ultima rotazione. Si decide il passaggio alla seconda manche!

SCI FREESTYLE – Impreciso il bielorusso Maksim Gustik che probabilmente preclude la possibilità del turno alla propria squadra. Totale della Bielorussia di 273.67

SCI FREESTYLE – Discorso diverso per il Canada che con uno splendido Lewis Irving da 119.91 porta il suo totale a 326.94 ipotecando il passaggio del turno tra le migliori 4

SCI FREESTYLE – Tentativo disperato per la Russia. Stanislav Nikitin fa il suo dovere completando un salto da 119.03 portando il totale a 295.98. Non è detto che basterà, dipende dal salto dello svizzero Noe Roth

SCI FREESTYLE – Atterraggio sporco per Roth! Rischio enorme per lui che riesce comunque a portare la Svizzera in finale! I suoi 106.79 portano i rossocrociati al secondo posto provvisorio con 300.62

SCI FREESTYLE – Un super Justin Schoenefeld porta gli USA in finale! Straordinario il suo salto con cui si assicura 124.43 punti. In attesa della Cina gli americani sono al primo posto con 330.55

SCI FREESTYLE – Qi Guangpu fa il suo dovere con un da 118.10 punti portando la Cina in testa! 336.89 il loro totale

SCI FREESTYLE – Si qualificano per la Super Final: Cina, USA, Canada e Svizzera!

SCI FREESTYLE – Eliminata a sorpresa la Russia che paga due rotazioni sottotono. Con loro eliminata anche la Bielorussia

SCI FREESTYLE – Piccola pausa prima della finale. Quattro squadre per tre posti da medaglia. Tutte possono giocarsi le proprie carte anche per l’oro! Si parte alle 12.50

SCI FREESTYLE – Ci siamo! E’ il momento della verità, si parte con la super final

SPEED SKATING – Alle 13 inizierà la gara dei 5000 metri femminili, dove sarà impegnata l’azzurra Francesca Lollobrigida.

SCI FREESTYLE – Prima atleta in gara è la Svizzera Alexandra Baer che con un atterraggio complicatissimo rischia di rendere ardua la strada verso le medaglie. Appena 57.01 punti per lei

SCI FREESTYLE – Fa poco meglio di lei la canadese Marion Thenault! Caduta per lei che accumula 62.74 punti. La corsa per le medaglie è ancora aperta

SCI FREESTYLE – Non riesce a ripetere il capolavoro della prima manche Ashley Caldwell, che porta comunque gli Stati Uniti in testa. Il suo salto è comunque molto buono, 88.86 i suoi punti. Già oltre 25 punti di vantaggio sugli inseguitori per il team a stelle e strisce!

SPEED SKATING – A partire per prime saranno la giapponese Hurikawa e la bielorussa Zuyeva, Lollobrigida sarà invece nell’ultima batteria in corsia esterna contro l’olandese Irene Schouten.

SCI FREESTYLE – Il salto di Xu Mengtao rischia di spaccare la gara! Eccezionale la sua forma e 106.03 punti per lei!!! L’oro potrebbe rimanere in casa a Pechino!

SCI FREESTYLE – Inizia la seconda rotazione, primo salto per gli uomini

SPEED SKATING – Sono pronte le prime due atlete, si attende solo lo sparo d’inizio.

SCI FREESTYLE – Si conferma su livelli stellari lo svizzero Pirmin Werner! Dopo aver fatto segnare il miglior punteggio nella prima manche, porta in dote alla propria squadra 109.00 punti. Il totale della Svizzera è di 166.01

SCI FREESTYLE – Risponde Miha Fontaine per il Canada! Serrata la lotta per il bronzo con la Svizzera ma anche in questa rotazione il Canada guadagna punti. 116.48 i punti per Fontaine e 179.22 il totale del Canada. Dovranno gestire 13 punti di vantaggio nell’ultimo salto

SPEED SKATING – Ai 1000 è davanti la giapponese Horikawa con il tempo di 1:27.73, insegue le bielorussa.

SCI FREESTYLE – CHRISTOPHER LILLIS PROVA A RIAPRIRE LA CORSA PER L’ORO! Lo statunitense fa segnare un punteggio stellare di 135.00! Punteggio più alto fatto registrare sinora. La pressione è sulla Cina ora

SPEED SKATING – A metà gara Zuyeva effettua il sorpasso e chiude i 2600 metri in 3:40.56, otto decimi sulla rivale.

SCI FREESTYLE – Pessimo l’atterraggio del cinese Jia Zongyang! Che disastro per lui che potrebbe aver messo a repentaglio le speranze dei padroni di casa! Appena 96.02 i suoi punti che portano il totale della Cina a 202.05, ben 21 punti dietro agli americani!

SCI FREESTYLE – Ad un salto dal termine gli Stati Uniti hanno un enorme vantaggio nella corsa per l’oro sulla Cina! La lotta per il bronzo vede il Canada avvantaggiato sulla Svizzera, ma il colpo di scena è sempre dietro l’angolo negli Aerials. PARTIAMO!

SPEED SKATING – Ai 4200 metri Zuyeva passa in 5:54.65, rifilando oltre due secondi alla giapponese.

SPEED SKATING – Chiude in 7:02.91 la bielorussa Zuyeva, quattro secondi netti alla rivale.

SCI FREESTYLE – Si gioca il tutto per tutto lo svizzero Noe Roth, che con un atterraggio impreciso spreca un salto che poteva valere moltissimo! Alla fine i punti per lui sono comunque 110.00. Totale della Svizzera che sale a 276.01. Tocca al Canada

SPEED SKATING – Tocca ora alla cinese Han e alla polacca Czyszczon.

SCI FREESTYLE – Lewis Irving non cede sotto la pressione! 111.76 il suo punteggio, Canada che sale a 290.98 e sarà BRONZO per i nordamericani!

SCI FREESTYLE – Ultimi due salti! Inizia la lotta per l’oro!

SCI FREESTYLE – PERFETTO JUSTIN SCHONEFELD!!! Gli Stati Uniti pregustano l’oro! Sarà quasi impossibile recuperare 21 punti sull’eccezionale punteggio di 114.48 di Schonefeld. Punteggio totale che sale a 338.34. Serve un miracolo per Qi!

SCI FREESTYLE – SALTO ECCEZIONALE PER QI GUANGPE!

SCI FREESTYLE – Il salto perfetto di Qi non basta per l’oro!

SPEED SKATING – Ai 2600 metri Han da oltre un secondo di vantaggio su tutte, mentre crolla la polacca.

SCI FREESTYLE – La Cina si ferma a 324.22 e sono gli STATI UNITI A VINCERE L’ORO

SCI FREESTYLE – Delusione cocente per i cinesi che probabilmente si aspettavano l’oro dopo l’ultimo salto, ma i punti persi nella seconda rotazione da Jia sono stati veramente troppi

SPEED SKATING – Cede un po’ nel finale la cinese, che ai 4200 passa in 5:57.53.

SCI FREESTYLE – La prima storica gara squadre degli Aerials va al team

Statunitense composto da Christopher Lillis, Ashley Caldwell e Justin Schoenefeld! Argento e delusione per la Cina, bronzo per il Canada

SPEED SKATING – Han chiude in 7:08.37, terza ad oltre cinque secondi dalla prima. Molto peggio la polacca Czyszczon.

SPEED SKATING – Nella terza batteria la russa Voronina sfiderà l’olandese In’t Hof.

SPEED SKATING – La russa, primatista del mondo, chiude il primo chilometro in 1:24.15.

SPEED SKATING – Ai 2600 Voronina fa registrare il miglior tempo in 3:35.33, con oltre cinque secondi di vantaggio su Zuyeva! Riuscirà a gestirsi? Bene anche l’olandese, distante meno di 2”.

SPEED SKATING – Rallenta leggermente Voronina, che ai 4200 passa in 5:48.96, In’t Hof distante 3”.

SPEED SKATING – Primo posto provvisorio per Voronina! 6:56.99 il tempo, 3.13 il distacco di In’f Hof, seconda.

SPEED SKATING – E’ ora il turno della ceca Sablikova e della giapponese Oshigiri.

SPEED SKATING – La ceca Sablikova è una delle favorite per questa gara e potrebbe andare anche all’assalto del tempo della russa Voronina per balzare in testa.

SPEED SKATING – Dopo il primo chilometro è vicinissima la ceca Sablikova, che passa in 1:24.27, a 21 centesimi da Voronina!

SPEED SKATING – Cresce Sablikova! 3:34.02 ai 2600 metri, 1”31 di vantaggio, terza piazza momentanea per Oshigiri.

SPEED SKATING – Che prova della ceca! 4.45 di vantaggio ai 4200!

SPEED SKATING – 6:50:09! Balza nettamente in testa Sablikova, davanti ora alla russa Voronina (+6.90) e all’olandese In’t Hof (+9.68).

SPEED SKATING – Penultima batteria, tocca alla canadese Weidemann e alla norvegese Wiklund.

SPEED SKATING – Dopo una partenza a rilento sale il ritmo, con Wiklund terza e Weidemann seconda dopo due chilometri.

SPEED SKATING – Arriva il sorpasso a metà gara, Weideman passa con 17 centesimi di vantaggio su Sablikova. Terzo crono per Wiklund.

SLITTINO – Tutto pronto per il team relay, la gara a squadre, inizierà alle 14.30.

SLITTINO – Le favorite della gara, almeno sulla carta, sono ovviamente Austria e Germania, che nelle tre prove classiche sono apparse nettamente superiori alle rivali.

SPEED SKATING – Weidemann arriva agli ultimi 800 metri con un vantaggio di 1.83, mentre Wiklund è vicinissima a tempo di Sablikova.

SLITTINO – I teutonici, soprattutto, appaiono quasi irraggiungibili: schierano un tris d’assi con tutti i campioni olimpici di Pechino. Da Ludwig a Geisenberger fino ad arrivare a Wendl/Arlt.

SPEED SKATING – Weidemann chiude in 6:48.18, nuovo miglior tempo! Terza Wilkund che è crollata nel finale. Ora tocca a Francesca Lollobrigida!

SPEED SKATING – Grande partenza per l’azzurra, miglior tempo dopo 200 metri!

SPEED SKATING – Al chilometro Francesca passa in 1:24.54, sugli stessi tempi dell’olandese.

SLITTINO – Mission impossible per l’Italia che deve fare a meno della sua stella Dominik Fischnaller, fermato dal Covid-19.

SPEED SKATING – A metà gara Schouten resta davanti, mentre Lollo scivola quarta.

SPEED SKATING – Ai 3000 Lollobrigida è invece quinta, in lotta per il podio. Vola l’olandese.

SLITTINO – Gli azzurri ci provano comunque ad andare a caccia di un colpaccio. La formazione azzurra prevede Leon Felderer, Andrea Voetter e il duo Rieder/Kainzwaldner.

SPEED SKATING – Ultimi 800 metri e quinto tempo per Francesca.

SPEED SKATING – Ai -400 Lollo rimonta! E’ quarta!

SPEED SKATING – Un grande peccato per l’azzurra, che nel primo tratto ha spinto molto, salvo poi non riuscire a tenere il ritmo fino alla fine. Oro dunque all’Olanda, argento alla canadese Weidemann, bronzo alla ceca Sablikova.

SLITTINO – Andando a guardare al passato, nell’ultimo appuntamento di Coppa del Mondo sulla pista cinese si impose l’Austria davanti agli USA e proprio all’Italia. C’era ovviamente Fischnaller. Clamoroso fu il ribaltamento della Germania con Eggert/Benecken.

SPEED SKATING – Schouten fa dunque doppietta 3000 e 5000, mentre Sablikova tocca quota sette medaglie olimpiche. Ora a Lollobrigida resta solo la mass start per sperare in un secondo podio nella rassegna pechinese.

SLITTINO – L’Italia sarà l’undicesima squadra a partire. Dopo gli azzurri le tre favorite alle medaglie: Lettonia, Austria e Germania.

SLITTINO – Inizia la gara con la Repubblica Ceca! Cezikova, Lejsek e Vejdelek/Pekny.

SLITTINO – Primo crono quello per i cechi, con il doppio che rischia di ribaltarsi: 3:09.556 il tempo.

SLITTINO – Ora tocca alla Romania: Stramaturaru, Cretu e Gitlan/Serban.

SLITTINO – Al comando la Romania: 3:07.692, quasi due secondi di margine sui cechi.

SLITTINO – È il momento dei padroni di casa della Cina: Wang, Fan e Huang/Peng.

SLITTINO – Sbagliano tanto i cinesi e sono ultimi a 2”490 di ritardo dalla Romania.

SLITTINO – Ora la Corea che potrebbe dare filo da torcere alla Romania: Frisch, Lim e Park/Cho.

SLITTINO – Tantissimi errori per la Corea: tre secondi e mezzo di ritardo e ultima piazza per gli asiatici.

SLITTINO -È la volta dell’Ucraina: Tunytska, Dukach e Stakhiv/Lysetskyi.

SLITTINO – Ucraina in terza piazza, resta al comando la Romania.

SLITTINO – Scende la Polonia: Domaradzka, Sochowicz e Chmielewski/Kowalewski.

SLITTINO – Ottimo tempo della Polonia: 3:07.136, mezzo secondo di margine sulla Romania.

SLITTINO – È la volta della Slovacchia: Simonakova, Ninis e Vavercak/Zmij.

SLITTINO – Si ribalta il duo slovacco: squalifica per loro.

SLITTINO – Ora si inizia a far sul serio con le compagini di terza fascia: il Canada con Ellis, Watts e Walker/Snith.

SLITTINO – Occhio al Canada: 3:05.235, record della pista. È la prima squadra che può provare a giocarsi qualche chance per il podio.

SLITTINO – Subito un confronto importante con gli Stati Uniti: Farquharson, Mazdzer e Di Gregorio/Hollander.

SLITTINO – Il doppio statunitense spreca un margine importantissimo e dunque gli americani chiudono dietro al Canada, distacco di 506 millesimi.

SLITTINO – Ora il momento decisivo, la lotta per le medaglie. Comitato olimpico russo con Ivanova, Repilov e Denisev/Antonov. Quartetto importante.

SLITTINO – Vanno al comando i russi: mostruosa Ivanova, in gestione Repilov, non perfetto il doppio, ma in ogni caso record della pista e 3:04.667 che può valere le medaglie.

SLITTINO – Ora il momento decisivo: tocca all’Italia, fondamentale stare davanti alla Russia. Andrea Voetter, Leon Felderer e Rieder/Kainzwaldner.

SLITTINO – CHE PECCATO! Grandissima rimonta del doppio azzurro che si ferma solamente a 185 millesimi dalla Russia. Discreta la prova di Voetter e Felderer, difficile chiedere qualcosa in più. Per il podio si fa dura, se non impossibile.

SLITTINO – Ora tocca alla Lettonia: Tiruma, Aparjods e Bots/Plume. Per sperare bisogna mettere dietro i lettoni.

SLITTINO – Vola la Lettonia: medaglia sicura per loro, 3:04.354. Italia terza e praticamente fuori dal podio quando mancano Austria e Germania.

SLITTINO – Tocca all’Austria: Egle, Kindl e Steu/Koller. Favoriti gli austriaci per l’argento.

SLITTINO – Devastanti gli austriaci, nonostante un errore sul finale del doppio. Miglior tempo, ma battere la Germania sembra quasi impossibile.

SLITTINO – Tocca alla Germania, favoritissima per il titolo, con tutti campioni olimpici: Ludwig, Geisenberger e Wendl/Arlt.

SLITTINO – CHE GARA ENTUSIASMANTE! Vince la Germania per solamente 80 millesimi, ma l'Austria ha fatto faticare e non poco i teutonici. Austriaci al comando dopo le prime due frazioni, poi Wendl/Arlt hanno fatto la differenza per l'oro. 3:03.406 il tempo.

SLITTINO – Germania, Austria e poi Lettonia. Quarta la Russia, quinta l'Italia che paga quasi un secondo e mezzo dalla vetta, cinque decimi dal podio. Difficile fare di più.

CURLING – Risultati seconda sessione torneo femminile: Canada-Corea del Sud 12-7 Svezia-Gran Bretagna 2-8 USA-Danimarca 7-5 Cina-Svizzera 5-7

HOCKEY – Terminata anche questa giornata del torneo olimpico maschile. Pronostici rispettati con le nette affermazioni di Stati Uniti e Canada: statunitensi vittoriosi 8-0 contro la Cina e canadesi impostisi per 5-1 contro la Germania.