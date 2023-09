LIVE Olimpia Milano-Brescia 69-63, Coppa Italia basket 2022 in DIRETTA: Milano gestisce il vantaggio e vola in match, Brescia c’ha provato fino alla fine!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20:10 Finisce qui la nostra diretta LIVE per questa prima avvincente semifinale di Coppa Italia. Grazie a tutti voi per averci seguito, buona serata ed un saluto sportivo!

Termina qui il match! E’ l’Olimpia Milano ad aggiudicarsi la sfida per 69-63 e ad accedere alla finale di domani sera, dove attenderà la vincente tra Tortona e Virtus Bologna! Top scorer per l’Armani Exchange Sergio Rodriguez (22 punti), insieme ai 12 punti di Devon Hall e Gigi Datome. Onore alla Germani che ha lottato fino alla fine, con 19 punti di Della Valle e 11 di John Petrucelli!

69-63 Solo un libero segnato da Malcolm Delaney

Ultimo minuto di questa prima semifinale!

68-63 Petrucelli trova il canestro del -5

68-61 1/2 alla lunetta per il centro americano, +7 Milano

67-61 Hines trova un pertugio nella difesa, Milano a +6 con meno di due minuti all’ultimo quarto

65-61 1/2 ai liberi per Della Valle, accorcia ancora la Germani

65-60 Della Valle s’inventa un canestro sul lungolinea, Brescia prova a rientrare

Time-out Brescia, con Milano che ha trovato un mini-allungo quando mancano circa 4′ alla sirena finale

65-58 Ancora a segno il play americano dal pitturato

63-58 1/2 di Hall dalla lunetta

62-58 Risponde Rodriguez! Tripla e 22 punti per il ‘Chacho’

59-58 AMEDEO DELLA VALLE! TRIPLA E -1 BRESCIA

59-55 Gigi Datome appoggia a canestro per il tap-in! 12 punti per il Capitano azzurro

57-55 Penetrazione di Moss, Brescia rosicchia ancora punti e risale fino al -2

57-53 3/3 ai liberi per Amedeo Della Valle, la Germani accorcia a -4

57-50 Spara dall’arco Gigi Datome! 10 punti per l’ex Fenerbahce, Milano va a +7

Incomincia l’ultimo quarto!

La tripla sulla sirena di Moss non va a segno! Finisce qui il terzo quarto, con l’Armani Exchange che ha rimesso la testa avanti grazie ai punti di uno strepitoso Rodriguez. Brescia però rimane a contatto e non molla, sotto di solo 4 punti!

54-50 2/2 in lunetta per Gigi Datome

Time-out di coach Magro, con poco più di un minuto alla terza sirena

52-50 Devon Hall con la finta e l’ausilio del tabellone, i meneghini rimettono la freccia

50-50 Coast-to-coast pazzesco di Petrucelli, pareggio Germani

50-48 A segno Malcolm Delaney, Milano ritorna a +2

48-48 Pareggia i conti Mitrou-Long dalla lunetta

Sbaglia il libero aggiuntivo il ‘Chacho’, con Milano che rimane a +2 quando mancano poco più di 4′ alla terza sirena

48-46 Contro-break Milano firmato da un solo giocatore: Sergio Rodriguez! 19 punti per l’ex CSKA e Real Madrid, che subisce fallo e andrà in lunetta per il 2+1

46-46 MAGIA DI SERGIO RODRIGUEZ: PAREGGIO MILANO

43-46 Risponde Mitrou-Long con la bomba, Brescia non ci sta e torna a +3

43-43 Che giocata del play milanese: contropiede pazzesco, pareggio Armani Exchange

41-43 Virata perfetta del ‘Chacho’, Milano rimane a -2

39-43 Burns perfetto in coast-to-coast, allunga Brescia

39-41 Ancora il play spagnolo, -2 Milano

37-41 Della Valle in allontanamento, doppia cifra per l’azzurro (10 punti) sotto gli occhi del CT Meo Sacchetti

37-39 1/2 in lunetta per Rodriguez, accorcia Milano

36-39 Attacco perfetto di Christian Burns, partenza perfetta per Brescia nel secondo tempo

Si riparte!

Le due squadre sono rientrate sul parquet dopo l’intervallo e stanno completando la fase di riscaldamento. Pochi minuti e si riparte per il terzo quarto!

La preghiera di Mitrou-Long non va a segno! Si va all’intervallo lungo con la Brescia avanti 36-37 sull’Armani Exchange! Match molto equilibrato, con le due squadre che non si risparmiano e lottano punto a punto!

36-37 Step back dalla distanza di Rodriguez, che quando si accende non lo ferma nessuno! -1 Milano con 6 secondi alla sirena, time-out Magro

33-37 2/2 in lunetta per Petrucelli

33-35 ‘El Chacho’ Rodriguez non sbaglia la penetrazione, accorcia l’Olimpia Milano

31-35 Bomba di Kenny Gabriel, per il nuovo +4 Germani a meno di un minuto dalla seconda sirena

31-32 Risponde Melli, che segna dal pitturato e riporta Milano a -1

29-32 Taglio perfetto di Christian Burns, la Leonessa va a +3

29-30 Kenny Gabriel spara dall’arco, sorpasso Brescia! Time-out chiamato da Ettore Messina

Ultimi 3′ del secondo quarto!

29-27 Schiacciata di Cobbins, la Germani non ci sta e risponde

29-25 Rodriguez dal pitturato, +4 Milano

27-25 Petrucelli segna e subisce fallo! L’americano non sbaglia dalla lunetta e chiude il 2+1

27-20 Malcolm Delaney perfetto, break Armani Exchange

27-22 Della Valle in penetrazione

25-20 A segno Ricci, risponde Milano

23-20 Petrucelli penetra e segna dopo un contropiede perfetto di Brescia

23-18 Step back perfetto di Devon Hall, si sblocca l’Armani Exchange

21-18 2/2 per il numero 24 della Germani, che accorcia e ritorna a -3 con 7’05” da giocare nel quarto

Fallo antisportivo fischiato a ‘Pippo’ Ricci! Ed è il secondo fallo grave fischiato alla squadra milanese

21-16 Il play azzurro è on fire: penetrazione e secondo canestro consecutivo, Brescia torna a -5

21-14 Magia di Tommaso Laquintana, Brescia torna a segnare

Diversi errori per entrambe le squadre al tiro, soprattutto dall’arco. Il punteggio è ancora fermo sul 21-12 dopo quasi un minuto di gioco.

Tutto pronto per la ripresa della sfida. Incomincia il secondo quarto!

Termina qui il primo quarto! L’Armani Exchange, trascinata da Gigi Datome e Devon Hall, ha messo la freccia nel momento di difficoltà e sfiorando la doppia cifra di vantaggio. Brescia prova a rimanere a contatto, vediamo come andrà il secondo quarto.

0/2 per Cobbins dalla lunetta

Fallo antisportivo fischiato a Kyle Hines! Due tiri per Brescia

21-12 Bentil appoggia al tabellone, break di 10-0 dell’Armani Exchange! Brescia non riesce a contenere lo strapotere meneghino in attacco

19-12 Ancora il play americano, che la spara dall’arco: break milanese, coach Magro chiama subito il time-out

16-12 Devon Hall alza la parabola, Milano prova a mettere un margine di sicurezza

14-12 ANCORA GIGI DATOME! TRIPLA PER L’EX FENERBAHCE

11-12 Risponde Mitrou-Long dalla distanza, Brescia rimette subito la freccia

11-10 Gigi Datome perfetto col suo movimento tipico, contro-sorpasso Milano

9-10 A segno Ben Bentil dall’arco, l’Armani Exchange ritorna a -1

Canestro non valido per l’Olimpia Milano, con Hines che rilascia il pallone in ritardo

6-10 Burns piazza il break su assist di Mitrou-Long: Messina ferma tutto e chiama time-out

6-8 Non fallisce l’ex di turno dalla lunetta, +2 con 6′ da giocare nel primo quarto

6-7 Canestro con fallo di Della Valle: Brescia risponde ai meneghini

6-5 Reverse di Mitrou-Long, accorcia la Germani

6-3 Non si ferma il centro americano: terzo canestro consecutivo e +3 Milano

4-3 Secondo canestro consecutivo per Hines, controbatte l’Olimpia

2-3 Amedeo Della Valle piazza la tripla, Brescia risponde

2-0 Tap-in di Kyle Hines sul tiro di Melli, Milano subito avanti

Tutto pronto per l’inizio del match. Si parte!

I due quintetti scelti dai coach: Delaney, Hall, Daniels, Hines, Melli (Milano); Mitrou-Long, Della Valle, Burns, Petrucelli, Gabriel (Brescia)

18:10 Presentati i roster di Milano e Brescia, ora è il momento di ascoltare l’Inno di Mameli. Cinque minuti e sarà palla a due!

18:05 Le due squadre stanno per ultimare la fase di riscaldamento. Mancano dieci minuti all’inizio di questa sfida!

18:00 I meneghini arrivano al match di stasera dopo aver battuto la Dinamo Sassari per 88-68 nei quarti di finale, grazie ai 24 punti di Malcolm Delaney. La Germani, invece, ha prevalso sulla Dolomiti Energia Trentino per 73-78 con i 22 punti di Amedeo Della Valle. La squadra di Ettore Messina vuole conquistare la finale per provare ad alzare l’ottavo trofeo bissando il successo dell’anno scorso, ma l’avversario che si trova di fronte è la squadra più in forma del momento!

17:45 Buonasera, amici ed amiche di OA Sport! Bentrovati alla diretta LIVE di Olimpia Milano-Brescia, semifinale di Coppa Italia di basket!

Buongiorno a tutti, amici ed amiche di più OA Sport! Benvenuti alla diretta LIVE di Olimpia Milano-Brescia, prima semifinale di Coppa Italia 2021-2022!

I meneghini vogliono accedere alla finale per puntare al bis dopo il successo della scorsa stagione, per alzare così l’ottavo trofeo nella loro storia e pareggiare i conti con Treviso e Virtus Bologna. Nei quarti di finale l’Armani Exchange ha prevalso sulla Dinamo Sassari per 88-68, trascinata dai 24 punti di uno strepitoso Malcolm Delaney.

La Germani Brescia, invece, è la squadra del momento: i ragazzi di coach Magro hanno battuto la Dolomiti Energia Trentino nel quarto di finale disputato mercoledì sera, con una prestazione magistrale di Amedeo Della Valle (22 punti) e Nazareth Mitrou-Long (14 punti). La Leonessa vuole fare lo sgambetto agli antagonisti regionali, provando a sovvertire il pronostico ed accedere alla finale di domani sera.

Palla a due che verrà alzata alla Vitrifrigo Arena di Pesaro alle ore 18:15. Buon divertimento a tutti con la diretta LIVE di Olimpia Milano-Brescia di Coppa Italia!

Credit: Ciamillo