LIVE Napoli-Barcellona 2-4, Europa League 2022 in DIRETTA: troppo blaugrana per Spalletti, non bastano Insigne e Politano

22.58 Le pagelle della partita.

NAPOLI: Meret 5; Di Lorenzo 6, Koulibaly 6, Rrahmani 5.5, Mario Rui 5; Fabian Ruiz 6 (73’ Mertens 6), Demme 6 (46’ Politano 6.5); Elmas 5.5, Zielinski 5.5 (73’ Ounas 6), Insigne 6.5 (82’ Petagna sv); Osimhen 6.5 (73’ Ghoulam 6.5).

BARCELLONA: Ter Stegen 5.5; Araujo 5.5, Piqué 7, Dest 6, Jordi Alba 7.5; Busquets 6 (62’ Gavi 6), F. de Jong 7.5, Pedri 6.5 (75’ Nico Gonzalez 6); Traoré 7 (75’ Dembelé 6), Aubameyang 6.5 (L. de Jong 6), Ferran Torres 6.5 (83’ Puig sv).

22.51 Triplice fischio al “Maradona”! L’andata aveva fatto ben sperare per il Napoli, che però subisce il 4-2 di un ottimo Barcellona in crescita. A Jordi Alba e Frankie De Jong, aveva risposto il rigore di Insigne. Poi Piqué e Aubameyang, per finire con la rete di Politano.

90+1′ Destro-sinistro e coordinazione rapida per Dembelé, che poi tira ma non trova lo specchio della porta.

90′ PETAGNA! Ter Stegen allunga il braccio in angolo sul primo palo. Il Napoli sembra essersi svegliato all’ultimo, ma è chiaro come le forze fresche permettono di creare nuove iniziative.

88′ Il Napoli ne approfitta di un pallone recuperato nell’area del Barça, e Politano batte ter Stegen con un pallone che scorre veloce in porta.

87′ POLITANO! 2-4!

86′ Schiaccia fuori il pallone Luuk de Jong. Rimessa dal fondo per Meret.

83′ Cambio Barcellona: fuori Ferran Torres, dentro Puig.

82′ Cambio Napoli: fuori Insigne, fischiato dal pubblico, dentro Petagna.

79′ Il Napoli prova a creare qualcosa in questo finale con i nuovi entrati. Il doppio confronto è già compromesso: è di 2-5 il risultato totale tra andata e ritorno.

75′ Doppio cambio Barcellona: fuori Traoré e Pedri, dentro Dembelé e Luuk de Jong.

73′ Triplo cambio Napoli: fuori Fabian Ruiz, Zielinski e Osimhen, dentro Mertens, Ounas e Ghoulam.

71′ OSIMHEN! Insigne lo lancia, lui corre fino in fondo e calcia in scivolata verso il secondo palo. Porta non trovata ma il nigeriano ha davvero dato il massimo.

69′ Gol annullato ad Insigne per fuorigioco. Palla morbida di Zielinski, oltre la linea dei difensori per l’esterno azzurro.

65′ Aubameyang fermato dall’uscita di Meret a terra.

62′ Cambio Barcellona: fuori Busquets, dentro Gavi.

60′ Traoré fa scorrere il pallone da destra in orizzontale, velo di De Jong, e il tiro di prima di Aubameyang supera Meret vicino l’incrocio.

59′ AUBAMEYANG: 4-1 BARCELLONA.

54′ Conclusione imprecisa di Pedri, fuori.

51′ Tentativo di Zielinski: pallone bloccato dal Barcellona.

47′ Cambio Napoli: fuori Demme, dentro Politano.

46′ Inizia il secondo tempo!

21.48 Finisce il primo tempo: 3-1 Barcellona sul Napoli. A Jordi Alba e Frankie De Jong, aveva risposto il rigore di Insigne. Piqué rimette i catalani sul +2. La ripresa, tra meno di un quarto d’ora, su OA Sport!

45+2′ Era stato concesso un minuto di recupero.

45+1′ Sovrapposizione di Jordi Alba a sinistra su Ferran Torres. Il pallone proposto dentro, dopo una deviazione, arriva a Piqué che batte Meret sul secondo palo.

45′ PIQUÉ: BARCELLONA SUL 3-1.

44′ Destro murato da Mario Rui su Traoré in area.

42′ Osimhen lanciato in area, protetto da Araujo senza fallo.

40′ Entrati nell’ultima fase del primo tempo.

37′ Traoré fermato da Demme sulla destra, dopo un pallone recuperato dal Barça da lontano.

34′ Ferran Torres calcia su Meret col destro, centrale.

33′ Ancora il Napoli in ripartenza: Insigne vuole il diagonale ma calcia largo, e Osimhen, in area, se la prende.

31′ Osimhen e Insigne non riescono a scambiare in corsa, con Piqué che recupera.

29′ Ferran Torres arriva verso l’interno dopo la partenza dalla fascia, ma calcia alto.

28′ AUBAMEYANG! Di testa non trova la porta, e il Barcellona diventa quasi sprecone delle tante opportunità che sta avendo.

27′ FERRAN TORRES! Si inserisce in area, tira e trova una deviazione. Il Napoli sbaglia quasi sempre allo stesso modo.

26′ Ancora Aubameyang con il destro largo. Napoli generoso in fase difensiva.

25′ Aubameyang in fuorigioco, ma aveva staccato di testa fuori dopo una buona azione costruita dal Barça.

24′ Pallone alla destra di ter Stegen: il portiere del Barça resta immobile.

23′ INSIGNEEEEE! 2-1 E IL NAPOLI ACCORCIA SU RIGORE!

22′ CALCIO DI RIGORE PER IL NAPOLI!

21′ Il Napoli chiede un intervento di ter Stegen su Osimhen in area di rigore.

18′ AUBAMEYANG! Stavolta il tentativo va oltre la traversa, ma il Napoli è in difficoltà.

17′ DEST! Conclusione dalla distanza che finisce di poco fuori alla destra di Meret.

15′ Lancio in profondità, Ferran Torres appoggia con il tacco dietro per De Jong. Piazzato sul palo più lontano e 2-0.

14′ FRANKIE DE JONG: 2-0 BARCELLONA.

13′ Zielinski in fuorigioco dopo un tentativo di triangolazione, punizione Barça.

10′ Azione in ripartenza con la conduzione del pallone di Aubameyang, poi lo scarico a destra per Jordi Alba: colpo di prima e Meret battuto. 0-1.

9′ JORDI ALBA! BARCELLONA IN VANTAGGIO!

4′ Stasera si riparte dall’1-1 dell’andata. Non valgono più i gol in trasferta, quindi in caso di ulteriore parità, si andrà ai supplementari.

3′ Mario Rui ferma in fascia la sterzata di Traoré, forte nel passo.

2′ Subito tanta voglia da parte del Napoli di conquistare il possesso palla.

1′ Inizia la partita!

20.55 In questo momento, l’ingresso in campo ufficiale di Napoli e Barcellona. Inno dell’Europa League.

20.50 Squadre negli spogliatoi, tra dieci minuti si parte!

20.45 Entrambe le squadre stanno ultimando il proprio riscaldamento pre-partita.

20.40 L’arbitro sarà il russo Sergei Karasev, assistito dai connazionali Igor Demeshko e Aleksei Lunev, nonché dal quarto uomo Kirill Levnikov. E chissà quale accoglienza in campo ci sarà per loro date le ultime vicende di cronaca che stanno tenendo in pensiero l’Europa.

20.35 Si gioca allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Attesi 40mila spettatori totali.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Rrahmani, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Elmas, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Spalletti.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Araujo, Piqué, Dest, Jordi Alba; Busquets, Frenkie de Jong, Pedri; Traoré, Aubameyang, Ferran Torres. All.: Xavi.

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti nella Diretta Live di Napoli-Barcellona, playoff di ritorno di Europa League.

Le due squadre

Al gol di Zielinski, Napoli ha sognato di fare il colpaccio in uno stadio come il Camp Nou. Non è stato così, con il pareggio di Ferran Torres su rigore. Al “Maradona” va in scena la partita in memoria di Diego, oltre a quella tra due grandi squadre. Spalletti, per questa gara di ritorno, ritroverà Insigne, Fabian Ruiz e Politano. Resta solo il dubbio su Di Lorenzo, che nell’ultimo allenamento ha lavorato a parte.

Il Barcellona, che nell’ultima giornata di Liga ha vinto sul difficile campo di Valencia per 4-1, non vorrebbe salutare in anticipo una competizione che non l’ha riguardato da vicino negli ultimi vent’anni. Xavi e i suoi vorranno comunque onorarla fino in fondo con la possibilità di giocarsi le proprie carte. Al momento ci sono tre ballottaggi nel 4-3-3 dell’allenatore: scalpitano Mingueza, Gavi e Traoré ai danni di Dest, De Jong e Ousmane Dembelé.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Napoli-Barcellona, partita di calcio valida per i playoff di ritorno di Europa League: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21:00. Buon divertimento!

