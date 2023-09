LIVE Berrettini-Monteiro 6-4 6-7 6-3, ATP Rio 2022 in DIRETTA: il romano vince e ora sfiderÃ  Alcaraz! Programma e orario

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

6.14 IL PROGRAMMA DI OGGI A RIO (SABATO 19 FEBBRAIO)

CAMPIO GUGA KUERTEN

Ore 16.00: Andujar (Spagna)-Schwartzman (Argentina)

Non prima delle 19.00: Berrettini (Italia)-Alcaraz (Spagna)

Non prima delle 21.00: Andujar o Schwartzman – Kecmanovic o Cerundolo

A seguire: Berrettini o Alcaraz – Fognini o Coria

CAMPO 1

Ore 16.00: Kecmanovic (Serbia)-Cerundolo (Argentina)

A seguire: Fognini (Italia)-Coria (Argentina)

6.12 L’incontro tra Berrettini-Alcaraz è previsto per oggi (sabato 19 febbraio) non prima delle ore 19.00. Successivamente andrà in scena anche l’eventuale semifinale!

05.53 Carlos Alcaraz batte Federico Delbonis 6-4 7-6 (1). Lo spagnolo affronterà Berrettini a quarti, presumibilmente nel tardo pomeriggio italiano di oggi.

5.13 Al momento è in campo Carlos Alcaraz contro Federico Delbonis. A Rio è l’1.13 di notte…Lo spagnolo ha vinto 6-4 il primo set ed è sotto 2-3 (senza break) nel secondo. E’ quasi certo che oggi (sabato 19 febbraio) si disputino in Brasile sia i quarti di finale sia le semifinali. Vi terremo aggiornati.

Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito.

3.50 Adesso Berrettini attende il vincente del match tra Carlos Alcaraz e Federico Delbonis. I due dovrebbero scendere in campo a breve, anche se sta comunque piovendo a Rio de Janeiro, con lo spagnolo avanti per 5-4 nel primo set.

3.45 “E’ stato molto complicato come esordio a Rio. Quando giochi con un avversario così devi stare molto attento e giocare al tuo meglio. Sono comunque contento del primo e terzo set“, le parole a fine match di Matteo.

3.40: Alla fine Berrettini è riuscito a portare a casa questa vittoria, in un match che il romano si è complicato perdendo il tie-break del secondo set e poi reso interminabile dall’interruzione per la pioggia. Era la prima sul rosso della stagione per Matteo, che ha servito bene, ottenendo 14 ace e quasi l’80% dei punti con la prima, mentre qualche problema in risposta visto che Monteiro è riuscito a conquistare il 73% dei punti quando ha servito la seconda.

Matteo Berrettini ha superato Thiago Monteiro per 6-4 6-7 6-3 dopo due ore e quarantanove minuti di match.

6-3 HA CHIUSO MATTEO BERRETTINI! Con una splendida palla corta il romano chiude un match infinito a causa delle tantissime interruzioni per pioggia.

40-30 Pazzesco passante di Monteiro, ma c’è ancora un match point.

40-15 Il primo se ne va con un errore di dritto dell’azzurro.

40-0 TRE MATCH POINT! Ancora lo schema servizio e dritto per il romano!

30-0 Servizio e dritto del romano!

15-0 Ace di Berrettini.

5-3 ED E’ SUBITO BREAK! Berrettini non sbaglia ed ora può servire per il match.

40-A Ancora palla break per il romano.

40-40 Annullata la palla break.

3.30: SI RIPARTE! Ricordiamo che Berrettini ha subito palla break.

03.28 I due giocatori sono tornati in campo già una volta, due ore fa, ma senza riprendere il gioco. A seguire, se il meteo sarà clemente, vedrà opposti Federico Delbonis e Carlos Alcaraz.

03.26 Si ripartirà dal 6-4 (6)6-7 4-3 in favore dell’azzurro che ha ottenuto una chance di break sul servizio del brasiliano: si riprende dal 40-AD.

03.24 Dopo quasi 6 ore, i due giocatori tornano a riscaldarsi per conquistare un posto ai quarti di finale.

03.22 Giocatori di nuovo in campo! Sono le 23.22 in Brasile…

03.20 Pare essere tutto pronto sul campo principale di Rio! Si attendono solo i giocatori in Brasile.

03.13 Nessuna novità dal Brasile: addetti ai lavori ancora in campo per migliorarne le condizioni. Intanto il tempo scorre…

02.58 Non vi sono ancora tracce del rientro in campo dei giocatori: si lavora per riportare il campo in uno stato almeno dignitoso.

02.50 Si sta cercando di rappezzare il campo per quanto possibile dopo ore di pioggia. Gestione senza precedenti in quel di Rio de Janeiro.

02.47 Tutti i quarti sono stati cancellati: si cerca di far concludere gli ottavi di finale tra Matteo Berrettini e Thiago Monteiro e quello tra Carlos Alcaraz e Federico Delbonis.

02.13 Non si deciderà né si giocherà prima delle 22.45 locali: situazione paradossale a Rio.

01.47 Giungono notizie dal Rio Open: cancellati i match tra Miomir Kecmanovic e Facundo Cerundolo e Diego Schwartzman e Pablo Andujar.

01.24 Continua a piovere senza sosta e intanto Carlos Alcaraz e Pablo Carreno Busta si sono ritirati ai quarti di doppio contro Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

01.00 Ha ripreso a piovere incessantemente: si spera in una decisione definitiva dopo i continui aggiornamenti della giornata di ieri.

00.37 Dopo la breve comparsa dei giocatori, non resta che capire cosa accadrà adesso.

00.35 Piove in Brasile ma i raccattapalle continuano a ballare sugli spalti!

00.32 Match di nuovo sospeso: clamoroso a Rio per un torneo che davvero si compromette.

00.31 INCREDIBILE MA VERO! I giocatori sono rientrati: sta riprendendo a piovere.

00.29 Dopo più di due ore e mezza dunque, i giocatori sono di nuovo in campo per riscaldarsi prima di riprendere.

00.27 Si riprende a Rio! I giocatori tornano in campo finalmente: momento di tregua della pioggia.

00.00 Si dovrebbe giocare! Ma non prima dei prossimi 30 minuti: si resta in attesa!

23.50 Non arrivano aggiornamenti da Rio: al momento non si gioca.

23.02 Nuovo aggiornamento da parte dell’organizzazione del torneo: non si gioca prima delle 19.30 locali.

22.47 Intorno alle 19 locali si saprà di più sul prosieguo del programma odierno.

22.26 Non ci sono novità dal Brasile! Come riportato da Giorgio Spalluto, il torneo può avere massimo un giorno di proroga da parte dell’ATP per concludere la manifestazione.

22.00 È più di mezz’ora che non si gioca a Rio! Bisognerà capire se ci sarà margine considerando anche il precedente di ieri, con i pochi match giocati e il resto cancellati.

21.47 Come riportato dal giornalista di Supertennis Giorgio Spalluto, la situazione a Rio non è delle migliori…

21.42 Anche nei prossimi giorni dovrebbe continuare a piovere per cui bisognerà capire come proseguirà il torneo. Oltre ai match già citati, non prima delle 18 locali dovrebbero giocare Granollers/Zeballos contro Alcaraz/Carreno Busta sul Quadra 4.

21.39 Continua a piovere molto forte in Brasile! Si attendono novità dal torneo sudamericano.

21.35 Si è completata invece l’unica partita conclusa sin qui ovvero tra Murray/Soares contro Paire/Ramos-Vinolas con la prima coppia che ha vinto 6-3 6-4.

21.32 Al momento si stavano giocando altri due match: Vavassori e Sonego sono sotto 4-5 ma avanti 40-0 al servizio contro Gonzalez/Molteni mentre Kecmanovic-Cerundolo stavano per riscaldarsi.

21.29 26° percepiti al momento in Brasile con forte pioggia ma anche possibili schiarite nuvolose.

21.26 Il romano viene fermato sul più bello quando aveva ottenuto la prima palla break del terzo set: adesso bisognerà capire come e quando finirà il maltempo.

21.23 GIOCO SOSPESO A RIO DE JANEIRO! Pioggia incessante sul campo centrale.

40-AD PALLA BREAK BERRETTINI MA VIENE A PIOVERE SUL PIU’ BELLO!

40-40 Il sudamericano sbaglia in uscita dal servizio.

40-30 Prima vincente del brasiliano.

30-30 Altro errore in recupero di Berrettini dopo il diritto di Monteiro.

15-30 Errore in risposta dell’azzurro.

0-30 SUL NASTRO LA PALLA CORTA A SVENTAGLIO DI MONTEIRO!

0-15 DIRITTO VINCENTE IN RISPOSTA DI BERRETTINI!

4-3 Servizio a zero del #6 al mondo.

40-0 Gran prima del romano.

30-0 BERRETTINI SCHERZA MONTEIRO! L’azzurro fa ciò che vuole con la palla corta e trova il vincente in allungo.

15-0 Prima vincente del romano.

3-3 SCAPPA VIA IL DIRITTO DI BERRETTINI! Quanta sofferenza per l’azzurro da quel lato di campo.

40-30 Servizio e diritto di Monteiro.

30-30 ROVESCIO IN RETE DI BERRETTINI IN RECUPERO!

15-30 RISPOSTA VINCENTE DI BERRETTINI! Monteiro lento in uscita dal servizio.

15-15 Gran palla corta di Berrettini in uscita dalla risposta.

15-0 Buona prima del brasiliano.

3-2 Servizio a zero anche per l’azzurro.

40-0 ROVESCIO DIAGONALE PAZZESCO DI BERRETTINI!

30-0 Servizio e smash del romano.

15-0 Buona prima dell’azzurro.

2-2 Servizio a zero del classe 1994.

40-0 Ace del sudamericano.

30-0 Servizio e diritto del brasiliano.

15-0 Buona prima di Monteiro.

2-1 BERRETTINI RESISTE E RESTA AVANTI NEL SET!

AD-40 CROSS VINCENTE IN BACK DI BERRETTINI!

40-40 ALTRO VINCENTE IN RISPOSTA DI DIRITTO DI MONTEIRO!

AD-40 Servizio e chop fantastico di Berrettini.

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! Nuovo errore dell’italiano.

40-30 BERRETTINI RESISTE E TROVA IL DIRITTO DIAGONALE! Fortunato il brasiliano in difesa sulle righe.

30-30 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI BERRETTINI!

15-30 VINCENTE DI DIRITTO DI MONTEIRO!

15-15 Servizio e schiaffo a volo di Berrettini.

0-15 Berrettini non torva il campo in uscita dal servizio.

1-1 Ace del brasiliano che resta a galla annullando una palla break.

AD-40 Prima centrale del brasiliano.

40-40 MONTEIRO ATTACCA DA FONDOCAMPO E TROVA IL VINCENTE! Berrettini ha difficoltà nel muoversi su un campo così pesante.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! LUNGO IL ROVESCIO DEL BRASILIANO

30-30 Scappa via la risposta dell’azzurro.

15-30 Gran rovescio diagonale di Berrettini.

15-15 Altro vincente in uscita dal servizio per il brasiliano che si ferma sul nastro.

15-0 Servizio e palla corta di Monteiro.

1-0 Nessun problema al servizio per l’azzurro.

40-30 Ace di Berrettini.

30-30 Servizio e diritto dell’azzurro.

15-30 Ancora una risposta profonda del brasiliano.

15-15 Risposta profonda e insidiosa di Monteiro.

15-0 Servizio e palla corta di Berrettini.

INIZIO TERZO SET

20.37 Incredibile secondo set a Rio vinto da Thiago Monteiro! Il brasiliano gioca un parziale senza paura, guadagna il break nel quarto gioco, non chiude nel nono perdendo il servizio ma prolunga la sfida al terzo set vincendo il tie-break per 8 punti a 6 annullando due match point e chiudendo con il secondo tentativo.

FINE SECONDO SET

6-8 INCREDIBILE A RIO!!!! MONTEIRO ANNULLA DUE MATCH POINT E PORTA LA SFIDA AL TERZO!

6-7 SECONDO SET POINT MONTEIRO!!!!! IL BRASILIANO CHIUDE A RETE CON LO SMASH!

6-6 SI GIRA! ALTRO MATCH POINT ANNULLATO!

6-5 MONTEIRO SPINGE SENZA PAURA CON IL DIRITTO!!!! DIAGONALE VINCENTE DEL BRASILIANO

6-4 SMORZATA MERAVIGLIOSA DI BERRETTINI!!!!!! L’azzurro è un martello con il diritto in uscita dal servizio.

5-4 SMORZATA PAZZESCA DI MONTEIRO! Lungo il diritto in recupero dell’azzurro.

5-3 NOOOOOO!!!!! ROVESCIO LUNGOLINEA IN RETE PER BERRETTINI CHE NON SFRUTTA LA SCIVOLATA DELL’AVVERSARIO!

5-2 ACE CENTRALE DI MATTEOOOOO!!!!

4-2 FUNZIONA LO SCHEMA DI DIRITTO DI BERRETTINI! Gran punto dell’azzurro.

3-2 Servizio e diritto del brasiliano.

3-1 SERVIZIO E DIRITTO IN CORRIDOIO PER MONTEIRO!

2-1 Prima vincente di Berrettini.

1-1 CHE PUNTO CHE HANNO GIOCATO ENTRAMBI!!!! MONTEIRO PRENDE DI TUTTO IN DIFESA, COMPRESO UNO SMASH MA BERRETTINI RESISTE CON IL DIRITTO

0-1 ROVESCIO DELIZIOSO DI MONTEIRO DA FUORI DAL CAMPO!

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK!

40-15 PALLA CORTA PAZZESCA DI MONTEIRO! Recupero in corridoio dell’azzurro.

40-0 Prima centrale dell’azzurro.

30-0 Ace di Berrettini.

15-0 Servizio e diritto di Berrettini.

5-6 SERVIZIO A ZERO! Il brasiliano si assicura di disputare il tie-break.

40-0 IN RETE IL DIRITTO DIFENSIVO DI BERRETTINI! Che punto giocato dal brasiliano da fondocampo.

30-0 Servizio e diritto lungolinea del brasiliano.

15-0 DIRITTO VINCENTE DI MONTEIRO! Gran punto giocato dal brasiliano.

5-5 SI SALVA BERRETTINI! L’azzurro annulla un set point e conferma il break.

AD-40 Servizio e diritto di Berrettini che chiude elegantemente a rete.

40-40 OTTIMA PRIMA DI BERRETTINI!

30-40 SET POINT THIAGO!!!!! BREAK POINT DOPO L’ERRORE DI ROVESCIO E LA DIFESA PROFONDA DEL BRASILIANO!

30-30 Servizio e diritto di Berrettini.

15-30 ANGOLO DI ROVESCIO INCREDIBILE DI THIAGO MONTEIRO!

15-15 Prima pesante dell’azzurro.

0-15 FUORI DI UN SOFFIO IL DIRITTO DIAGONALE DI BERRETTINI DOPO AVER DOMINATO IL PUNTO!

4-5 INCREDIBILE ERRORE DI MONTEIRO E CONTROBREAK BERRETTINI!!!! INTANTO PIOVE A RIO!

30-40 STECCA DI DIRITTO DI BERRETTINI IN USCITA DAL SERVIZIO!

15-40 DUE PALLE DEL CONTROBREAK!!!! BERRETTINI PUO’ TORNARE NEL SET

15-30 Ottimo angolo al servizio per il sudamericano.

0-30 Servizio e rovescio diagonale in corridoio del brasiliano.

0-15 Berrettini si difende a fatica e induce l’avversario all’errore di diritto.

3-5 L’azzurro non entusiasma ma allunga il set.

40-30 Prima vincente sulla riga del romano.

30-30 Servizio e diritto a sventaglio in rete del romano.

30-15 Scappa via la risposta del brasiliano.

15-15 L’azzurro non centra più il campo con il diritto dal centro del campo.

15-0 Ottima prima del romano.

2-5 Non trema Monteiro e adesso il romano deve allungare il set.

40-15 Ace centrale del sudamericano.

30-15 Si ferma sul nastro il diritto diagonale di Berrettini.

15-15 Servizio e diritto a sventaglio lungo del brasiliano.

15-0 Servizio e diagonale di Monteiro.

2-4 Con qualche fatica di troppo, Berrettini tiene il servizio.

40-30 SUL NASTRO IL ROVESCIO DIAGONALE DI MONTEIRO!

30-30 Risposta in rete del sudamericano.

15-30 Servizio e diritto di Berrettini e chiusura con il diagonale.

0-30 Totalmente fermo l’azzurro sulla riga di fondo: gran diritto diagonale del brasiliano.

0-15 Monteiro scherza Berrettini sottorete: tripudio tra il pubblico sotto i nuvoloni brasiliani.

1-4 Berrettini non riesce a impensierire l’avversario: il brasiliano conferma il break.

40-30 Scappa via la risposta dell’azzurro sulla prima del sudamericano.

30-30 DIRITTO VINCENTE DI BERRETTINI! Gran risposta dell’italiano.

30-15 Si ferma sul nastro la demi-volée di diritto di Monteiro.

30-0 Scappa via la risposta di Berrettini.

15-0 Si ferma sul nastro la palla corta del romano.

1-3 BREAK MONTEIRO!!! GAME DISASTROSO DI BERRETTINI!

40-AD ALTRA CHANCE MONTEIRO! DIRITTO IN RETE DELL’AZZURRO!

40-40 RISPOSTA PAZZESCA DI DIRITTO DI MONTEIRO DA FUORI DAL CAMPO!

AD-40 Ace al centro dell’azzurro.

40-40 BERRETTINI ANNULLA CON CALMA E FORTUNA LA CHANCE! Back di rovescio di Monteiro in corridoio.

30-40 PALLA BREAK MONTEIRO!!!! TROPPI ERRORI DI BERRETTINI IN USCITA DAL SERVIZIO!

30-30 Ottima prima trovata dal romano.

15-30 Doppio fallo del #1 d’Italia.

15-15 Servizio e diritto dell’azzurro.

0-15 Risposta profonda del brasiliano: Berrettini in difficoltà.

1-2 SE LA CAVA MONTEIRO! Il brasiliano rimonta un game che poteva diventare complicato.

AD-40 BACK DI ROVESCIO INSIDIOSO DI BERRETTINI MA LARGO DI POCHISSIMO!

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! Gran risposta profonda dell’azzurro.

40-30 FUORI DI UN SOFFIO IL DIRITTO ESPLOSIVO IN RECUPERO DI BERRETTINI!!!!

30-30 Scappa via la risposta del romano sulla seconda non irresistibile di Monteiro.

15-30 Altro errore del #106 al mondo con il rovescio.

15-15 Prima vincente del brasiliano.

0-15 Errore in uscita dal servizio di Monteiro.

1-1 Partenza sprint nel secondo parziale per l’italiano.

40-0 Servizio e smorzata di Berrettini che chiude a rete.

30-0 Ace di Berrettini.

15-0 Ottima prima dell’azzurro.

0-1 Servizio a zero per il sudamericano.

40-0 Ace del #106 al mondo.

30-0 Altro diritto vincente del brasiliano.

15-0 Servizio e diritto di Monteiro.

0-0 Si torna in campo dopo il toilette break del brasiliano.

INIZIO SECONDO SET

19.21 Matteo Berrettini conquista il primo set in 38 minuti vincendo per 6 giochi a 4 forte del break decisivo ottenuto nel terzo gioco con la prima delle due chance ottenute: Thiago Monteiro ci prova ma in risposta è troppo debole per l’azzurro.

FINE PRIMO SET

6-4 PRIMO SET BERRETTINI!!!

40-15 DUE SET POINT BERRETTINI!

30-15 Servizio e bolide diagonale del romano.

15-15 Gran palla corta del brasiliano in uscita dalla risposta.

15-0 Servizio e diritto di Berrettini.

5-4 L’azzurro può servire per il set.

40-0 Prima vincente di Thiago Monteiro.

30-0 Scappa via la risposta di Berrettini.

15-0 Servizio e diritto del brasiliano.

5-3 Berrettini non trema al servizio: Monteiro deve allungare il set.

40-15 Lunga la risposta del padrone di casa.

30-15 Servizio e diritto in rete del romano.

30-0 Ace dell’azzurro.

15-0 Lungo il rovescio di Monteiro.

4-3 Berrettini conduce il primo set.

40-15 Il brasiliano conduce il punto e vince a rete lo scambio.

30-15 Servizio e diritto di Monteiro.

15-15 DIRITTO VINCENTE DI BERRETTINI!

15-0 Servizio e diritto del classe ’94 che chiude a volo.

4-2 Ace dell’italiano.

40-0 Risposta lunga del brasiliano.

30-0 Gran servizio di Berrettini

15-0 Ottima prima del romano.

3-2 Berrettini non riesce a impensierire l’avversario in risposta.

40-15 Diritto in corridoio del brasiliano.

40-0 Servizio al corpo del #106 al mondo.

30-0 Scappa via il rovescio dell’azzurro.

15-0 Buona prima del brasiliano.

3-1 Break confermato di Berrettini.

40-15 DIRITTO VINCENTE DI MONTEIRO IN RISPOSTA!

40-0 Prima vincente del romano.

30-0 Servizio e diritto diagonale di Berrettini.

15-0 DIRITTO VINCENTE DI BERRETTINI! GRAN PUNTO DELL’AZZURRO CHE GESTISCE LO SCAMBIO DA FONDOCAMPO

2-1 BREAK DI BERRETTINI! L’AZZURRO PORTA A CASA IL GAME CON IL DIRITTO DIAGONALE!

15-40 DUE PALLE BREAK BERRETTINI! ROVESCIO VINCENTE DI BERRETTINI!

15-30 Servizio e diritto lungo del brasiliano.

15-15 Lungo il diritto di Berrettini in risposta.

0-15 PALLA CORTA LARGA DI MONTEIRO! Gran risposta del romano.

1-1 Servizio e diritto di Berrettini.

AD-40 Ace del romano.

40-40 Diritto in corsa che scappa via per il romano dopo il diagonale di Monteiro.

40-30 Risposta lunga del brasiliano.

30-30 Prima vincente di Berrettini.

15-30 Doppio fallo del #1 del torneo.

15-15 CHE ACCELERAZIONE DI MONTEIRO! Gran riga del brasiliano che se la cava sulla diagonale.

15-0 Servizio e diritto del romano e contropiede vincente.

0-1 Buon esordio del brasiliano.

40-15 Di poco lungo il diritto diagonale dell’azzurro.

30-15 PALLONETTO DELIZIOSO DI BERRETTINI DOPO LA PALLA CORTA!

30-0 Ottima prima di Monteiro.

15-0 DIRITTO DI POCO LUNGO DI BERRETTINI! CHE BOLIDE IN RISPOSTA

0-0 Si comincia a Rio de Janeiro! Batte il padrone di casa.

INIZIO PRIMO SET

18.39 C’è tanta attesa per il ritorno in campo del romano soprattutto in ottica dei prossimi tornei come quello di Acapulco.

18.36 Al via il riscaldamento a Rio de Janeiro.

18.34 Ancora in corsa in Brasile c’è anche Fabio Fognini contro Federico Coria dopo le vittorie su Facundo Bagnis e Pablo Carreno Busta.

18.31 Il #106 al mondo vuole provare a tornare in top100 almeno virtualmente con 675 punti dopo aver ricevuto l’invito dell’organizzazione per il torneo di casa.

18.28 Non prima delle 17 locali ci sarà la sfida tra Pablo Andujar e Diego Schwartzman mentre sul campo 2 sono in programma anche Kecmanovic-Cerundolo e Fognini-Coria.

18.25 Manca sempre meno al ritorno in campo del #1 d’Italia!

18.22 Al momento ci sono 26° in Brasile con nuvole sparse ma dalle 15 dovrebbero esserci temporali a Rio.

18.20 L’incontro tra Matteo Berrettini e Thiago Monteiro è in programma oggi alle ore 18.30 italiane, ovvero le 14.30 locali, sulla Quadra Guga Kuerten come primo match di giornata.

18.18 Il classe 1994 sta disputando una serie di tornei in Sudamerica per ottenere punti importanti in classifica: in Argentina è uscito al secondo turno contro Fernando Verdasco dopo il successo al primo turno contro l’iberico Albert Ramos-Vinolas mentre in Colombia all’esordio contro Pedro Martinez.

18.16 Thiago Monteiro torna in campo dopo aver vinto al primo turno contro l’argentino qualificato Sebastian Baez per 1-6 6-4 6-4 che gli ha permesso di volare agli ottavi di finale del torneo di casa dove ha ottenuto una wild card per partecipare.

18.14 Il #6 al mondo con un successo finale del torneo sudamericano salirebbe a 5338 punti mentre nella Race verso Torino è attualmente quinto con 765 punti.

18.12 Esordio per il tennista romano che è la testa di serie #1 del torneo sudamericano: con un successo odierno salirebbe virtualmente a 4928 punti.

18.10 L’azzurro in Australia ha vinto contro Ugo Humbert perdendo contro Alex de Minaur e Daniil Medvedev mentre nel primo Slam dell’anno ha compiuto grandi imprese, in particolari quelle contro Gael Monfils e Carlos Alcaraz.

18.08 Terzo torneo dell’anno per l’italiano dopo aver disputato anche l’ATP Cup con la Nazionale, uscendo ai gironi nel match decisivo contro la Russia dopo le sfide contro Australia e Francia

18.06 Matteo Berrettini torna in campo dopo la meravigliosa cavalcata degli Australian Open conclusa con la semifinale persa contro il futuro campione Rafael Nadal per 3-6 2-6 6-3 3-6.

18.04 Il quarto di finale vedrà opposti il vincente di questa sfida e uno tra Federico Delbonis e Carlos Alcaraz, interrotti ieri sul 4-5 per lo spagnolo e che riprenderanno subito dopo l’azzurro e il padrone di casa.

18.02 Primo confronto di sempre tra i due giocatori: il match era in programma già ieri ma la pioggia ha rimandato il tutto come prima sfida alle 18.30 italiane ad oggi per cui il vincente giocherà un doppio turno per volare in semifinale.

Il programma giornaliero di Matteo Berrettini a Rio de Janeiro – La presentazione del match di Matteo Berrettini contro Thiago Monteiro – Il tabellone di Matteo Berrettini a Rio de Janeiro

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Thiago Monteiro, valida per gli ottavi di finale del torneo singolare maschile dell’ATP Rio de Janeiro 2022 in Brasile. Primo confronto di sempre tra i due giocatori: il match era in programma già ieri ma la pioggia ha rimandato il tutto ad oggi per cui il vincente giocherà un doppio turno per volare in semifinale. Il quarto di finale vedrà opposti il vincente di questa sfida e uno tra Federico Delbonis e Carlos Alcaraz, interrotti ieri sul 4-5 per lo spagnolo e che riprenderanno subito dopo l’azzurro e il padrone di casa.

Matteo Berrettini torna in campo dopo la meravigliosa cavalcata degli Australian Open conclusa con la semifinale persa contro il futuro campione Rafael Nadal. Terzo torneo dell’anno per l’italiano dopo aver disputato anche l’ATP Cup con la Nazionale, uscendo ai gironi nel match decisivo contro la Russia dopo le sfide contro Australia e Francia. Esordio per il tennista romano che è la testa di serie #1 del torneo sudamericano: con un successo odierno salirebbe virtualmente a 4928 punti.

Thiago Monteiro torna in campo dopo aver vinto al primo turno contro l’argentino qualificato Sebastian Baez per 1-6 6-4 6-4 che gli ha permesso di volare agli ottavi di finale del torneo di casa dove ha ottenuto una wild card per partecipare. Il classe 1994 sta disputando una serie di tornei in Sudamerica per ottenere punti importanti in classifica: in Argentina è uscito al secondo turno contro Fernando Verdasco dopo il successo al primo turno contro l’iberico Albert Ramos-Vinolas mentre in Colombia all’esordio contro Pedro Martinez.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Thiago Monteiro, valida per gli ottavi di finale del torneo singolare maschile dell’ATP Rio de Janeiro 2022 in Brasile. L’incontro è in programma oggi alle ore 18.30 italiane, ovvero le 14.30 locali, sulla Quadra Guga Kuerten come primo match di giornata. Sarà possibile seguirlo in chiaro su SuperTennisTV ed in abbonamento su Sky Sport Tennis, nonché in streaming gratuito su supertennis.tv ed in abbonamento su Sky Go e NOW. Buon divertimento e forza Italia!

