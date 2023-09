Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Italia, rinviato a domani il viaggio per l’Islanda. Scelti i 13 azzurri per Hafnarfjordur

L’Italia deve far fronte a un piccolo contrattempo per quel che riguarda la partenza verso Reykjavik e poi Hafnarfjordur, dove giocherà la prima delle due gare contro l’Islanda per le qualificazioni ai Mondiali del 2023. Rinviata, infatti, la partenza verso l’isola a causa di cattive condizioni meteorologiche nel luogo di arrivo.

Gli azzurri partiranno domani mattina, dunque, e non più oggi pomeriggio come era da previsioni. Questo, però, non ha fermato Meo Sacchetti nel suo intento diportare a termine le sue 13 scelte in termini di viaggiatori verso la terra dei geyser.

La decisione del ct tricolore è quella di lasciare a Bologna Gabriele Procida, Leonardo Totè e Mattia Udom, che però ritorneranno in gruppo quando i compagni saranno di ritorno: se ne valuterà l’utilizzo per domenica nella seconda partita, al PalaDozza.

Domani lo staff azzurro effettuerà l’ultima decisione, quella che definirà in modo completo il roster di 12 giocatori che sfiderà gli islandesi alle ore 21:00 di giovedì. Il tutto per cercare una vittoria che porti a 2-1 il record in classifica.

I 13 Azzurri

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, Germani Brescia)

#1 Niccolò Mannion (2001, 190, P, Segafredo Virtus Bologna)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Stefano Tonut (1993, 194, G, Umana Reyer Venezia)

#12 Diego Flaccadori (1996, 193, P, Dolomiti Energia Trentino)

#16 Amedeo Vittorio Tessitori (1994, 208, C, Segafredo Virtus Bologna)

#18 Matteo Spagnolo (2003, 194, P, Vanoli Cremona)

#19 Raphael Gaspardo (1993, 207, A, Happy Casa Brindisi)

#21 Matteo Imbrò (1994, 192, P/G, Nutribullet Treviso)

#31 Michele Vitali (1991, 196, G/A, Umana Reyer Venezia)

#44 Davide Alviti (1996, 200, A, A|X Armani Exchange Milano)

#45 Nicola Akele (1995, 203, A, Nutribullet Treviso)

#54 Alessandro Pajola (1999, 194, P, Segafredo Virtus Bologna)

Gli altri Azzurri

#20 Mattia Udom (1993, 200, A, Happy Casa Brindisi)

#34 Leonardo Totè (1997, 211, A/C, Fortitudo Kigili Bologna)

#50 Gabriele Procida (2002, 201, G/A, Fortitudo Kigili Bologna)

Credit: Ciamillo