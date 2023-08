WTA Melbourne II 2022, Daria Kasatkina in semifinale, Anisimova batte Begu

È calato il sipario sui quarti di finale del WTA di Melbourne II (Australia). Nel torneo di avvicinamento agli ormai imminenti Australian Open (17-30 gennaio), si è alla stretta finale.

Missione compiuta per Daria Kasatkina e Ann Li. La russa (n.26 del ranking) ha avuto la meglio nel confronto con la spagnola Nuria Parrizas-Diaz (n.66 del mondo) per 7-5 6-1 in 1 ora e 35 minuti di partita. Dopo un primo parziale equilibrato, la testa di serie n.3 ha preso letteralmente il largo e per l’iberica non c’è stato nulla da fare.

Kasatkina che affronterà nel penultimo atto l’americana Amanda Anisimova (n.78 WTA). La statunitense si è imposta contro la rumena Irina Begu (n.62 del mondo) in rimonta per 2-6 6-3 6-2 in 1 ora e 50 minuti di match. Abile Anisimova a trovare delle soluzioni alternative nel proprio tennis dal secondo parziale in avanti, approfittando anche di un calo della propria avversaria.

Per quanto riguarda Li, l’altra americana (testa di serie n.7 del tabellone) ha regolato con il punteggio di 6-1 7-5 la russa Kamilla Rakhimova (n.120 WTA). Un successo netto, seppur con qualche difficoltà nel secondo parziale. La statunitense avrà sulla sua strada la bielorussa Aliaksandra Sasnovich (n.107 del ranking) uscita vittoriosa dal confronto con la danese Clara Tauson (n.44 del mondo), con quest’ultima costretta al ritiro sul punteggio di 6-3 2-0 in favore di Sasnovich.

Foto: LaPresse