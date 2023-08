Volley, serie A1 femminile 16° giornata. Scandicci e Monza vincono in rimonta e raggiungono Conegliano in testa alla classifica

L’Imoco Conegliano vince anche quando non gioca. La squadra veneta, pur senza scendere in campo causa Covid per il big match con Novara, mantiene la vetta della classifica, anche se in coabitazione con Monza. Nelle tre sfide della domenica della 16ma giornata di serie A1 femminile Monza si aggiudica 3-1 il derby casalingo con Bergamo e vola al comando assieme a Conegliano, oggi fermato da Covid. Scandicci rischia grosso ma alla fine batte 3-2 Cuneo, riuscendo a comploetare il tris di testa, mentre Chieri consolida la sesta piazza in classifica battendo 3-0 le marchigiane del Vallefoglia.

La Vero Volley Monza in rimonta vince il derby lombardo con Bergamo che resta penultimo in classifica con il punteggio di 3-1 (21-25, 25-18, 25-20, 25-19). Le brianzole, con questi tre punti, tornano in testa alla classifica appaiando l’Imoco a quota 34 punti.

Soffre per un set la squadra monzese contro un Bergamo alle prese con il contagio da Covid che ha bloccato qualche giocatrice. Le bergamasche si appoggiano su Lanier e vincono 25-21 il parziale d’apertura ma nel secondo set arriva la reazione della squadra di casa che domina vincendo 25-18.

La partita non cambia più: Monza fa valere il suo tasso tecnico superiore e per Bergamo è notte fonda. Nel terzo set la squadra di casa, guidata da Van Hecke e Davyskiba, si impone con il punteggio di 25-20, nel quarto mantiene sempre un vantaggio di sicurezza dopo un buon avvio e vince 25-19 conquistando 3 punti preziosi.

Per Monza 18 punti per Van Hecke, 15 a testa per Davyskiba e una brillante Gennari, 10 per Danesi e Candi. In casa Bergamo 22 punti per la top scorer del match, Lanier e 12 punti per May.

Perde una bella occasione la Savino del Bene Scandicci che soffre tantissimo tra le mura amiche contro la Bosca San Bernardo Cuneo e non riesce a conquistare il successo da 3 punti che le avrebbe fruttato il primo posto solitario in classifica al termine di questo turno. le toscane vanno sotto 0-2 e poi vincono 3-2 (16-25, 2-25, 25-21, 25-18, 15-9) e anche loro raggiungono Conegliano in testa alla graduatoria.

La squadra toscana spegne letteralmente la luce per due set: nel primo va in difficoltà dopo un buon avvio ed esce travolta (16-25), nel secondo le piemontesi dimostrano nervi saldi e ottime soluzioni di gioco che permettono loro di imporsi 25-22 nonostante il grande equilibrio.

Cuneo si trova avanti 15-13 anche nel terzo set ma non riesce a completare l’opera e nel finale le toscano ribaltano la situazione accorciando le distanze: 25-21. Nel quarto parziale parte forte Scandicci (8-4) ma Cuneo non molla e si riporta sotto (10-9). Le piemontesi resistono fino alla volata conclusiva dove la squadra di Barbolini dilaga: 25-19. Nel tie break parte forte Cuneo che si porta avanti 4-7 ma Scandicci reagisce e pareggia a quota 8 poi dilaga nel finale: 15-9 per il 3-2 finale.

Per Scandicci 21 punti di una implacabile Antropova e 14 per Natalia Pereira. In casa Cuneo bene Kuznetsova con 21 punti, Degradi con 14 e Gicquel con 12.

Tutto facile per la Reale Mutua Fenera Chieri che travolge con un secco 3-0 (25-19, 25-18, 25-22) il Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia che resta penultimo in classifica. Un successo convincente per la squadra piemontese che continua a sognare consolidando il sesto posto in classifica. Chieri parte bene e vince senza troppe difficoltà il primo parziale (25-19). Il secondo set è la fotocopia del primo con le marchigiane che si fermano a quota 19.

Nel terzo set c’è più partite, le marchigiane ci provano ad allungare il match ma non basta Kosheleva a piegare la resistenza delle padrone di casa che si affidano a Grobelna e vincono 25-22. Solo due giocatrici in doppia cifra nel match, entrambe con 18 punti: Grobelna per Chieri e Kosheleva per il Vallefoglia.

