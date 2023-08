Trento-Cannes oggi, Champions League volley 2022: orario, canale tv, programma, streaming

Oggi giovedì 13 gennaio l’Itas Trentino scenderà in campo alle 20:30 contro i Cannes Dragons nel match valido per la terza giornata del giorne E della Champions League di Volley maschile 2021/22. La squadra italiana è reduce dalla netta vittoria in casa contro il Fenerbahce, probabile terza forza del raggruppamento, ed è costretta a fare risultato pieno nel match odierno per rientrare nelle tre migliori seconde che accederanno alla fase a eliminazione diretta.

Nei match sinora giocati, Cannes è apparsa decisamente sottotono, in linea con la tremenda, inspiegabile stagione vissuta dai transalpini, relegati all’ultimo posto nella Ligue A (massima serie francese) dopo il successo dello scorso anno. I dragoni stanno provando a dare una scossa alla loro stagione, cambiando qualcosa a livello di organico. Addio quindi all’opposto azzurro Gabriele Nelli e allo schiacciatore Christian Fromm, mentre ad aiutare David Sossenheimer e compagni sono arrivati Ronald Jimenez e Aleksa Batak.

Per Trento la sfida sembra quindi alla portata, ma la posta in palio è talmente importante che la squadra di Angelo Lorenzetti non potrà permettersi cali di concentrazione. La sconfitta contro Perugia nella prima giornata ha reso il cammino verso i quarti in salita, ma non di certo impossibile. L’Itas potrà quindi contare sui soliti tre schiacciatori, Alessandro Michieletto, Daniele e Matey Kaziyski, sempre fondamentali in questa stagione. Insieme a loro la coppia di centrali Srecko Lisinac-Marko Podrascanin sarà chiamata a giocare un match di grande attenzione, così come il palleggiatore Riccardo Sbertoli e il libero Julian Zenger.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Itas Trentino-AS Cannes Dragons, match valido per la fase a gironi della Champions League 2021-2022 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv.

TRENTO-CANNES: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 13 GENNAIO:

20.30 Itas Trentino vs AS Cannes Dragons

TRENTO-CANNES: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Euro Volley Tv.

Photo LiveMedia/Lorena Bonapace