Tabellone Coppa Italia volley 2022: calendario, programma, orari, tv e streaming. Incroci e accoppiamenti: Final Four il 5-6 marzo

Con il recupero tra Piacenza e Vibo Valentia si è concluso il girone d’andata della SuperLega e si è così delineato il tabellone della Coppa Italia 2022 di volley maschile. Le migliori otto squadre del campionato hanno staccato il biglietto per la competizione, che si articolerà in questo modo: i quarti di finale si disputeranno tra il 16 e il 19 gennaio, mentre la Final Four avrà luogo nel weekend del 5-6 marzo (è stata posticipata rispetto all’originario 22-23 gennaio a causa dell’emergenza sanitaria).

La capolista Perugia incrocerà Padova, mentre Civitanova se la dovrà vedere contro Milano. Trento è chiamata al match casalingo contro Monza, al PalaPanini andrà in scena l’intenso derby tra Modena e Piacenza. Le quattro vincitrici dei quarti di finale si qualificheranno alla Final Four, che avrà luogo verosimilmente a Bologna (ma è ancora tutto da confermare). Di seguito il tabellone, il calendario completo, il programma dettagliato, il palinsesto tv e streaming della Coppa Italia 2022 di volley maschile.

TABELLONE COPPA ITALIA VOLLEY 2022

[1] Perugia vs [8] Padova

[4] Modena vs [5] Piacenza

[2] Civitanova vs [7] Milano

[3] Trento vs [6] Monza

CALENDARIO COPPA ITALIA VOLLEY 2022: PROGRAMMA E ORARI

QUARTI DI FINALE:

DOMENICA 16 GENNAIO:

18.00 Itas Trentino vs Vero Volley Monza (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Volleyball World Tv)

18.00 Leo Shoes PerkinElmer Modena vs Gas Sales Bluenergy Piacenza (diretta streaming su Volleyball World Tv)

18.00 Cucine Lube Civitanova vs Allianz Milano (diretta streaming su Volleyball World Tv)

MERCOLEDÌ 19 GENNAIO:

20.30 Sir Safety Conad Perugia vs Kioene Padova (diretta streaming su Volleyball World Tv)

SEMIFINALI:

SABATO 5 MARZO:

15.15 Semifinale 1: Perugia/Padova vs Modena/Piacenza (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Volleyball World Tv)

17.45 Semifinale 2: Civitanova/Milano vs Trento/Monza (diretta tv su RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Volleyball World Tv)

FINALE:

DOMENICA 6 MARZO:

18.00 Finale Coppa Italia 2022 volley

