Tadej Pogacar scatenato in allenamento: dati Strava impressionanti, 190 km da brivido. E sul Coll de Rates…

Tadej Pogacar ha già impressionato all’inizio del nuovo anno. Si tratta soltanto di un allenamento e bisognerà aspettare più di un mese per ammirare lo sloveno in gara (20-26 febbraio all’UAE Tour), ma nel frattempo il vincitore degli ultimi due Tour de France si è scatenato e ha pubblicato i suoi dati su Strava. L’alfiere della UAE Emirates, che è in ritiro con la sua squadra ad Alicante (Spagna), si è cimentato in una sessione di 190 km con circa 4000 metri di dislivello nella giornata di domenica 9 gennaio.

Il 23enne ha fatto segnare un super tempo sulla salita del Coll de Rates, uno dei punti di riferimento per chi si allena in quella zona e che spesso viene affrontata alla Vuelta di Spagna. Si tratta di un’ascesa di 9,7 chilometri con una pendenza media del 6,6%, affrontata da Tadej Pogacar in 24 minuti e 50 secondi: media di 23,5 km con una VAM di 1558. Si tratta del secondo tempo di sempre su questa salita, mentre sulla Av De Pego ha siglato il miglior crono (8’46’) e il terzo sulla Cv 715 (4’57”).

Ottimi segnali da parte del balcanico, che punta a essere il grande dominatore della stagione come è già successo nel 2021 quando ha vinto Grande Boucle, Liegi-Bastogne-Liegi e Giro di Lombardia.

CLICCA QUI PER VEDERE TUTTI I DATI DI TADEJ POGACAR SU STRAVA

Foto: Lapresse