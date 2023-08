Sci alpino, Shiffrin torna e punta al pokerissimo a Zagabria. Solito duello con Vlhova, ma Liensberger terza incomoda

La Coppa del Mondo femminile di sci alpino riparte nel nuovo anno come ormai da consuetudine da Zagabria. Quest’oggi è in programma uno slalom (domani si replica al maschile) e la tappa croata segna anche il ritorno in gara di Mikaela Shiffrin. L’americana aveva saltato la due giorni di Lienz per la positività al Covid-19, ma è tornata negativa e ha comunicato proprio ieri la sua presenza al cancelletto di partenza.

Si ripropone il duello tra Shiffrin e Petra Vlhova. L’americana ha vinto già per quattro volte a Zagabria e va a caccia del pokerissimo, mentre la slovacca ha trionfato nelle ultime due edizioni e punta al tris consecutivo. Vlhova ha sfruttato al meglio l’assenza della rivale a Lienz, trionfando in slalom ed allungano nella classifica di specialità, portandosi a 120 punti di vantaggio rispetto alla statunitense.

Tra le due solite contendenti prova ad inserirsi una ritrovata Katharina Liensberger. L’austriaca ha dato segnali di ripresa nella gara di casa, conquistando il secondo posto alle spalle di Vlhova. Alla campionessa del mondo in carica manca solo la vittoria in quel di Zagabria, avendo concluso al terzo posto nel 2020 ed al secondo nel 2021.

Attenzione anche ai pettorali con Vlhova che ha pescato il numero uno e dunque avrà una pista perfetta. Liensberger ha avuto il 5, mentre addirittura il 7 per Shiffrin. Il rischio è quello per l’austriaca e l’americana di trovarsi una pista già molto segnata, visto che le temperature non saranno basse ed il manto (praticamente tutto artificiale) rischia di spaccarsi dopo pochi passaggi.

Potrebbero non mancare le sorprese nella seconda manche, con recuperi da lontano. Tra le outsider comunque ci sono la svedese Anna Swenn-Larsson e le svizzere Michelle Gisin e Wendy Holdener. Attenzione poi alle austriache Katharina Truppe e Katharina Huber, oltre alle canadesi Laurence St-Germain ed Erin Mielzynski ed alle slovene Andreja Slokar ed Ana Bucik.

Per l’Italia ci sono solo quattro atlete al via e tutte oltre le trenta. L’obiettivo è quello di conquistare la qualificazione alla seconda manche, finora praticamente sempre fallita dalle azzurre. La prima a partire sarà Lara Della Mea con il 32 e poi subito dopo Marta Rossetti. Ci proveranno dalle retrovie anche Sophie Mathiou ed Anita Gulli.

