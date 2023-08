Scherma, Coppa del Mondo: Rossella Gregorio terza nella sciabola a Tbilisi. Ottavo Giovanni Repetti

L’appuntamento di Coppa del Mondo di Tbilisi ha regalato alla sciabolatrice azzurra Rossella Gregorio il terzo posto nella gara femminile, nonostante il rimpianto per la semifinale persa 15-14 contro la francese Caroline Queroli che ha poi reclamato il successo. A podio anche la greca Gkontoura e la russa Egorian.

Tra gli uomini si distingue Giovanni Repetti, uscito vincitore dal derby con Luca Curatoli agli ottavi ma sconfitto al turno successivo dal beniamino di casa Sandro Bazadze. Il georgiano ha vinto la rassegna stracciando 15-8 il russo Kamil Ibragimov nella finalissima, terzi il francese Apithy ed il coreano Kim.

Un torneo affrontato alla grande quello che visto protagonista la trentunenne di Salerno Rossella Gregorio, approdata in scioltezza tra le migliori quattro dopo aver battuto con ampio margine le rivali nei primi assalti. L’Italia in rosa può guardare il bicchiere mezzo pieno grazie all’exploit di Eloisa Passaro, fermata nel tabellone delle 16 dalla greca Theodora Gkontoura (sconfitta per 15-12 da Queroli in finale) e alla buona prova di Claudia Rotili (28°), capace di raggiungere i sedicesimi.

Meno esaltante per i colori azzurri l’epilogo del settore maschile, eccezion fatta per l’ottava piazza del napoletano classe ’88 Giovanni Repetti. Sanguinoso il taglio dei sedicesimi che ha estromesso d’un sol colpo Enrico Berrè (18°), Riccardo Nuccio (24°), Dario Cavaliere (26°) e Gabriele Foschini (32°).

La tappa di Tbilisi si concluderà domani con le prove a squadre. Il Commissario Tecnico della Nazionale Luigi Tarantino ha già formato i quartetti che prenderanno parte agli assalti: le donne selezionate sono Rossella Gregorio, Sofia Ciaraglia, Chiara Mormile e Mariella Viale, gli uomini Enrico Berrè, Luca Curatoli, Dario Cavaliere e Matteo Neri.

Foto: Lapresse