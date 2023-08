Scherma, Coppa del Mondo 2022: Alice Volpi vince anche a Poznan, sul podio anche Martina Favaretto

Il nuovo corso del fioretto femminile azzurro firmato Stefano Cerioni ha in Alice Volpi la sua assoluta stella. Dopo il successo nella prima tappa di Coppa del Mondo a Saint Maur, la toscana si ripete anche quest’oggi in Polonia a Poznan, firmando la sua seconda vittoria consecutiva. Un momento davvero eccezionale per Volpi, che sembra essersi sbloccata proprio mentalmente con il nuovo CT, che proprio in esclusiva ad OA Sport ha detto che sta lavorando sulla testa della sua atleta.

Una vittoria arrivata battendo in finale la canadese Eleanor Harvey per 15-10, mentre in precedenza la toscana aveva superato in semifinale la connazionale Martina Favaretto con il punteggio di 15-11. Resta comunque la prestazione eccellente e la grande soddisfazione della giovane fiorettista azzurra, che domani parteciperà anche alla prova a squadre proprio con la stessa Volpi, Erica Cipressa e Francesca Palumbo.

Negli ottavi Volpi aveva dominato contro la giapponese Yuzuha Takeyama per 15-3, mentre nei quarti la toscana ha sconfitto l’ungherese Kata Kondricz per 15-6. Un bel percorso anche quello di Favaretto, che prima ha battuto per 8-4 la giapponese Yuka Ueno e poi ha demolito per 15-3 la russa Alexandra Sunduchkova.

Palumbo ha visto chiudersi le porte del podio nei quarti di finale, perdendo dalla cinese Qingyuan Chen per 15-11, con l’asiatica che poi è stata sconfitta in semifinale da Harvey per 15-7. Buona anche la gara di Camilla Mancini, che si è arresa negli ottavi di finale alla russa Elena Petrova.

Si sono fermate nei sedicesimi Martina Batini, Erica Cipressa, Anna Cristino, battute da Favaretto e Volpi per 15-10, e Marta Ricci. Fuori al primo assalto Serena Rossini, Beatrice Monaco, ed Elisabetta Bianchin.

