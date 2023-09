LIVE Snowboardcross, Coppa del Mondo Cortina 2022 in DIRETTA: Michela Moioli profeta in patria! Sommariva quarto, Visintin ottavo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.27 Al maschile comanda Martin Noerl con 386 punti, venti in più di Alessandro Haemmerle. Il primo italiano è Lorenzo Sommariva che è risalito in ottava piazza grazie all’ottimo piazzamento di oggi.

20.25 La classifica generale al femminile vede al comando sempre Charlotte Bankes con 469 punti, Chloe Trespeuch a 390 e subito dietro Michela Moioli con 376. L’azzurra può puntare al secondo posto, essendo in evidente crescita di condizione.

20.23 Una bellissima serata per i colori italiani: Michela Moioli ha ottenuto un successo splendido prima di andare alle Olimpiadi Invernali come portabandiera e nel maschile ci siamo disimpegnati alla grande con l’ottima quarta posizione di Lorenzo Sommariva e l’ottava per Omar Visintin al rientro.

20.21 Rimbalzo al primo dosso per Sommariva che è rimasto subito attardato: l’azzurro è quarto. Vittoria per Noerl che la spunta per pochissimo su Haemmerle! Terzo e sul podio Bolton.

20.19 E’ tempo di finale al maschile: Lorenzo Sommariva affronta la leggenda Alessandro Haemmerle, l’australiano Cameron Bolton e il leader di Coppa del Mondo Martin Noerl.

20.17 Arriva al traguardo sulle sue gambe Omar Visintin anche se l’azzurro sembra un po’ sofferente. Speriamo non si tratti di qualcosa di grave dopo l’infortunio patito un mese e mezzo fa.

20.16 CHE VOLO PER OMAR VISINTIN SU UN DOSSO! Quinta posizione per Eguibar su Vuagnoux e Pickl.

20.15 Small final al maschile che vedrà protagonisti il nostro Omar Visintin, lo spagnolo Lucas Eguibar, l’austriaco David Pickl e il francese Ken Vuagnoux.

20.14 Le parole a caldo di Michela Moioli: “Vincere in casa davanti a questa meravigliosa platea, davanti ai miei genitori e ai miei amici è il miglior modo per presentarsi alle Olimpiadi! FORZA ITALIA!”

20.13 Per Michela Moioli si tratta della vittoria numero 17 in carriera e 36 podi: un’altra prova eccezionale per l’azzurra.

20.12 Seconda Chloe Trespeuch che è stata bruciata nel finale, terza una Charlotte Bankes guardinga e quarta Pia Zerkhold.

20.11 PASSA MOIOLI!!! PASSA MOIOLI!!!!! VINCE MICHELA MOIOLI FACENDO UNA CURVA ILLEGALE!! La bergamasca vince a Cortina: il miglior biglietto da visita per le Olimpiadi!

20.10 SBILANCIAMENTO PER MOIOLI CHE RIMANE IN PIEDI! Numero dell’azzurra che ora va all’attacco di Trespeuch.

20.08 Ma adesso tocca alle finaliste! Michela Moioli e la vittoria a Cortina sono divise dalla francese Chloe Trespeuch, la britannica e leader di Coppa del Mondo Charlotte Bankes e l’austriaca Pia Zerkhold.

20.07 Quinta posizione per Gaskill che vince senza problemi questa small final anticipando al traguardo rispettivamente Fischer, Petit Lenoir e McManiman.

20.05 E’ tempo della small final al femminile: la tedesca Jana Fischer, la canadese Audrey McManiman, la francese Manon Petit Lenoir e la statunitense Stacy Gaskill si giocano la quinta posizione.

20.02 Arriva anche il warning per Visintin che alla prossima mossa antisportiva verrà squalificato. L’azzurro si giocherà le posizioni dalla quinta all’ottava.

20.00 ERRORE PER VISINTIN! L’azzurro stava arrivando a tutta velocità da dietro e rischia di cappottare Haemmerle e Bolton. L’azzurro si ferma completamente e giunge quarto. In finale ci vanno Haemmerle e Bolton.

19.59 Seconda semifinale con al via Omar Visintin, Alessandro Haemmerle, Cameron Bolton e Ken Vuagnoux.

19.58 SOMMARIVA IN FINALE!! Non basta il tuffo alla disperata di Pickl, l’azzurro si giocherà le prime quattro posizioni!

19.57 Rimonta di Sommariva ed è fotofinish con Pickl! Noerl è già in finale.

19.56 Cade subito Eguibar, Sommariva è attardato quasi sette decimi dalla testa.

19.55 Prima semifinale maschile: c’è Lorenzo Sommariva insieme a Noerl, Eguibar e Pickl. Non sarà semplice approdare alla finale.

19.53 IN SCIOLTEZZA MICHELA MOIOLI! Superiorità imbarazzante mostrata dalla portabandiera italiana che vola in finale con Zerkhold. Fuori subito Fischer a causa di una caduta poco dopo lo start.

19.52 E’ IL MOMENTO DI MICHELA MOIOLI! L’azzurra per conquistare la finale dovrà vedersela con l’austriaca Zerkhold, la canadese McManiman e la tedesca Fischer.

19.51 Charlotte Bankes è prima! Dopo una gara in sordina, la britannica mette le marce alte nel tratto conclusivo e conquista la finale A insieme a Trespeuch.

19.49 Prima semifinale femminile: al via Charlotte Bankes, Manon Petit Lenoir, Stacy Gaskill e Chloe Trespeuch.

19.48 Un rientro con il botto per Omar Visintin: il classe 1989 di Merano è tornato subito competitivo dopo il recupero lampo dall’infortunio.

19.47 Secondo! Secondo Omar Visintin che è in semifinale! L’azzurro si piazza dietro al fenomeno austriaco Alessandro Haemmerle.

19.46 Visintin all’assalto di Surget per la seconda posizione! Il meranese passa alla penultima curva!

19.45 Ultimo quarto di finale al maschile: il veterano azzurro Omar Visintin vuole la semifinale, ma se la dovrà vedere con Surget, Haemmerle e Lubasch.

19.43 Vola l’australiano Bolton: oltre due secondi di vantaggio su Vuagnoux che è secondo. Cade Leoni che non conclude la gara.

19.42 Terzo quarto di finale: l’azzurro Tommaso Leoni in partenza con l’australiano Bolton, lo statunitense Vedder e il francese Vuagnoux.

19.41 Terza piazza ed eliminazione per Ferrari: in semifinale ci vanno il leader di Coppa del Mondo Noerl e lo spagnolo Eguibar.

19.40 Ferrari è terzo al secondo intermedio: sembra difficile una rimonta sulla coppia Noerl-Eguibar.

19.39 Secondo quarto di finale con un altro italiano al via: Filippo Ferrari se la vedrà con Noerl, Eguibar e Lueftner.

19.38 SOMMARIVA! L’azzurro è in semifinale ottenendo il primo tempo con 15 centesimi di vantaggio sull’austriaco Pickl!

19.37 Primo quarto di finale maschile: subito impegnato Lorenzo Sommariva in compagnia di Pickl, Le Ble Jacques e Kearney.

19.35 Ha anche il tempo di rialzarsi nel finale Michela Moioli: semifinale per lei e per McManiman. Ottimo avvio della bergamasca.

19.34 E’ partita alla grandissima Moioli che comanda con 44 centesimi di vantaggio su McManiman.

19.33 Ultimo quarto di finale che vede finalmente all’opera Michela Moioli! La bergamasca affronteràla svizzera Lara Casanova, la canadese Audrey Mcmaniman e la francese Margaux Herpin.

19.32 Qualificazione in semifinale per Fischer e Zerkhold: Critchlow arriva vicinissima, ma non basta.

19.31 Non parte Jacobellis nella terza batteria: al via ci sono solo Zerkhold, Fischer e Critchlow.

19.30 In scioltezza Trespeuch e Petit Lenoir volano in semifinale, beneficiando dell’errore che ha messo fuorigioco Belingheri.

19.29 Nella seconda heat vedremo in partenza l’azzurra Sofia Belingheri opposta alle due francesi Trespeuch e Petit Lenoir.

19.28 Dominio incontrastato di Bankes: la britannica è in semifinale insieme a Gaskill, seconda.

19.26 E’ tempo dei quarti di finale al femminile: nel primo c’è la prima forza di Coppa del Mondo Charlotte Bankes insieme alla canadese Odine e alla statunitense Gaskill.

19.24 Surget vince la batteria davanti ad un buonissimo Visintin che appare già in grande spolvero.

19.23 Buon vantaggio accumulato da Visintin sul terzo posto a metà discesa!

19.21 Ultimo ottavo di finale: c’è Omar Visintin ai nastri di partenza e insieme a lui Surget, secondo nelle qualificazioni, Beckhaus e Bozzolo.

19.20 SFORTUNATO GODINO! L’italiano viene frenato dalla caduta di Houser nel finale e non può andare a prendere Lubasch che si qualifica con Haemmerle.

19.19 Penultima batteria che vede in partenza l’azzurro Michele Godino insieme al campione austriaco Haemmerle, lo svizzero Lubasch e il ceco Houser.

19.18 Bolton e Vedder arrivano quasi ex-aequo e volano ai quarti, eliminazione per Moffatt.

19.16 Confermato il risultato! Adesso è ufficialmente ai quarti di finale Tommaso Leoni.

19.15 Sotto osservazione la manche precedente: probabilmente c’è stato qualche contatto illecito.

19.14 Sesta batteria che vede al via lo statunitense Vedder, il canadese Moffatt e l’australiano Bolton.

19.13 Leoni è secondo! Il francese Vuagnoux vince questa batteria con soli 15 centesimi di vantaggio sull’azzurro.

19.12 Dopo le prime due curve Leoni riesce subito a mettersi al comando delle operazioni!

19.11 Quinto ottavo di finale: in partenza l’azzurro Tommaso Leoni in compagnia di Vuagnoux, Dusek, Kirchwehm.

19.10 Gara molto equilibrata e riesce ad uscire Noerl! Tedesco ai quarti insieme allo spagnolo Eguibar che è rimasto sulle sue code per tutta la discesa.

19.09 Quarta batteria che vede al via Eguibar, Dickson, Gattaz e il leader di Coppa del Mondo Noerl.

19.08 E bravissimo Ferrari! Anche lui ai quarti di finale insieme a Lueftner che la spunta al fotofinish su Berg.

19.07 Molto brillante Filippo Ferrari che comanda a metà gara.

19.06 Nella terza batteria non parte l’azzurro Menconi, ma è presente comunque Ferrari insieme a Lueftner e Berg.

19.05 Super Sommariva! L’azzurro fa il vuoto e si guadagna i quarti di finale anticipando Pickl di oltre un secondo. Eliminato Koblet e Pachner, che non ha concluso la prova.

19.04 Secondo ottavo di finale che vede al via Pickl, il nostro Sommariva, Koblet e Pachner.

19.03 Le Ble Jacques e Kearney ottengono il pass per i quarti di finale, eliminazione per Baumgartner.

19.01 Non parte Eliot Grondin, primo nelle qualificazioni. Sarà quindi un ottavo con soli tre partenti.

19.00 Il primo ottavo di finale maschile vede impegnati il canadese Eliot Grondin, il veterano statunitense Nick Baumgartner, il francese Leo Le Ble Jacques e l’americano Hagen Kearney.

18.59 Fra qualche istante avranno inizio gli ottavi di finale al maschile, alle 19.24 scatteranno i quarti di finale al femminile.

18.57 Nella gara maschile i principali favoriti sono i leader di Coppa del Mondo ex-aequo: il tedesco Martin Noerl e l’austriaco Alessandro Haemmerle. Occhio anche al canadese Eliot Grondin: primo in qualificazione ed apparso particolarmente in palla negli ultimi appuntamenti.

18.54 Proprio Omar Visintin è rientrato a Cortina dall’infortunio di Montafon dove ha rimediato una lussazione al gomito sinistro e la rottura di un tendine. Il classe 1989 meranese ha recuperato in un lampo per i Giochi Olimpici e si è subito qualificato per le fasi finali staccando il quindicesimo crono in qualificazione.

18.51 Ben sei italiani hanno ottenuto il pass per gli ottavi di finale al maschile: Lorenzo Sommariva, Filippo Ferrari, Matteo Menconi, Tommaso Leoni, Michele Godino, Omar Visintin.

18.48 Si è qualificata solo un’altra azzurra ai quarti di finale: Sofia Belingheri con il 13 che vedremo disimpegnarsi nella seconda batteria.

18.45 L’azzurra è giunta seconda nelle qualificazioni solo dietro alla leader di Coppa del Mondo Charlotte Bankes. Nei quarti di finale se la vedrà con la svizzera Lara Casanova, la canadese Audrey Mcmaniman e la francese Margaux Herpin.

18.42 Si tratta dell’ultimo test prima dei giochi a cinque cerchi per Michela Moioli: la bergamasca, neo-portabandiera azzurra dopo l’infortunio di Sofia Goggia, vuole onorare questa carica con una vittoria nella tappa di casa in quella che sarà la pista delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

18.39 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della tappa di Coppa del Mondo di Snowboard Cross di Cortina d’Ampezzo, ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi Invernali di Pechino.

