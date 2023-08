LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2022 in DIRETTA: decima vittoria per Marco Odermatt. 7° Paris, 8° Innerhofer

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.33 Marco Odermatt ha dunque vinto il superG di Wengen sfoderando un prestazione elettrizzante sulla pista di casa, alle sue spalle il leader della disciplina Aleksander Aamodt Kilde ed il sempre presente Matthias Mayer. Giornata più che discreta per i colori azzurri che piazzano Dominik Paris e Christof Innerhofer in top10, vanno a punti anche Guglielmo Bosca e Giovanni Franzoni. L’appuntamento con lo sci alpino maschile è per domani alle 12.30: in programma la prima delle due discese libere sulla mitica Lauberhorn. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata!

14.30 La nuova classifica generale:

1 Marco Odermatt (Svizzera) 945

2 Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) 549

3 Matthias Mayer (Austria) 507

4 Vincent Kriechmayr (Austria) 402

5 Alexis Pinturault (Francia) 382

8 Dominik Paris (Italia) 317

14 Luca De Aliprandini (Italia) 207

14.27 Ecco la classifica di specialità aggiornata:

1 Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) 380

2 Marco Odermatt (Svizzera) 319

3 Matthias Mayer (Austria) 290

4 Vincent Kriechmayr (Austria) 239

5 Raphael Haaser (Austria) 150

12 Dominik Paris (Italia) 90

18 Mattia Casse (Italia) 77

14.24 I risultati degli italiani:

7 Dominik Paris (Italia) +0’’98

8 Christof Innerhofer (Italia) +0’’99

20 Guglielmo Bosca +1’’49

30 Giovanni Franzoni +1’’84

34 Mattia Casse +2’’28

35 Matteo Marsaglia +2’’36

43 Emanuele Buzzi +3’’00

DNF Riccardo Tonetti

14.21 Questa la top10 del superG di Wengen:

1 Marco Odermatt (Svizzera) 1’29”00

2 Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) +0’’23

3 Matthias Mayer (Austria) +0’’58

4 Romed Baumann (Germania) +0’’61

5 James Crawford (Canada) +0’’77

6 Josef Ferstl (Germania) +0’’86

7 Dominik Paris (Italia) +0’’98

8 Christof Innerhofer (Italia) +0’’99

9 Vincent Kriechmayr (Austria) +1’’03

10 Daniel Danklmaier (Austria) +1’’04

14.19 Maxence Muzaton, ultimo sciatore del lotto partenti, è 47° a 3”44. A breve la top10 e i risultati degli azzurri.

14.17 Grande gara del classe ’95 che purtroppo esce di pista nel tratto finale! Peccato, avrebbe sfiorato l’ingresso tra i migliori quindici.

14.15 Hrobat paga solo un decimo al primo intermedio!

14.13 Prima di Muzaton viene data la possibilità di ripartire allo sloveno Hrobat.

14.10 Il canadese Riley Seger è 45° a 3”20, lo statunitense Sam Morse si inserisce appena davanti (3”18). Pronto il transalpino Maxence Muzaton che chiuderà il sipario sul superG di Wengen.

14.08 Resiste al momento la trentesima piazza di Giovanni Franzoni quando devono scendere ancora tre atleti.

14.06 Trentacinquesima posizione per Marsaglia a 2”36. Niente punti dunque.

14.04 L’ultimo italiano in gara paga 1”42 dopo il secondo intermedio.

14.03 Schwaiger è 37° a 2”47. Al cancelletto di partenza il veterano azzurro Matteo Marsaglia!

14.01 Si può ripartire: è la volta del trentenne teutonico Dominik Schwaiger.

13.59 Gara interrotta, Miha Hrobat (Slovenia) è stato fermato lungo il percorso.

13.57 Lo statunitense Jared Goldberg delude: 39° a 2”80.

13.55 Fuori anche Kline!

13.54 Esce di pista l’austriaco Otmar Striedinger, tocca adesso all’altro sloveno Bostjan Kline.

13.52 Si rivede nelle parti medio-alte della classifica lo sloveno Martin Cater, 21° a +1”51.

13.51 Prove interlocutorie quelle del canadese Jeffrey Read, lontano dai trenta e dell’americano Bryce Bennett (30° a 2”06).

13.50 Buzzi è 36° a tre secondi netti. Lo aspettiamo in discesa dove sarà chiamato al riscatto.

13.49 Già in pista Emanuele Buzzi, i suoi intertempi sono alti.

13.48 Non male la prestazione del giovane rossocrociato, insediatosi in quattordicesima posizione con un ritardo di 1”16.

13.46 Sta facendo segnare ottimi settori l’elvetico Niels Hintermann!

13.44 Buonissima la parte alta del classe 2001, meno efficace nel tratto conclusivo. Al momento è 28° a 1”84.

13.43 Partito Giovanni Franzoni!

13.42 Lo statunitense Steven Nyman all’arrivo è 25° a 1”81, fa meglio il tedesco Simon Jocher (21° a 1”69).

13.40 Buona gara dell’azzurro, sul traguardo è 19° a +1”49. Peccato per una lieve sbavatura nello schuss finale.

13.39 Partito Guglielmo Bosca, paga solo 0”45 a metà gara!

13.38 Fuori Riccardo Tonetti, ha saltato una porta. Era dietro di 1″13 al secondo intermedio.

13.36 I pettorali di partenza dei prossimi italiani in gara: 31 Riccardo Tonetti, 32 Guglielmo Bosca, 35 Giovanni Franzoni, 38 Emanuele Buzzi, 48 Matteo Marsaglia

13.36 La classifica dopo i primi 30:

Marco Odermatt (Svizzera) Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) +0.23 Matthias Mayer (Austria) +0.58 Romed Baumann (Germania) +0.61 James Crawford (Canada) +0.77 Josef Ferstl (Germania) +0.86 Dominik Paris (Italia) +0.98 Christof Innerhofer (Italia) +0.99 Vincent Kriechmayr (Austria) +1.03 Daniel Danklmaier (Austria) +1.04

13.34 Danklmaier in top10! 10° a 1″04.

13.33 Attenzione all’austriaco Daniel Danklmaier, in vantaggio di 12 centesimi al primo intermedio e dietro di 0.46 al secondo!

13.32 Anonimo il francese Blaise Giezendanner: 27° a 2″44.

13.30 Lo svizzero Urs Kryenhuehl è 27° a 2″46.

13.29 Il francese Johan Clarey è 16° a 1″43.

13.26 Continuano a perde posizioni Paris e Innerhofer. Il tedesco Josef Ferstl è 6° a 86 centesimi.

13.24 Murisier è 19° a 1″80. Ormai il podio è cristallizzato con Odermatt davanti a Kilde e Mayer. Baumann, come previsto, deve mangiarsi le mani per quei 3 centesimi che gli hanno negato la top3.

13.22 Il canadese Broderick Thompson è 21° a 2″06. Ora lo svizzero Justin Murisier, altro papabile per una medaglia olimpica in combinata.

13.21 I pettorali di partenza dei prossimi italiani in gara: 31 Riccardo Tonetti, 32 Guglielmo Bosca, 35 Giovanni Franzoni, 38 Emanuele Buzzi, 48 Matteo Marsaglia

13.20 Il canadese Brodie Seger è 14° a 1″38.

13.18 Sfuma la top5 per Dominik Paris. Il canadese James Crawford è 5° a 0.77. Paris ora è 6° a 0.98, Innerhofer 7° a 0.99.

13.17 L’austriaco Stefan Babinsky, in vantaggio di 10 centesimi al primo intermedio, chiude 12° a 1″24.

13.16 Dominik Paris non ottiene una top5 in superG dalla quinta piazza in Val Gardena nel 2019. In questa specialità fa tanta fatica da quando è rientrato dopo il grave infortunio.

13.15 La classifica dopo i primi 20:

Marco Odermatt (Svizzera) Aleksander Aamodt Kilde (Norvegia) +0.23 Matthias Mayer (Austria) +0.58 Romed Baumann (Germania) +0.61 Dominik Paris (Italia) +0.98 Christof Innerhofer (Italia) +0.99 Vincent Kriechmayr (Austria) +1.03 Stefan Rogentin (Svizzera) +1.09 Max Franz (Austria) +1.10 Christian Walder (Austria) +1.14

13.12 Meillard è 11° a 1″22.

13.09 Bailet è 15° a 1″80. Ora lo svizzero Loic Meillard, che probabilmente sarà l’uomo da battere in combinata alle Olimpiadi.

13.08 Bene Rogentin, 8° a 1″09: finisce alle spalle degli azzurri. Paris e Innerhofer hanno disputato una buona gara, non era scontato. Ora il francese Matthieu Bailet.

13.06 L’americano Ryan Cochran-Siegle oggi delude ed è 17° a 2″56. Attenzione ora allo svizzero Stefan Rogentin: nelle prove di discesa ha impressionato.

13.04 Discreto Innerhofer, 6° a 99 centesimi, appena 0.01 dietro Paris. Alza il pugno destro, sa che potrebbe bastare per andare a Pechino…

13.03 Solo 8 centesimi di ritardo per Innerhofer al primo intermedio, 0.54 al secondo.

13.01 L’austriaco Raphael Haaser è 10° a 1″63. Ora Christof Innerhofer: l’azzurro rischia di non venire convocato per le Olimpiadi, ha bisogno di un risultato importante tra oggi e sabato.

13.00 Mattia Casse è 14° (ultimo) a 2″24. Gara da dimenticare in fretta, la peggiore dell’anno per lui. Non buoni segnali in ottica olimpica, ma a Pechino potrebbe cambiare tutto.

12.59 Casse troppo sulle uova, 1″73 di ritardo al secondo rilevamento.

12.58 Casse perde troppo al primo intermedio, già 42 centesimi.

12.58 Sander ultimo a 2″09. Tocca a Mattia Casse con il pettorale n.14.

12.57 Marco Odermatt, a 24 anni, è ad un passo dalla vittoria n.10 in carriera in Coppa del Mondo, la quarta in superG.

12.56 Il francese Nils Allegre è 11° a 1″76. Ora il tedesco Andreas Sander.

12.54 Kilde è secondo! 23 centesimi alle spalle di Odermatt. Lo svizzero esulta, sa che, salvo sorprese impreviste, ormai la vittoria è sua.

12.53 Si sbilancia su un salto e perde qualcosa Kilde: 0.17 di vantaggio al secondo rilevamento, appena 0.04 al terzo. E’ tiratissima…

12.52 Kilde mostruoso! 41 centesimi al primo parziale, sta volando!

12.50 Sono scesi i primi 10. Al comando Odermatt con 0.58 su Mayer e 0.61 su Baumann. 4° Paris a 0.98. Tra poco Kilde con il pettorale n.11: forse il norvegese è l’unico che può portare via la vittoria quest’oggi ad Odermatt.

12.49 Romed Baumann è terzo a 61 centesimi, potrebbe rimpiangere amaramente quei 0.03 che lo dividono da Mayer…Paris è quarto a 0.98.

12.49 Attenzione a Baumann, paga appena 17 centesimi al secondo intermedio e 29 al terzo!

12.47 Mayer è secondo a 58 centesimi da Odermatt. Potrebbe essere una gara da podio, ma non è detto. Per Paris top3 quasi impossibile, top10 probabile. Ora il tedesco Romed Baumann.

12.46 Già 27 centesimi di ritardo per Mayer al primo intermedio, 54 al secondo.

12.45 Il norvegese Adrian Smiseth Sejersted paga dazio ed è 8° a 1″82, ultimo per ora. Attenzione ora all’austriaco Matthias Mayer, potrebbe fare benissimo. Ma è dura battere Odermatt…

12.43 ALLUCINANTE! Marco Odermatt rifila ben 98 centesimi a Dominik Paris: è nettamente in testa, non ha sbagliato nulla. Sarà difficile anche per Kilde batterlo. Questo ragazzo ha qualcosa di speciale.

12.42 Odermatt incanta sui curvoni centrali ed è in vantaggio di ben 34 centesimi al secondo intermedio.

12.41 Qualche errore nella parte bassa per Paris. Aveva 0.38 di vantaggio all’ultimo intermedio, poi chiude in testa con 5 centesimi su Kriechmayr. E’ stato bravo, ma basterà per il podio? Tocca al fuoriclasse svizzero Marco Odermatt.

12.40 Paris avanti di 0.14 al primo rilevamento e di 0.11 al secondo.

12.39 Cambio in vetta: Kriechmayr in testa con soli 7 centesimi su Franz. Tocca a Dominik Paris: vedremo se riuscirà a trovare le giuste sensazioni anche in questa specialità.

12.38 Kriechmayr è in vantaggio di 44 centesimi al secondo intermedio.

12.37 Recupera tantissimo Franz e si porta al comando con 0.04 su Walder. Non abbiamo visto prove da podio sinora. Attenzione ora all’austriaco Vincent Kriechmayr: qui la musica dovrebbe cambiare…

12.37 Perde tanto sui curvoni centrali Franz ed è dietro di ben 0.55 al secondo parziale.

12.36 Franz è velocissimo. 22 centesimi di vantaggio al primo rilevamento.

12.35 Beat Feuz non brilla ed è 3° a 0.59 da Walder. Ora Max Franz: l’austriaco è stato velocissimo nelle prove di discesa.

12.35 Brutta spigolata per Feuz, rimane in piedi per miracolo. Era dietro 22 centesimi al secondo intermedio, poi 0.57 al terzo.

12.33 Walder al comando con 33 centesimi su Walder. Attenzione a Beat Feuz: oggi lo svizzero potrebbe anche vincere su questo tracciato, anche se nella parte centrale non mancano i curvoni.

12.32 Partito l’austriaco Christian Walder.

12.31 1’30″47 il tempo di Ganong. Praticamente è una mini-discesa, ma sulla Lauberhorn era difficile inventarsi chissà che. Non è un caso che qui in superG non si gareggi mai…

12.30 Iniziato il superG di Wengen!

12.29 L’americano Travis Ganong è pronto al cancelletto di partenza.

12.28 La classifica di Coppa del Mondo di superG vede al comando Kilde con 300 punti, seguito da Mayer a 230 e Odermatt a 219. 13° Mattia Casse a 77: in questa specialità l’Italia non sta andando benissimo, ma alle Olimpiadi tutto potrà succedere…

12.27 Cielo terso a Wengen, condizioni ideali per gareggiare.

12.25 Il superG odierno recupera quello cancellato a fine dicembre a Bormio.

12.22 A Wengen un superG non si disputava dal 1994. Il tracciato è stato disegnato da Randy Pelkey, allenatore degli Stati Uniti.

12.21 Nell’ottica di aumentare il proprio contingente olimpico a Pechino 2022, l’Italia avrebbe bisogno di un risultato importante da parte di Franzoni o Marsaglia. Durissima.

12.20 I pettorali di partenza degli italiani: 6 Dominik Paris, 14 Mattia Casse, 16 Christof Innerhofer, 31 Riccardo Tonetti, 32 Guglielmo Bosca, 35 Giovanni Franzoni, 38 Emanuele Buzzi, 48 Matteo Marsaglia.

12.12 I pettorali di partenza del superG di oggi:

1 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic

2 54009 WALDER Christian 1991 AUT Salomon

3 511383 FEUZ Beat 1987 SUI Head

4 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

5 53980 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

8 422310 SEJERSTED Adrian Smiseth 1994 NOR Atomic

9 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

10 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic

12 194858 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

13 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

14 990081 CASSE Mattia 1990 ITA Head

15 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

16 293006 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

17 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

18 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI Fischer

19 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

20 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

21 54371 BABINSKY Stefan 1996 AUT Head

22 104531 CRAWFORD James 1997 CAN Head

23 104272 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

24 104096 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

25 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

26 202059 FERSTL Josef 1988 GER Head

27 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head

28 512042 KRYENBUEHL Urs 1994 SUI Fischer

29 194298 GIEZENDANNER Blaise 1991 FRA Atomic

30 54157 DANKLMAIER Daniel 1993 AUT Atomic

31 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

32 6290845 BOSCA Guglielmo 1993 ITA Head

33 533866 NYMAN Steven 1982 USA Fischer

34 202762 JOCHER Simon 1996 GER Head

35 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

36 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

37 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

38 6290985 BUZZI Emanuele 1994 ITA Head

39 104468 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

40 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

41 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli

42 511638 TUMLER Thomas 1989 SUI Stoeckli

43 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

44 561216 KLINE Bostjan 1991 SLO Salomon

45 934643 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

46 561310 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

47 202345 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

48 293550 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

49 512039 ROULIN Gilles 1994 SUI Head

50 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

51 6531520 MORSE Sam 1996 USA Fischer

52 194167 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

12.10 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del superG di sci alpino a Wengen (Svizzera).

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale del superG di Wengen. Sulla pista denominata Lauberhorn tornano di scena le specialità veloci in una settimana ricca di eventi per il comparto maschile di Coppa del Mondo: domani e dopodomani sono in calendario due discese, mentre lo slalom domenicale chiuderà la trasferta elvetica.

Il norvegese Aleksander Aamodt Kilde comanda la classifica di specialità e difende un margine di 70 punti sull’austriaco Matthias Mayer, diretto inseguitore al pari del beniamino di casa Marco Odermatt staccato di 81 lunghezze. Nessuno di questi tre campioni ha mai vinto tra le porte larghe del pendio e la battaglia per aggiudicarsi un posto sul podio si preannuncia infuocata.

L’Italia nel corso della stagione non è stata artefice di prestazioni esaltanti in questa disciplina, ciononostante Mattia Casse e Dominik Paris possono andare all’attacco di un grande risultato se dovessero centrare la discesa perfetta. Difenderanno il tricolore anche Christof Innerhofer, Matteo Marsaglia, Guglielmo Bosca, Riccardo Tonetti, Giovanni Franzoni ed Emanuele Buzzi.

L’orario di partenza del superG è fissato alle 12.30. Attraverso la DIRETTA LIVE testuale curata da OA Sport potrete seguire tutti gli aggiornamenti dall’inizio alla fine della gara, restate con noi per non perdervi nemmeno una delle tante emozioni che ci aspettano!

Foto: Lapresse