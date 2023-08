LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: inforca Jakobsen, vince Strasser! Quinto Vinatzer, fuori Razzoli!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

I CONVOCATI DELL’ITALIA DI SCI ALPINO MASCHILE PER LE OLIMPIADI

LE PAGELLE DELLE GARE DI OGGI

LA CRONACA DELLO SLALOM DI SCHLADMING

VIDEO LA RIMONTA DI ALEX VINATZER

ALEX VINATZER: “FIDUCIA VERSO LE OLIMPIADI”

LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO

LA CRONACA DEL GIGANTE DI KRONPLATZ: BRIGNONE QUARTA

21.57 La nostra DIRETTA LIVE dello slalom di Schaldming finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire le emozioni degli sport invernali. Un caro saluto e buonanotte a tutti!

21.56 Questa la classifica di specialità dopo questo slalom:

Lucas Braathen 257 (Norvegia) Sebastian Foss-Solevaag 220 (Norvegia) Manuel Feller 185 (Austria) Linus Strasser 178 (Germania) Daniel Yule 178 (Svizzera)

10. Giuliano Razzoli 154 (Italia)

12. Alex Vinatzer 144 (Italia)

21.55 Questa la classifica finale dello slalom di Schladming:

1 Linus Strasser 1’46.00

2 Atle Lie McGrath +00.03

3 Manuel Feller +00.39

4 Henrik Kristoffersen +00.42

5 Alex Vinatzer +00.43

6 Sebastian Foss Solevåg +00.45

7 Tommaso Sala +00.61

8 Alexander Khoroshilov +00.62

9 Clément Noël +00.63

10 Tanguy Nef +00.64

21.54 Grande rammarico per l’inforcata di Giuliano Razzoli: arrivare al traguardo sarebbe stato fondamentale per rientrare fra i primi quindici della start list e sperare in un buon pettorale nella gara olimpica.

21.53 E’ una conferma la settima posizione di Tommaso Sala dopo il sesto posto di Kitzbuhel: questo ragazzo ha svoltato ed è sempre fra i big dello slalom.

21.52 Splendida seconda manche di Alex Vinatzer che ha siglato il secondo tempo della seconda discesa: ben sedici posizioni recuperate e quinta posizione ad appena quattro centesimi dal podio.

21.50 McGrath è tornato sul podio dopo il secondo posto in Val Badia in gigante dello scorso anno: il norvegese aveva avuto vari problemi fisici e oggi è arrivato fra i primi tre con il pettorale 34.

21.48 Terza vittoria in Coppa del Mondo per Linus Strasser: il tedesco aveva vinto nel parallelo di Stoccolma nel 2017 e lo scorso anno nella pazza gara di Zagabria.

21.47 Continua la maledizione del primo tempo dopo la prima manche: sempre un errore nella seconda discesa. Proseguono le rimonte da lontano: Feller ha scalato ben 25 posizioni per salire sul podio.

21.46 INFORCATA CLAMOROSA PER JAKOBSEN ALLA SECONDA PORTA!! VINCE STRASSER DAVANTI A MCGRATH E FELLER CHE RECUPERA DALLA 28° ALLA 3° POSIZIONE!

21.45 PARTE JAKOBSEN!

21.44 Lacrime di gioia per McGrath che è sul podio dopo l’infortunio: con il 34 il norvegese si è inventato una gara sontuosa.

21.43 INFORCATA PER RAZZOLI! Non ci voleva proprio! L’azzurro aveva un centesimo di ritardo da Strasser. Che rammarico.

21.42 IN PARTENZA GIULIANO RAZZOLI! L’emiliano va a caccia di qualcosa di speciale.

21.41 DODICESIMO BRAATHEN! Seconda manche tutt’altro che brillante per il norvegese.

21.41 Abbastanza spezzettata l’azione di Braathen che paga sette decimi da Strasser!

21.40 Tocca a Lucas Braathen, vincitore a Wengen e leader della classifica di specialità.

21.39 63 centesimi di ritardo: bruttissima prestazione per Noel che è nono. Il francese non è mai riuscito ad entrare in gara in questa seconda manche.

21.38 Piccolo rimbalzo in partenza per Noel che perde qualcosa da Strasser ed è dietro dopo due intermedi di 10 centesimi.

21.37 Parte uno dei grandissimi favoriti della vigilia, Clement Noel!

21.36 GRANDE MANCHE DI STRASSER! Il tedesco è davanti a McGrath per tre centesimi. Il teutonico potrebbe aver messo nel mirino il podio.

21.35 Parte il tedesco Strasser con 7 centesimi di vantaggio su McGrath.

21.34 Settima posizione per il russo: azione molto a scatti e discontinua a 59 centesimi da McGrath.

21.33 Ora tocca a Khoroshilov: il russo dopo diverso tempo ha fatto un’ottima prima manche.

21.31 MCGRATH AL COMANDO!! Grande manche del norvegese che vola davanti e scalza Feller dalla prima piazza.

21.31 Parte McGrath, super talento norvegese.

21.30 Sesta posizione per lo svizzero Nef a 25 centesimi da Feller: Vinatzer entra nei primi dieci.

21.28 Parte lo svizzero Tanguy Nef, rimasto fuori dalle selezioni per le Olimpiadi.

21.27 Questa la classifica quando mancano i migliori otto, Vinatzer ad un passo dall’ingresso in top-10:

1 Manuel Feller 1’46.39

2 Henrik Kristoffersen +00.03

3 Alex Vinatzer +00.04

4 Sebastian Foss Solevåg +00.06

5 Tommaso Sala +00.22

6 Albert Popov +00.33

7 Luca Aerni +00.40

8 Timon Haugan +00.67

9 Daniel Yule +00.81

10 Loïc Meillard +00.84

11 Marco Schwarz +00.98

12 Ramon Zenhäusern +01.06

12 Billy Major +01.06

14 Dave Ryding +01.10

15 Sandro Simonet +01.12

21.26 Un ottimo muro non basta per Popov che rimane agganciato ad una porta poco prima del traguardo: 0″33 da Feller e sesta posizione, dietro anche a Tommaso Sala.

21.25 Parte il bulgaro Popov, sesto lo scorso anno su questa pista.

21.24 Nona posizione per Meillard, prova non brillante per lo svizzero che si è addormentato sul muro, non creando velocità. Vinatzer ha recuperato nove posizioni, addirittura diciotto Feller.

21.23 Perde addirittura un secondo sul muro Meillard.

21.23 Al via Loic Meillard con 76 centesimi di margine su Feller.

21.22 Tira i remi in barca Ritchie che non si prende rischi e vuole arrivare in fondo per prendere punti: 1″23 di ritardo, dietro anche a Manfred Moelgg.

21.21 Parte il sorprendente Ritchie, americano qualificatosi con il pettorale 44.

21.20 Secondo Kristoffersen a tre centesimi da Feller, appena davanti a Vinatzer che ora è terzo!

21.20 Parte Kristoffersen: vincitore quattro volte sulla Planai di Schladming.

21.19 Quarta piazza per Tommaso Sala! Altra buona prestazione per l’azzurro dopo il sesto posto di Kitzbuhel: soli 0″22 di ritardo da Feller.

21.19 Rimangono solo due centesimi di vantaggio prima dell’ultimo tratto a Sala!

21.18 PARTE TOMMASO SALA! L’azzurro cerca di andare al comando.

21.17 Inforcata per l’elvetico che aveva già sbagliato poco dopo la partenza avendo perso tutto il vantaggio. Vinatzer entra fra i primi quindici.

21.16 Tocca allo svizzero Reto Schmidiger: 64 centesimi di margine su Feller.

21.15 Rallenta tantissimo nel finale Ryding, andando spesso troppo in salita: 1″10 da Feller. Sono già cinque le posizioni recuperate da Vinatzer.

21.14 In partenza c’è il britannico Dave Ryding, vincitore dello slalom di Kiztbuhel di sabato: primo successo della carriera.

21.12 Questa la classifica dopo i primi quindici atleti scesi:

1 Manuel Feller 1’46.39

2 Alex Vinatzer +00.04

3 Sebastian Foss Solevåg +00.06

4 Luca Aerni +00.40

5 Timon Haugan +00.67

6 Daniel Yule +00.81

7 Marco Schwarz +00.98

8 Ramon Zenhäusern +01.06

8 Billy Major +01.06

10 Sandro Simonet +01.12

11 Manfred Mölgg +01.15

12 Simon Maurberger +01.43

13 Marc Rochat +01.72

14 Luke Winters +02.04

21.11 NOOOOOO!! FUORI STEFANO GROSS! Inforca l’azzurro che poteva andare al comando e mettere in cascina punti e fiducia.

21.11 Ancora 42 centesimi di vantaggio per l’azzurro all’inizio del muro!

21.10 PARTE STEFANO GROSS! FORZA SABO!

21.09 Sei centesimi di ritardo per Foss-Solevaag e terza posizione! Il norvegese è dietro anche a Vinatzer che ha recuperato tre posizioni. Ben undici le piazze rimontate da Feller.

21.09 Partito Foss-Solevaag: il norvegese va a caccia della rimonta.

21.08 Quarta posizione e quarto tempo di manche per Timon Haugan che arriva a 67 centesimi dalla leadership: dietro a Feller, Vinatzer ed Aerni.

21.07 Partito il norvegese Haugan che ha già perso quasi tutti i suoi quattro decimi di vantaggio.

21.06 Ampiamente dietro Sandro Simonet a 1″12 da Feller: troppo conservativa l’azione dell’elvetico. Entra quindi in top-20 Alex Vinatzer.

21.05 Un altro svizzero al via: tocca a Simonet.

21.04 Perde tantissimo nella parte finale Yule: quarta posizione ad oltre otto decimi dalla testa, dietro anche ad Alex Vinatzer che rimane secondo.

21.03 Parte l’elvetico Daniel Yule, tre volte sul podio in carriera a Schladming.

21.02 Terza posizione per Aerni a quattro decimi da Feller, anche alle spalle di Vinatzer. L’austriaco ha già recuperato sette posizioni.

21.01 Tocca allo svizzero Luca Aerni.

21.00 E’ dietro Alex Vinatzer per soli quattro centesimi! Buona prova per l’azzurro che ha perso poco meno di quattro decimi da un grande Feller.

21.00 62 CENTESIMI DI VANTAGGIO PER VINATZER! DEVE ATTACCARE L’AZZURRO!

20.59 PARTE ALEX VINATZER! 33 centesimi di vantaggio su Feller.

20.58 Quinta posizione per Moelgg che ha perso tantissimo nel tratto finale: 1″15 di gap da Feller che ha scavato un solco.

20.57 Al cancelletto di partenza Manfred Moelgg: 28 centesimi di vantaggio per l’eterno slalomista di San Vigilio di Marebbe.

20.57 Seconda piazza per Schwarz a 98 centesimi da Feller: troppo macchinosa l’azione dell’austriaco che non è parso aggredire la pista.

20.56 Parte Marco Schwarz, un altro dei delusi della prima manche.

20.55 Seconda posizione per Major a 1.06 da Feller: stesso tempo di Zenhaeusern. Punti preziosi per il britannico che partiva con il pettorale 43.

20.54 Al via il giovane britannico Billy Major.

20.54 1″43 di gap per Maurberger che ha perso tanto nella seconda parte laddove Feller ha fatto la differenza: terza posizione per l’azzurro.

20.53 29 centesimi di ritardo per Maurberger a metà gara: si deve contenere il distacco.

20.52 Giunge il momento di Simon Maurberger: l’azzurro parte con due centesimi di margine su Feller.

20.51 Seconda posizione per Zenhaeusern che accusa 1″06 da Feller: lo svizzero partiva con un centesimo di vantaggio sull’austriaco.

20.50 Parte lo svizzero Ramon Zenhaeusern.

20.49 1.72 di vantaggio per Feller che si è preso diversi rischi che hanno pagato: l’austriaco si candida ad una rimonta dopo questa splendida manche.

20.48 Al via Manuel Feller, pettorale uno nella prima manche.

20.48 Qualche imprecisione nel finale per Rochat che ha sciato bene sul muro: l’elvetico va al comando con 0.32 di vantaggio.

20.47 Parte lo svizzero Rochat che deve amministrare 14 centesimi di vantaggio.

20.46 Manche piuttosto pasticciona di Luke Winters: inclinazioni massime che non hanno pagato. Troppe imprecisioni e scivolate per lo statuitense.

20.45 COMINCIA LA SECONDA MANCHE! Partito Luke Winters!

20.43 Non ci sarà invece Alexis Pinturault, uscito nella prima manche dopo poche porte. Il francese prosegue il suo periodo nero avaro di soddisfazioni sia in gigante che in slalom.

20.41 Nella prima discesa ci sono state delusioni come Kristoffersen, Foss-Solevaag e Feller: i due norvegesi sono rispettivamente undicesimo e diciassettesimo e l’austriaco è addirittura ventottesimo. Tutti e tre sono chiamati ad una risposta nella seconda manche.

20.39 Abbiamo rivisto su buonissimi livelli Stefano Gross: il bolzanino ha sciato particolarmente bene la parte alta ed ha limitato i danni sul muro, dimostrando un certo feeling sulla pista Planai di Schladming.

20.36 Oltre a Razzoli e Vinatzer, vedremo nella seconda manche il brillante Tommaso Sala, tredicesimo a 1.26 dal leader, Stefano Gross, sedicesimo a 1.42 da Jakobsen, Manfred Moelgg, ventitreesimo appena dietro a Vinatzer e Simon Maurberger, ventiseiesimo a 1.93 dalla testa.

20.33 Prima manche sottotono per Alex Vinatzer: l’azzurro ha concluso ventunesimo a 1.62 da Jakobsen. Servirà una rimonta al classe 1999 altoatesino per entrare nei primi dieci.

20.30 La seconda manche viene tracciata dall’allenatore degli svizzeri. Gli elvetici non sono vicinissimi alle posizioni di vertice: il primo è Tanguy Nef, nono a 1.11 da Jakobsen.

20.27 Cinque slalom finora e cinque vincitori: Noel, Foss-Solevaag, Braathen, Ryding e Strolz. Chissà che questa sera non arrivi un trionfatore ancora diverso da questi cinque nomi.

20.24 In terza posizione ci sono ex-aequo Lucas Braathen e Clement Noel: il norvegese, pettorale rosso, si conferma essere ormai uno dei big della specialità dopo la clamorosa rimonta a Wengen e il podio in quel di Kitzbuhel. Il francese si deve ritrovare dopo la beffarda uscita all’ultima porta a Madonna di Campiglio: da lì in avanti i risultati sono stati balbettanti.

20.21 In seconda posizione c’è un grandissimo Giuliano Razzoli: l’emiliano ha confermato di star vivendo probabilmente la miglior stagione della carriera. L’azzurro può bissare il podio di Wengen e chissà, magari ambire anche a qualcosa in più.

20.18 Tutti a caccia di Kristoffer Jakobsen: lo svedese ha fatto segnare il miglior tempo al termine della prima manche con ampio margine su tutti gli altri.

20.15 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE dello slalom speciale maschile di Schladming, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022.

19.19: La nostra diretta si conclude qui per ora, appuntamento alle 20.45 per la seconda manche. Buona serata!

19.17: Questa la classifica al termine della prima manche dello slalom di Schladming:

1 JAKOBSEN Kristoffer SWE 51.32

2 RAZZOLI Giuliano ITA 51.90 +0.58

3 BRAATHEN Lucas NOR 51.99 +0.67

4 NOEL Clement FRA 51.99 +0.67

5 STRASSER Linus GER 52.14 +0.82

6 KHOROSHILOV Alexander RUS 52.17 +0.85

7 MCGRATH Atle Lie NOR 52.21 +0.89

8 NEF Tanguy SUI 52.43 +1.11

9 POPOV Albert BUL 52.49 +1.17

10 MEILLARD Loic SUI 52.51 +1.19

11 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 52.54 +1.22

11 RITCHIE Benjamin USA 52.54 +1.22

13 SALA Tommaso ITA 52.58 +1.26

16 GROSS Stefano ITA 52.74 +1.42

21 VINATZER Alex ITA 52.94 +1.62

23 MOELGG Manfred ITA 52.99 +1.67

26 MAURBERGER Simon ITA 53.25 +1.93

19.15: Si è chiusa la prima manche di Schladming. Saranno sei gli azzurri qualificati per la seconda manche. Grande prestazione per Razzoli che è secondo a 57 centesimi da Jakobsen

19.10: Uscita per l’ultimo azzurro in gara Hans Vaccari

19.08: Rimpianti per il tedesco Shmid che sarebbe entrato nella top 20 se non fosse uscito nel finale. Nessun altro inserimento fra i primi 30

19.03: Non ci sono inserimenti nelle prime 30 posizioni con le ultime discese. Mancano ancora 20 atleti al termine fra cui l’azzurro Vaccari

18.59: Nessun inserimento fra i migliori 30 nelle ultime tre discese

18.56: Che gara dello statunitense Ritchie che si inserisce all’undicesimo posto a 1″22 dal leader

18.55: Il britannico Major si inserisce al 24mo posto a 1″84 da Jakobsen e fa scalare Maurberger al 25mo posto

18.54: Quattro uscite consecutive, buone notizie per gli azzurri

18.51: Kranjec e Digruber si inseriscono alle spalle degli azzurri

18.49: Ottima prova per lo svizzero Schmidiger che si inserisce in 13ma posizione a 1″31. Che rischio per Vinatzer e Moelgg che al momento sono 20mo e 22mo

18.47: Che prova del norvegese McGrath che si inserisce in settima posizione a 89 centesimi dalla testa!

18.45: Si piazza davanti a Vinatzer lo svizzero Simonet, 16mo a 1″57

18.44: Subito fuori il canadese Read

18.43: Questa la classifica dopo le prime 30 discese con le posizioni degli azzurri:

1 JAKOBSEN Kristoffer SWE 51.32

2 RAZZOLI Giuliano ITA 51.90 +0.58

3 BRAATHEN Lucas NOR 51.99 +0.67

4 NOEL Clement FRA 51.99 +0.67

5 STRASSER Linus GER 52.14 +0.82

6 KHOROSHILOV Alexander RUS 52.17 +0.85

7 NEF Tanguy SUI 52.43 +1.11

8 MEILLARD Loic SUI 52.51 +1.19

9 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 52.54 +1.22

10 RYDING Dave GBR 52.72 +1.40

11 SALA Tommaso ITA 52.58 +1.26

13 GROSS Stefano ITA 52.74 +1.42

17 VINATZER Alex ITA 52.94 +1.62

19 MOELGG Manfred ITA 52.99 +1.67

21 MAURBERGER Simon ITA 53.25 +1.93

18.41: Irruento e con qualche errore di troppo lo statunitense Winters che, dopo una grande prima parte di gara, perde tanto nel finale e chiude con 2″17 di ritardo

18.40. Qualche errore di troppo per l’azzurro Gross nel finale: è comunque 13mo a 1″42, lui nella seconda manche ci sarà

18.39: Gross all’intermedio ha 12 centesimi di ritardo!

18.38. Qualificazione a rischio per l’azzurro Maurberger che chiude a 2″ dalla testa ed è 20mo al momento

18.37: Maurberger all’intermedio ha un ritardo di 68 centesimi

18.36: Tanti errori per lo svizzero Rochat che chiude al 22mo posto a 2″03 dalla testa

18.35: Inforca il belga Marchant nella parte finale del tracciato

18.34: Attenzione perchè Vinatzer e Moelgg possono rischiare di uscire dalla seconda seconda manche vista la condizione della pista che permette grandi tempi. Anche Haugan resta davanti, 14mo a 1″55

18.32: Il bulgaro Popov è un funambolo nella seconda parte di gara e si inserisce in ottava posizione a 1″17 dalla testa

18.30: E’ decimo Tommaso Sala che limita i danni, pur rischiando qualcosa di troppo nel finale, chiude a 1″26 dalla testa

18.29: Sala all’intermedio ha 37 centesimi di ritardo

18.29: Questa la classifica dopo le prime 22 discese:

1 JAKOBSEN Kristoffer SWE 51.32

2 RAZZOLI Giuliano ITA 51.90 +0.58

3 BRAATHEN Lucas NOR 51.99 +0.67

4 NOEL Clement FRA 51.99 +0.67

5 STRASSER Linus GER 52.14 +0.82

6 KHOROSHILOV Alexander RUS 52.17 +0.85

7 NEF Tanguy SUI 52.43 +1.11

8 MEILLARD Loic SUI 52.51 +1.19

9 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 52.54 +1.22

10 RYDING Dave GBR 52.72 +1.40

18.27: E anche il russo Khoroshilov è in lotta per il podio! E’ sesto a 85 centesimi da Jakobsen con qualche sbavatura nel finale

18.26: Miglior intermedio di Khoroshilov per 12 centesimi

18.25: Grandissima manche dello svizzero Nef che si inserisce al sesto posto, migliore degli elvetici, a 1″11 da Jakobsen

18.24: All’intermedio Nef ha 29 centesimi di ritardo

18.23: Perde tanto Moelgg nel finale e chiude al 13mo posto a 1″67 dalla testa

18.22: Moelgg all’intermedio ha un ritardo di 28 centesimi

18.21: Gstrein all’intermedio ha 85 centesimi di ritardo e subito dopo arretra, inforca ed esce di scena

18.19: stava disputando una grandissima manche l’austriaco Strolz che cade subito dopo l’intermedio

18.18: RAZZOLI C’E’!!!!!!! E’ SECONDO L’AZZURRO a 58 centesimi da Jakobsen. Bravissimo l’italiano che è riuscito a tenere il ritmo dello svedese

18.17: Razzoli all’intermedio ha 2 decimi di ritardo

18.16: Qualche sbavatura per lo svizzero Aerni che chiude al decimo posto a 1″62 a pari di Vinatzer

18.15: Questa la classifica dopo le prime 15 discese:

1 JAKOBSEN Kristoffer SWE 51.32

2 BRAATHEN Lucas NOR 51.99 +0.67

2 NOEL Clement FRA 51.99 +0.67

4 STRASSER Linus GER 52.14 +0.82

5 MEILLARD Loic SUI 52.51 +1.19

6 KRISTOFFERSEN Henrik NOR 52.54 +1.22

7 RYDING Dave GBR 52.72 +1.40

8 FOSS-SOLEVAAG Sebastian NOR 52.79 +1.47

9 YULE Daniel SUI 52.90 +1.58

10 VINATZER Alex ITA 52.94 +1.62

18.13: Adesso si fatica nella seconda parte del tracciato: lo svizzero Yule subisce un ritardo di 1″58 ed è nono davanti a Vinatzer

18.12: all’intermedio Yule ha un ritardo di 37 centesimi

18.11: Qualche problema nel finale anche per il britannico Ryding nella parte finale: chiude con un ritardo di 1″40 ed è settimo

18.10: Ryding ha un ritardo di 5 decimi all’intermedio

18.09: Tira il freno a mano sul muro centrale e nel finale l’azzurro Vinatzer che subisce un ritardo pesantissimo: 1″68, è ottavo, apparentemente fuori dai giochi per il podio. Troppo discontinuo

18.08: Vinatzer all’intermedio ha 38 centesimi di ritardo

18.07: Grande prestazione del norvegese Braathen che onora al meglio il pettorale rosso e si inserisce al secondo posto con lo stesso tempo di Noel, a 67 centesimi da Jakobsen

18.06: All’intermedio Braathen ha un ritardo di 31 centesimi

18.05: Errore in alto per il croato Zubcic che esce di scena

18.03: Grande prova di Strasser che si inserisce al terzo posto con un ritardo di 82 centesimi

18.02: All’intermedio Strasser ha un ritardo di 4 decimi

18.01: Spettacolare prova dello svedese Jakobsen che scava un solco fra sè e tutti gli altri con una manche da urlo! 67 centesimi di vantaggio per lo svedese

18.00: Jakobsen all’intermedio ha un vantaggio di 18 centesimi

17.59: Ancora un’uscita per il francese Pinturault, deconcentrato dopo l’errore in alto

17.59: Sbaglia tanto in alto Pinturault che ha un ritardo di 1″52 all’intermedio

17.57: Perde brillantezza nella parte centrale mentre regge il confronto nel finale l’austriaco Schwarz che è quinto a 1″13 da Noel, è quinto

17.57: Schwarz all’intermedio ha un ritardo di 41 centesimi

17.55: Pericoloso arretramento del norvegese Foss-Solevaag nel finale e quarto posizione per lui a 8 decimi da Noel

17.55: Foss-Solevaag all’intermedio ha un ritardo di 52 centesimi

17.53: Che manche del francese Noel! Trova un grandissimo ritmo ed è in testa con ben 52 centesimi di vantaggio su Meillard

17.52: Noel all’intermedio ha 9 centesimi di vantaggio

17.51: Trova il ritmo giusto nel finale lo svizzero Meillard che rimonta e va al comando con 3 centesimi di vantaggio su Kristoffersen

17.50: All’intermedio Melliard ha 2 centesimi di ritardo

17.49: Limita i danni lo svizzero Zenhaeusern che si inserisce al secondo posto a 72 centesimi dalla testa

17.48: Zenhaeusern all’intermedio ha un ritardo di 66 centesimi

17.47: Doma perfettamente la Planai il norvegese Kristoffersen fino a tre quarti di gara, nel finale perde tanto da Feller ma chiude primo con 73 centesimi di vantaggio

17.47: Kristoffersen all’intermedio ha 96 centesimi di vantaggio

17.46: Un arretramento in alto per l’austriaco Feller che chiude la prima manche con il tempo di 53″27

17.44: Temperatura di 2° al traguardo, cielo parzialmente nuvoloso a Schladming

17.42: La prima manche dello slalom di Schladming è tracciata dal francese Nicholas Thoule, la seconda manche sarà tracciata dal tecnico svizzero Matteo Joris

17.40: Questa la startlist dello slalom di Schladming:

1 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

2 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

3 511902 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

4 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

5 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

6 422082 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

7 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

8 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

9 502015 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

10 202451 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

11 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

12 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

13 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

14 220689 RYDING Dave 1986 GBR Fischer

15 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

16 511983 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

17 293098 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer

18 54093 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

19 54444 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

20 292491 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

21 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Head

22 480736 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

23 6291574 SALA Tommaso 1995 ITA Dynastar

24 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

25 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

26 60253 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon

27 511899 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

28 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

29 293797 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

30 6531936 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

31 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

32 512138 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

33 380361 RODES Istok 1996 CRO Atomic

34 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

35 380334 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

36 511908 SCHMIDIGER Reto 1992 SUI Nordica

37 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

38 51395 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

39 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Rossignol

40 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

41 202615 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

42 380377 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

43 221223 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer

44 6532592 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

45 6532163 SEYMOUR Jett 1998 USA

46 202485 KETTERER David 1993 GER Atomic

47 491879 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

48 422766 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR Rossignol

49 54630 STURM Joshua 2001 AUT Voelkl

50 6190497 LETITRE Theo 1997 FRA Rossignol

51 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Atomic

52 491853 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica

53 221236 TAYLOR Laurie 1996 GBR Head

54 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

55 202908 HIMMELSBACH Fabian 1999 GER Rossignol

56 512120 von GRUENIGEN Noel 1995 SUI Fischer

57 104710 JORDAN Asher 1999 CAN Rossignol

58 6190543 RASSAT Paco 1998 FRA Salomon

59 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

60 6531160 LEEVER Alex 1995 USA Fischer

61 60236 van den BROECKE Dries 1995 BEL Voelkl

62 481785 EFIMOV Simon 1996 RUS Head

63 561378 MAROVT Tijan 1998 SLO Head

64 6291911 VACCARI Hans 1996 ITA Nordica

65 180870 SULKAKOSKI Oskari 2000 FIN Atomic

66 6301077 AIHARA Shiro 2001 JPN Atomic

67 430633 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica

68 390044 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle

69 6531963 STEFFEY George 1997 USA Rossignol

70 54729 PRAMSTALLER Kilian 2002 AUT Blizzard

71 502417 JONSSON Carl 2000 SWE Rossignol

72 30149 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG

73 240148 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

17.37: Questi i pettorali degli azzurri: Vinatzer con il 13, Razzoli con il 17, Moelgg con il 20, Sala con il 23, Maurberger con il 28, Gross con il 29 e Vaccari con il 64

17.34: Cinque slalom finora e cinque vincitori: Noel, Foss-Solevaag, Braathen, Ryding e Strolz fino a questo momento

17.31: Ci attende un grande spettacolo. La pista austriaca è ritenuta dagli addetti ai lavori la migliore dal punto di vista tecnico. Mancherà il bagno di folla dei giorni migliori

17.27: I precedenti della Nazionale Italiana sulla “Planai” di Schladming non sono incoraggianti poiché l’unico azzurro in grado di vincere sul pendio fu Alberto Tomba nel lontano biennio ’97-’98. Da allora sono arrivati i podi di Manfred Moelgg (secondo nel 2004, terzo nel 2008) e Stefano Gross (piazza d’onore nel 2012 e 2015)

17.23: Il norvegese Lucas Braathen detiene il pettorale rosso di leader della specialità e conserva un margine di 55 lunghezze sul connazionale Sebastian Foss-Solevaag, mentre “Razzo” insegue ad 81 punti di ritardo e Vinatzer è fermo a meno 136. Finora tante sorprese negli slalom fin qui disputati. Manca la vittoria azzurra, da tanto tempo: più di 5 anni

17.19: Giuliano Razzoli ed Alex Vinatzer devono riscattare la mesta uscita nella seconda manche dello slalom di Kitz in programma sabato scorso puntando ad un gran risultato in ottica globo di cristallo.

17.15: Buonasera agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live testuale dello slalom in notturna di Schladming! Siamo giunti all’ultimo evento maschile di Coppa del Mondo prima della rassegna olimpica di Pechino

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE DI KRONPLATZ ALLE 10.30 E 13.30

I PETTORALI DI PARTENZA DELLO SLALOM DI SCHLADMING

IL PROGRAMMA DELLO SCI ALPINO DAL 25 AL 30 GENNAIO

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom in notturna di Schladming! Siamo giunti all’ultimo evento maschile di Coppa del Mondo prima della rassegna olimpica di Pechino e si preannuncia una gara altamente spettacolare nella disciplina più imprevedibile del circus.

Giuliano Razzoli ed Alex Vinatzer devono riscattare la mesta uscita dello scorso weekend puntando ad un gran risultato in ottica globo di cristallo. Il norvegese Lucas Braathen detiene il pettorale rosso di leader della specialità e conserva un margine di 55 lunghezze sul connazionale Sebastian Foss-Solevaag, mentre “Razzo” insegue ad 81 punti di ritardo e Vintzer è fermo a meno 136.

I precedenti della Nazionale Italiana sulla “Planai” di Schladming non sono incoraggianti poiché l’unico azzurro in grado di vincere sul pendio fu Alberto Tomba nel lontano biennio ’97-’98. Da allora sono arrivati i podi di Manfred Moelgg (secondo nel 2004, terzo nel 2008) e Stefano Gross (piazza d’onore nel 2012 e 2015), che saranno regolarmente al via quest’oggi assieme a Tommaso Sala, Hans Vaccari, Simon Maurberger e i già citati Vinatzer e Razzoli.

La prima manche dello slalom di Schladming prenderà il via alle 17,45, inversione dei trenta prevista alle 20.45. Attraverso la DIRETTA LIVE curata da OA Sport potrete seguire tutti gli aggiornamenti inerenti alla gara senza perdervi davvero nulla di quanto accade tra i pali snodabili del versante austriaco. Rimanete con noi!

Foto: Lapresse