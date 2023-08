Sci alpino, i convocati dell’Italia maschile per le Olimpiadi: spiccano Paris, Razzoli e Vinatzer. Festa per Sala e Marsaglia

Al termine dello slalom di Schladming, sono state diramate le convocazioni dell’Italia di sci alpino maschile per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. La nostra Nazionale ha a disposizione soltanto sette posti per i Giochi in programma nella capitale cinese dal 2 al 20 febbraio, i risultati ottenuti nelle ultime gare di Coppa del Mondo sono stati decisivi per risolvere i ballottaggi.

I quattro atleti sicuri da tempo del posto erano Dominik Paris, Giuliano Razzoli, Luca De Aliprandini, Alex Vinatzer. Dominik Paris ha vinto la discesa di Bormio ed è stato terzo a Wengen, è reduce dal disastroso weekend di Kitzbuehel ma è un fuoriclasse assoluto ed è in grado di piazzare il colpaccio nella velocità, in particolar modo in discesa. Giuliano Razzoli è il Campione Olimpico di Vancouver 2010 nello slalom, è stato terzo a Wengen ed è reduce dalle uscite di Kitzbuehel e di Schladming.

Alex Vinatzer è un talento assoluto tra i pali stretti ed è in grado di sbalordire, oggi ha rimontato fino alla quinta piazza e ha il talento assoluto per poter fare sognare come ha dimostrato in più occasioni: dovrà avere la capacità di non sbagliare e di mettere insieme due manche di livello. Luca De Aliprandini è il vice campione del mondo di gigante, quest’anno ha conquistato un podio in Coppa del Mondo e cercherà di mettersi in mostra nella rassegna a cinque cerchi: è in recupero da un infortunio ed è dotato del giusto passo per inseguire una medaglia.

I dubbi riguardavano gli altri tre posti: si è puntato sull’esperienza di Christof Innerhofer per la velocità, sugli eccellenti risultati di Tommaso Sala ottenuti in slalom negli ultimi tre giorni (sesto a Kitbuehel, settimo a Schladming) e su Matteo Marsaglia, che vanta il quarto posto a Beaver Creek e il dodicesimo posto di Kitzbuehel potrebbe essere risultato decisivo per avere la meglio su Mattia Casse, mai in top-15 nel mese di gennaio. Restano a casa gli slalomisti Simon Maurberger e Stefano Gross, che sostanzialmente si sono giocati il posto questa sera sulla Planai con Tommaso Sala.

CONVOCATI ITALIA SCI ALPINO MASCHILE OLIMPIADI INVERNALI 2022

Luca De Aliprandini (gigante)

Christof Innerhofer (discesa libera, superG)

Matteo Marsaglia (discesa libera, superG)

Dominik Paris (discesa libera, superG)

Giuliano Razzoli (slalom)

Tommaso Sala (slalom)

Alex Vinatzer (slalom)

* da definire le partecipazioni alla combinata e al team event

Foto: Lapresse