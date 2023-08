Sci alpino, pagelle di oggi: Vinatzer e Brignone a centesimi dal podio, Sala si prende le Olimpiadi

Ultime gare per le discipline tecniche prima delle Olimpiadi. A Kronplatz si è disputato il gigante femminile, mentre a Schladming si è tenuto lo slalom maschile. Qui di seguito le pagelle delle due gare:

Sara Hector 9: in questo momento è l’assoluta dominatrice del gigante femminile. Quinto podio consecutivo, seconda vittoria di fila dopo quella di Kranjska Gora e terza nelle ultime quattro gare. La svedese è l’unica che riesce ad esprimere il mix giusto tra potenza e velocità, presentandosi a Pechino come la principale favorita per la medaglia d’oro.

Linus Strasser 8: questa volta è lui il protagonista nel pazzo mondo dello slalom maschile (sei gare e sei vincitori diversi). Torna a vincere un anno dopo il successo di Zagabria, terza vittoria della carriera in Coppa del Mondo, compresa quella in parallelo a Stoccolma. Nella seconda manche è bravissimo a gestire il ripido, con anche la fortuna che lo aiuta per quei tre centesimi di vantaggio.

Atle Lie McGrath 7,5: le lacrime di gioia al traguardo sono un momento molto toccante ed esprimano tutta la sua felicità per aver ritrovato il podio (prima volta della carriera in slalom) dopo il grave infortunio al ginocchio che gli ha fatto perdere un intero anno. Un bel riscatto ed ora anche lui si iscrive nel lotto dei candidati per una medaglia alle Olimpiadi.

Tommaso Sala 7: seconda Top-10 consecutiva. Sesto a Kitzbuehel, settimo a Schladming ed una convocazione per le Olimpiadi ampiamente meritata. Una forma smagliante per il lombardo, che ora sogna il grande colpo in quel di Pechino, dove non ha veramente nulla da perdere nel pazzo slalom.

Federica Brignone 6,5: il podio in gigante non arriva ancora. Questa volta sono solo cinque i centesimi che dividono la valdostana dal terzo posto di Tessa Worley. Un quarto posto comunque significativo a Kronplatz per l’azzurra, che si presenterà ai Giochi con tante ambizioni e con la voglia di conquistare il primo podio proprio a Pechino.

Alex Vinatzer 6,5: i centesimi non lo stanno aiutando in questa stagione e finora la sfortuna gli ha voltato le spalle (magari a Pechino andrà meglio). L’obiettivo, però, ai Giochi deve essere quello di trovare continuità tra le due manche, visto che anche oggi ha faticato nella prima, per poi rimontare nella seconda. In attesa di un guizzo, magari olimpico.

Mikaela Shiffrin 5,5: “solamente” un quinto posto per l’americana, apparsa un po’ stanca ed in difficoltà nella seconda manche. E’ il secondo passo falso consecutivo, ma alle Olimpiadi resta tra le favorite per l’oro.

Clement Noel 5: cosa sta succedendo al francese? Dopo le troppe uscite è come se avesse perso smalto e fiducia. Troppo guardingo, troppo restio ad attaccare, sempre in pieno controllo. Una buona prima manche ed una pessima seconda, per un decimo posto finale davvero deludente.

FOTO: LaPresse