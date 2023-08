LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora in DIRETTA: Marta Bassino terza. Shiffrin non scappa via in classifica

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

COME STA LUCA DE ALIPRANDINI? SCONGIURATE FRATTURE

LE PAGELLE DELLE GARE DI OGGI

LARA DELLA MEA SALTA LO SLALOM DI KRANJSKA GORA PER INDISPOSIZIONE

LA CRONACA DEL TERZO POSTO DI MARTA BASSINO

MARTA BASSINO: “SALTERO’ IL PROSSIMO FINE SETTIMANA PER ALLENARMI IN GIGANTE”

LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO: TERZA SOFIA GOGGIA

VIDEO: LA SECONDA MANCHE DI MARTA BASSINO

LA CRONACA DEL GIGANTE DI ADELBODEN

COME STA LUCA DE ALIPRANDINI? NOVITA’ DOPO LA CADUTA

VIDEO CADUTA LUCA DE ALIPRANDINI

VIDEO VITTORIA DI MARCO ODERMATT

LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO MASCHILE

13.44 La nostra DIRETTA LIVE del gigante femminile di Kranjska Gora finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per seguire questa ricchissima giornata di sport invernali.

13.42 La nuova classifica generale della Coppa del Mondo femminile:

1. Mikaela Shiffrin (USA) 866

2. Petra Vlhova (Slovacchia) 731

3. Sofia Goggia (Italia) 657

4. Sara Hector (Svezia) 542

5. Federica Brignone (Italia) 407

6. Michelle Gisin (Svizzera) 385

7. Ramona Siebenhofer (Austria) 353

8. Lara Gut-Behrami (Svizzera) 343

9. Ragnhild Mowinckel (Norvegia) 336

10. Katharina Liensberger (Austria) 333

13.40 Ecco la nuova classifica di specialità del gigante femminile:

1. Sara Hector (Svezia) 362

2. Mikaela Shiffrin (USA) 316

3. Tessa Worley (Francia) 307

4. Petra Vlhova (Slovacchia) 251

5. Marta Bassino (Italia) 160

13.38 Questa la classifica del gigante femminile di Kranjska Gora:

1 Sara Hector 2′ 15.79

2 Tessa Worley +00.96

3 Marta Bassino +01.32

4 Valérie Grenier +01.39

5 Lara Gut-Behrami +01.92

6 Maryna Gasienica Daniel +01.96

7 Mikaela Shiffrin +02.05

8 Tina Robnik +02.06

9 Meta Hrovat +02.13

10 Michelle Gisin +02.29

11 Katharina Truppe +02.32

12 Ana Bucik +02.38

13 Andrea Ellenberger +02.45

14 Ricarda Haaser +02.49

15 Petra Vlhová +02.55

13.36 Sottotono le altre azzurre: 26° posizione per Elena Curtoni ed eliminate nella prima manche tutte le altre, compresa Sofia Goggia.

13.34 Bravissima Marta Bassino: dopo il terzo posto nel secondo gigante di Courchevel, la 25enne di Borgo San Dalmazzo andava a caccia del podio. Podio che l’azzurra ha ritrovato sciando in maniera molto intelligente.

13.32 Una dimostrazione di forza eccezionale quella di Sara Hector che ha sbaragliato la concorrenza in una delle pista più difficili per il gigante. La svedese vola anche davanti alla classifica di specialità.

13.31 96 CENTESIMI DI VANTAGGIO E PRIMO TEMPO DI MANCHE PER SUA MAESTA’ SARA HECTOR!! La svedese è diventata a tutti gli effetti la regina del gigante.

13.30 84 centesimi di margine per Hector!

13.30 PAZZESCA HECTOR!! 62 centesimi su Tessa Worley nel primo tratto!

13.29 E’ davanti Tessa Worley! 36 centesimi di vantaggio su Bassino: 34 podi in carriera per la transalpina.

13.28 Torna a guadagnare la francese che adesso a 26 centesimi su Bassino.

13.28 Perde tanto Tessa Worley da Bassino! Nove centesimi di ritardo!

13.27 RECUPERA DUE CENTESIMI IN FONDO MARTA BASSINO!!! E’ PODIOOOOOOO!!!!! SETTE CENTESIMI DAVANTI A GRENIER!!!

13.26 Nel secondo settore si è addormentata Bassino che deve attaccare: 22 centesimi di vantaggio residui.

13.26 Perde 11 centesimi al primo intermedio la piemontese.

13.25 TOCCA A MARTA BASSINO!! 77 CENTESIMI DI VANTAGGIO SU GRENIER!! FORZA MARTA!!

13.24 Distante Katharina Truppe che è ottava a 93 centesimi: sembra non abbia attaccato troppo l’austriaca.

13.22 In difficoltà anche Meta Hrovat: la slovena è sesta a 74 centesimi da Grenier, sempre alla rincorsa della linea e dell’assetto corretto.

13.20 Perde tanto a causa di un errore all’inizio del muro Gisin: la svizzera è sesta a nove decimi da Grenier. Anche la brutta notizia della caduta del fidanzato De Aliprandini non è stata favorevole per l’elvetica.

13.19 Parte forte Gisin che guadagna sei centesimi nella prima parte: 19 di vantaggio.

13.18 Fa tantissima fatica Ana Bucik dopo l’errore in mezzo alla pista: 99 centesimi di ritardo e sesta posizione per la sciatrice di casa.

13.16 BRAVISSIMA GRENIER! La canadese parte all’attacco e va in progressione: prima posizione con 53 centesimi di vantaggio su Gut-Behrami, mantenendo il vantaggio accumulato nella prima manche.

13.14 Prima piazza sempre per Lara Gut-Behrami davanti alla polacca Gasienica-Daniel per quattro centesimi e su Shiffrin per tredici centesimi. Più indietro Robnik ed una super Ellenberger che ha recuperato 17 posizioni.

13.12 Pasticciata la seconda manche di Frasse Sombet: la francese scivola in decima posizione ad un secondo netto da Gut-Behrami. Otto posizioni recuperate dalla ticinese.

13.11 Una buonissima Tina Robnik arriva quarta a 14 centesimi da Gut-Behrami. La slovena è arrivata leggermente lunga di linea sul muro conclusivo.

13.09 Perde tantissimo nel finale una Wendy Holdener deludente. La svizzera sembra appesantita, ingolfata, non trovare la fluidità dei giorni migliori. Ottava piazza a 86 centesimi da Gut-Behrami.

13.07 Sbaglia Holtmann che si ferma e non riacquista velocità: diciottesima posizione a 3″04 da Lara Gut che ha già recuperato la bellezza di cinque posizioni.

13.05 1″68 di ritardo per Clara Direz che perde tantissimo da Lara Gut e si inserisce in decima posizione.

13.04 Non basta il miglior tempo in fondo per Shiffrin che è terza a 13 centesimi da Gut: la statunitense quindi non guadagnerà tanti punti in ottica generale.

13.03 Shiffrin non troppo diretta in questo avvio: paga mezzo secondo.

13.02 Recupera tre decimi che Vlhova riperde sul muro: un po’ legnosa e poco fluida l’azione della slovacca. Tocca a Shiffrin.

13.01 Quanto perde Petra Vlhova! La slovacca paga quasi sette decimi da Gut-Behrami dopo il primo intermedio.

13.00 Questa la classifica dopo le prime quindici atlete scese:

1 Lara Gut-Behrami 2′ 17.71

2 Maryna Gasienica Daniel +00.04

3 Andrea Ellenberger +00.53

4 Ricarda Haaser +00.57

5 Maria Therese Tviberg +00.82

6 Ramona Siebenhofer +01.16

7 Simone Wild +01.65

8 Britt Richardson +02.10

9 Ekaterina Tkachenko +02.13

9 Katharina Huber +02.13

11 Ragnhild Mowinckel +02.35

12 Elena Curtoni +02.50

13 Vivianne Haerri +02.60

14 Adriana Jelinkova +02.62

15 Paula Moltzan DNF

12.59 Bruttissima seconda manche da parte di Mowinckel: troppi rischi e poca sostanza per la norvegese che paga 2″35 da Gut-Behrami.

12.57 Perde troppo nel finale Gasienica-Daniel! La polacca è andata fortissimo nella parte centrale, ma ha perso in alto e in basso da Gut-Behrami, terminando a 4 centesimi dalla testa.

12.56 La svizzera vola al comando con 53 centesimi di vantaggio: la campionessa elvetica brillante soprattutto nella parte alta.

12.55 Al via Lara Gut!

12.55 In grande difficoltà Elena Curtoni che chiude in nona posizione a quasi due secondi da Ellenberger.

12.54 L’azzurra ha perso già gli otto decimi che aveva di vantaggio.

12.54 SI SDRAIA ELENA CURTONI! Subito errore grave dopo poche porte.

12.53 Terza posizione per Tviberg che ha perso pochissimo nel finale: 29 centesimi di ritardo, la norvegese è stata troppo tranquilla nella parte alta.

12.51 Quarta posizione per Wild che ha perso tantissimo sin dalla parte alta: 1″12 di gap.

12.50 In partenza Simone Wild, riparte la gara!

12.49 Questa la classifica finora:

1 Andrea Ellenberger 2′ 18.24

2 Ricarda Haaser +00.04

3 Ramona Siebenhofer +00.63

4 Britt Richardson +01.57

5 Ekaterina Tkachenko +01.60

5 Katharina Huber +01.60

7 Vivianne Haerri +02.07

8 Adriana Jelinkova +02.09

12.47 La gara è ancora interrotta per rimettere a posto la porta spazzata via dall’americana che scende con la mano sinistra rotta ed ingessata. Un’altra disdetta per questa atleta.

12.45 Sollecitazione evidente al ginocchio per l’americana che cammina comunque sulle sue gambe. Caduta che ricorda quella della tedesca Schlosser nella prima manche che ha avuto conseguenze ben più gravi.

12.43 BRUTTA CADUTA PER PAULA MOLTZAN! Va in rotazione la statunitense che si era rialzata, ma si è ributtata a terra dolorante.

12.41 Quattro centesimi di ritardo per Ricarda Haaser! Buona prova per l’austriaca che nel secondo settore ha fatto segnare il miglior tempo: seconda posizione e secondo tempo di manche. Tocca a Paula Moltzan.

12.40 Sesta posizione guadagnata da Ellenberger: la russa Tkachenko arriva quarta a 1″60 con il quinto tempo di manche. Sempre in grande sofferenza la sua prova.

12.38 L’olandese Jelinkova che si è rotta il crociato in passato su questa pista, decide di non rischiare ed arriva a 2″09, in ultima posizione.

12.37 Siebenhofer riesce a perdere meno di un secondo da Ellenberger: 63 centesimi di ritardo dalla svizzera. L’austriaca ha rischiato di rimanere agganciata ad una porta nel finale.

12.35 1″57 di ritardo e seconda posizione per Richardson: la canadese già bravissima a qualificarsi con il 50.

12.34 Huber non contiene il distacco e arriva a 1″60 da Ellenberger: la svizzera probabilmente recupererà diverse posizioni. Tocca ora a Richardson: 22 centesimi di vantaggio sulla leader provvisoria.

12.33 2″07 di ritardo per Haerri che ha rischiato di uscire nella parte centrale: diverse imprecisioni per l’elvetica che ha dato la sensazione di accontentarsi di qualche punto, partendo con il pettorale 48.

12.31 1:08.68 il tempo della seconda manche di Ellenberger: parte ora la connazionale Haerri con cinque centesimi di vantaggio.

12.30 COMINCIA LA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE FEMMINILE DI KRANJSKA GORA! Al via Ellenberger.

12.27 La prima a partire in questa seconda prova sarà la svizzera Andrea Ellenberger.

12.24 Ricordiamo che è assente Federica Brignone a causa di un problema al tendine rotuleo: peccato perché la valdostana aveva cominciato a sciare bene anche in gigante dalla seconda manche di Lienz.

12.22 Non si è qualificata per la seconda manche Sofia Goggia: la pista ha tenuto bene e la discesa molto pasticciata della bergamasca è stata punita con l’eliminazione.

12.20 Le deluse dalla prima manche sono senza dubbio Shiffrin, Vlhova e, in secondo luogo, Gut-Behrami. La statunitense e la slovacca hanno commesso diverse imperfezioni, non riuscendo ad essere abbastanza aggressive per avvicinarsi alla testa. La svizzera ha pagato l’inattività di quasi un mese a causa della positività al Covid-19.

12.18 Insieme a Bassino ci sarà solo Elena Curtoni: la 30enne di Morbegno si è piazzata diciannovesima, facendo segnare un netto miglioramento rispetto agli ultimi giganti in questa stagione. Spesso per la lombarda questa si è rivelata essere la pista sulla quale si esprime meglio in questa specialità.

12.15 Dopo le prime tre c’è un solco importante: particolarmente brillanti sono state le slovene Hrovat, Bucik e Robnik, rispettivamente quinta, settima e decima, a loro agio sulla pista di casa.

12.12 In seconda piazza Tessa Worley: la francese, straordinaria interprete di questa disciplina, dopo un inizio di stagione non ottimale, sta risalendo di condizione come mostrato con il ritorno alla vittoria in quel di Lienz.

12.09 Comanda una grandissima Sara Hector che sta sciando in una bolla e vivendo il miglior periodo della sua carriera: la svedese ha raccolto tre podi di cui una vittoria negli ultimi tre giganti disputati.

12.06 La classe 1996 azzurra su questa pista lo scorso anno fece il vuoto: quest’anno la neve è diversa, consente meno errori. Nella stagione passata era ghiaccio vivo, una specie di specchio sul quale solo Bassino trovò delle ottime sensazioni.

12.03 Marta Bassino si è messa in un’ottima situazione per puntare al podio: la piemontese è terza a soli 23 centesimi dalla leadership di Sara Hector e con oltre mezzo secondo di margine su Katharina Truppe, quarta.

12.00 Ben ritrovati amici di OA Sport alla DIRETTA LIVE del gigante femminile di Kranjska Gora. Alle 12.30 avrà inizio la seconda manche.

10.52 Grazie per averci seguito, appuntamento alle 12.30 per la seconda manche. A più tardi.

10.50 La classifica dopo la prima manche:

Sara Hector (Svezia) Tessa Worley (Francia) +0.08 Marta Bassino (Italia) +0.23 Katharina Truppe (Austria) +0.76 Meta Hrovat (Slovenia) +0.80 Michelle Gisin (Svizzera) +0.87 Ana Bucik (Slovenia) +0.97 Valerie Grenier (Canada) +1.00 Coralie Frasse Sombet (Francia) +1.24 Tina Robnik (Slovenia) +1.26

14ma Mikaela Shiffrin a 1.48, 15ma Petra Vlhova a 1.51, 19ma Elena Curtoni a 1.55. Non qualificate Sofia Goggia, Roberta Midali, Roberta Melesi e Vivien Insam.

10.49 Ilaria Ghisalberti 38ma a 3″25.

10.48 Fuori Sofia Goggia, 31ma a 2″46.

10.46 Vivien Insam 34ma a 2″84.

10.43 Sofia Goggia è 30ma, mancano 11 atlete.

10.34 Non si qualifica Roberta Melesi, 33ma a 3″43. Sofia Goggia è 29ma, mancano ancora 20 atlete. Più no che sì per la qualificazione.

10.32 Si fa durissima per Sofia Goggia, ora 29ma.

10.30 Fuori Roberta Midali, 33ma a 4″13. Sempre 28ma Sofia Goggia, ma è ancora lunga.

10.24 La classifica dopo le prime 30:

Sara Hector (Svezia) Tessa Worley (Francia) +0.08 Marta Bassino (Italia) +0.23 Katharina Truppe (Austria) +0.76 Meta Hrovat (Slovenia) +0.80 Michelle Gisin (Svizzera) +0.87 Ana Bucik (Slovenia) +0.97 Valerie Grenier (Canada) +1.00 Coralie Frasse Sombet (Francia) +1.24 Tina Robnik (Slovenia) +1.26

14ma Mikaela Shiffrin a 1.48, 15ma Petra Vlhova a 1.51, 19ma Elena Curtoni a 1.55, 28ma Sofia Goggia a 2.46, ormai quasi eliminata.

10.22 25ma a 2″24 l’austriaca Katharina Huber.

10.20 La francese Clara Direz è 13ma a 1″47. Molto bene oggi le transalpine.

10.18 L’elvetica Simone Wild chiude ventesima a 1″87. Purtroppo Sofia Goggia ha sbagliato davvero tanto, la mancata qualificazione non stupirebbe.

10.17 La svizzera Andrea Ellenberger è 23ma a 2″33. Sofia Goggia 24ma a 2″46, sempre più a rischio eliminazione.

10.16 Grave errore nel finale per la slovena Tina Robnik: ciò nonostante è decima a 1″26. Tre slovene in top10 sulla pista di casa!

10.14 Si supera Valerie Grenier: la canadese è brillante ottava a 1″00! Al momento Shiffrin 12ma e Vlhova 13ma, incredibile.

10.13 Anche Paula Moltzan davanti a Sofia Goggia: l’americana è 18ma a 1″89.

10.11 La norvegese Maria Therese Tviberg è 17ma a 1″66. 16ma Elena Curtoni a 1″55, 20ma Sofia Goggia a 2″46.

10.08 Ottima la slovena Ana Bucik, settima a 0.97 sulle nevi di casa. Adesso la pista, seppur con qualche segno, sta tenendo davvero bene.

10.06 L’austriaca Ricarda Haaser è 16ma a 1″97. Sofia Goggia 18ma. Inizia a tremare per la qualificazione? Va detto che a breve il livello si abbasserà con il susseguirsi dei pettorali.

10.05 Una delle migliori manche della carriera per la francese Coralie Frasse Sombet: è settima a 1″24! La transalpina ha sfruttato al meglio il tracciato disegnato dal suo allenatore.

10.04 L’americana Nina O’Brien è 18ma a 3″37.

10.02 In grandissima forma ed ascesa Katharina Truppe. L’austriaca è quarta a 0.76, distante 53 centesimi dal podio virtuale di Marta Bassino.

10.00 La miglior Elena Curtoni dell’anno in gigante. E’ 13ma a 1″55, in crescita tecnicamente.

9.59 Bene la svizzera Wendy Holdener, sesta a 1″32: perdono un’altra posizione Shiffrin e Vhlova. Tocca ad Elena Curtoni.

9.57 Sono scese le prime 15. Al comando la svedese Sara Hector con 0.08 su Worley e 0.23 su Marta Bassino. Seguono Hrovat a 0.80, Gisin a 0.87, Holtmann a 1.36. Solo settima Mikaela Shiffrin a 1.48, ottava Petra Vlhova a 1.51. Non ha convinto Sofia Goggia, 13ma a 2.46 e con una manche costellata di errori.

9.55 La norvegese Ragnhild Mowinckel è nona a 1″52.

9.53 Eccezionale la slovena Meta Hrovat, quarta a 8 decimi! Ricordiamo che Marta Bassino, pur con una prova non scevra di errori, è terza a soli 23 centesimi da Sara Hector.

9.52 Ottima la norvegese Mina Fuerst Holtmann, quinta a 1″36: finisce davanti a Shiffrin e Vlhova. Speravamo potesse riuscirci anche Sofia Goggia, ma niente da fare.

9.50 L’austriaca Katharina Liensberger è undicesima a 2″48, 2 centesimi dietro Sofia Goggia. La bergamasca si qualificherà, ma anche oggi non poterà a casa tanti punti tra le porte larghe. La pista inizia a rovinarsi.

9.48 Male Sofia Goggia, ha commesso errori a catena. Sul muro finale gli sci sembravano non tenere. E’ decima a 2″46. In gigante fa proprio fatica, c’è poco da fare: bisogna concentrarsi su discesa e superG verso le Olimpiadi.

9.47 Robinson ne combina di tutti i colori, si pianta a due porte dalla fine e chiude ultima a 4″56. Ora Sofia Goggia: l’obiettivo è stare sotto i 2 secondi, il sogno sarebbe stare davanti a Shiffrin e Vlhova…

9.46 E infatti Robinson in vantaggio 23 centesimi al primo intermedio, dietro di 15 al secondo.

9.45 Limita i danni Gasienica-Daniel ed è settima a 1″53. Adesso la neozelandese Alice Robinson: da lei ci si può aspettare di tutto, nel bene e nel male.

9.43 Male l’austriaca Ramona Siebenhofer, ultima a 1″99. Tocca alla polacca Maryna Gasienica-Daniel, al rientro dal Covid.

9.41 Hector sta disputando la stagione della vita. La svedese si porta al comando con 0.08 su Worley e 0.23 su Bassino. Quinta Shiffrin a 1″48, sesta Vlhova a 1″51.

9.40 Parte fortissimo la svedese Sara Hector, avanti 11 centesimi al primo rilevamento.

9.40 Ottima Michelle Gisin. L’elvetica recupera 17 centesimi nell’ultimo settore ed è terza a 0.79 da Worley.

9.38 La svizzera Gut-Behrami è quinta a 1″45. Al momento Worley e Bassino hanno disputato una gara a parte rispetto alle altre. E dire che la piemontese non è stata perfetta e non ci ha convinto appieno: di sicuro può fare meglio. Tocca alla svizzera Michelle Gisin.

9.37 Gut-Behrami paga 0.73 al secondo rilevamento.

9.36 Petra Vlhova all’arrivo è quarta a 1″43. La slovacca e Shiffrin sono molto indietro, ottime notizie per Sofia Goggia in ottica classifica generale. Marta Bassino è sempre seconda a soli 15 centesimi da Worley. Ora il rientro in gara di Lara Gut-Behrami dopo la lunga sosta per Covid.

9.35 0.22 di ritardo per Vlhova al primo parziale, 0.66 al secondo. Meglio di Shiffrin.

9.34 Mikaela Shiffrin accusa ben 1″40 all’arrivo da Tessa Worley. Di recente l’americana fatica a trovare il feeling con la Podkoren: nel 2021 giunse due volte sesta. Vediamo ora la slovacca Petra Vlhova.

9.33 Al primo intermedio Shiffrin paga 24 centesimi, al secondo addirittura 86!

9.32 Tessa Worley si conferma in grandissima forma dopo la vittoria di Lienz e si porta in testa con 15 centesimi su Marta Bassino. Tocca all’americana Mikaela Shiffrin.

9.31 1’07″46 il tempo di Marta Bassino. Nella parte alta ha commesso un errore importante, da metà in giù non è sembrata attaccare al 100%. Vedremo, tocca alla francese Tessa Worley. La transalpina è dietro di 0.08 al primo rilevamento.

9.30 Iniziato il gigante femminile di Kranjska Gora con Marta Bassino, pettorale n.1.

9.28 Marta Bassino è pronta al cancelletto di partenza.

9.25 Neve dura, ma non ghiacciata.

9.23 Petra Vlhova invece non ha mai vinto in gigante a Kranjska Gora: miglior risultato il 2° posto del 2020.

9.21 Mikaela Shiffrin vinse sulla Podkoren nel 2018, ma nel 2021 non andò oltre due sesti posti.

9.19 Lo scorso anno Sofia Goggia ottenne un 15° e un 7° posto: oggi metterebbe la firma per quest’ultimo risultato? Nel 2018 invece giunse terza.

9.13 Lo scorso anno si svolsero due giganti a Kranjska Gora e li vinse entrambi Marta Bassino.

9.10 La prima manche è stata tracciata da Pierre Guillot-Patrique, allenatore della Francia. La seconda toccherà invece a José Luis Alejo Hervas, tecnico della Svizzera.

9.07 Rientrano dopo il Covid la svizzera Lara Gut-Behrami e la polacca Maryna Gasienica-Daniel. Positiva ed assente, invece, la slovena Andreja Slokar.

9.05 I pettorali di partenza delle italiane: 1 Marta Bassino, 11 Sofia Goggia, 17 Elena Curtoni, 36 Roberta Midali, 40 Roberta Melesi, 51 Vivien Insam, 54 Ilaria Ghisalberti.

9.03 Ricordiamo che Federica Brignone è assente per una leggera infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro. Per precauzione ha preferito saltare questo fine settimana, tornerà in gara tra sette giorni a Zauchensee.

9.01 I pettorali di partenza della prima manche:

1 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

2 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

3 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

4 705423 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

5 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

6 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

7 506399 HECTOR Sara 1992 SWE Head

8 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

9 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

10 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

12 56388 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

13 426100 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

14 565471 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

15 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

16 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

17 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

18 56315 TRUPPE Katharina 1996 AUT Fischer

19 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

20 197124 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head

21 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

22 565401 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

23 426043 TVIBERG Maria Therese 1994 NOR Head

24 539909 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

25 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

26 565373 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl

27 516283 ELLENBERGER Andrea 1993 SUI Stoeckli

28 516268 WILD Simone 1993 SUI Fischer

29 197651 DIREZ Clara 1995 FRA Dynastar

30 56253 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

31 405138 JELINKOVA Adriana 1995 NED

32 56373 MOERZINGER Elisa 1997 AUT Rossignol

33 415205 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

34 507018 RASK Sara 2000 SWE Rossignol

35 385116 LJUTIC Zrinka 2004 CRO Rossignol

36 298723 MIDALI Roberta 1994 ITA Rossignol

37 56199 KAPPAURER Elisabeth 1994 AUT Head

38 485802 TKACHENKO Ekaterina 1995 RUS Atomic

39 56333 MAIR Chiara 1996 AUT Voelkl

40 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

41 435432 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic

42 565491 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

43 107532 TOMMY Mikaela 1995 CAN Dynastar

44 516407 KASPER Vanessa 1996 SUI Head

45 6536833 ROUNTREE-WILLIAMS Nicola 2002 USA Voelkl

46 56344 SPORER Marie-Therese 1996 AUT Atomic

47 507168 AICHER Emma 2003 GER Head

48 516574 HAERRI Vivianne 1999 SUI Stoeckli

49 307704 ARAI Mio 1997 JPN Head

50 108461 RICHARDSON Britt 2003 CAN

51 299632 INSAM Vivien 1997 ITA Rossignol

52 185475 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

53 108075 BENNETT Sarah 2001 CAN

54 6295352 GHISALBERTI Ilaria 2000 ITA Head

55 206885 SCHLOSSER Paulina 2001 GER Voelkl

56 496055 PAU Nuria 1994 ESP Fischer

57 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

58 285021 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

59 565496 MUROVEC Nika 2002 SLO

60 565502 KNIFIC Lina 2002 SLO

9.00 La prima manche inizierà alle 9.30, la seconda alle 12.30.

8.58 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del gigante femminile di Kranjska Gora.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND DI COPPA DEL MONDO

Buongiorno e benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale del gigante femminile di Kranjska Gora. La pista denominata Podkoren sostituisce l’impraticabile collina di Maribor per l’appuntamento sloveno di Coppa del Mondo.

Tra le fila azzurre manca Federica Brignone, fermata suo malgrado da un’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro. Vedremo invece al cancelletto di partenza Sofia Goggia, terza su queste nevi nel 2018 e Marta Bassino, reduce da un doppio trionfo nel 2021. Completano il gruppo tricolore Elena Curtoni, Roberta Melesi, Roberta Midali e Ilaria Ghisalberti.

La lotta per la vittoria si preannuncia appassionante poiché tutte le maggiori interpreti della disciplina, Sara Hector a parte, hanno ottenuto almeno un podio nella località. La classifica dedicata alle porte strette annovera quattro atlete racchiuse in 53 punti (stiamo parlando di Mikaela Shiffrin, la stessa Hector, Petra Vlhova e Tessa Worley) ma non è escluso che altre specialiste quali Bassino e Michelle Gisin possano inserirsi nella contesa al globo di cristallo.

La prima manche del gigante di Kranjska Gora è fissata per le 9.30 mentre la seconda discesa prenderà il via alle 12.30. Potete seguire gli aggiornamenti in tempo reale attraverso la DIRETTA LIVE curata da OA Sport, rimanete con noi per non perdervi nemmeno una discesa!

Foto: Lapresse