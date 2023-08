LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2022 in DIRETTA: Ghilardi/Ambrosini quinti, Conti/Macii settimi in rimonta. Tripletta russa sul podio!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE



21.03: Questa la classifica finale delle Coppie di Artistico agli Europei di Tallinn:

1 Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV RUS 239.82

2 Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV RUS 236.43

3 Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII RUS 227.23

4 Karina SAFINA / Luka BERULAVA GEO 184.05

5 Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 178.90

6 Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR HUN 171.03

7 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 168.90

8 Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT GER 168.75

9 Laura BARQUERO / Marco ZANDRON ESP 168.40

10 Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV BLR 161.76

11 Maria PAVLOVA / Balazs NAGY HUN 161.32

12 Jelizaveta ZUKOVA / Martin BIDAR CZE 159.73

13 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 156.91

14 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 156.55

15 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI UKR 147.61

16 Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU CRO 143.24

20.59: Molto bene anche l’Italia, oltre le aspettative. Quinto posto per Ghilardini/Ambrosini, che hanno tutto sommato pochi rimpianti avendo fatto segnare il miglior libero, settima piazza per Conti/Macii, al debutto ad un Europeo e subito nella top ten. L’Italia il prossimo anno avrà tre posti all’Europeo

20.58: Oro, argento e bronzo per la Russia. L’oro va a Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov, secondo gradino del podio per Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov, terzo posto per Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii

20.57: Si conferma il risultato dello short program. E’ oro per Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov che totalizzano 239.82, libero da 157.46 (81.45+76.01). Punteggio più alto mai realizzato!

20.53: Prestazione di alto spessore per i russi che partono anche da un buon vantaggio nel corto. Non dovrebbero esserci problemi per l’oro

20.48: Si chiude la gara con i primi classificati del corto, i russi Anastasia Mishina / Aleksandr Galliamov. Mishina, di San Pietroburgo, 20 anni, Galliamov, 22 anni, di Berezniki. Si allenano a San Pietroburgo sotto la guida di Tamara Moskvina, Artur Minchuk, Nikolai Moroshkin. Sono all’esordio agli europei ma sono i Campioni Mondiali in carica. Si esibiscono su un mix: The Snowstorm di Georgi Sviridov, The Snowstorm (The Vocal Octet) di Georgi Sviridov interpretato da Valeria Staroverova e Time, Forward! di Georgi Sviridov

20.47: Punteggio per Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov di 236.43, libero da 154.85 (78.74+76.11) che significa primo posto con margine. Ottima la prova della coppia russa

20.40: Si prosegue con i secondi classificati del corto, gli esperti russi Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov. Nata a Kazan lei, 27 anni, nato a Potsdam in Germania lui, 29 anni fa. Si allenano a Mosca sotto la guida di Eteri Tutberidze e Maxim Trankov. Non scendono dal podio europeo dal 2015. Nelle ultime quattro edizioni sono stati due volte primi e due volte secondi. Quarto posto lo scorso anno al Mondiale per i due. Si esibiscono su Lighthouse di Patrick Watson

20.38: Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii vanno nettamente al comando, si tolgono di dosso la tensione per gli errori del corto e per i problemi del passato recente, Punteggio di 227.93, con un libero da150.97 (77.00+73.97)

20.35: Nessun errore di sorta e potrebbe arrivare la risalita sui gradini del podio. Solo nel combinato in parallelo una piccola sbavatura sull’atterraggio di Kozlovskii

20.33: Perfetto il primo lanciato e anche il secondo molto bene

20.32: Bene il triplo in parallelo e la combinazione in parallelo

20.31: Ora solo Russia. Si parte con i terzi classificati del corto, Aleksandra Boikova / Dmitrii Kozlovskii. Boikova è di San Pietroburgo, ha 19 anni, anche Kozlovskii, 21 anni, è di San Pietroburgo, dove i due si allenano sotto la guida di Artur Minchuk, Tamara Moskvina. Sono i campioni europei in carica (titolo conquistato nel 2020), terzi lo scorso anno al Mondiale di Stoccolma. Si esibiscono su Malaguena di Ernesto Lecuona

20.30: Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini male che vada saranno quinti. Si inseriscono in seconda posizione con il punteggio di 178.90, libero da 116.14 (56.50+59.74). E’ il miglior libero della carriera nonostante gli errori. Ci saranno due coppie azzurre nelle prime sette!

20.27: Dovrebbero aver salvato la top 5 con sollevamenti e trottole. potrebbe essere comunque il miglior libero della carriera

20.26: Si salva Rebecca sul primo lanciato, bene il secondo lanciato

20.24: Non perfetta anche la combinazione in parallelo

20.23: Bene il twist, errore sul salto in parallelo che costerà molti punti

20.22: Seconda e ultima coppia italiana in gara in apertura dell’ultimo gruppo. Sono i quarti del programma corto, Rebecca Ghilardi / Filippo Ambrosini ad aprire il sesto e ultimo gruppo. E’ l’ultimo binomio non russo. Ghilardi 22 anni di Seriate, Ambrosini, 28 anni di Asiago. Si allenano a Bergamo sotto la guida di Franca Bianconi e Rosanna Murante. Sono alla quarta parteciazione europea e hanno come miglior risultato l’ottavo posto dell’edizione 2020. Si esibiscono su un mix: Grande Amore de Il Volo, Letters di Abel Korzeniowski e Grande Amore di Il Volo.

20.15: Ci saranno Ghilardi/Ambrosini dopo il warm up dell’ultimo gruppo

20.13: Errori sulla combinazione, sul primo salto lanciato per la coppia tedesca Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert che nel libero totalizzano 106.54 (49.18+58.36) e con 168.75, sono quarti alle spalle di Conti/Macii che, male che vada, saranno settimi al debutto ad un Europeo

20.11: prova negativa per la coppia tedesca che commette tanti errori e perderà tante posizioni

20.09: Si conclude il terzo gruppo con la coppia tedesca Minerva Fabienne Hase / Nolan Seegert, quinta dopo il programma corto. Hase ha 21 anni, è di Berlino, come Seegert che ha 29 anni. Sono allenati fra Bwerlino, Sochi e Oberstdorf da Dmitri Savin e Fedor Klimov. Vantano come miglior risultato un quinto posto agli Europei 2020 e sono alla quinta partecipazione continentale. Si esibiscono su People Help The People di Birdy

20.07: Punteggio alto per la coppia georgiana Karina Safina / Luka Berulava che con un punteggio nel libero di 122.12 (62.30+59.82) arriva a 184.05 e va in testa alla classifica: non sarà facile da superare per le prossime coppie

20.03: Prova di spessore della coppia georgiana che piazza la candidatura per il quarto posto, nonostante gli errori sui salti in parallelo

20.00: E’ il momento dei sesti classificati nel corto, la coppia georgiana Karina Safina / Luka Berulava. Safina è nata a Cheliabinsk in Russia 17 anni fa, Berulava è di Mosca, ha 19 anni. Si allenano in Russia a Perm sotto la guida di Pavel Sliusarenko. Sono al debutto europeo. Si esibiscono su In This Shirt di The Irrepressibles

19.57: Gli ungheresi Ioulia Chtchetinina / Mark Magyar ha totalizzato un punteggio di 171.03, libero da 110.07 (55.88+55.19), che permette loro di mantenere la prima posizione

19.55: Caduta sul salto in parallelo per Chtchetinina

19.51: Si prosegue con il binomio che ha chiuso al settimo posto il programma corto, gli ungheresi Ioulia Chtchetinina / Mark Magyar. Chtchetinina, 26 anni, è di Nizhnyi Novgorod, mentre Magyar è di Budapest ed ha 31 anni. Si allenano fra Budapest e Mosca con la guida tecnica di Dmitri Savin. Sono stati decimi agli ultimi Europei e 14mi lo scorso anno ai Mondiali. Si esibiscono su Dust In The Wind by Kerry Livgren, perf. by Kansas

19.50: Gli spagnoli Laura Barquero / Marco Zandron totalizzano un punteggio di 168.40, libero da 107.75 (52.85+55.90)

19.47: Bene il secondo lanciato e la parte finale dell’esercizio con buoni sollevamenti

19.45: Male sul salto in parallelo,, Caduta sul primo lanciato per gli spagnoli

19.43: Si riparte con la coppia ottava classificata dopo il corto, gli spagnoli a forti tinte azzurre Laura Barquero / Marco Zandron. Barquero è nata a Madrid 20 anni fa, Zandron, italiano, è di Bolzano ed ha 23 anni. Si allenano a Bergamo sotto la guida di Barbara Luoni e Luca Dematte. Si esibiscono su un mix: Awakening si Andy Quin, Imagine di John Lennon interpretata da Boyce Avenue e Imagine di John Lennon interpretata da David Arnold and The Royal Philharmonic Pop Orchestra

19.24: Questa la classifica dopo le prime otto coppie. Bello vedere un binomio azzurro in testa:

1 Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 168.90

2 Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV BLR 161.76

3 Maria PAVLOVA / Balazs NAGY HUN 161.32

4 Jelizaveta ZUKOVA / Martin BIDAR CZE 159.73

5 Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 156.91

6 Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 156.55

7 Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI UKR 147.61

8 Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU CRO 143.24

19.20: I bielorussi Bogdana Lukashevich / Alexander Stepanov con un punteggio di 161.76, nel libero 102.96 (52.01+51.95) si inseriscono in seconda posizione con 34 centesimi sugli ungheresi

19.18: Qualche errore di troppo nella prima parte di gara che difficilmente permetterà ai bielorussi di superare gli azzurri

19.16: Atterraggio su due piedi nel primo lanciato, apprezzabili i sollevamenti, bene il secondo lanciato

19.15: problemi sulla combinazione in parallelo e anche sul secondo salto in parallelo

19.14: Si chiude anche il secondo gruppo con i bielorussi Bogdana Lukashevich / Alexander Stepanov, noni dopo il corto. Lukashevich è nata 25 anni fa a Naberezhnyi Chelny in Russia, Stepanov è moscovita, 30 anni. Sono di stanza a Minsk dove sono allenati da Mikalai Kamenchuk e Oleg Vassiliev. Sono stati 18mi lo scorso anno ai Mondiali. Si esibiscono su un medley dalla colonna sonora dei Pirati dei Caraibi. Jack Sparrow di Hans Zimmer, Dinner Is Served di Hans Zimmer e Jack Sparrow di Hans Zimmer

19.11: Vanno in testa Sara Conti e Niccolò Macii! Bravissimi! Punteggio di 168.90, con un libero di 112.62 (58.40+54.22) che è nettamente il loro migliore in assoluto

19.10: Percorso netto per la coppia italiana! Nessun errore evidente, hanno fatto il massimo!

19.07: Bene il salto in parallelo e anche il secondo lanciato

19.06: bene la combinazione di salti in parallelo, il doppio twist e il primo lanciato

19.05: E’ il momento della prima coppia italiana, decima dopo il programma corto e decisa a difendere la top ten. Sara Conti e Niccolò Macii, entrati in scena dopo il forfait di Della Monica/Guarise. 21 anni per Conti, 26 per il milanese Macii. Allenati a Milano da Barbara Luoni. Hanno partecipato con altri due compagni agli Europei del 2016 con un 11mo e 12mo posto. Si esibiscono su Billie Jean su David Cook

19.04: Gli ungheresi Maria Pavlova / Balazs Nagy totalizzano un punteggio di 161.32, nel libero 105.08 (54.47+50.51) che permette loro di andare al comando e, male che vada, di mantenere l’undicesima posizione

19.02: Buona prove, bene i sollevamenti, discreti i salti in parallelo, qualche sbavatura negli atterraggi dei lanciati

18.57: Tocca ora alla coppia 11ma classificata dopo il corto: gli ungheresi Maria Pavlova / Balazs Nagy. Pavlova è di Mosca, 17 anni per lei, Nagy è di Budapest, 23 anni. Si allenano fra Sochi e Budapest agli ordini di Dmitri Savin e Fedor Klimov. Sono all’esoprdio agli Europei. Si esibiscono sulla coilonna sonora di La maschera di ferro di James Horner

18.56: Prova al di sotto delle aspettative per la coppia francese Camille Kovalev / Pavel Kovalev totalizzano un punteggio di 156.55, libero da 100.51 (49.53+50.98). Sono terzi al momento e sarà difficile confermare la 12ma piazza

18.54: Non una prova di altissimo livello dei francesi che commette diversi errori

18.50: In avvio di secondo gruppo ci sono i coniugi francesi Camille Kovalev / Pavel Kovalev, 12mi dopo il programma corto. Lei nata a Tolosa, 27 anni, lui nato a San Pietroburgo, 29 anni. La sede di allenamento è Courbevoie, l’allenatore è Laurent Depouilly. Si esibiscono su The Curse di Agnes Obel

18.42: I tedeschi Annika Hocke / Robert Kunkel non riescono a mantenere la posizione. Con un punteggio di 156.91, libero da 101.74 (50.49+51.25) si inseriscono al secondo posto e vengono scavalcati dalla coppia ceca

18.39: Buona la prova della coppia tedesca, con qualche sbavatura ma senza errori gravi

18.34: Si chiude il primo gruppo con la coppia 13ma classificata del corto: i tedeschi Annika Hocke / Robert Kunkel. Entrambi di Berlino come i protagonisti precedenti: lei 21 anni, lui 22. Si allenano a Berlino con la guida di Rico Rex, Knut Schubert, Dmitri Savin, Alexander König. Luca Lanotte e Anna Cappellini sono i coreografi. Sono stati settimi agli Europei e 13mi ai Mondiali dello scorso anno. Si esibiscono su The Other Side di Ruelle

18.33: Dopo un lungo conciliabolo dei giudici, gli ucraini Sofiia Holichenko / Artem Darenskyi totalizzano un punteggio globale di 147.81, nel libero 92.46 (46.85+45.81). Sono secondi

18.29: Prova accettabile della coppia ucraina che non brilla nei sollevamenti e nella combinazione. bene i salti lanciati, discrete le trottole

18.27: Bene i due lanciati, qualche piccola sbavatura negli altri elementi

18.24: Terza coppia in gara è l’ucraina Sofiia Holichenko / Artem Darenskyi, 14ma dopo il corto. Lei è di Kiev, 17 anni, lui 20 anni, di Dnipro, che è anche il luogo di allenamento della coppia, l’allenatrice è Liliia Batutina. Sono al debutto agli Europei. Si esibiscono sulla colonna sonora di Men in Black 3 di Danny Elfman.

18.23: Va al comando la coppia ceca Jelizaveta Zukova / Martin Bidar, con il punteggio di 159.73 con un libero da 105.33 (54.80+51.43)

18.21: Caduta sul triplo Flip lanciato. Per il resto prova discreta della coppia ceca, con qualche problema sul combinato e sul triplo Rittberger

18.18: Bene i primi tre elementi di salto

18.17: E’ il momento della coppia ceca Jelizaveta Zukova / Martin Bidar, 15ma dopo il corto. Zukova è russa di Ekaterinburg, ha 18 anni, mentre Bidar è di Ceske Budejovice, ha 22 anni. Si allenano fra Praga e Mosca sotto la guida di Nina Mozer, Petr Bidar, Vladislav Zhovnirski. Bidar vanta un bronzo agli Europei del 2017 ma con un’altra compagna. I due assieme sono stati 15mi ai Mondiali lo scorso anno. Si esibiscono su So Far di Olafur Arnalds ft. Arnor Dan

18.15: La coppia croata Lana Petranovic / Antonio Souza Kordeiru totalizza un punteggio complessivo di 143.24. Libero da 90.46 (47.48+44.98)

18.12: prova da dimenticare per i croati. Tanti errori, due cadute e l’esibizione chiusa in ritardo

18.06: Inizia la gara con i 16mi del programma corto, la coppia croata Lana Petranovic / Antonio Souza Kordeiru. Petranovic, 21 anni, è di Zagabria, Souza Kordeiru, 28 anni. La sede di allenamento è Sochi, i tecnici Dmitri Savin e Fedor Klimov. Si esibiscono su Butterflies and Hurricanes dei Muse

18.03: I nostri portacolori conservano un piccolo margine sui tedeschi Minerva Fabienne Hase e Nolan Seegert (62.21), ma sono vicinissimi anche i georgiani Karina Safina e Luka Berulava (61.93), gli ungheresi Ioulia Chtchetinina e Mark Magyar (60.96), gli spagnoli Laura Barquero e Marco Zandron (60.65).

18.00: Splendida occasione per le due coppie azzurre che bene si sono comportate nello short program: Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, in lizza per la top 5 e per Sara Conti-Niccolò Macii, motivati a rimanere in top 10.

17.56: I principali contendenti dei Campioni Mondiali saranno i compagni di allenamenti Boikova-Kozlovskii, imperfetti nel corto, ma trionfatori della rassegna continentale di Graz 2020. Restano invece un punto interrogativo Tarasova-Morozov, attualmente secondi, in grado di realizzare alcune difficoltà con una qualità disarmante, salvo però perdersi davvero troppo frequentemente con dei programmi liberi viziati da sbavature nei salti, sia in parallelo che lanciati, perdendo così punti preziosi.

17.53: Mishina-Galliamov punteranno tutto sulle loro migliori caratteristiche, ovvero la solidità, la continuità realizzativa e la superiorità tecnica: al momento infatti gli atleti sono gli unici del lotto a realizzare nel programma libero la proficua combinazione con due tripli in parallelo, triplo salchow/euler/triplo salchow, elemento dal base value di 9.10 con cui hanno sbaragliato la concorrenza nei mesi precedenti.

17.50: Questa la classifica del programma corto delle Coppie di Artistico:

1 Q Anastasia MISHINA / Aleksandr GALLIAMOV RUS 82.36 44.30 38.06

2 Q Evgenia TARASOVA / Vladimir MOROZOV RUS 81.58 44.01 37.57

3 Q Aleksandra BOIKOVA / Dmitrii KOZLOVSKII RUS 76.26 39.05 37.21

4 Q Rebecca GHILARDI / Filippo AMBROSINI ITA 62.76 33.62 30.14

5 Q Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT GER 62.21 32.64 30.57

6 Q Karina SAFINA / Luka BERULAVA GEO 61.93 34.43 28.50

7 Q Ioulia CHTCHETININA / Mark MAGYAR HUN 60.96 34.42 27.54

8 Q Laura BARQUERO / Marco ZANDRON ESP 60.65 34.06 27.59

9 Q Bogdana LUKASHEVICH / Alexander STEPANOV BLR 58.80 33.22 25.58

10 Q Sara CONTI / Niccolo MACII ITA 56.28 29.95 26.33

11 Q Maria PAVLOVA / Balazs NAGY HUN 56.24 31.35 24.89

12 Q Camille KOVALEV / Pavel KOVALEV FRA 56.04 30.33 25.71

13 Q Annika HOCKE / Robert KUNKEL GER 55.17 29.12 27.05

14 Q Sofiia HOLICHENKO / Artem DARENSKYI UKR 55.15 30.35 24.80

15 Q Jelizaveta ZUKOVA / Martin BIDAR CZE 54.40 29.36 26.04

16 Q Lana PETRANOVIC / Antonio SOUZA KORDEIRU CRO 52.78 29.75 24.03

17.46: Per il podio si daranno battaglia, in un derby tra San Pietroburgo e Mosca, Anastasia Mishina-Aleksandr Galliamov e Alexandra Boikova-Dmtrii Kozlovskii, con Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov pronti a cercare di approfittare di eventuali passaggi a vuoto

17.43: Dopo le emozioni del pomeriggio con il programma corto femminile, questa sera si assegnano le prime medaglie dell’Europeo con il programma libero delle coppie di artistico

17.40: Buon pomeriggio e bentornati alla diretta live della seconda giornata dei Campionati Europei 2022 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Tallinn (Estonia), al Tondiraba Ice Hall

16.00. per il momento è tutto, appuntamento alle 18 per il programma libero delle Coppie di artistico che assegna le prime medaglie dell’Europeo. A più tardi e buon pomeriggio

15.59: Per l’Italia oltre ogni aspettativa il 14mo posto di Marina Piredda, mentre è riumasta al di sotto delle attese Lara Naki Gutmann che è 23ma

15.58: Kamila Valieva è nettamente avanti, ad inseguirla la belga Hendrickx e le sue due compagne di squadra, Trusova e Shcherbakova che potrebbero riprendersi il podio con il programma lungo. A seguire altre quattro russe di nascita ma naturalizzate, Kurako0va (Polonia), Gubanova (Georgia), Ryabova (Azerbaijan) e Safonova (Bielorussia).

15.57: Questa la classifica finale del programma corto femminile:

1 Q Kamila VALIEVA RUS 90.45 51.73 38.72 9.61 9.54 9.75 9.71 9.79 0.00 #35

2 Q Loena HENDRICKX BEL 76.25 41.65 34.60 8.64 8.36 8.79 8.71 8.75 0.00 #36

3 Q Alexandra TRUSOVA RUS 75.13 41.44 34.69 8.71 8.46 8.61 8.75 8.82 1.00 #31

4 Q Anna SHCHERBAKOVA RUS 69.05 33.79 36.26 9.07 8.93 8.96 9.25 9.11 1.00 #32

5 Q Ekaterina KURAKOVA POL 67.47 35.78 31.69 7.89 7.61 8.07 8.00 8.04 0.00 #33

6 Q Anastasiia GUBANOVA GEO 67.02 37.85 29.17 7.25 7.11 7.43 7.29 7.39 0.00 #10

7 Q Ekaterina RYABOVA AZE 65.47 35.76 29.71 7.54 7.25 7.50 7.43 7.43 0.00 #34

8 Q Viktoriia SAFONOVA BLR 63.07 34.06 29.01 7.32 7.11 7.32 7.29 7.21 0.00 #26

9 Q Alexia PAGANINI SUI 62.32 32.79 29.53 7.39 7.21 7.50 7.39 7.43 0.00 #27

10 Q Lea SERNA FRA 62.16 33.97 28.19 6.93 6.82 7.18 7.14 7.18 0.00 #21

11 Q Nicole SCHOTT GER 61.86 32.32 29.54 7.36 7.25 7.39 7.50 7.43 0.00 #25

12 Q Olga MIKUTINA AUT 60.16 31.07 29.09 7.29 7.07 7.25 7.43 7.32 0.00 #22

13 Q Eliska BREZINOVA CZE 59.62 32.58 27.04 6.82 6.54 6.82 6.86 6.75 0.00 #24

14 Q Marina PIREDDA ITA 59.53 33.48 26.05 6.36 6.39 6.54 6.64 6.64 0.00 #18

15 Q Eva-Lotta KIIBUS EST 59.16 28.87 30.29 7.43 7.32 7.61 7.71 7.79 0.00 #28

16 Q Jenni SAARINEN FIN 58.93 30.88 28.05 6.93 6.89 7.00 7.04 7.21 0.00 #7

17 Q Niina PETROKINA EST 58.30 29.47 28.83 7.29 7.07 7.18 7.25 7.25 0.00 #29

18 Q Josefin TALJEGARD SWE 58.24 29.81 28.43 6.82 6.86 7.25 7.21 7.39 0.00 #23

19 Q Natasha McKAY GBR 57.07 30.59 26.48 6.57 6.39 6.68 6.71 6.75 0.00 #8

20 Q Alexandra FEIGIN BUL 56.78 30.42 26.36 6.64 6.39 6.61 6.68 6.64 0.00 #30

21 Q Yasmine Kimiko YAMADA SUI 56.54 31.59 24.95 6.36 5.96 6.32 6.25 6.29 0.00 #13

22 Q Regina SCHERMANN HUN 54.43 30.33 24.10 6.07 5.86 6.04 6.11 6.04 0.00 #11

23 Q Lara Naki GUTMANN ITA 52.94 26.20 26.74 6.68 6.54 6.68 6.82 6.71 0.00 #20

24 Q Aleksandra GOLOVKINA LTU 52.63 27.97 24.66 6.11 6.00 6.21 6.29 6.21 0.00 #5

25 Anete LACE LAT 49.75 26.59 24.16 6.07 5.93 5.93 6.14 6.14 1.00 #16

26 Oona OUNASVUORI FIN 49.13 24.09 25.04 6.29 6.07 6.32 6.32 6.29 0.00 #17

27 Lindsay van ZUNDERT NED 48.92 25.50 24.42 6.11 5.89 6.14 6.21 6.18 1.00 #14

28 Dasa GRM SLO 47.85 21.85 26.00 6.57 6.39 6.29 6.61 6.64 0.00 #19

29 Antonina DUBININA SRB 47.77 24.74 23.03 5.68 5.54 5.89 5.82 5.86 0.00 #9

30 Taylor MORRIS ISR 46.60 23.80 22.80 5.79 5.57 5.68 5.71 5.75 0.00 #6

31 Linnea KILSAND NOR 45.51 24.16 22.35 5.71 5.36 5.50 5.75 5.61 1.00 #15

32 Marilena KITROMILIS CYP 44.03 22.49 22.54 5.75 5.46 5.50 5.82 5.64 1.00 #12

33 Alexandra Michaela FILCOVA SVK 43.56 23.82 20.74 5.29 4.96 5.14 5.32 5.21 1.00 #4

34 Aldis Kara BERGSDOTTIR ISL 42.23 23.52 19.71 5.04 4.68 4.96 5.04 4.93 1.00 #1

35 Sinem PEKDER TUR 42.16 21.16 21.00 5.36 5.14 5.25 5.29 5.21 0.00 #3

36 Maia SORENSEN DEN 40.93 19.89 21.04 5.21 5.07 5.29 5.36 5.36 0.00 #2

15.55: Prova senza sbavature per la belga Loena Hendrickx che ottiene un punteggio di 76.25 (41.65+34.60) che significa secondo posto, spezzando l’egemonia russa e non solo delle atlete che gareggiano per la Russia, visto che sette delle prime otto classificate del corto sono nate in Russia

15.50: Si chiude il programma corto con la belga Loena Hendrickx, nata 22 anni fa Turnhout e vive ad Arendonk. Si allena tra Tilburg ed Eindhoven sotto la guida del padre Jorik Hendrickx. E’ stata la grande sorpresa dei Mondiali dello scorso anno dove è stata quinta. Quinto è anche il miglior piazzamento agli Europei nel 2018. Si esibisce su Caruso di Lucio Dalla, interpretata da Lara Fabian

15.49: Punteggio stellare, 90.45 (51.73+38.72) per la russa Kamila Valieva che mette già la mano sull’oro e non solo quello europeo. Chi può batterla alle Olimpiadi?

15.46: Spettacolare Valieva! Non si può aggiungere altro! Perfetta in tutti gli elementi, elegante, precisa, in una parola: meravigliosa

15.43: Penultima atleta in gara: è la favorita numero uno per la vittoria. la russa dei record Kamila Valieva, 15 anni di Kazan, imbattuta a tutti i livelli. Si allena tra Mosca e Novogorsk sotto la guida di Eteri Tutberidze, Sergei Dudakov, Daniil Gleikhengauz, Georgi Pokhiliuk. E’ stata campionessa del mondo juniores, è al debutto agli Europei. Si esibisce su In Memoriam di Kirill Richter

15.41: Buona prova della azera Ekaterina Ryabova che non commette errori gravi. Punteggio di 65.47 (35.76+29.71) che significa quinto posto provvisorio

15.37: Si prosegue con la azera Ekaterina Ryabova, anche lei di Mosca dove abita e si allena sotto la guida di Alexei Ryabov ed Ekaterina Bandurina. Ha 18 anni, è stata sesta agli Europei 2020, 12ma ai Mondiali dello scorso anno. Si esibisce su Mambo Italiano interpretata da Bette Middler

15.35: La polacca Ekaterina Kurakova con una prova di altissimo spessore si inserisce in terza posizione con il punteggio di 67.47 (35.78+31.69), primato personale ma non riesce ad agganciare Shcherbakova di poco

15.33: Grande prestazione della polacca Kurakova che non commette errori. Potrebbe intaccare la tripletta russa

15.30: E’ il momento della polacca Ekaterina Kurakova, 19 anni, nata a Mosca e di stanza a Torun. Allieva di Brian Orser, è allenata da Lorenzo Magri e Angelina Turenkom tra Torun ed Egna. E’ stata decima all’Europeo 2020. Si esibisce su Sentimental Waltz di Petr I. Tchaikovski

15.29: La russa Anna Shcherbakova totalizza un punteggio di 69.05 (33.79+36.26). Bene le componenti del programma, male la parte tecnica, è seconda a 6 punti da Trusova. Sono tanti!

15.27: Partita bene la russa, caduta sul triplo Lutz della combinazione e tanti punti lasciati per strada. bene le trottole ma non basta. Conferma tutti i problemi avuti ai campionati russi

15.26: Caduta anche per Shcherbakova

15.24: Si prosegue con un’altra delle grandissime russe in gara: Anna Shcherbakova, 17 anni, di Mosca. E’ allenata da Eteri Tutberidze, Sergei Dudakov, Daniil Gleikhengauz tra Mosca e Novogorsk. E’ campionessa mondiale in carica, argento agli Europei 2020. Si esibisce su un mix: Dangerous Affairs e Total View di Inon Zur

15.24: La russa Alexandra Trusova totalizza un punteggio di 75.13 (41.44+34.89) e primo posto più che scontato, al di là dell’errore

15.21: Errore in apertura per la russa Trusova che comunque porta a termine un buon programma corto, limitando gli errori dopo il triplo Axel

15.19: Cade subito Trusova,

15.17: Ci siamo! Ultimo gruppo aperto da una delle grandi favorite per la vittoria, la russa Alexandra Trusova, 17 anni, di Riazan. Si allena a Mosca e Kislovodsk con la guida di Eteri Tutberidze, Sergei Dudakov, Daniil Gleikhengauz, Georgi Pokhiliuk. E’ stata bronzo agli Europei 2020 e ai Mondiali 2021. Si esibisce su un medley tratto dalla colonna sonora di Frida: Benediction And Dream di Elliot Goldenthal, interpretato da Lila Downs, Solo tu di Elliot Goldenthal e Alcoba Azul di Elliot Goldenthal

15.10: Ora il warm up dell’ultimo gruppo. Arrivano le russe!

15.09: Qualche difficoltà sulla combinazione di salti. Punteggio per la bulgara Alexandra Feigin di 56.78 (30.42+26.36) che significa 14mo posto quando mancano sei atlete alla fine

15.04: Si chiude il penultimo gruppo con la bulgara Alexandra Feigin. Nata a Gerusalemme e di stanza a Sofia dove si allena in alternanza con Kranevo e St. Moritz sotto la guida di Andrey Lutai e Ina Lutai. Ha un 11mo posto come miglior piazzamento agli Europei dove è stata 17ma nel 2020 e anche nei Mondiali dello scorso anno. Si esibisce su The Terry Theme (da “Limelight”) di Charlie Chaplin

15.03: Prova non priva di errori per l’estone Nina Petrokina che paga anche l’emozione di gareggiare sul ghiaccio di casa e di giocarsi il posto per Pechino. Punteggio di 58.30 (29.47+28.83). Anche lei è dietro a Piredda, undicesima. L’azzurra chiuderà fra le prime 15

14.58: Ancora Estonia con Nina Petrokina, altra nativa di Tallinn dove abita e si allena. 17 anni, giovanissima, è allenata da Svetlana Varnavskaja. E’ all’esordio all’Europeo. Si esibisce su Je N’Attendais Que Vous di Masha Mnjoyan

14.55: Perde un elemento la estone con il Lutz solo doppio nel finale. l’estone Eva-Lotta Kiibus con 59.16 (28.87+30.29) va al nono posto, subito alle spalle di Piredda che male che vada sarà 16ma

14.52: Ora in gara la beniamina di casa, l’estone Eva-Lotta Kiibus, 19 anni fra quattro giorni. E’ di Tallinn e qui si allena, oltre che a Pralognan la Vanoise, in Francia sotto la guida di Anna Levandi. E’ stata settima agli ultimi europei e 14ma ai Mondiali di Stoccolma lo scoro anno. Si esibisce su Baiana di Barbatuques

14.51: Problemi con le rotazioni della combinazione di salti. La svizzera Alexia Paganini, nonostante il cambio tecnico, non riesce a decollare: punteggio di 62.32 (32.79+29.53), è terza

14.45: Sul ghiaccio c’è la svizzera Alexia Paganini, 20 anni, nata a Greenwich negli Stati Uniti e trasferita in Svizzera a Zurigo. E’ allenata a Zurigo da Ghorghe Chiper. Quarta agli ultimi Europei del 2020, deludente 25ma lo scorso anno ai Mondiali. Si esibisce su La Cumparsita interpretata da Milva

14.44: Buona prova della bielorussa Viktorija Safonova che totalizza un punteggio di 63.07 (34.06+29.01) che significa secondo posto a 4 punti da Gubanova.

14.39: E’ il momento di Viktorija Safonova, bielorussa nata però a Mosca 18 anni fa. Si allena tra Mosca e Minsk agli ordini di Oksana Matveeva. E’ stata 14ma agli ultimi Europei del 2020. Si esibisce su Time to Say Goodbye interpretata da Sarah Brightman e Andrea Bocelli

14.37: Qualche sbavatura di troppo per la tedesca Schott che si inserisce al terzo posto con un punteggio di 61.86 (32.32+29.54)

14.32: Si riparte con la tedesca Nicole Schott, 25 anni, di Essen. Si allena tra Oberstdorf e la Val Gardena con Michael Huth. E’ stata nona agli Europei, 13ma due anni fa. Si esibisce su Adios Nonino di Astor Piazzolla, interpretata da Milva.

14.12: Questa la classifica dopo i primi quattro gruppi:

1 Q Anastasiia GUBANOVA GEO 67.02 37.85 29.17

2 Q Lea SERNA FRA 62.16 33.97 28.19

3 Q Olga MIKUTINA AUT 60.16 31.07 29.09

4 Q Eliska BREZINOVA CZE 59.62 32.58 27.04

5 Q Marina PIREDDA ITA 59.53 33.48 26.05

6 Q Jenni SAARINEN FIN 58.93 30.88 28.05

7 Q Josefin TALJEGARD SWE 58.24 29.81 28.43

8 Q Natasha McKAY GBR 57.07 30.59 26.48

9 Q Yasmine Kimiko YAMADA SUI 56.54 31.59 24.95

10 Q Regina SCHERMANN HUN 54.43 30.33 24.10

11 Q Lara Naki GUTMANN ITA 52.94 26.20 26.74

12 Q Aleksandra GOLOVKINA LTU 52.63 27.97 24.66

13 Anete LACE LAT 49.75 26.59 24.16

14 Oona OUNASVUORI FIN 49.13 24.09 25.04

15 Lindsay van ZUNDERT NED 48.92 25.50 24.42

16 Dasa GRM SLO 47.85 21.85 26.00

17 Antonina DUBININA SRB 47.77 24.74 23.03

18 Taylor MORRIS ISR 46.60 23.80 22.80

19 Linnea KILSAND NOR 45.51 24.16 22.35

20 Marilena KITROMILIS CYP 44.03 22.49 22.54

21 Alexandra Michaela FILCOVA SVK 43.56 23.82 20.74

22 Aldis Kara BERGSDOTTIR ISL 42.23 23.52 19.71

23 Sinem PEKDER TUR 42.16 21.16 21.00

24 Maia SORENSEN DEN 40.93 19.89 21.04

14:11 Ora in corso il rifacimento del ghiaccio. Quindici minuti di pausa per noi.

14:10 Al termine del quarto gruppo di lavoro al comando c’è sempre Gubanova con 67.02, segue la francese Lea Serna con 62.16 e l’austriaca Olga Mikutina con 60.16. Benissimo Marina Piredda, quinta con 59.53. Più indietro Lara Naki Gutmann, al momento undicesima e già qualificata per il libero.

14:09 Brezinova guadagna 59.62 (32.58, 27.04) e si piazza al quarto posto.

14:06 Discreta la prova della ceca! Inizia con un triplo toeloop/triplo toeloop dall’atterraggio sporchissimo e probabilmente corto di rotazione, bene invece il triplo lutz e il doppio axel.

14:04 Si conclude anche il programma del quarto gruppo con la ceca Eliska Brezinova, di Brno, 25 anni. E’ allenata a Kurim da Rudolf Březina e Jozef Sabovcik.

14:02 La semplicità paga: Josefin Taljegard si prende 58.24 (28.91, 28.43) e si porta al sesto posto.

13:57 Non è certamente una pattinatrice per palati fini la svedese che, comunque, riesce a portare quanto pianificato con un layout semplice: triplo flip/doppio toeloop, triplo toeloop, doppio axel.

13:56 Si prosegue con la sbvedese Josefin Taljegard, 26 anni, di Molndal. Si allena a Goteborg sotto la guida di Maria Taljegard, Malin Taljegard e Thomas Oberg. E’ stata 15ma lo scorso anno ai Mondiali in casa, a Stoccolma. Si esibisce su un mix: Ready Or Not di Mischa “Book”Chillak feat. Esthero e Ready Or Not Here I Come di District 78 Feat. Cheesa. L’atleta dovrebbe partecipare ai Giochi di Pechino, ma dovrà prima convincere la propria Federazione, tradizionalmente molto severa (richiede un totale di 190 punti). In caso di mancata qualificazione l’Italia sarà la prima riserva per la gara femminile Vediamo.

13:55 Olga Mikutina riceve comunque 60.16 (31.07, 29.09) e si piazza al terzo posto provvisorio.

13:53 Si perde solo alla fine Mikutina. Inizio ottimo con triplo flip/triplo toeloop, poi bene il doppio axel. Manca però il salto singolo in zona bonus, ruotando il lutz soltanto da due giri, lasciando parecchi punti per strada.

13:51 Ora E’ il momento della austriaca Olga Mikutina, 18 anni, nata in Ucraina a Kharkiv allenata a Flims e Feldkirch da Elena Romanova. E’ stata ottava al Mondiale dello scorso anno. Si esibisce su My Nocturnal Serenade di Kevin Johio, Lucas Rehn Eires.

13:49 Lea Serna conquista 62.16 (33.97, 28.19) e si porta al secondo posto.

13:47 Buona prova per la francese che completa in qualche modo la combinazione triplo lutz/triplo toeloop con rotazione mancante, poi un buon triplo flip e il doppio axel in zona bonus. Conferma l’ottimo stato di forma già sfoggiato in precedenza con un programma ben costruito.

13:45 Tocca ora alla prima francese in gara, Lea Serna, nativa di Aubagne, allieva di Brian Joubert, 22 anni. E’ stata 16ma agli europei 2020, si esibisce sulla colonna sonora di Kill Bil.

13:43 Lara Naki Gutmann si qualifica per il rotto della cuffia con 52.94 (26.2, 26.74) e acciuffa la settima piazza provvisoria.

13:39 Apre bene Lara Naki con la combinazione triplo lutz/doppio toeloop (da rivedere il filo d’entrata), poi però manca il flip, eseguito soltanto da due giri. Ok il doppio axel in zona bonus. Qualità del pattinaggio nettamente superiore alla media, peccato la sbavatura sanguinosa nel flip che rievoca spettri strategici non chiari.

13:38 CI SIAMO! Seconda e ultima italiana in gara: si tratta di Lara Naki Gutmann, 19 anni, di Trento, allieva di Gabriele Minchio, Stephanie Cuel, Giulia Garello. E’ stata 29ma agli europei 2020, 28ma ai Mondiali dello scorso anno, cerca la prima qualificazione al libero. Si esibisce su Rox Tango di Dirty Bros.

13:37 Dasa Grm raccoglie solo 47.85 (21.85, 26.00), dunque l’undicesima piazza provvisoria, ll che significa mancata qualificazione.

13:35 Si conclude il problematico programma della veterana Grm, viziato da un passaggio a vuoto nella combinazione con un toeloop aperto, poi solo semplice l’axel, dunque un elemento invalido e un altro praticamente pari a zero. Bene solo il triplo flip iniziale.

13:32 Inizia il quarto gruppo con la slovena Dasa Grm, 30 anni di Celje. La coach è Anej Wagner, si allena tra Egna, Mechelen e Celje. Da tanto protagonista a Europei e Mondiali, nella rassegna continentale migliore risultato il 17mo posto del 2017. Si esibisce su So Close di Olafur Arnalds. Dopo sarà il turno di Lara Naki Gutmann.

13:26 Intanto le pattinatrici del quarto gruppo di lavoro hanno appena fatto il loro ingresso in pista. E la tensione si alza. Si inizierà con Dara Grm (Slovenia), poi la nostra Lara Naki Gutmann, la frencese Lea Serna, l’austriaca Olga Mikutina, la svedese Josefin Taljegard e, in ultimo, la ceca Eliksa Brezinova.

13:25 Al termine del terzo gruppo di lavoro al comando si trova sempre la georgiana Guvanova con 67.02, poi la nostra Marina Piredda con 59.53, quindi la finlandese Saarinen con 58.93.

13:23 SECONDO POSTO PER MARINA PIREDDA che sfiora quota 60 punti con 59.53 (3348, 26.05)!!!!!!!!!!! Ritorno in grande stile nelle competizioni che contano e qualificazione messa in cassaforte.

13:20 ENTRA ANCHE IL DOPPIO AXEL PER PIREDDA che porta a casa un’ottima performance sciorinando tre trottole di buon livello. Davvero uno splendido lavoro per l’azzurra!!!! Andrà a posizionarsi ai piani alti della classifica.

13:19 OTTIMO INIZIO DI PIREDDA che sfodera la combinazione triplo toeloop/triplo toeloop, poi il triplo lutz, completo anche se viziato da una mano poggiata sul ghiaccio.

13:18 CI SIAMO! Si chiude anche il terzo gruppo con la prova della prima italiana in gara, Marina Piredda, 19 anni, di Cavalese. Si allena a casa sotto la guida di Joanna Szczypa. E’ stata 27ma ai Monndiali del 2019. Si esibisce su un mix: Wheatfield With Crows di Clint Mansell, The Yellow House di Clint Mansell e Concerto in A Minore di Antonio Vivaldi.

13:17 Oona Ounasvuori riceve una valutazione di 49.13 (24.09, 25.04) valevole per l’ottava piazza.

13:13 Va in archivio la performance della finlandese. Inizia con il doppio axel, poi errore sanguinoso nel lutz, ruotato solo da un giro e dunque chiamato invalido, triplo flip/doppio toeloop completata in qualche modo. Davvero molto indietro da tutti i punti di vista, specie nel pattinaggio vero e proprio. Non si qualificherà per il libero, lo possiamo già dire.

13:11 Penultima atleta del terzo gruppo è la finlandese Oona Ounasvuori di Savonlinna, 23 anni. Si allena tra Kislovodsk, San Pietroburgo, Jelgava, Vantaa da Alisa Drei. E’ al debutto agli Europei, si esibisce su Ready di Louisahhh!!! e Physical di Dua Lipa, Jason Evigan, Clarence Coffee Jr., Sarah Hudson. Dopo di lei l’azzurra Marina Piredda.

13:10 Anete Lace raccoglie 49.75 (26.59,24.16) e si piazza al settimo posto.

13:07 Un programma viziato da un errore grave quello di Lace che cade nel triplo lutz, in apertura; ok invece la combinazione recuperata triplo loop/doppio toeloop e il doppio axel. Qualità tutt’altro che elevata in linea generale.

13:05 Sul ghiaccio la lettone Anete Lace, 18 anni di riga, allenata da Alexei Urmanov e dalla mamma Alma Lace tra Riga e Sochi. E’ al debutto europeo. Anche le si esibisce su Can’t Help Falling In Love ma nella versione di Tommee Profitt.

13:04 Linnea Kilsand guadagna 45.51 (24.16, 22.35), si piazza al decimo posto e saluta la gara.

13:01 Termina anche il programma della norvegese: inizia splendidamente con la combinazione triplo toeloop/triplo toeloop, poi purtroppo cade nel triplo loop. Qualche problemino anche nel doppio axel, atterrato con step out, e nella sequenza di passi, un po’ stentata e realizzata con poca qualità.

12:59 Tocca ora a una norvegese, un’altra giovanissima: si tratta di Linnea Kilsand, 17 anni di Baerum, allieva di Berit Steigedal, si allena in Svezia tra Asker e Skovde. E’ all’esordio internazionale. Si esibisce su Can’t Help Falling In Love interpretata da Ingrid Michaelson.

12:58 Lindsay Van Zundert si deve accontentare di 48.92 (25.50, 24.42) e della settima piazza. Seconda sorpresa in negativo della giornata dopo la cipriota.

12:56 Termina la prova dell’olandese che tenta triplo lutz/triplo toeloop, con quest’ultimo salto chiaramente corto di rotazione, poi doppio axel; una brutta caduta nel triplo loop, tra l’altro da degradare, complica il suo cammino.

12:53 Ora il momento di una delle atlete più giovani, l’olandese Lindsay Van Zundert, che compirà 17 anni fra tre settimane. E’ allenata da Carine Herrygers e Thomas Kennes tra Brig-glis, Egna, Courmayeur, Courchevel, Celje, Hasselt, Colerain e Deurne. E’ stata 16ma lo scorso anno ai Mondiali, debutta agli Europei. Si esibisce su 11 Past The Hour di Imelda May arrangiata da Cedric Tour. Ai Mondiali di Stoccolma ha stupito, vediamo come si comporta in questa occasione.

12:52 Yasmine Kimiko Yamada raccoglie 56.54 (31.59, 24.95) e si piazza al quarto posto provvisorio.

12:49 Si conclude la prova della svizzera che, in apertura, tenta triplo toeloop-triplo toeloop con problemi in arrivo e anche di rotazione, poi bene il doppio axel e il triplo lutz in zona bonus.

12:46 Il terzo gruppo di merito si apre con un’atleta svizzera di chiare origini giapponesi, Yasmine Kimiko Yamada, di Zurigo, 24 anni, allieva di Stanislav Samohin a Baeretswil, al quarto Europeo, 15ma nel 2019, 19ma nel 2020. Si esibisce su Vivaldi: The New Four Seasons interpretata da Nigel Kennedy

12:40 Si ricomincia! Sono appena entrate le atlete del terzo gruppo di lavoro: Yasmine Kimiko Yamada (Svizzera), Lindsay van Zundert (Paesi Bassi), Likkea Kisland (Norvegia), Anete Lace (Lettonia), Oona Ounasvuori (Finlandia) e la nostra Marina Piredda.

12:24 Zamboni in pista, quindi rifacimento del ghiaccio; per noi quindici minuti di pausa. Poi l’esordio di Marina Piredda nel terzo gruppo.

12:23 Al termine del secondo gruppo di lavoro al comando si trova la georgiana Anastasiia Gubanova, unica ad aver solcato la soglia dei sessanta punti avvicinandosi a quota 70 con 67.02. Seconda la finlandese Jenni Saarinen (58.93) davanti alla britannica Natasha McKay (57.07).

12:22 Solo 44.03 (22.49, 22.54) i punti raccolti da Marilena Kitromilis, ottavo posto e qualificazione sfumata.

12:20 Performance da dimenticare per Kitromilis che sbaglia due elementi di salto su tre: solo da un giro e mezzo l’axel, dunque chiamato invalido, poi brutta caduta nel triplo lutz. Si salva solo la combinazione triplo lutz/doppio toeloop. Male anche la fy sit spin. Peccato.

12:16 Si chiude il secondo gruppo con la cipriota Marilena Kitromilis. Ha 17 anni, è nata a Georgetown in Usa, vive a Ipswich in Inghilterra, Si allena a Bostoni (Usa) con la guida di Olga Ganicheva e Alexei Letov. E’ al debutto assoluto all’Europeo. Si esibisce su Moonlight Sonata di Ludwig van Beethoven, interpretata dai Depeche Mode. Alla challlenger serie canadese si è piazzata al primo posto, potrebbe sorprendere.

12:15 Regina Schermann conquista 54.43 (30.33, 24.10) e si porta al quarto posto provvisorio.

12:13 Si chiude la performance di Schermann con un errore nel doppio axel.

12.10: Ora sul ghiaccio c’è l’ungherese Regina Schermann, 17 anni, di Budapest dove si allena sotto la guida di Gayane Akopyan. Debutta agli Europei, si esibisce su un medley: The theory of everything, The dreams that stuff is made of di J. Johanson, The theory of everything, Domestic pressures di J. Johanson, The theory of everything, Chalkboard di J. Johanson

12.09: Buona prova per la georgiana Anastasiia Gubanova che totalizza un punteggio di 67.02 (37.85+29.17) che significa primo posto e primo assalto alla top 5 della classifica!

12.04: inizia la corsa al quarto posto. Sul ghiaccio c’è la georgiana Anastasiia Gubanova. 19 anni, di Togliattigrad, vive e si allena a San Pietroburgo, guidata da Evgeni Rukavitsin. E’ al debutto nella rassegna continentale. Si esibisce su Une vie d’amour interpretato da Mireille Mathieu

12.03: prova tutto sommato discreta per la serba Antonina Dubinina che totalizza 47.77 (24.74+23.03) che significa quarto posto provvisorio

11.58: E’ il momento della serba Antonina Dubinina, 25 anni, nata a Mosca dove vive ed è allenata da Maria Butyrskaia. Quinto Europeo per lei, miglior risultato nel 2019, 24ma. Si esibisce su Malaguena interpretata da Connie Francis

11.56: Buona prova per la britannica Natasha Mckay che totalizza il punteggio di 57.07 (30.59+26.48) che significa secondo posto provvisorio

11.52: Si prosegue con la britannica Natasha Mckay, 26 anni, di Dundee, dove vive e si allena sotto la guida di Simon Briggs e Debi Briggs. E’ al quinto Europeo, miglior risultato nel 2017, 18ma. Si esibisce su Sealion di Feist

11.51: Male il triplo Salchow per Jenni Saarinen su cui c’era molta attesa. La finlandese totalizza 58.93 (20.88+28.85) che significa primo posto ma lei stessa si aspettava di più

11.46: Il secondo gruppo si apre con la finlandese Jenni Saarinen, 22 anni, nata ad Espoo e allenata a Oberstdorf, a Ortisei e Tampere da Michael Huth e Minna Järvinen. 33ma all’ultimo Europeo, è stata 24ma lo scorso anno al Mondiale. Si esibisce su Chiaro di Luna di Debussy

11.37: Errore sul primo elemento di salto che viene di fatto annullato per l’israeliana Taylor Morris che totalizza il punteggio di 46.60 (23.80+22.80) che significa secondo posto ma senza possibilità di qualificazione al libero

11.32: Si chiude il primo gruppo con l’israeliana Taylor Morris, 21 anni nata a Highland Park negli States e distanza a Colorado Springs dove è allenata da Damon Allen, Erik Schulz, Christy Krall. Al debutto agli Europei. Si esibisce su Never Tear Us Apart di Paloma Faith

11.31: La lituana Aleksandra Golovkina va nettamente al comando della classifica. Punteggio di 52.63 che potrebbe anche portarla vicina alla qualificazione (27.97+24.66)

11.26: Tocca adesso alla lituana Aleksandra Golovkina, 23 anni, allieva di David Richardson, 16ma sei anni fa alla quarta partecipazione all’Europeo, 23ma nel 2020. Si esibisce su Rise Like a Phoenix di Rossella Longo

11.25: Problemi sui salti per la slovacca Alexandra Michaela Filcova che totalizza 43.56 (23.92+20.74) e va comunque al comando della classifica parziale

11.19: Quarta atleta in gara: è la slovacca Alexandra Michaela Filcova, 17 anni, di stanza a Bratislava dove è allenata da Anna Vodova. E’ alla prima partecipazione europea. Si esibisce su Esperanza di Maxime Rodriguez

11.18: La turca Sinem Pekder con un punteggio di 42.16 (21.16+21.00) si porta al secondo posto per 7 centesimi rispetto alla islandese

11.13: E’ il momento della turca Sinem Pekder, 27 anni, di Kocaeli. Umur Oztasdelen è l’allenatore ad Ankara. Vanta un 32mo posto all’ultima edizione degli Europei. Si esibisce su Overture The Heat Is On In Saigon di Seann Alderking

11.12: tanti errori per la danese Maia Sorensen che totalizza un punteggio di 40.93 (19.89+21.04) che significa secondo posto provvisorio

11.07: Si procede con la danese Maia Sorensen: 17 anni, nata a Vancouver in Canada. Si allena tra Oberstdorf, Herlev e Malmoe con la guida di Michael Huth, Anni Petersen, Ela Magnusson. E’ al debutto europeo. Si esibisce sulla colonna sonora di Nuovo Cinema Paradiso di Ennio Morricone

11.05: Punteggio di 42.23 (23.52+19.71) per la islandese Aldis Kara Bergsdottir. Non passerà il taglio

11.00: La prima atleta a scendere sul ghiaccio è l’islandese Aldis Kara Bergsdottir. Nata a Akureyri 18 anni fa, l’islandese è allenata a Akureyri da Darja Zajcenko. E’ al debutto agli Europei, si esibisce su Experience di Ludovico Einaudi

10.58: Fuori dalla Russia in senso lato riflettori puntati su Loena Hendrickx, apparsa particolarmente in palla in questo primo stralcio di annata sportiva, e sulla svizzera Alexia Paganini.

10.55: Sotto il podio infine curiosissimo mucchio selvaggio di russe competitive fuoriuscite dalla propria Nazionale e in gara per altri Paesi per questioni puramente di spazio: saranno ben quattro. Da Ekaterina Kurakova (Polonia) a Ekaterina Ryabova (Azerbaijan) passando per Viktoriia Safonova (Bielorussia) e Anastasia Gubanova (Georgia)

10.52: Curiosità infine per la Regina dei quadrupli Alexandra Trusova, passata alla storia come l’unica donna ad essere fino a questo momento riuscita ad atterrare cinque salti da quattro giri di rotazione, impresa avvenuta non in una gara ufficiale ma durante i seguitissimi test skate di inizio settembre.

10.48: Mai dare per vinta Anna Shcherbakova. La detentrice del titolo iridato cercherà infatti di mettere il bastone tra le ruote alla compagna di allenamenti, cercando il riscatto dopo una rassegna Nazionale non indimenticabile

10.44: la grande favorita sarà proprio Kamila Valieva, la piccola donna dei record che ha dominato in lungo e in largo tutte le gare a cui ha partecipato in questa stagione (la prima nella massima categoria a livello internazionale) polverizzando ripetutamente tutti i primati mondiali

10.40: In chiave Italia i riflettori invece saranno puntati su Marina Piredda, al primo Campionato Europeo, e sulla leader del movimento nostrano Lara Naki Gutmann, entrambe a caccia di due performance positive per rialzare il morale dopo la mancata qualificazione olimpica, sfumata al Nebelhorn Trophy.

10.36: Quest’oggi ci aspettano due gare a dir poco entusiasmanti, con la Russia a giocare la parte di assoluta protagonista. Si inizierà alle ore 10:58 con lo short program individuale femminile, in cui assisteremo allo scontro titanico tra Kamila Valieva, dominatrice assoluta di questa prima parte di stagione, la detentrice del titolo iridato Anna Shcherbakova e la Regina dei quadrupli Alexandra Trusova.

10.32: Buongiorno e benvenuti alla diretta live della seconda giornata dei Campionati Europei 2022 di pattinaggio artistico, in scena questa settimana a Tallinn (Estonia), al Tondiraba Ice Hall

