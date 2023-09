LIVE Ciclocross, Mondiali Elite donne 2022 in DIRETTA: SILVIA PERSICO È BRONZO MONDIALE! Marianne Vos batte Brand per l’ottavo sigillo iridato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA

22:34 La nostra DIRETTA LIVE termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e aver tifato insieme a noi per la nostra splendida Silvia Persico! Rimanete con noi per approfondimenti e dichiarazioni su questa gara e sul resto dei Mondiali!

22:33 È stata una gara meravigliosa, sia nel duello per la vittoria tra Brand e Vos che nel duello per il bronzo tra Alvarado e Persico. La gara non ha deluso le aspettative, spettacolo a Fayetteville!

22:31 Silvia Persico chiude un gennaio perfetto con questa impresa! Seconda medaglia iridata per il ciclocross femminile italiano dopo l’argento di Lechner nel 2014.

22:29 Ottava maglia iridata per la regina Marianne Vos! Leggenda vivente, trova il titolo mondiale a 8 anni di distanza dall’ultimo. Brand non è riuscita a staccarla ed in volata non c’è storia!

22:28 Incredibile Silvia Persico! È stata perfetta per tutta la gara! Che capolavoro della campionessa italiana!

22:27 BRONZOOOOOOOOO! SILVIA PERSICO È BRONZO MONDIALEEEEEEE!

22:26 MARIANNE VOS È CAMPIONESSA DEL MONDO!

22:26 Arrivo in volata per la maglia iridata!

22:25 PROBLEMA TECNICO PER ALVARADO! PERSICO DA SOLA PER IL TERZO POSTO!

22:24 Kastelijn è a soli 6″ dalle due sfidanti per il terzo posto.

22:24 Ultimo passaggio sulla scalinata! Brand davanti ma Vos non perde un millimetro!

22:23 Lotta sempre più dura tra le due orange! Arrivano quasi al contatto!

22:22 Accelerata di Alvarado! Tiene duro Persico, mentre Bakker e Kastelijn si avvicinano!

22:21 CI PROVA MARIANNE VOS! Brand risponde subito! Duello meraviglioso tra le due.

22:20 Sfida di nervi ora tra Vos e Brand che ci stanno regalando lo spettacolo che ci aspettavamo!

22:19 La coppia di testa passa con 42″ di vantaggio sulla coppia all’inseguimento che hanno a loro volta 27″ su tutte le altre.

22:18 ULTIMO GIRO! Sesta tornata completata in 7’59”.

22:17 Alla pari anche il duello per il terzo posto. Persico tiene il passo di Alvarado con grande grinta!

22:16 Bellissimo il duello tra le due sulla scalinata. Sono alla pari, nessuna riesce a fare la differenza sull’altra. Brand si rimette davanti per provare a mettersi in guardia da altri attacchi.

22:15 Riparte Marianne Vos! Prende qualche metro la regina!

22:14 Persico non ha perso un centimetro sull’attacco della orange. Sembrano entrambe al limite, la sfida è apertissima.

22:13 Ora è il turno di Marianne Vos, ma Brand non molla di un metro.

22:12 Si scaldano entrambi i duelli. Brand prova a forzare su Vos!

22:11 Prova uno scatto Alvarado, ma Persico risponde con forza!

22:10 Persico passa terza a 31″ dalla testa, Alvarado non la molla. Il vantaggio sulle inseguitrici è di circa 30″.

22:09 Quinto giro completato. Tornata più lenta, chiuda in 8’06”. Vos passa prima, con Brand a ruota.

22:08 Ormai possiamo dirlo con fiducia. Se la lotta per il primo posto è tra Vos e Brand, difficile che qualcuna possa rientrare su Persico e Alvarado nella lotta per il bronzo.

22:06 Silvia Persico è sempre terza, Alvarado si è messa a ruota.

22:04 Vos rimane davanti e prova ad alzare il ritmo. Brand risponde subito!

22:02 PERSICO AGGANCIA E SUPERA ALVARADO! L’azzurra passa terza sul traguardo. Il vantaggio sulle inseguitrici è di 30″

22:01 Vos passa sul traguardo per il quarto giro. 7’49” il tempo delle prime due.

22:00 Primo cambio di scenario. Brand lascia passare Vos. Vediamo se cambierà qualcosa nel ritmo.

21:59 Ci sono sempre 5″ tra Persico e Alvarado. La neerlandese non sembra brillantissima, ma Persico non riesce a ricucire gli ultimi metri.

21:58 Continua il braccio di ferro tra Brand e Vos, duello doveva essere e duello è!

21:56 Lechner quindicesima a 1’37”.

21:55 Il margine sulle inseguitrici continua ad aumentare. Ora il vantaggio su Manon Bakker e Yara Kastelijn è di 28″ per l’azzurra.

21:54 Si guardano sul traguardo Vos e Brand, passa terza Alvarado a 18″, Persico spinge ed è a 24″.

21:53 Terzo giro in archivio. Brand passa davanti in 7’47”.

21:51 Aumenta il vantaggio delle due davanti su Alvarado, arrivato ora a 20″. Persico è vicina.

21:50 Brand continua a fare l’andatura, Vos rimane a ruota, senza mai dare un cambio.

21:48 Il vantaggio di Persico sul gruppo all’inseguimento, capitanato da Rochette, è di 21″.

21:47 Completato il secondo giro in 7’34”. Davanti Vos e Brand. Alvarado terza a 7″, Persico quarta a 17″.

21:46 Marianne Vos risponde a Brand e si forma la coppia più attesa davanti.

21:44 Lucinda Brand prova a forzare il ritmo. Lasciano qualche metro Alvarado e Vos, Persico poco più dietro.

21:42 Persico si aggancia a Marianne Vos. Ora in testa c’è un quartetto e c’è anche un’azzurra!

21:41 Risalgono da dietro la canadese Maghalie Rochette, ora sesta e Blanka Vas, ottava.

21:40 Persico si conferma in grande condizione! Sta provando a rientrare da sola sul terzetto di testa.

21:39 Completato il primo giro. Brand davanti in 7’54”. Persico è quarta a 7″ dalla testa. Lechner dodicesima a 24″.

21:37 Primo passaggio sulla mitica scalinata da 38 gradini. Più avanti nella corsa potrebbe essere un punto decisivo.

21:36 Si avvantaggiano Brand, Vos e Alvarado. Silvia Persico è nel secondo gruppetto con Inge Van der Heijden e Yara Kastelijn.

21:34 Brand guida il gruppo, seguita da Alvarado, Vos e Van der Heijden. Seguono a ruota Lechner, Persico e la francese Heléne Clauzel. Più indietro l’ungherese Kata Blanka Vas, protagonista di una brutta partenza.

21:33 Subito quattro orange davanti, ma subito dietro ci sono le due azzurre!

21:32 Rischio caduta alla prima curva per Inge Van der Heijden. Rimane un po’ bloccata Vos mentre Brand prova subito a fare l’andatura.

21:30 INIZIA LA GARA! Forza Silvia! Forza Eva!

21:27 Le atlete si stanno posizionando sulla griglia di partenza, ormai ci siamo quasi!

21:25 Seconda volta che i Mondiali vengono organizzati negli Stati Uniti dopo l’edizione 2013 a Louisville. Quell’anno fu Marianne Vos a trovare uno dei suoi 7 sigilli iridati. La regina delle due ruote potrebbe trovare oggi l’ottava maglia iridata che la proietterebbe ancor di più nella leggenda.

21:22 Ormai manca veramente poco, le atlete stanno completando gli ultimi preparativi per la partenza prevista alle 21:30.

21:20 L’altra italiana in gara è la veterana Eva Lechner, alla dodicesima rassegna iridata della sua carriera. L’altoatesina sembra un po’ più indietro di forma, ma con la grande esperienza e la grande qualità a disposizione, cercherà l’ennesimo grande piazzamento.

21:17 Sfida più aperta per il terzo gradino del podio. Ci proverà anche la azzurra Silvia Persico. La campionessa italiana è nel miglior momento della sua ancora giovane carriera e potrebbe centrare oggi un obiettivo enorme. Le concorrenti sono tante, a partire dall’ungherese Kata Blanka Vas e dalla neerlandese Ceylin del Carmen Alvarado.

21:15 La sfida per la vittoria sembra essere un affare tutto neerlandese con Lucinda Brand e Marianne Vos che arrivano a questo appuntamento da grandissime favorite.

21:12 Terza gara di oggi e terzo titolo mondiale da assegnare, dopo i successi di Zoe Backstedt tra le Donne Junior e di Joran Wyseure tra gli Uomini Under 23, si arriva al piatto forte della giornata.

21:10 Amici di OA Sport benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara riservata alle Donne Elite dei Campionati del Mondo di Ciclocross di Fayetteville 2022!

La presentazione delle gare di oggi – Cronaca della gara Donne Junior

Amiche ed amici di OA Sport buonasera e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della Prova Femminile Elite dei Mondiali di Ciclocross di Fayetteville 2022! Siamo arrivati all’appuntamento più importante dell’anno, dove lo spettacolo è assicurato.

Tutto sembra apparecchiato per un duello tra le due atlete più forti al mondo, le neerlandesi Lucinda Brand e Marianne Vos. La prima arriva a questa gara dopo 12 mesi straordinari, iniziati proprio con la vittoria mondiale a Ostenda nella scorsa edizione, e proseguiti con la vittoria agli Europei e una campagna trionfale in Coppa del Mondo. La seconda invece è una leggenda vivente delle due ruote, già 7 volte campionessa del mondo e con un palmares da fare invidia a chiunque.

La lotta per il terzo gradino del podio sembra invece molto più aperta ed il sogno è che possa entrarci anche una delle due azzurre presenti in gara. La più accreditata è Silvia Persico, che vorrebbe chiudere nel migliore dei modi un gennaio fantastico, in cui si è prima laureata campionessa italiana, per poi trovare i due migliori piazzamenti in Coppa del Mondo, fino alla prova straripante nella vittoria del team italiano nella Team Relay di ieri. L’altra italiana sarà la grande veterana Eva Lechner, alla sua dodicesima rassegna iridata, dove è stata in grado anche di raggiungere l’argento nel 2014.

La concorrenza per quel bronzo sarà tanta ed agguerritissima, nonostante le assenze delle orange Denise Betsema e Annemarie Worst che hanno rinunciato per motivi di salute. Partirà con grandi ambizioni la giovane ungherese Kata Blanka Vas, già seconda agli Europei e forse la più quotata per un piazzamento immediatamente alle spalle delle due favorite. Si inseriranno nella lotta sicuramente anche l’ex iridata Ceylin del Carmen Alvarado, Inge Van der Hejden, la padrona di casa Clara Honsinger e la canadese Maghalie Rochette.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della gara riservata alle Donne Elite dei Campionati del Mondo di Ciclocross 2022 dal percorso di Fayetteville, in Arkansas, Stati Uniti. La partenza è prevista per le 21:30. Ci sarà da divertirsi!

Photo LiveMedia/Luca Tedeschi