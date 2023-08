LIVE Biathlon, Staffetta uomini Anterselva 2022 in DIRETTA: Italia ottava con troppi errori. Dominio norvegese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

13.31: per il momento è tutto, appuntamento alle 15.15 per la mass start femminile. Grazie per averci seguito, buona domenica!

13.29: Italia deludente, inutile girarci attorno. Con 14 errori al poligono non si va da nessuna parte. Da tutta la stagione va così, purtroppo è complicato puntare in alto sbagliando al poligono nel biathlon. L’ottavo posto in una staffetta dove mancavano tanti protagonisti non può essere un buon risultato

13.27: Dominio di una Norvegia che è apparsa in grandissima forma con uno Johannes Boe ingiocabile, secondo posto per la Russia che si conferma in condizione, terzo posto per una Germania senza alcuni titolari, fra cui Doll e Kuehn.

13.25: Quinta il Canada a 2’31”, sesta l’Ucraina a 2’38”, settima la Svizzera a 2’48”, ottava l’Italia a 3’03”, nona l’Austria a 3’08”, decima la Slovenia a 4’01”

13.24: Gran finale di Latypov che porta la Russia al secondo posto a 1’57”, terza piazza per un’ottima Germania a 2’04”, quarta la Francia a 2’20”

13.24: Se ne vanno Germania e Russia, la Francia sarà quarta

13.23: E’ battaglia a tre per il podio, Germania, Francia, Russia

13.22: La Norvegia taglia il traguardo per prima, che dominio

13.20: Al km 28.3 Norvegia davanti, Francia a 1’43”, Germania a 1’49”, Russia a 2′, Canada a 2’21”, Svizzera, Ucraina a 2’31”, Italia a 2’54”

13.19: Hofer va all in, commette due errori nell’ultimo bersaglio e non riuscirà a recuperare

13.18: Non sbaglia il francese, un errore coperto dalla Germania che riparte, un errore coperto dalla Russia

13.17: All’ultimo poligono un errore per la Norvegia. Riparte verso la vittoria

13.15: Al km 25.8 Norvegia davanti, Francia a 1’40”, Germania a 1’47”, Russia a 2’10”, Canada, Ucraina, Austria, Svizzera a 2’33”, Italia a 2’52”

13.13: Hofer non sbaglia e recupera

13.12: Due errori per la Francia, Germania senza errori, la Russia gira, il Canada gira

13.10: Norvegia ancora perfetta al settimo poligono. Non c’è partita

13.08: Al km 23.3: Norvegia davanti, Francia a 1’04”, Germania, Russia a 1’29”, Canada a 1’41”, Ucraina e Austria a 2’09”. Italia a 2’48”

13.06: Al terzo cambio: Norvegia davanti, Francia a 1’02”, Germania a 1’21”, Russia a 1’25”, Canada a 1’38”, Ucraina e Austria a 2’02”. Italia a 2’47”

13.04: Al km 22.2 Norvegia davanti, Francia a 1’02”, Germania a 1’17”, Russia a 1’27”, Canada a 1’35”, Ucraina e Austria a 2’01”

13.02: Al km 20.8. Norvegia davanti, Francia a 57″, Germania a 1’07”, Russia a 1’22”, Canada a 1’25”, Ucraina e Austria a 1’53”. Italia a 2’35”

13.01: Disastro Giacomel che commette altri quattro errori, gira e sfuma la possibilità di lottare per le posizioni che contano

12.59: Un errore la Francia, due errori Germania, due errori Russia, due errori Austria

12.58: Ancora perfetto J. Boe al sesto poligono

12.57: Al km 19.7 Norvegia davanti, a 43″ Germania, Francia, a 57″ Russia, a 1’15” Ucraina e Canada, Austria, a 1’43” Italia

12.55: Al km 18.3 Norvegia davanti, a 35″ Germania, Francia, a 52″ Russia, a 1’03” Ucraina e Canada, a 1’10” Austria, a 1’33” Italia

12.53: Un errore per Francia, Germania senza errori, tre errori la Russia che copre, Canada senza errori, Austria senza errori, tre errori per Giacomel che la butta via

12.52: perfetto J. Boe che riparte senza problemi dal quinto poligono

12.51: Al km 17.2: Norvegia davanti, a 22″ Francia, Russia, a 28″ Germania, a 44″ Ucraina, a 57″ Canada, a 1’02” Austria e Italia

12.49: Al km 15.8: Norvegia davanti, a 11″ Francia, a 14″ Russia, a 19″ Germania, a 31″ Ucraina, a 45″ Canada, a 51″ Austria e Italia

12.47: Al secondo cambio: Norvegia davanti ma T. Boe in difficoltà, a 7″ Francia, a 13″ Germania, Russia, a 24″ Ucraina, a 37″ Canada, a 46″ Austria e Italia. Caduto il bielorusso

12.45: Al km 14.7: Norvegia davanti, a 15″ Germania, Francia, Russia, a 22″ Ucraina, a 38″ Canada, a 49″ Austria e Italia. Caduto il bielorusso

12.42: Al km 13.3 Norvegia davanti, a 17″ Germania, Francia, Russia, a 22″ Ucraina, a 31″ Canada, a 38″ Bielorussia, a 53″ Austria e Italia

12.41: Perfetto T. Boe, bene Francia e Germania, Russia un errore, non sbagliano Canada e Bielorussia. Un errore per Windisch che copre in fretta

12.40: Quarto poligono

12.39: Al km 12.2 Norvegia davanti, Germania, Francia, Russia a 16″, Ucraina a 23″, Bielorussia, Canada a 33″, Slovenia, Austria, Italia a 46″

12.36: Al km 10.8: Norvegia davanti, Germania, Francia, Russia a 14″, Ucraina a 23″, Bielorussia, Canada a 33″, Slovenia, Austria, Italia a 45″

12.35: Windisch trova lo zero e l’Italia guadagnerà tante posizioni

12.34: Un errore Norvegia, coperto, due errori Francia, coperti, Germania e Russia senza errori

12.34: terzo poligono

12.31: Al km 9.7 Francia e Norvegia davanti, a 18″ Svizzera, Germania, Bielorussia, Russia, Ucraina. A 47″ Austria, Canada, Slovenia, Estonia, Bulgaria, Italia

12.30: Al km 8.3: Francia davanti, a 5″ Norvegia, a 19″ Svizzera, Germania, Bielorussia, a 22″ Russia, Ucraina. Italia a 48″

12.28: Al primo cambio: Francia davanti, a 8″ Norvegia, a 19″ Svizzera, Germania, Bielorussia, a 28″ Russia, Ucraina. Italia a 48″

12.26: Al km 7.2 Francia davanti, a 8″ Norvegia, a 15″ Svizzera, a 27″ Germania, Bielorussia, a 27″ Russia, Ucraina. Italia a 48″

12.24: Al km 5.8 Francia davanti, a 7″ Norvegia e Svizzera, a 14″ Germania, a 17″ Bielorussia e Russia, a 20″ Ucraina, Estonia, Slovenia

12.23: Un errore per Svizzera, Francia, Germania, doppio errore per Russia, Norvegia. Tre errori per Bormolini con tre errori, è attardatissimo l’azzurro

12.22: Secondo poligono

12.20: Al km 4.7 Norvegia, Francia, Svizzera e Germania, a 5″ Russia con Babikov che ha perso il bastoncino, a 15″ Italia, Estonia, Ucraina, Slovenia, Polonia, Romania, Bielorussia e Canada

12.18: Al km 3.3 Russia, Norvegia, Francia, Svizzera e Germania, a 11″ Italia, Estonia, Ucraina, Slovenia, Polonia, Romania

12.16: Russia, Norvegia, Francia e Germania senza errori. Bormolini commette un errore ma copre con la ricarica in fretta

12.16: Primo poligono

12.13: Al km 2.2 Norvegia, Francia, Svezia, Italia, Germania

12.12: Al km 0.8 Norvegia, Germania, Francia, Russia, Svezia. Bormolini è decimo

12.10: Partiti

12.09: In casa francese assenti Fillon Maillet e Jacquelin, nella Germania non c’è Doll, assenze molto importanti. Solo la Norvegia tra i top team è al completo

12.08: Giornata bellissima ad Anterselva. Sole splendido , un po’ di vento c’è ma è tutto sommato inapprezzabile al momento

12.05: In casa Italia la speranza di lottare per il podio c’è, anche se non tutti gli azzurri si sono espressi al meglio sulla neve ma soprattutto al poligono di Anterselva. Al lancio ci sarà il migliore degli italiani quest’anno in Coppa del Mondo, Thomas Bormolini, poi a seguire ci sarà l’esperto Dominik Windisch, il giovane Tommaso Giacomel e in chiusura Lukas Hofer che anche ieri è apparso in grande crescita di condizione sugli sci.

12.02: Non mancano le outsider di lusso come potrebbero essere la squadra azzurra che ci tiene a chiudere in bellezza sulla neve di casa, la Germania che una settimana fa ha chiuso al secondo posto la gara di Ruhpolding e la Bielorussia che ha fatto molto bene finora, così come l’Ucraina.

11.59: Quella di Anterselva si preannuncia una gara apertissima con Francia, Russia e Norvegia che sembrano essere un gradino sopra a tutte le altre

11.56: L’ultima gara maschile in programma è la staffetta 4×7.5 km. Nelle tre staffette fin qui disputate la vittoria è andata due volte alla Norvegia, che è la grande favorita anche qui ad Anterselva e una volta, una settimana fa a Ruhpolding, è stata la Russia ad aggiudicarsi il successo.

11.53: Lasciata alle spalle la doppia tappa tedesca, i protagonisti della Coppa del Mondo di biathlon chiudono anche la tappa italiana in quello che è ormai un classico di gennaio per la coppa del Mondo, l’appuntamento di Anterselva che precede come accade quasi sempre il grande evento stagionale, Mondiale o, in questo caso, Olimpiade.

11.50: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della staffetta maschile, 4×7.5 km, in programma ad Anterselva, penultima gara della settima tappa di Coppa del Mondo 2022, l’ultima prima dei Giochi di Pechino.

