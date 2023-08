LIVE Biathlon, Inseguimento 10 km Oberhof 2022 in DIRETTA: Roeiseland, fuga per la vittoria. Wierer 15ma con 5 errori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.26: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito. Da mercoledì si gareggia a Ruhpolding e noi ci saremo con le nostre dirette. Buona domenica!

15.24: Il podio dell’inseguimento di Oberhof: Roeiseland (Norvegia) prima, H. Oeberg (Svezia) seconda, Alimbekava (Bielorussia) terza. Dorothea Wierer ha chiuso al 15mo posto

15.22: Con questa vittoria la norvegese Roeiseland allunga ulteriormente nella classifica di Coppa del Mondo. E. Oeberg si salva pur senza brillare con un settimo posto

15.21: Wierer chiude al 15mo posto, superata da Reztsova nel finale: distacco di 2’25” per l’unica azzurra in gara

15.20: Quarta Simon a 51″, quinta Chevalier a 59″, Hauser sesta a 1’21”, poi E Oeberg a 1’43”, Davidova a 1’46”, Tandrevold a 2’05”, Brorsson a 2’12”

15.19: H. Oeberg è seconda A 33″, Alimbekava conquista il primo podio stagionale ed è terza A 42″

15.19: ROEISELAND TAGLIA IL TRAGUARDO, SECONDA VITTORIA PER LEI A OBERHOF!

15.16: Al km 9.2: Roeiseland davanti, H. Oeberg a 34″, Alimbekava a 46″, Chevalier, Simon 1’03”

15.15: All’uscita dell’ultimo poligono: Roeiseland davanti, H. Oeberg a 51″, Alimbekava a 58″, Chevalier 1’01”, Simon 1’09”, Hauser a 1’30”. Ancora uno zero velocissimo per Wierer che è 13ma a 2’38”

15.14: Un errore per H. Oeberg, Alimbekava, Simon, non sbaglia Chevalier ed è in lotta per il podio, tre errori Leshchanka e Reztsova

15.13: E ARRIVA UN’ALTRA VITTORIA PER ROEISELAND CHE NON SBAGLIA!

15.12: Ultimo poligono

15.10: Al km 7.2: Roeiseland davanti, H. Oeberg a 23″, Alimbekava a 30″, Simon 46″, Chevalier 1’00”, Leshchanka a 1’09”, E. Oeberg, Reztsova, Davidova, Hauser a 1’26”,

15.09: Al km 6.6 Roeiseland davanti, H. Oeberg a 20″, Alimbekava a 26″, Simon 45″, Chevalier 55″, Leshchanka a 1’05”, E. Oeberg, Reztsova, Davidova, Hauser a 1’24”,

15.07: Dopo il terzo poligono Roeiseland davanti, H. Oeberg a 28″, Alimbekava a 32″, Simon 44″, Chevalier 51″, Leshchanka a 1’02”. Zero di Wierer che è 22ma a 2’20”

15.06. H. Oeberg non sbaglia, due errori Eder, Simon non sbaglia, non sbaglia Alimbekava

15.06: Tre errori per Reztsova

15.05: Un errore per Roeiseland

15.05: Terzo poligono

15.02: Al km 5.2 Roeiseland davanti, Reztsova a 26″, H. Oeberg, Alimbekava a 48″, Bescond, Leshchanka a 53″, Eder a 56″, Chevalier a 1’09”, Simon a 1’11”

15.00: All’uscita del secondo poligono: Roeiseland davanti, Reztsova a 25″, H. Oeberg, Alimbekava, Bescond a 46″, Leshchanka a 51″, Eder a 56″. Wierer 37ma a 2’41”

15.00: Altri due errori per Wierer, gara disastrosa per l’azzurra

14.59: Un errore per Eder e H. Oeberg, non sbaglia Reztsova, Alimbekava non sbaglia, un errore per Nilssone e Bescond

14.59: Un errore per Roeiseland

14.58: Secondo poligono

14.56: Al km 3.2 Roeiseland davanti, H. Oeberg e Eder a 39″, Reztsova a 53″, Nilsson a 59″, Leshchanka, Alimbekava, Bescond, Tandrevold a 1’04”, Wierer 27ma a 2’12”

14.53: Dopo il primo poligono: Roeiseland davanti, Oeberg 36″, Eder a 38″, Reztsova a 42″, Nilsson a 52″, Leshchanka a 54″, Wierer 29ma a 2’01”

14.52: Nilsson non sbaglia, Wierer commette ben tre errori. Gara già compromessa per l’azzurra. Tanti errori

14.51: Perfetta Roeiseland, due errori di Simon

14.50: Primo poligono

14.48: Al km 1.2 Roesiland davanti, Simon a 12″, Tandrevold, Alimbekava, Chevalier, Rzetsova, Eder, H. Oeberg a 30″, Wierer, E. Oeberg, Davidova, Nilsson a 39″

14.47: Al km 0.6 Roeiseland, Simon a 8″, Tandrevold, Alimbekava, Chevalier, Rzetsova, Eder, Oeberg a 24″, Wierer a 35″

14.45: Partita la gara!

14.44: Tutto pronto per la partenza

14.41: In casa Italia saranno solo due le atlete al via in questa gara e per un risultato di prestigio si punta su Dorothea Wierer che ha chiuso al decimo posto la gara di venerdì a 37″9 da Roeiseland e ha bisogno di una prova solida al poligono per puntare in alto

14.38: Per la vittoria di giornata attenzione anche all’atleta che ha chiuso al secondo posto venerdì, la francese Julia Simon, reduce da tre secondi posti consecutivi, che parte a 7″1 da Roeiseland. Da non sottovalutare anche la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold quinta a 23″1, la francese Anais Chevalier sesta a 26″3, la russa Kristina Reztsova settima a 26″6, la finlandese Mari Eder ottava a 28″4, la svedese Hanne Oeberg, nona a 33″5

14.35: Notizie dell’ultima ora. Non c’è al via Lisa Vittozzi, che non era al meglio fisicamente. Non partirà neppure la bielorussa Hanna Sola, seconda in classifica

14.34: Le più immediate inseguitrici della norvegese proveranno a riaprire i giochi. La svedese Elvira Oeberg , che tenterà il recupero da dietro e la bielorussa Alimbekava, che parte dal quarto posto, vogliono dire la loro nella battaglia per la Coppa

14.31: La norvegese Marthe Roeiseland, in testa alla classifica di Coppa del Mondo, ha la possibilità di allungare ulteriormente, visto che partirà per prima dopo la grande prestazione di venerdì nella sprint

14.28: Si chiude la quinta tappa stagionale di Coppa, la prima d due consecutive in Germania in quello che può essere definito a tutti gli effetti un appuntamento pre-Mondiale, visto che nel 2023 la manifestazione iridata si disputerà proprio su queste nevi, diciannove anni dopo l’edizione del 2004.

14.25: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live dell’inseguimento femminile, sulla distanza dei 10 km, in programma a Oberhof (Germania), gara che chiude la quinta tappa di Coppa del Mondo 2022

