LIVE Berrettini-Nakashima 3-1, Australian Open in DIRETTA: più forte dei problemi di stomaco. Ora Kozlov al 2° turno

06.20 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata!

06.19 Per quanto riguarda le statistiche, due doppi falli a testa ma soprattutto tanti ace: 12 per l’americano e 21 per l’azzurro. Percentuali simili con il 66% di prime in campo contro il 60% dell’italiano che ha trovato il 73% di punti con la prima e il 59% con la seconda. 74% di punti con la prima e 48% con la seconda invece per lo statunitense. 1/9 in termini di palle break convertite per il classe 2001 contro il 3/11 del classe 1996. 42 vincenti a 35 in favore dell’alfiere azzurro che ha vinto 128 punti totali contro 118.

06.17 Matteo Berrettini vola al secondo turno degli Australian Open 2022! Dopo Camila Giorgi, anche l’azzurro non sbaglia all’esordio e batte 4-6 6-2 7-6(5) 6-3 in rimonta l’emergente americano Brandon Nakashima in tre ore e dieci minuti. Una sfida complicata per il #7 al mondo, che al prossimo turno sfiderà Stefan Kozlov che ha battuto Jiry Vesely. Servirà recuperare tante energie per il romano, che ha sofferto soprattutto il caldo nel finale non riuscendo a chiudere subito la pratica statunitense. Il #68 al mondo non bissa l’ottimo torneo disputato in quel di Sydney ma conferma lo stato di forma e i margini di miglioramento che può ottenere.

FINE QUARTO SET

6-3 GAME SET AND MATCH MATTEO BERRETTINI! L’azzurro vola al secondo turno.

40-30 QUARTO MATCH POINT BERRETTINI! Il primo sul suo servizio.

30-30 Nakashima dà una mano al tennista azzurro: rovescio lungo sul diritto diagonale del romano.

15-30 Servizio e diritto del romano che sbaglia lo smash a due passi dalla rete.

15-15 Totalmente fermo l’azzurro che deve trovare i punti direttamente al servizio: diritto diagonale vincente di Nakashima.

15-0 Diritto in rete in risposta dell’americano che sta peccando di esperienza in alcuni momenti del match come su questa seconda morbida.

5-3 Dodicesimo ace per l’americano che rimonta e allunga il match.

AD-40 Servizio e rovescio di Nakashima che chiude a volo.

40-40 Risposta lunga dell’azzurro.

30-40 Chiusura con lo smash per lo statunitense dopo la parata a volo.

15-40 Prima esterna dell’americano.

0-40 TRE MATCH POINT BERRETTINI! Rovescio largo dell’americano.

0-30 Servizio e diritto largo dell’americano.

0-15 Berrettini lascia andare il braccio e conquista il punto con il diritto.

5-2 BERRETTINI SE LA CAVA E CONFERMA IL BREAK! Nakashima proverà ad allungare il match.

AD-40 Servizio e diritto diagonale dell’azzurro.

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! Diritto imprendibile dell’americano dopo due bordate in risposta con il rovescio.

40-30 Ancora il servizio giunge in soccorso dell’azzurro.

30-30 Prima centrale di Berrettini.

15-30 In rete il rovescio lungolinea di Berrettini sull’attacco di Nakashima.

15-15 Prima esterna dell’italiano.

0-15 L’azzurro non riesce a difendersi con il diritto.

4-2 ECCO IL BREAK DI BERRETTINI!!! LUNGO IL DIRITTO DI NAKASHIMA!

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! CHANCE COLOSSALE PER L’AZZURRO! Diritto in corridoio dell’americano.

30-30 DIRITTO LUNGOLINEA VINCENTE DI BERRETTINI! Molto sofferente l’azzurro.

30-15 Prima vincente di Nakashima.

15-15 Ace dell’americano.

0-15 Gran volée di rovescio di Berrettini.

3-2 Servizio a zero anche per l’italiano che resta avanti nel quarto set.

40-0 MISSILE DIAGONALE DI BERRETTINI! Altro diritto vincente per il #7 al mondo dopo aver tenuto con il rovescio.

30-0 Ace #21 di Berrettini.

15-0 Diritto vincente per il romano in uscita dal servizio.

2-2 Servizio a zero per il #68 al mondo.

40-0 Decimo ace dell’americano.

30-0 Prima al corpo di Nakashima.

15-0 Diritto lungolinea in rete dell’azzurro.

05.50 Nel corso del cambio campo, Berrettini è andato in bagno urgentemente: lo stomaco continua a dare fastidio all’azzurro.

2-1 Tanti errori da una parte e dall’altra in una situazione viziata anche dal caldo.

40-30 Diritto lungo di Berrettini, troppo lento in uscita dal servizio.

40-15 Prima centrale del romano.

30-15 Altro errore del #68 al mondo.

15-15 Scappa via la risposta dell’americano.

0-15 Errore di diritto del romano il cui atteggiamento fisico non è dei migliori.

1-1 PASSANTE DI NAKASHIMA! L’americano annulla tre palla break e riporta in parità il set.

AD-40 Sul nastro il back di rovescio del romano: colpo che continua a funzionare ad intermittenza.

40-40 Ace puntuale per Nakashima.

40-AD TERZA CHANCE PER BERRETTINI! Altro errore di misura dello statunitense.

40-40 Servizio e diritto lungolinea del classe 2001.

30-40 Errore di rovescio di Berrettini nel tentativo di recuperare in diagonale.

15-40 DUE PALLE BREAK PER BERRETTINI! Errore del #68 al mondo con ili rovescio dal centro del campo.

15-30 Ottavo ace per l’americano.

0-30 DI POCO FUORI IL DIRITTO DIAGONALE IN CORSA DI NAKASHIMA! Berrettini affaticato, probabilmente anche dal caldo.

0-15 Scappa via il back di diritto dell’americano.

1-0 Berrettini comincia alla grande il quarto parziale, annullando due palle break e chiudendo con un passante di diritto lungolinea.

AD-40 Risposta in corridoio del classe 2001.

40-40 Ace #20 per l’azzurro.

30-40 Sul nastro il diritto dell’americano.

15-40 DUE PALLE BREAK SUBITO PER NAKASHIMA! Gran smorzata dell’americano.

15-30 In ritardo l’azzurro con il diritto sull’accelerazione lungolinea di rovescio di Nakashima.

15-15 Servizio e diritto diagonale di Berrettini.

0-15 Sul nastro il back lungolinea di rovescio dell’azzurro.

INIZIO QUARTO SET

05.29 Ancora un minuto a disposizione per Matteo Berrettini che ha usufruito del toilet break.

05.28 Mentre il caldo incombe, Matteo Berrettini conquista il terzo parziale al tie-break per 7 punti a 5 al terzo tentativo dopo essere stato avanti 5-0 ma soprattutto dopo aver annullato due set point nel decimo gioco come avvenuto nel primo set. L’azzurro sfrutta le incertezze di Brandon Nakashima e sorpassa l’americano dopo due ore e 21 minuti di battaglia.

FINE TERZO SET

7-5 SI SALVA MATTEO!!!!! TERZO SET VINTO DA BERRETTINI CHE SFRUTTA L’ERRORE DI ROVESCIO D’ATTACCO DELL’AVVERSARIO!

6-5 ALTRO SET POINT ANNULLATO DALL’AMERICANO! ALTRO ERRORE INCREDIBILE CON IL DIRITTO PER BERRETTINI!

6-4 Altro mini-break dell’americano: altra chance al servizio per l’azzurro dopo l’errore sottorete dopo aver attaccato con il diritto lungolinea.

6-3 TRE SET POINT BERRETTINI! L’azzurro gioca con attenzione e sfrutta il il diritto diagonale.

5-3 Altro errore dell’azzurro: diritto in corridoio dopo il back di rovescio dell’avversario.

5-2 Servizio e diritto a sventaglio sul nastro.

5-1 Errore in uscita dal servizio da parte del romano: cambio campo.

5-0 BERRETTINI STA SURCLASSANDO L’AVVERSARIO! Altro diritto vincente dal lato del rovescio.

4-0 ALTRO ERRORE DI DIRITTO DI NAKASHIMA! Berrettini sta spingendo con il diritto.

3-0 Prima esterna clamorosa di Berrettini.

2-0 Ace esterno del romano.

1-0 CON AGGRESSIVITA’ L’AZZURRO! Gran diritto diagonale dal centro del campo.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK! Ace #18 per Berrettini.

40-30 Servizio diagonale dell’azzurro.

30-30 SCAMBIO PAZZESCO VINTO DA NAKASHIMA! L’americano è incisivo in risposta e gioca in maniera profonda: non basta il diritto lungolinea in corsa del romano.

30-15 Ace #17 per il classe 1996.

15-15 Prima al centro del romano.

0-15 Nakashima gioca in maniera profonda anche in fase difensiva: non bastano le accelerazioni di diritto di Berrettini.

5-6 Settimo ace di Nakashima che si assicura di disputare almeno il tie-break.

40-30 DIRITTO VINCENTE DI BERRETTINI! Due accelerazioni importanti dell’azzurro gli consentono di aprirsi il campo.

40-15 L’azzurro non trova il campo in risposta.

30-15 DIRITTO CHE SPACCA IL CAMPO! Prodezza di Nakashima dal lato del corridoio.

15-15 Servizio e rovescio lungolinea sul nastro dell’americano.

15-0 Gran prima del classe 2001.

5-5 SI SALVA MATTEO! Superate le due ore di gioco e dopo due palle break annullate, il terzo set è ancora in bilico.

AD-40 Nakashima perde il confronto sulla diagonale di diritto e Berrettini esulta.

40-40 IN CORRIDOIO IL PASSANTE DI ROVESCIO DI NAKASHIMA! Berrettini avanza con coraggio con il diritto e chiude a volo.

30-40 Errore di diritto dell’americano che non trova il campo.

15-40 DUE SET POINT NAKASHIMA! Brutto diritto dell’azzurro in uscita dal servizio.

15-30 PRODEZZA DI ROVESCIO LUNGOLINEA DI NAKASHIMA! Attacco troppo morbido con il back dell’azzurro.

15-15 Servizio e diritto diagonale di Berrettini e smash vincente.

0-15 Doppio fallo #2 per l’azzurro.

4-5 Servizio a zero: Berrettini deve allungare il set.

40-0 Attacco in controtempo vincente di Nakashima dopo il diritto lungolinea.

30-0 Risposta in rete dell’azzurro.

15-0 Servizio potente dell’americano.

4-4 SI SALVA BERRETTINI! Terzo set importantissimo da vincere per l’azzurro.

AD-40 Ottima prima dell’azzurro.

40-40 ROVESCIO LUNGOLINEA IMPRESSIONANTE DI NAKASHIMA! Game fondamentale e che dura già da 4 minuti.

40-30 Prima centrale di Berrettini e ace #15.

30-30 Regalo in risposta da parte dell’americano.

15-30 L’azzurro non riesce ad incidere in fondocampo con il diritto: rovescio in rete dell’italiano.

15-15 Bravissimo Berrettini ad avere pazienza sulla diagonale di rovescio e chiudere poi con il diritto a sventaglio.

0-15 Risposta profonda dell’americano: diritto lungo di Berrettini.

04.51 Sembrano esserci problemi allo stomaco per l’azzurro anche se non preoccupanti.

04.50 Medical time-out per Berrettini.

3-4 Vola via rapido anche il settimo gioco del terzo set.

40-30 Prima vincente dell’americano.

30-30 Nakashima perde la diagonale di diritto.

30-15 Scappa via la risposta dell’azzurro.

15-15 Troppo lento l’americano in uscita dal servizio.

15-0 Prima vincente di Nakashima.

3-3 Servizio a zero per il romano che appare più sicuro di sé.

40-0 Ace #14 per Berrettini.

30-0 Servizio e diritto lungolinea del laziale.

15-0 Gran prima di Berrettini.

2-3 Si salva l’americano dopo aver annullato anche una palla break.

AD-40 Ace esterno di Nakashima.

40-40 Diritto lungo in uscita dal servizio per il classe 2001.

AD-40 Servizio e diritto di Nakashima che chiude con lo smash.

40-40 Quarto ace dell’americano.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI CHE VINCE LA DIAGONALE DI ROVESCIO! L’americano soffre i cambi di ritmo.

30-30 Gran prima dell’americano.

15-30 Gran risposta di diritto di Berrettini dopo il back di rovescio.

15-15 Servizio e diritto e chiusura con il rovescio con saltello dell’americano.

0-15 Errore sottorete del classe 2001 che attacca in maniera troppo frettolosa.

2-2 Servizio a zero dell’azzurro.

40-0 Errore in risposta dell’americano.

30-0 Servizio e diritto diagonale di Berrettini.

15-0 13° ace dell’azzurro.

1-2 Servizio a zero anche per il classe 2001.

40-0 Terzo ace dell’americano.

30-0 Diritto in rete di Berrettini in risposta.

15-0 Servizio vincente del #68 al mondo.

1-1 Altro ace e game a zero per il #7 al mondo.

40-0 11° ace della sfida per Berrettini.

30-0 Scappa via la risposta di rovescio dell’americano.

15-0 Servizio e diritto diagonale del romano.

0-1 Buon esordio dell’americano al servizio.

40-30 Diritto lungo dell’americano in uscita dal servizio.

40-15 Lungo il rovescio del romano.

30-15 Diritto sul nastro per l’azzurro che non riesce a passare Nakashima.

15-15 Pessimo back di rovescio in avanzamento dell’americano.

15-0 Servizio e diritto di Nakashima che chiude a volo.

INIZIO TERZO SET

04.22 Matteo Berrettini vince il secondo parziale dopo 33 minuti forte dei due break conquistati nel primo e settimo gioco. L’azzurro conquista il set per 6 giochi a 2 contro Brandon Nakashima, sfruttando il momento di passaggio a vuoto dell’americano e la propria crescita in termini di rendimento.

FINE SECONDO SET

6-2 BERRETTINI CONQUISTA IL SECONDO SET AL SECONDO TENTATIVO!

AD-40 Rovescio lungo di Nakashima.

40-40 PASSANTE DI ROVESCIO DI NAKASHIMA! Gran difesa dell’americano sul diritto dell’azzurro.

40-30 SET POINT BERRETTINI CON LA PRIMA ESTERNA!

30-30 Servizio e diritto steccato: 25° errore non forzato.

30-15 FUORI DI UN SOFFIO IL DIRITTO IN AVANZAMENTO DI BERRETTINI!

30-0 Ace del romano.

15-0 Prima al corpo di Berrettini.

5-2 DOPPIO FALLO NAKASHIMA E ALTRO BREAK BERRETTINI! L’azzurro serve per il set.

15-40 Stecca di diritto dell’azzurro nel tentativo di contropiede.

0-40 TRE PALLE BREAK BERRETTINI! COME STA GIOCANDO L’AZZURRO! Gran bordata di diritto in risposta e chiusura con il rovescio lungolinea.

0-30 CONTROPIEDE DI DIRITTO VINCENTE DI BERRETTINI!

0-15 Nakashima decisamente meno reattivo del primo set: ottimo diritto a sventaglio dell’azzurro.

4-2 Ace esterno di Berrettini che resta avanti nel secondo parziale.

40-15 Servizio e diritto diagonale del romano.

30-15 Back in rete di Berrettini in uscita dal servizio.

30-0 Risposta sul nastro per Nakashima.

15-0 Servizio e diritto lungolinea di Berrettini.

3-2 Chiusura con il diritto dell’americano che resta attaccato al set.

40-30 Diritto diagonale di Nakashima piuttosto reattivo dopo il tentativo di diritto in chop dell’azzurro.

30-30 BRAVISSIMO BERRETTINI CHE CHIUDE CON IL DIRITTO LUNGOLINEA! Ottimo diritto lungolinea precedente ad aprirsi il campo.

30-15 Profondità con il diritto per l’azzurro allo scoccare della prima ora di gioco.

30-0 Chiusura con il diritto per l’americano dopo il nastro colpito dall’azzurro.

15-0 Terzo ace di Nakashima.

3-1 Servizio a zero di Berrettini che piazza il diritto diagonale di controbatto e chiude con lo smash a rimbalzo.

40-0 Risposta lunga dell’americano.

30-0 Servizio e diritto di Berrettini.

15-0 Scappa via la risposta di Nakashima.

2-1 Nakashima tiene il servizio senza problemi.

40-15 Servizio e diritto dell’americano.

30-15 Back corto di Berrettini e Nakashima in difficoltà.

30-0 ROVESCIO LUNGO A CAMPO APERTO DA PARTE DI BERRETTINI! Un gran peccato dopo il diritto diagonale ad aprirsi il campo.

15-0 Termina in rete il recupero dell’azzurro.

2-0 BREAK CONFERMATO DA BERRETTINI! Largo il rovescio in recupero dell’americano.

40-15 Bruttissimo rovescio di Nakashima in risposta.

30-15 Errore di diritto del classe ’96 sulla profondità di rovescio dell’americano.

30-0 Servizio e diritto diagonale del romano.

15-0 Settimo ace dell’azzurro.

1-0 DOPPIO FALLO NAKASHIMA E BREAK IMMEDIATO DI BERRETTINI!

30-40 SUBITO PALLA BREAK BERRETTINI! L’azzurro destabilizza l’avversario con il back di rovescio.

30-30 Diritto pesante da fondocampo di Berrettini che deve sbloccarsi.

30-15 Altro servizio vincente.

15-15 Prima esterna dell’americano.

0-15 Berrettini muove l’avversario con il rovescio: lungo il recupero dell’americano.

INIZIO SECONDO SET

03.49 Matteo Berrettini perde il primo parziale all’esordio agli AO 2022 in 42 minuti per 4 giochi a 6 contro Brandon Nakashima. L’americano vince con merito dopo non aver concesso nulla al servizio e aver ottenuto cinque palle break nel primo set. Decisivo aver strappato il servizio proprio nel decimo gioco.

FINE PRIMO SET

4-6 PRIMO SET BRANDON NAKASHIMA DOPO 40 MINUTI! ARRIVA IL BREAK DECISIVO CON IL DOPPIO FALLO!

0-40 TRE PALLE BREAK NAKASHIMA CHE PUO’ CHIUDERE IL SET! ROVESCIO LUNGOLINEA VINCENTE DELL’AMERICANO!

0-30 Ottima risposta profonda di Nakashima.

0-15 Berrettini ancora troppo lento in uscita dal servizio: diritto in rete.

4-5 Nakashima continua a non tremare al servizio: l’azzurro deve allungare il primo set.

40-15 Gran rovescio lungolinea in risposta di Berrettini.

40-0 Servizio vincente di Nakashima.

30-0 L’azzurro non riesce ad essere incisivo nello scambio: rovescio in rete.

15-0 Diritto in rete dal centro del campo per Berrettini.

4-4 Si salva ancora Berrettini che piazza il sesto ace.

AD-40 Diritto in rete per il classe 2001.

40-40 Servizio vincente del romano.

40-AD ALTRA PALLA BREAK NAKASHIMA! Troppo lento con il back l’azzurro: 15° errore per lui.

40-40 Si resta nel game: diritto a sventaglio ancora sul nastro di Berrettini dopo il back di rovescio dell’americano.

AD-40 Quinto ace dell’azzurro.

40-40 SI CARICA BERRETTINI! Risposta profonda dell’americano ma Berrettini è attento con il diritto.

30-40 TERZA PALLA BREAK NAKASHIMA! L’americano chiude a rete con la volée di diritto dopo il primo smash respinto.

30-30 Prima al centro del romano.

15-30 Servizio e diritto a sventaglio vincente dell’azzurro.

0-30 Ancora preciso in risposta l’americano: Berrettini non trova la prima.

0-15 Ottima risposta dell’americano: lento l’azzurro in uscita dal servizio.

3-4 Se la cava il #68 al mondo con la volée di rovescio dopo aver attaccato la rete con il diritto.

AD-40 Si ferma sul nastro il diritto diagonale del romano che si è difeso sulle bordate dell’americano.

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! Altro errore in profondità dell’americano.

40-30 Rovescio lungo di Nakashima in ritardo in uscita dal servizio.

40-15 Rovescio sul nastro da parte dell’azzurro.

30-15 Lo statunitense attacca la rete: diritto in corridoio di Berrettini che non riesce a passare neanche con il rovescio.

15-15 Arriva il primo punto dell’azzurro: diritto largo di Nakashima.

15-0 Risposta sbagliata da Berrettini.

3-3 Berrettini se la cava ancora al servizio ma deve salire di rendimento.

40-30 Quarto ace della testa di serie #7.

30-30 Prima esterna dell’azzurro.

15-30 Troppo lontano l’italiano nell’approccio alla palla. Back di rovescio in rete.

15-15 Scappa via il diritto di Berrettini dal centro del campo.

15-0 Terzo ace dell’azzurro.

2-3 Parziale di 12-0 al servizio per Nakashima che non ha perso punti.

40-0 Si ferma sul nastro la smorzata di rovescio di Berrettini.

30-0 Diritto in rete di Berrettini in risposta.

15-0 Gran prima centrale di Nakashima.

2-2 Importantissimo game vinto da Berrettini che ha annullato anche due chance di break in 5 minuti di gioco.

AD-40 Altro errore di rovescio dell’americano con il back.

40-40 Berrettini si salva grazie al servizio: rovescio lungo di Nakashima.

30-40 Seconda al corpo di Berrettini.

15-40 DUE PALLE BREAK NAKASHIMA! Sesto errore non forzato del romano.

15-30 Prima esterna del classe 1996.

0-30 Errore di diritto dell’italiano sulla risposta profonda di rovescio dell’americano.

0-15 Brutto back di rovescio difensivo di Berrettini dopo il diagonale di Nakashima che ha piazzato un gran diritto in corsa.

1-2 Altro game a zero del classe 2001.

40-0 Si ferma sul nastro il rovescio lungolinea del romano dopo aver variato con il back diagonale.

30-0 Diritto in risposta lungo dell’italiano.

15-0 DIRITTO SUL NASTRO DI BERRETTINI! Troppo frettoloso l’azzurro a voler uscire dalla diagonale.

1-1 Errore di rovescio dell’americano e parità nel set.

40-15 Secondo ace dell’alfiere azzurro.

30-15 GRAN RISPOSTA DI ROVESCIO DI NAKASHIMA!

30-0 Chiusura a rete di Berrettini che attacca benissimo con il back di rovescio in corsa.

15-0 Ace a 209 km/h per Matteo.

0-1 Ace di Nakashima.

40-0 Scappa via il diritto a sventaglio dell’azzurro sul cambio di ritmo di rovescio.

30-0 Lungo il diritto in corsa di Berrettini.

15-0 Prima vincente dell’americano.

0-0 Si comincia! Batte Nakashima.

INIZIO PRIMO SET

03.04 La prima italiana a disputare una sfida nella nuova edizione degli Australian Open è stata Camila Giorgi, che ha battuto 6-4 6-0 la russa Anastasija Potapova.

03.02 Il classe 2001 aveva esordito nel torneo battendo Jiry Vesely per 7-6(2) 7-6(0) e poi l’azzurro Fabio Fognini per 7-6(7) 7-6(6). Quarta presenza in uno Slam per l’americano che debutta in Australia dopo le qualificazioni del 2021.

03.00 Al via il riscaldamento tra i due giocatori! Nakashima vince il sorteggio e sceglie di servire.

02.59 Brandon Nakashima torna in campo dopo aver disputato i quarti di finale in quel di Sydney, perdendo contro Reilly Opelka nel derby americano per (4)6-7 2-6.

02.57 Ecco i protagonisti del secondo match di sessione diurna della Margaret Court Arena!

02.55 L’azzurro giunse alla seconda settimana perdendo solo un set contro il ceco Tomas Machac dopo aver battuto Kevin Anderson all’esordio e sconfitto in tre tie-break contro Karen Khachanov.

02.53 Il classe 1996 vuole migliorare il quarto turno raggiunto nel 2021 quando non riuscì a disputare gli ottavi di finale contro Stefanos Tsitsipas per problemi fisici.

02.51 In doppio lo score è stato identico, dominando con Jannik Sinner contro la Francia ma perdendo in tre set contro la Russia in coppia con l’altoatesino e contro l’Australia in coppia con Simone Bolelli.

02.49 Matteo Berrettini torna in campo dopo aver disputato l’ATP Cup con l’Italia, venendo eliminata all’ultima giornata del girone dalla Russia. La testa di serie #7 ha perso due singolari, contro Alex de Minaur e Daniil Medvedev, e vinto contro Ugo Humbert.

02.47 Tra poco dunque ci sarà l’esordio di Matteo Berrettini e Brandon Nakashima, al primo incrocio di sempre. In palio il secondo turno contro uno tra la wild card americana Stefan Kozlov e il ceco Jiry Vesely, in campo sempre come secondo match di giornata sul Campo 16.

02.45 In 92 minuti Elina Svitolina sbriga la pratica Fiona Ferro e vola al secondo turno degli Austtalian Open 2022: l’ucraina batte 6-1 7-6(4) la francese.

01.45 Dominio assoluto di Elina Svitolina che vince il primo set per 6 giochi a 1 in poco più di mezz’ora, chiudendo al terzo tentativo.

01.15 Iniziato ora il match tra Fiona Ferro ed Elina Svitolina, che precede quello dell’azzurro sulla Margaret Court Arena ed apre la sessione alle ore 11 locali ovvero l’1 italiana.

01.14 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Brandon Nakashima, valida per primo turno del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia).

Margaret Court Arena

Dall’1.00

F. Ferro-E. Svitolina 15

B. Nakashima-M. Berrettini 7

Matteo Berrettini torna in campo dopo aver disputato l’ATP Cup con l’Italia, venendo eliminata all’ultima giornata del girone dalla Russia. La testa di serie #7 ha perso due singolari, contro Alex de Minaur e Daniil Medvedev, e vinto contro Ugo Humbert. In doppio lo score è stato identico, dominando con Jannik Sinner contro la Francia ma perdendo in tre set contro la Russia in coppia con l’altoatesino e contro l’Australia in coppia con Simone Bolelli. Il classe 1996 vuole migliorare il quarto turno raggiunto nel 2021.

Brandon Nakashima torna in campo dopo aver disputato i quarti di finale in quel di Sydney, perdendo contro Reilly Opelka nel derby americano per (4)6-7 2-6. Il classe 2001 aveva esordito nel torneo battendo Jiry Vesely per 7-6(2) 7-6(0) e poi l’azzurro Fabio Fognini per 7-6(7) 7-6(6). Il #68 al mondo fa il suo esordio agli Australian Open dopo aver partecipato alle qualificazioni lo scorso anno: l’americano vuole avanzare nel ranking e nella Race verso Milano dove ha raggiunto le semifinale nell’ultima edizione.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Brandon Nakashima, valida per primo turno del torneo singolare maschile degli Australian Open 2022 di Melbourne (Australia). L’incontro è in programma come secondo match di giornata a partire dalle 11.00 locali, ovvero l’1 di notte italiana sulla Margaret Court Arena e dopo la sfida tra Fiona Ferro ed Elina Svitolina che aprirà la sessione. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN. Buon divertimento e forza Italia!

Foto: Lapresse