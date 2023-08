LIVE Berrettini-Medvedev 2-6 7-6 4-6, Italia-Russia 1-0 ATP Cup 2022 in DIRETTA: l’azzurro lotta, ma cede dopo quasi 3 ore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

5.11 Sarà quindi decisivo il doppio: punteggio di 1-1. Ci troveremo fra pochissimo per viverne le emozioni. Un caro saluto e a prestissimo, attendendo l’ufficialità delle due coppie.

5.10 In ottica Australian Open possiamo contare su due certezze come Berrettini e Sinner che potranno fare tantissima strada, visto lo stato di forma.

5.08 Abbiamo ritrovato un grandissimo Berrettini: il romano, dopo l’infortunio di Torino, nel giro di tre match è tornato a giocare ad un livello elevatissimo.

5.06 Appena 13 errori gratuiti in tutto il match per Medvedev contro i 28 di Berrettini: 76% di punti vinti al servizio, l’80% con la prima e il 69% con la seconda. Solo il 33% di resa con la seconda palla per Berrettini.

FINISCE QUI! MEDVEDEV BATTE 6-2 6-7 6-4 BERRETTINI E PORTA TUTTO IN PARITA’!! SARA’ IL DOPPIO A DECIDERE LA CONTESA FRA RUSSIA ED ITALIA.

40-0 Sul nastro il recupero di Berrettini con il back: tre match point Medvedev.

30-0 Prova a buttarsi avanti Berrettini, ma c’è il passante di Medvedev. Incredibile il russo.

15-0 HA PRESO TUTTO MEDVEDEV! Berrettini ci ha provato in tutti modi, ma il russo è stato illegale ancora una volta.

4-5. Grande game vinto da Berrettini che si garantisce un’ultima possibilità.

A-40 Inside-in che rimane in campo per miracolo e ottimo rovescio in diagonale a campo sguarnito.

40-40 Tenta nuovamente il serve and volley Berrettini e viene punito dal passante di Medvedev.

40-30 MERAVIGLIOSO BERRETTINI! Sventaglio ad uscire di dritto da stropicciarsi gli occhi, tocco e volée alta in arretramento.

30-30 Scappa in lunghezza il dritto in corsa a Berrettini.

30-15 Attacco preciso con il dritto e altro smash a benedire.

15-15 Ha tirato su una palla da sottoterra Medvedev. Il russo è un polpo.

15-0 Servizio e smash vincente.

3-5. Vince un game complicato Medvedev, dove Berrettini ha diversi rimpianti in almeno un paio di punti.

A-40 Seconda di servizio angolata e veloce per Medvedev!

40-40 SUL NASTRO IL DRITTO DI MEDVEDEV!! E’ ANCORA VIVO BERRETTINI!

40-30 Due passanti ottimi da parte di Berrettini!

40-15 Prova in tutti i modi a spingere Berrettini, ma Medvedev si difende e alla fine ha la meglio.

30-15 Altro erroraccio per Berrettini con il lungolinea spalancato!

15-15 C’era l’opportunità con lo sventaglio per Berrettini! Purtroppo il dritto si ferma sul nastro.

0-15 Scappa via il dritto carico a Medvedev!

3-4. Splendida prima esterna! Non vuole demordere per nulla al mondo Berrettini che rimane a contatto.

A-40 ACE AL CENTRO PER BERRETTINI DA DESTRA!

40-40 Si fa sorprendere Berrettini dalla risposta di dritto lungolinea di Medvedev.

40-30 Incertezza per Medvedev con il rovescio che non passa.

30-30 Fermo con i piedi Berrettini su questo back di rovescio.

30-15 Scappa via l’esecuzione del dritto a Berrettini.

30-0 Quinto ace per Berrettini nel match.

15-0 Prima esterna e smorzata comoda sotto rete.

2-4. Non concede chance al suo avversario neanche in questa circostanza il numero due del mondo.

40-15 Seconda di servizio a quasi 200 km/h tirata da Medvedev.

30-15 Ottima traiettoria esterna trovata con la prima dal russo.

15-15 Gestisce bene uno smash non banale Medvedev.

0-15 RISPONDE BERRETTINI E POI PASSA! Va ancora a rete Medvedev, ma gioca una pessima stop volley.

2-3. Ace per chiudere questo quinto gioco! L’azzurro rimane in scia!

40-15 Altro punto diretto con il servizio per il romano!

30-15 Grande prima ad uscire per Berrettini!

15-15 FA TUTTO SPLENDIDAMENTE BERRETTINI! Attacco meraviglioso con l’inside-in e stop volley.

0-15 Largo di poco il dritto di Berrettini che sta sbagliando troppo con questo fondamentale.

1-3. Serve bene Medvedev che recupera da 0-30 e si toglie da guai che potevano arrivare.

40-30 Altro erroraccio con lo slice per Berrettini!

30-30 Prima esterna e attacco di dritto in contropiede: precisissimo Medvedev.

15-30 In rete il back di Berrettini! Non ci voleva proprio questo errore!

0-30 BELLISSIMO ROVESCIO IN CROSS!! Non molla Berrettini!

0-15 Risposta aggressiva di Berrettini e Medvedev sbaglia con il dritto!

1-2 BREAK MEDVEDEV! Prova ad uscire dallo scambio sulla diagonale di rovescio girandosi sul dritto l’azzurro, ma il suo tentativo si ferma in rete.

15-40 Con il servizio annulla la prima il romano.

0-40 In corridoio di pochissimo lo sventaglio di dritto di Berrettini: arrivano tre palle break consecutive.

0-30 Scambio intenso di 28 colpi portato a casa da Medvedev che non si è preso rischi, giocando con grande attenzione.

0-15 Sotto il nastro il dritto dopo il movimento del servizio di Berrettini.

1-1. Buonissimo game di servizio anche per il numero due del mondo.

40-0 Rimane in campo il dritto non impattato benissimo da Medvedev.

30-0 Non tradisce con lo smash Medvedev dopo l’attacco al centro.

15-0 Il nastro blocca sul più bello il drittone di Berrettini.

1-0. Contropiede meraviglioso di Berrettini con il dritto in controbalzo.

40-15 Varia da sinistra Berrettini, andando esterno.

30-15 Gran dritto anomalo di Medvedev che sposta molto bene Berrettini sulla sua destra.

30-0 Serve bene Berrettini e poi incide con il dritto.

15-0 Lungo il recupero di dritto di Medvedev!

INIZIO TERZO SET

4.16 Si sta prolungando più del previsto il toilet break di Medvedev. Il giudice di sedia, Fergus Murphy, decide di non intervenire.

4.13 80% di prime in campo per Berrettini nel secondo parziale: 96% di resa. L’azzurro è vivo ed ha reagito dopo il primo set. Il russo ha ceduto appena cinque punti al servizio, ma Matteo è stato superlativo!

7-5 SECONDO SET BERRETTINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SI BUTTA AVANTI MEDVEDEV E MATTEO PASSA CON IL DRITTONE!!!!

6-5 Berrettini. NOOOOOOOOO!!!!! Non passa la stop volley! Errore pesantissimo!

6-4 BERRETTINI! LO SLICE BACIATO DAL NASTRO!! PALLA CORTISSIMA!! DUE SET POINT ITALIAAAAA!!!

5-4 Berrettini!! PUNTO CLAMOROSOOOOOOOOO!!!!! 31 COLPI!!! Esercitazione di back per Berrettini, poi prova a variare con la palla corta: non passa l’ultimo passante di dritto!

5-3 BERRETTINI! PASSANTONE DI DRITTOOOOOOOO!!!!!!!! E’ ARRIVATO IL COMODINO DA ROMA!!! E Medvedev non l’ha contenuto!

4-3 BERRETTINI!!! COME SI E’ DIFESO CON IL DRITTO IN ALLUNGO!!! SBAGLIA POI MEDVEDEV!! Ci sta mettendo tutto sé stesso l’azzurro.

3-3. DRITTONE INSIDE-IN DI BERRETTINI SULLA RISPOSTA PROFONDA DI MEDVEDEV!!

3-2 Medvedev. Sulla riga il rovescio lungolinea del russo! Che attenzione ci ha messo in questo punto.

2-2. Sul nastro il rovescio di Berrettini! Si poteva fare meglio!

2-1 BERRETTINI! ANCORA A RETE! Volée splendida e secca: Medvedev non riesce ad organizzare il lob.

1-1. STOP VOLLEY SPLENDIDA DI BERRETTINI!

1-0 Medvedev. Subito un ace per la seconda forza del ranking.

6-6 TIEBREAK! Altro grandissimo game giocato al servizio dall’azzurro.

40-0 Prima al centro e dritto a sventaglio vincente: tre palle per volare al tiebreak.

30-0 Lunga la risposta di Medvedev da lontanissimo.

15-0 Prima esterna, dritto lungolinea e smash comodo.

5-6. Un’altra prima consente al numero due del mondo di assicurarsi il tiebreak in questo secondo parziale.

40-30 SULLA RIGA IL DRITTONE DI BERRETTINI! Rimane in questo game l’azzurro.

40-15 Ottima prima esterna.

30-15 Prova a spingere Berrettini con il rovescio, ma si prende un rischio troppo grosso.

15-15 Gran passante in slice di Berrettini e scappa la volée di Medvedev!

15-0 CHE SECONDA HA GIOCATO MEDVEDEV! ILLEGALE!

5-5. Secondo ace di fila! Alla grandissima Berrettini in questo game!

40-0 Secondo ace del match!

30-0 MERAVIGLIOSO SLICE E DRITTO VINCENTE! Bello e fruttuoso lo scambio vinto da Berrettini!

15-0 SI ARRENDE MEDVEDEV!! Tiene Berrettini sulla diagonale di rovescio ed è il russo a perdere la pazienza.

4-5. In 58 secondi Medvedev si aggiudica questo turno di servizio: ha messo solo prime in campo.

40-0 Prima al centro e smash facile.

30-0 Ace al centro.

15-0 Prima con taglio ad uscire vincente.

4-4. GRANDISSIMA PRIMA! Berrettini rimane in vita e aggancia ancora il suo avversario.

40-30 Non riesce a difendersi con lo slice da lontano Berrettini.

40-15 SI BUTTA AVANTI BERRETTINI PER GIOCARE DEMIVOLEE E SMASH! Molto bravo l’azzurro in questa circostanza.

30-15 Sbaglia con il dritto Medvedev! Berrettini con il back ha tenuto tutto!

15-15 Scambio lunghissimo perso da Berrettini che poteva incidere con il dritto lungolinea e invece è andato sul contropiede.

15-0 Grandissima curva esterna trovata da Berrettini da destra.

3-4. Ace di seconda per Medvedev che non concede nemmeno le briciole al servizio.

40-0 Quinto ace per Medvedev e tre palle per il 4-3.

30-0 Incide il russo con il dritto dopo aver servito egregiamente.

15-0 Gran volée per Medvedev, ma il lob di Berrettini non era sufficientemente incisivo.

3-3. Grande prima esterna e Berrettini tiene un altro ottimo turno di battuta. Stanno cominciando ad arrivare i punti diretti con il servizio.

40-15 Non riesce a trovare il campo sul contropiede Berrettini.

40-0 Altra buona prima esterna e tre palle per il 3-3.

30-0 Errore di Medvedev con il rovescio comodo in avanzamento!

15-0 Sta tornando a funzionare l’asse servizio-dritto per Berrettini.

2-3. Va via velocissimo anche questo turno di servizio. Berrettini non riesce ad essere incisivo in ribattuta.

40-15 Mette un’altra ottima prima il numero due del mondo.

30-15 Non trova il campo con il dritto in moscovita.

30-0 Quarto ace scaraventato da Medvedev.

15-0 Manca un passo a Berrettini per arrivare a giocare il back.

2-2. TIENE IL SERVIZIO A ZERO BERRETTINI! Grande game!

40-0 Lunga di un soffio la risposta di Medvedev.

30-0 Attacco meraviglioso e chiusura morbida a rete.

15-0 Tre lavatrici scagliate con il dritto da Berrettini.

1-2. Terzo ace per Medvedev che ancora non ha concesso un punto al servizio nel secondo set.

40-0 Spinge Berrettini con il dritto, ma Medvedev si muove a meraviglia.

30-0 Stecca Berrettini di dritto.

15-0 Prova ad uscire dallo scambio con il rovescio lungolinea Berrettini, ma sbaglia.

1-1. Un’altra grande prima!! Berrettini tiene la battuta: importantissimo!

40-30 GRANDE PRIMA ESTERNA! L’HA MESSA SULLA RIGA BERRETTINI!

30-30 Larga la smorzata di Berrettini che ha provato ad uscire dallo scambio.

30-15 Buona prima esterna messa da Berrettini.

15-15 Non riesce a difendersi con il dritto Medvedev da lontano.

0-15 Sul nastro il dritto di Berrettini in uscita dal servizio. Brutto errore.

0-1. Chiude con la smorzata Medvedev un game perfetto.

40-0 Molto reattivo Medvedev sul dritto in uscita dal servizio.

30-0 Smash sicuro per Medvedev.

15-0 NON SEI UMANO!! NON SEI UMANO DANIIL!!!! UNA PIOVRA, UN POLPO IL RUSSO!!! DA MELBOURNE E’ ARRIVATO SULLA STOP VOLLEY!

INIZIO SECONDO SET

3.19 Negli scambi sotto i quattro colpi, Medvedev ha la meglio nel 75% dei casi. Quando invece lo scambio si allunga, è l’azzurro ad avere la meglio. Devono aumentare le prime per il romano: solo il 55%.

6-2 PRIMO SET MEDVEDEV! Chiude con il doppio fallo questo parziale Berrettini, l’azzurro ha fatto il possibile contro una versione monstre del numero due del mondo.

40-A In corridoio il dritto d’attacco di Berrettini in avanzamento. Quinto set point.

40-40 PRIMO ACE PER BERRETTINI! HA TROVATO UN ANGOLO ILLEGALE!

40-A Non trova la palla con il dritto Berrettini: altro set point per il russo.

40-40 Sotterra il dritto Berrettini su una risposta corta di Medvedev!

A-40 PRIMA VINCENTE AL CENTRO!

40-40 Stranamente non riesce a rispondere Medvedev in questa occasione.

40-A Risponde sui piedi di Berrettini con il dritto Medvedev e poi l’approccio in back sulla riga.

40-40 Lungo il recupero di dritto di Medvedev!

40-A CHE PASSANTE HA GIOCATO MEDVEDEV!! DA MOSCA L’HA GIOCATO. INCREDIBILE.

40-40 SERVIZIO E DRITTO SULLA RIGA! Annulla anche il secondo set point Berrettini.

30-40 Servizio e smash al salto!

15-40 Gioca da lontano Medvedev, ma trova sempre grandissima profondità: sbaglia Berrettini di dritto e concede due set point.

15-30 Lunga di un soffio la risposta di Medvedev.

0-30 Brutto attacco di dritto e poi non passa la stop volley.

0-15 Risposta pazzesca di Medvedev con il rovescio!

2-5. Gran prima esterna e il russo si toglie dai problemi anche in questo settimo game.

A-40 Reattivo Medvedev con il dritto in uscita dal servizio.

40-40 DOPPIO FALLO PER MEDVEDEV CHE NON VUOLE SCAMBIARE!

40-30 RISPOSTA PAZZESCA DI BERRETTINI CON IL DRITTO IN ALLUNGO!! LASCIA FERMO MEDVEDEV!

40-15 Ancora bravo a servire esterno Medvedev e ad attaccare con il dritto.

30-15 Servizio e dritto che tornano a funzionare per Medvedev.

15-15 Colpisce male la risposta con il rovescio Berrettini! Brutto errore.

0-15 SFONDA IL MURO BERRETTINI! Rallenta con il back, si gira sul dritto e cambia marcia!

2-4. Servizio e dritto! Berrettini tiene la battuta senza particolari patemi in questo frangente!

40-15 NUMERO DI BERRETTINI! Palla corta in back fenomenale e tocco strettissimo vincente!

30-15 Sbaglia Medvedev con il rovescio lungolinea che poteva chiudere il punto.

15-15 Largo il dritto di Medvedev in fase di scambio.

0-15 Rovescio lungolinea vincente di Medvedev! Berrettini non si può permettere di accorciare.

1-4. Medvedev annulla due palle break, rischia qualcosa, ma conferma ancora il vantaggio accumulato.

A-40 Altra prima sostanziosa ad uscire.

40-40 Controsmorzata di Berrettini baciata dal nastro e Medvedev non riesce a giocare il lob.

A-40 Sulla riga il dritto di Medvedev in corsa!! Non sbaglia una virgola il russo!

40-40 DRITTONE ANOMALO AD USCIRE!! COMODINO DI FABBRICA BERRETTINI!

A-40 Ace al centro messo in campo da Medvedev.

40-40 Grandissima prima scagliata da Medvedev ad uscire.

30-40 Grande volée di rovescio stavolta per Medvedev.

15-40 PASSA BERRETTINI IN CONTROBALZO DI ROVESCIO!! Medvedev viene avanti, non chiude e viene punito da Matteo!!

15-30 SFONDA BERRETTINI CON IL DRITTO! Attacca, si difende, ma alla fine fa breccia sulle infinite resistenze di Medvedev.

15-15 Lungo il dritto da lontanissimo di Berrettini.

0-15 SFONDA BERRETTINI! Attacca Medvedev, ma senza convinzione e Berrettini passa con il rovescio.

1-3. Sbaglia la risposta Medvedev! Berrettini tiene un turno di servizio soffertissimo!

A-40 BRAVISSIMO BERRETTINI! Gioca una smorzata chirurgica, Medvedev arriva, ma l’azzurro può passare.

40-40 Impressionante Medvedev! Dritto vincente sul back basso di Berrettini!

A-40 FINALMENTE UN PUNTO DIRETTO CON IL SERVIZIO!

40-40 SBAGLIA LO SMASH A RIMBALZO MEDVEDEV!! MA CHE PUNTO E’ STATO!! Medvedev ha spostato alla grande il suo avversario, poi sbaglia la conclusione sul pallonetto disperato di Berrettini.

40-A Non fa male Berrettini con il colpo dopo il servizio e poi sbaglia il rovescio.

40-40 Prova ancora a giocare il serve and volley Berrettini, ma Medvedev architetta una bella risposta bassa.

A-40 Servizio e dritto anticipato!

40-40 SI ARRAMPICA BERRETTINI PER GIOCARE LO SMASH! CHE PUNTO! Medvedev arriva ancora ovunque, ma l’azzurro riesce a spuntarla.

30-40 Largo di un soffio il dritto di Berrettini: c’è un’altra palla break da annullare.

30-30 Pessimo rovescio in avanzamento di Berrettini! Ma Medvedev risponde sempre!

30-15 LA PARATA DI BERRETTINI! Servizio, dritto e discesa a rete, Medvedev arriva ovunque, ma Berrettini contiene il passante!

15-15 BRAVISSIMO BERRETTINI! Rovescio lungolinea straordinario, dritto in avanzamento e non c’è bisogno dello smash.

0-15 Prova il serve and volley Berrettini vista la posizione arretrata di Medvedev, ma manca la conclusione.

0-3. Il russo conferma il break di vantaggio servendo in maniera impeccabile.

40-15 Un’altra prima vincente per Medvedev.

30-15 COME COPRE IL CAMPO MEDVEDEV! Aveva giocato un ottimo back corto Berrettini, ma il russo arriva e gioca un rovescio devastante.

15-15 Molto preciso l’attacco di Medvedev sul rovescio di Berrettini.

0-15 SUBITO ALL’ATTACCO BERRETTINI CON LO SVENTAGLIO DI DRITTO!

0-2 BREAK MEDVEDEV! CHE PECCATO! Berrettini era stato perfetto con la smorzata, ma il russo arriva bene: esce di un soffio lo schiaffo al volo.

15-40 Medvedev va subito a sollecitare il rovescio di Berrettini ed ottiene i risultati: due palle break.

15-30 Altro errore di dritto per Berrettini che ancora non ha messo la prima.

15-15 Rallenta con il braccio Berrettini sul dritto in uscita dal servizio.

15-0 Servizio esterno, dritto lungolinea sulla riga e volée comoda.

0-1. Subito si carica Medvedev che si è salvato in questa occasione con Berrettini che aveva preso l’iniziativa con il dritto.

40-30 Serve bene Medvedev al centro.

30-30 Profonda e carica la risposta di Berrettini con il rovescio.

30-15 IN SPINTA BERRETTINI! Prima aggredisce con il dritto incrociato e poi chiude con l’inside-in.

30-0 Arriva anche l’ace per il russo.

15-0 Punto diretto con il servizio per Medvedev.

SI PARTE! DANIIL MEDVEDEV AL SERVIZIO!

INIZIO PRIMO SET

2.26 Berrettini vincendo, oltre che regalare all’Italia la semifinale, salirebbe virtualmente al numero 6 del ranking, scalzando Rafa Nadal.

2.24 Medvedev e Berrettini si dovevano trovare anche nelle Atp Finals di Torino, ma l’infortunio agli addominali della prima partita con Zverev ha messo fuori gioco il romano. Il numero due del mondo ha quindi affrontato Jannik Sinner, subentrato in corsa.

2.22 Questi due giocatori si sono già affrontati due volte: in Atp Cup lo scorso anno, quando prevalse il russo in due set e ad Indian Wells nel 2018, quando fu sempre il moscovita a vincere in tre set in rimonta.

2.20 Entra in campo Matteo Berrettini acclamato dal pubblico, così come Daniil Medvedev! Ci attende uno scontro fra titani!

2.19 All’Italia basta battere la Russia con qualsiasi risultati per volare in semifinale di ATP Cup. Gli azzurri dovranno quindi ottenere un punto fra il secondo singolare e il doppio per tornare in campo sabato notte.

2.17 Jannik Sinner ha appena regalato l’1-0 all’Italia in una partita al cardiopalma contro Roman Safiullin nella quale ha annullato tre set point nel primo set.

2.15 Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-Medvedev, secondo match di Italia-Russia di ATP Cup 2022.

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Berrettini-Medvedev, secondo match di Italia-Russia di ATP Cup 2022 sulla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia).

Matteo Berrettini è in crescita: il giocatore romano, dopo la sconfitta al debutto contro Alex De Minaur, ha mostrato progressi nettissimi nella vittoria contro Ugo Humbert, match nel quale ha servito alla grande ed ha risposto discretamente. E’ lecito attendersi un periodo di assestamento per l’allievo di Vincenzo Santopadre, visto l’infortunio agli addominali che l’ha messo fuorigioco dalle Atp Finals e dalle Davis Cup Finals. Una vittoria gli permetterebbe di sorpassare Rafa Nadal in classifica e di arrivare, almeno virtualmente, al best ranking di numero 6.

Di fronte c’è Daniil Medvedev, numero 2 del mondo e vincitore degli Us Open. Il russo non ha cominciato al meglio questa Atp Cup venendo battuto da Ugo Humbert, ma si è riscattato demolendo Alex De Minaur e palesando già una condizione fisica invidiabile. Fondamentale sarà per Berrettini servire particolarmente bene, visto che Medvedev risponde molto lontano dal campo e l’azzurro ha l’opportunità di prendere le redini dello scambio con il colpo dopo il servizio. Far entrare il moscovita nello scambio risulterebbe fatale in diverse occasioni.

Due precedenti fra i due: il primo è di Indian Wells nel 2018, nel quale il russo la spuntò in rimonta, il secondo è della finale dell’Atp Cup dello scorso anno, quando il 25enne di Mosca vinse senza problemi in due set.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Berrettini-Medvedev, secondo match di Italia-Russia di ATP Cup 2022 sulla Ken Rosewall Arena di Sydney (Australia). La partita comincerà dopo la fine di Sinner-Safiullin che apre questo confronto a mezzanotte. L’incontro sarà visibile in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e in streaming su Supertennis.tv e SupertenniX. Buon divertimento e forza azzurri!

