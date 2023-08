LIVE Berrettini-Humbert 6-4 7-6, Italia-Francia 2-0 ATP Cup in DIRETTA: Nadal a tiro in classifica. “Il servizio mi ha aiutato”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

03.52 Grazie a tutti per averci seguito ma restate con noi! Tra poco avrà inizio il doppio ovvero il terzo e ultimo match di giornata.

03.51 Diamo un’occhiata alle statistiche: ben 18 ace per Matteo Berrettini e solo 2 doppi falli contro due ace di Ugo Humbert e 5 doppi falli. L’azzurro ha piazzato l’85% di punti con la prima di servizio contro il 56% con la seconda mentre il francese ha ottenuto il 75% di punti con la prima e il 55% con la seconda. Nessuna chance di break concessa dal romano contro le 3/4 salvate dal transalpino. 72 punti ottenuti dal #7 al mondo contro 64.

03.49 Matteo Berrettini batte Ugo Humbert per la seconda volta in carriera e conquista la vittoria per l’Italia contro la Francia rilanciando gli Azzurri in ottica qualificazione. 6-4 7-6(6) al cardiopalma in un’ora e trentasei minuti contro il francese confermando la vittoria di Jannik Sinner di circa due ore fa ottenuta contro Arthur Rinderknech. L’azzurro domina il primo set forte del break del terzo gioco mentre resiste alla ripresa del #35 al mondo nel secondo set, con quest’ultimo che ha ceduto solo al tie-break annullando anche un match point.

FINE SECONDO SET

8-6 GAME SET AND MATCH MATTEO BERRETTINI!!!! ALTRO PUNTO PER L’ITALIA CONTRO LA FRANCIA

7-6 ALTRO MATCH POINT PER BERRETTINI!!!! PASSANTE DI ROVESCIO CHE RESTA LUCIDO DA FONDOCAMPO

6-6 SI SALVA HUMBERT SOTTORETE DOPO IL PASSANTE DI ROVESCIO DI BERRETTINI!!!!

6-5 MATCH POINT BERRETTINI!!! SUL NASTRO IL DIRITTO IN CROSS DI HUMBERT

5-5 PERDE CAMPO BERRETTINI! HUMBERT NE APPROFITTA CON IL DIRITTO DA FONDOCAMPO

5-4 MINI-BREAK BERRETTINI!!!! MOMENTO IMPORTANTISSIMO PER L’AZZURRO SUL DOPPIO FALLO DEL FRANCESE

4-4 Prima al centro del 23enne.

4-3 17° ace del romano.

3-3 Servizio e diritto diagonale del romano.

2-3 DI POCO LARGA LA VOLÈE DI ROVESCIO DI BERRETTINI DOPO DUE BACK MICIDIALI!

2-2 MINI-BREAK SUBITO RECUPERATO DA BERRETTINI CHE RESISTE CON IL DIRITTO DA FONDOCAMPO!

1-2 Scappa via il diritto in risposta del francese.

0-2 CLAMOROSO ERRORE DI BERRETTINI CON LO SMASH A RIMBALZO!

0-1 Buona prima del francese.

6-6 SI VOLA AL TIE-BREAK!

40-15 Ace #16 per il laziale.

30-15 Servizio e diritto incrociato del romano.

15-15 CHE VINCENTE DI DIRITTO LUNGOLINEA DI MATTEO!!!!

0-15 CHE PUNTO VINTO DA HUMBERT SULLO SMASH DI BERRETTINI DOPO DUE BORDATE DI DIRITTO!

5-6 Humbert resta avanti e si assicura di disputare il tie-break.

40-0 Servizio e rovescio lungolinea di Humbert.

30-0 Risposta in rete con il rovescio per il #7 al mondo.

15-0 Stecca di diritto per Berrettini sulla diagonale.

5-5 Berrettini prolunga il secondo set!

40-15 Back di rovescio lungo di Berrettini dopo le bordate di diritto del francese.

40-0 Servizio e diritto di Berrettini.

30-0 Quindicesimo ace del romano.

15-0 Buona prima dell’italiano.

4-5 Humbert non trema e resta avanti: l’azzurro deve allungare il parziale.

40-15 Ace esterno del francese.

30-15 Quarto doppio fallo del #35 al mondo.

30-0 Servizio e rovescio diagonale di Humbert.

15-0 Primo ace per il francese.

4-4 Game a zero di Berrettini con il servizio e diritto.

40-0 14° ace del classe 1996.

30-0 Altro ace del romano.

15-0 Ace centrale di Berrettini allo scoccare dei 60 minuti.

3-4 Servizio a zero di Humbert in un set particolarmente equilibrato.

40-0 DI POCO FUORI IL DIRITTO DIAGONALE DI BERRETTINI DOPO UNA GRAN RISPOSTA LUNGOLINEA!

30-0 Rovescio lungolinea elegante di Humbert.

15-0 Sul nastro il diritto di Berrettini dal centro del campo.

3-3 Altro ace e parità nel secondo parziale.

40-30 Prima esterna dell’azzurro.

30-30 CHE RISPOSTA DI ROVESCIO DI HUMBERT!

30-15 Berrettini è lento in uscita dal servizio sulla profondità del francese.

30-0 Ace dell’azzurro.

15-0 Lunga la risposta del francese.

2-3 MIRACOLO DI HUMBERT SOTTORETE DOPO IL RECUPERO IN CORSA DI DIRITTO DI BERRETTINI!

40-30 Rovescio lungo del romano sulla seconda di Humbert.

30-30 PASSANTE DI ROVESCIO DI BERRETTINI CHE INTUISCE L’ANGOLO DI HUMBERT!

30-15 Back di rovescio in rete di Berrettini.

15-15 Servizio e diritto di Humbert.

0-15 Ottimo lob dell’azzurro: volée di rovescio in rete del francese.

2-2 Berrettini pareggia i conti nel quarto gioco.

40-15 Back di rovescio sul nastro dell’italiano.

40-0 Servizio e diritto del classe 1996.

30-0 Gran prima del romano.

15-0 Prima al centro di Berrettini.

1-2 Servizio e diritto di Humbert che chiude a volo con la volée di rovescio.

40-30 Altro errore del #35 al mondo con il diritto in uscita dal servizio.

40-15 Sanguinoso serve&volley del francese.

40-0 Servizio e diritto diagonale del francese.

30-0 Servizio e back di Humbert che chiude con il rovescio diagonale.

15-0 Prima centrale del francese.

1-1 Non ha problemi al servizio l’italiano.

40-15 In rete il diritto di Berrettini dal centro del campo.

40-0 Ace del romano.

30-0 Ottavo gratuito con il diritto per il francese.

15-0 Gran prima del romano.

0-1 Humbert vince uno scambio durissimo nonostante la resistenza dell’italiano.

40-15 Humbert domina lo scambio con il diritto ma quello decisivo con il lungolinea termina in rete.

40-0 Servizio e diritto diagonale di Humbert.

30-0 In rete il passante di rovescio di Berrettini dopo il diritto diagonale del transalpino.

15-0 Prima centrale del francese.

INIZIO SECONDO SET

02.53 Matteo Berrettini show in 41 minuti contro un troppo falloso Ugo Humbert che perde il primo set per 4 giochi a 6 in favore dell’italiano, forte dell’unico break del parziale ottenuto nel terzo gioco. Solido e performante, l’azzurro è un giocatore diverso rispetto all’opaca versione ammirata contro Alex de Minaur.

FINE PRIMO SET

6-4 NON TREMA MATTEO! PRIMO SET BERRETTINI!

40-15 DUE SET POINT PER L’ITALIA!

30-15 Ace di Berrettini.

15-15 SI FERMA SUL NASTRO LA STOP VOLLEY DI BERRETTINI! Gran recupero di rovescio del francese dopo il diritto dell’italiano.

15-0 Chiusura vincente a rete del romano.

5-4 Si cambia campo: Berrettini servirà per il set.

40-15 Pessimo diritto in risposta del romano.

30-15 Prima al corpo di Humbert.

15-15 PALLA CORTA DELIZIOSA DI BERRETTINI DOPO IL ROVESCIO LUNGOLINEA!

15-0 Servizio e diritto del 23enne di Metz.

5-3 Berrettini non trema con il back e chiudendo a volo: Humbert deve allungare il set al servizio.

40-15 Servizio e diritto di poco in corridoio del laziale.

40-0 Prima precisa del #7 al mondo.

30-0 Altro ace di Berrettini.

15-0 Quinto ace dell’azzurro.

4-3 Si salva Humbert annullando due palle break e restando attaccato al set.

AD-40 Prima al corpo di Humbert.

40-40 Scappa via la risposta del finalista in carica di Wimbledon.

40-AD Doppio fallo del #35 al mondo.

40-40 Ottima prima del transalpino.

30-40 PALLA BREAK BERRETTINI! CHE DIFESA DELL’AZZURRO CON IL ROVESCIO! Diritto in corridoio del francese poco paziente.

30-30 Servizio e diritto di Humbert.

15-30 Doppio fallo del francese.

15-15 Si ferma sul nastro il recupero del romano.

0-15 Berrettini sta giocando in maniera aggressiva in risposta con il diritto.

4-2 Altro ace e Berrettini resta avanti nel primo set.

40-15 Terzo ace del romano.

30-15 Humbert prova a giocare in maniera aggressiva ma Berrettini gestisce con il back di rovescio.

15-15 Secondo doppio fallo dell’azzurro.

15-0 Ace di Berrettini.

3-2 Servizio e diritto del francese.

40-30 Altro diritto in rete del francese che non trova continuità in uscita dal servizio.

40-15 Bravissimo Humbert a comandare lo scambio con il diritto e chiudere sottorete con la palla corta.

30-15 Prima carica del francese.

15-15 Di poco lungo il diritto profondo in recupero di Berrettini.

0-15 Risposta profonda del romano: lento Humbert con il diritto.

3-1 Prima esterna di Berrettini che conserva il break.

40-30 Gran passante di rovescio di Humbert dopo la discesa a rete del romano.

40-15 Scappa via il diritto diagonale del #35 al mondo da fondocampo.

30-15 Risposta profonda del francese con il rovescio lungolinea.

30-0 Risposta lunga di Humbert.

15-0 Ottima prima per il romano.

2-1 ARRIVA IL BREAK IMMEDIATO PER BERRETTINI! Ennesimo errore con il diritto per il francese.

40-AD ALTRA CHANCE PER MATTEO! Servizio e diritto in rete di Humbert.

40-40 Gran diagonale vinta da Humbert con il rovescio.

40-AD PALLA BREAK BERRETTINI! L’azzurro comanda lo scambio con il diritto affondando poi con il rovescio lungolinea.

40-40 SI VOLA AI VANTAGGI! Servizio e diritto lungolinea in rete del francese.

40-30 Lento in uscita dal servizio il #35 al mondo.

40-15 Servizio potente del francese.

30-15 Gran difesa di Berrettini con il rovescio lungolinea.

30-0 Lungo il rovescio dell’italiano.

15-0 Sul nastro il diritto dal centro del campo per Berrettini.

1-1 Berrettini pareggia subito i conti al servizio martellando con il diritto.

40-15 Lungo il recupero di rovescio del 23enne.

30-15 Ace centrale dell’azzurro.

15-15 Seconda di servizio e diritto lungolinea di Berrettini.

0-15 Doppio fallo anche per Berrettini.

0-1 Ottimo esordio al servizio per il transalpino.

40-15 Ordinato Humbert con il diritto dal centro del campo.

30-15 Prima esterna del francese.

15-15 CHE FORTUNA PER HUMBERT! Servizio e rovescio vincente con doppio nastro per il francese.

0-15 Doppi fallo all’esordio per il nativo di Metz.

0-0 Si comincia a Sydney! Batte il francese.

INIZIO PRIMO SET

02.09 A seguire sulla Ken Rosewall Arena giocheranno Alexander Zverev e Taylor Fritz mentre nel doppio dovrebbero esserci Krawietz/Puetz contro Fritz/Isner. Alle 17.30 locali invece Canada VS Gran Bretagna: nel girone B invece Australia-Russia.

02.07 A vincere il sorteggio è stato il francese che ha scelto di servire. Intanto in contemporanea si sta ancora disputando il primo match di giornata tra Germania e USA: Jan-Lennard Struff è avanti 1-0 nel terzo set contro John Isner dopo i primi due set terminati 7-6(7) 4-6.

02.05 Ugo Humbert vuole ripetersi dopo l’exploit contro Daniil Medvedev di ieri per (5)6-7 7-5 7-6(2) che ha fatto sognare la Francia prima della sconfitta di Arthur Rinderknech contro Roman Safiullin per 6-2 5-7 3-6 e quella di Fabrice Martin ed Edouard Roger-Vasselin contro il duo russo protagonisti in singolare con un doppio 4-6.

02.03 Tornano in campo le squadre! Al via il riscaldamento tra Matteo Berrettini e Ugo Humbert nel secondo match valido per la seconda giornata.

02.01 Matteo Berrettini scende in campo dopo le dolorose sconfitte subite ieri contro l’Australia che hanno portato l’Italia ad uscire sconfitta per 2-1 all’esordio da finalista in carica. Il romano ha perso contro Alex de Minaur per 3-6 (4)6-7 in singolare e in doppio in coppia con Simone Bolelli contro John Peers e Luke Saville per 3-6 5-7.

01.59 Terzo confronto tra i due giocatori, il secondo a livello ATP: il francese ha vinto nel 2017 a Brest agli ottavi di finale per 6-3 6-0 mentre l’azzurro l’ha spuntata agli US Open nel 2020 al secondo turno per 6-4 6-4 7-6(6).

01.57 Gli Azzurri devono vincere assolutamente contro i transalpini, possibilmente per 3-0: ma ad ogni modo, l’Italia dovrà aspettare il risultato della sfida delle 17.30 locali tra Australia e Russia. Un successo dei canguri consegnerebbe la qualificazione ai padroni di casa.

01.55 Tra pochissimo si torna in campo per la seconda sfida di giornata dopo il singolare che ha aperto la seconda giornata vinto da Jannik Sinner per 6-3 7-6(3) contro Arthur Rinderknech in un’ora e trentotto minuti che ha consegnato il primo punto all’Italia contro la Francia.

01.53 Bentrovati amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Matteo Berrettini e Ugo Humbert, valida per il secondo match della sfida tra Italia e Francia, seconda giornata del Gruppo B dell’Atp Cup 2022 che si svolge a Sydney (Australia).

