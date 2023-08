Italservice Pesaro-Feldi Eboli oggi, Supercoppa Italiana 2022 calcio a 5: orario, canale tv, programma, streaming

Il calcio a 5 italiano assegna il primo titolo della stagione 2021-2022: la Supercoppa Italiana. A contendersela in questo 4 gennaio saranno, al PalaSele, l’Italservice Pesaro e i padroni di casa della Feldi Eboli.

Da una parte la squadra di Colini, campione d’Italia e favorita nei pronostici, dall’altra quella di mister Salvo Samperi, subentrato da qualche settimana sulla panchina dei campani: chi la spunterà?

La parola al campo, unico giudice supremo, in una sfida che promette gioco, gol, spettacolo e pathos.

La sfida verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio e in diretta streaming sia su Sky Go sia Now TV. Al termine del match la cronaca dell’incontro sarà tempestivamente pubblicata su OA Sport per farvi conoscere quale sarà il nome della squadra vincitrice del trofeo

Martedì 4 gennaio 2021

Calcio a 5, Supercoppa Italiana: Italservice Pesaro-Feldi Eboli

Calcio d’inizio: ore 20:30

Diretta tv: Sky Sport Calcio

Diretta streaming: Sky Go e Now

Foto: Italservice Pesaro