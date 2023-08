Classifica ATP doppio: quante posizioni hanno guadagnato Fognini e Bolelli con i quarti agli Australian Open

Si è concluso il terzo turno del torneo di doppio agli Australian Open 2022 di tennis: la coppia italiana composta da Fabio Fognini e Simone Bolelli si è qualificata per i quarti, dove affronterà la coppia testa di serie numero 2 del tabellone, formata dal britannico Joe Salisbury e dallo statunitense Rajeev Ram.

Gli azzurri ne approfittano per migliorare la propria classifica: Simone Bolelli, guadagna tre posizioni e si issa al 22° posto, passando da quota 2910 a 3225, per un incremento di 315 punti netti (ne scarterà 45 lunedì 31), mentre Fabio Fognini balza dal 93° posto al numero 69, guadagnando 24 posizioni e 360 punti, passando da 1123 a 1483 (non avrà scarti lunedì 31).

Bolelli quindi conferma il proprio status di numero 1 d’Italia nella specialità, mentre Fognini agguanta la seconda posizione nazionale scavalcando Andrea Vavassori, stabile al numero 72 del mondo ed unico altro azzurro tra i primi 100 della classifica.

RANKING VIRTUALE ATP DOPPIO AL 24 GENNAIO

1 Mate Pavić CRO 10105

2 Nikola Mektić CRO 9670

3 Joe Salisbury GBR 9080

4 Rajeev Ram USA 8853

5 Nicolas Mahut FRA 7690

6 Horacio Zeballos ARG 7280

7 Marcel Granollers ESP 7223

8 Filip Polasek SVK 6810

9 Pierre Hugues Herbert FRA 6660

10T Juan Sebastián Cabal COL 5570

10T Robert Farah COL 5570

12 John Peers AUS 5525

14 Michael Venus NZL 4871

17 Tim Pütz GER 4495

20 Neal Skupski 4210

21 Wesley Koolhof NED 3930

22 Simone Bolelli ITA 3225

40 Matthew Ebden AUS 2221

53 Max Purcell AUS 1785

69 Fabio Fognini ITA 1483

72 Andrea Vavassori ITA 1407

160 Nick Kyrgios AUS 643

187 Thanasi Kokkinakis AUS 488

(in grassetto i 16 atleti qualificati ai quarti del doppio agli Australian Open)

Foto: LaPresse