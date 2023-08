Ciclocross: i convocati azzurri per i Mondiali di Fayetteville

Ormai manca poco più di una settimana all’appuntamento più importante dell’anno per il Ciclocross: i Mondiali di Fayetteville del 29-30 gennaio. La Federciclismo ha diramato oggi la lista di tutti i convocati azzurri per la manifestazione iridata. Se nelle prove elite le possibilità per il team italiano di ottenere un grande risultato sono limitate a qualche exploit, nelle categorie giovanili potremo provare a dire la nostra. Andiamo a esaminare le liste nel dettaglio:

Tra gli uomini Elite, l’unico atleta a difendere i colori azzurri sarà il campione italiano Jakob Dorigoni. L’altoatesino dovrà provare a ripetere la grande gara disputata lo scorso novembre agli europei di Col du Vam, dove riuscì a trovare un ottimo nono posto, in quella che è stata nettamente la sua migliore prestazione quando si è trovato a gareggiare contro i migliori a livello internazionale. Non sarà della gara invece Gioele Bertolini.

Per la gara riservata alle Donne Elite, le carte in mano al CT Daniele Pontoni saranno invece due: Eva Lechner e Silvia Persico. Seconda convocazione per Persico sul massimo palcoscenico mondiale, ma per la prima volta ci andrà vestita della maglia tricolore. La neocampionessa italiana, reduce dall’ottimo quinto posto in Coppa del Mondo a Flamanville, è in un ottimo momento di forma e può puntare a fare molto bene. Lechner invece è la certezza del nostro Ciclocross, a 36 anni è sempre lì a lottare per entrare nella top10 contro tutte le migliori al mondo. Un podio come quello del 2014 sembra decisamente improbabile, ma di certo la sua sarà una prestazione molto solida.

La prova maschile U23 vedrà alla partenza due azzurri, Davide Toneatti e Samuele Leone, rispettivamente primo e secondo ai recenti campionati italiani di categoria. Le due atlete convocate al femminile sono invece Gaia Realini e Lucia Bramati, entrambe già stabilmente nella squadra Elite di Coppa del Mondo. Realini si è laureata campionessa italiana di categoria, ed è certamente tra le più quotate per provare ad infastidire le fortissime neerlandesi. Le gare dove il plotone azzurro può nutrire qualche speranza in più sono le due prove Junior. Al maschile infatti potremo schierare il bronzo Europeo Luca Paletti insieme a Tommaso Cafueri e Samuele Scappini, mentre al femminile le carte italiane rispondono ai nomi di Federica Venturelli e Valentina Corvi, quarta e quinta nella classifica di Coppa del Mondo, ed entrambe già salite sul podio in stagione.

