Campionati Italiani Ciclocross 2022: si ripropone l’eterna sfida Lechner-Arzuffi per il tricolore, ma attenzione a Silvia Persico

Domenica 9 gennaio, a Variano Di Basiliano in Friuli Venezia Giulia, si terranno i Campionati italiani di Ciclocross 2022 per gli agonisti. La manifestazione inizierà venerdì 7, con i primi due giorni che saranno dedicati alle categorie Esordienti, Allievi e Master. Alle 13,20 di domenica prenderà il via la prova che assegnerà la maglia tricolore in campo femminile. Come negli scorsi anni, correranno insieme le atlete della categoria Elite e le Under23, in una gara che assegnerà quindi due titoli, tramite due graduatorie separate.

Tra le donne elite, tutto sembra apparecchiato per l’ennesimo capitolo dell’eterna sfida tra Eva Lechner e Alice Maria Arzuffi. Per la prima volta nella scorsa edizione, quest’ultima è riuscita ad avere la meglio dell’altoatesina, 11 volte campionessa nazionale e che l’aveva costretta al secondo posto per ben cinque volte nelle sei edizioni precedenti. Quest’anno però, è possibile aggiungere un nuovo nome al novero delle favorite, quello di Silvia Persico, che ben sta figurando in Coppa del Mondo, mettendosi alle spalle entrambe le connazionali in più di un’occasione.

In via precauzionale, le azzurre hanno rinunciato alle ultime gare in Belgio e in Olanda, per avere la certezza di poter arrivare nelle migliori condizioni a questo che è sempre uno degli appuntamenti più sentiti del calendario. Nessuno lo sa meglio di Eva Lechner che, nonostante i 36 anni, si sta riproponendo come migliore italiana in Coppa del Mondo. I risultati non sono quelli sfavillanti di qualche stagione fa, ma la solidità in campo internazionale e le tre vittorie stagionali in gare di secondo livello fanno di lei, ancora una volta la favorita numero uno. Ancora a secco di vittorie invece la campionessa in carica Arzuffi, che proverà a tornare al successo proprio nel giorno in cui dovrà smettere la maglia tricolore indossata negli ultimi 12 mesi.

Sulla carta nessun’altra atleta sembra realmente in grado di lottare per la vittoria, e forse neanche per un posto sul podio ma come sappiamo nel Ciclocross nulla è mai scritto. Attenzione allora a Rebecca Gariboldi, Alessia Bulleri, all’argento un po’ a sorpresa dello scorso anno Chiara Teocchi e alle ultime due campionesse nazionali under 23 Francesca Baroni e Sara Casasola, che hanno fatto il salto tra le “grandi” quest’anno. Il format di gara che prevede una sola competizione per Elite e Under 23 darà come sempre vita a scenari molto interessanti, in cui le “giovani” possono misurarsi direttamente con le atlete più esperte. Da tenere quindi in grande considerazione le prestazioni di Gaia Realini e Lucia Bramati, inserite in lista tra le under 23, ma ormai parte integrante del gruppo elite di Coppa del Mondo, che avranno un’ulteriore occasione per dimostrare tutto il loro valore su uno dei palcoscenici più prestigiosi.

Di seguito il disegno del tracciato dei Campionati Italiani di Ciclocross 2022 da Variano Di Basiliano, Udine, Friuli Venezia Giulia.

Foto: Federciclismo