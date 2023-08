Basket: Reyer Venezia, momento delicato. Dagli arrivi di Morgan e Theodore ai problemi con Sanders

Giornate un po’ particolari, quelle che sta vivendo l’Umana Reyer Venezia di coach Walter De Raffaele. In particolare, sono uomini e risultati a crare più di una questione da sbrogliare nell’ambito del club orogranata, che in Serie A non è riuscito a centrare le Final Eight di Coppa Italia e in EuroCup ha subito ieri una bruciante sconfitta sulla sirena contro il Bourg-en-Bresse.

In particolare, se negli ultimi giorni sono stati resi noti due acquisti dal significato profondamente diverso, ma dal nome uguale (due Jordan, Morgan e Theodore), dalla partita con i francesi è emersa una criticità, legata precisamente a Victor Sanders. Il giocatore, infatti, è rimasto seduto in panchina per tutto il tempo.

Oggi il presidente della società lagunare, Federico Casarin, ha spiegato il perché al Corriere del Veneto: decisione del club con analisi ulteriori da effettuare con lo staff tecnico. Quello che Casarin si terrebbe tra i denti è che ci sarebbe stato un diverbio tra Sanders e De Raffaele dopo la partita con Varese all’origine di tutto.

In questa stagione Sanders, in Serie A, sta viaggiando a 9.5 punti nei 18 minuti di medio impiego, che scendono a 6.8 in 16 in EuroCup. Si tratta della sua seconda esperienza in Italia, dopo che la prima l’aveva vissuta a Trento.

Credit: Ciamillo