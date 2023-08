Basket, 15^ giornata Serie A 2021-2022: Milano ospita Tortona, la Virtus Bologna sfida Reggio Emilia. Rinviate Treviso-Trieste, Brescia-Pesaro e Brindisi-Napoli

La Serie A di basket scende in campo nel fine settimana per la quindicesima ed ultima giornata del girone di andata. Sono però tre i match rinviati anche in questo turno a causa delle positività al COVID che hanno colpito diverse squadre: si tratta di Treviso-Trieste, Brescia-Pesaro e Brindisi-Napoli. La Lega Basket Serie A (LBA) ha inoltre optato per uno slittamento della giornata precedente (la quattordicesima) a sabato 15 e domenica 16 gennaio. Andiamo a scoprire quali sfide ci attendono in questo weekend per la massima competizione cestistica italiana.

L’anticipo del sabato sera vede affrontarsi la Dolomiti Energia Trentino e l’Umana Reyer Venezia (inizio alle ore 20:00). L’Aquila vuole confermarsi come terza forza del campionato, alle spalle delle sole corazzate Olimpia Milano e Virtus Bologna. Dopo un inizio in sordina, la squadra di coach Lele Molin ha ingranato la marcia giusta e ha inaugurato un filotto di successi che gli ha consentito di risalire diverse posizioni in graduatoria, issandosi così al terzo posto con 16 punti (8-4 di record). In EuroCup il discorso è leggermente diverso, con Trento che non riesce a trovare la quadra e rimane in fondo al gruppo B con una sola vittoria all’attivo in otto giornate. La Reyer Venezia, invece, ha bisogno di fare risultato per ritornare nella zona in classifica che le compete visto il blasone della squadra. I lagunari sono reduci dal successo in rimonta contro la GeVi Napoli per 79-75 nel recupero della tredicesima giornata, che ha consentito alla banda di Walter De Raffaele di andare a quota 12 punti insieme a Reggio Emilia, Tortona, Brescia e Treviso (nutrendo così ancora la possibilità di staccare il pass per la Final Eight di Coppa Italia in programma a Pesaro dal 16 al 20 Febbraio).

Il programma di domenica 9 gennaio si aprirà con il lunch-match tra Vanoli Cremona e Dinamo Sassari (ore 12:00). Entrambe le squadre non navigano in acque tranquille, sia per la situazione in classifica ma anche per le numerose positività riscontrate in queste settimane (soprattutto in casa Vanoli). I sardi, da quando si è insediato coach Bucchi, sembrano aver ritrovato gioco, punti e soprattutto risultati: due vittorie consecutive nelle ultime uscite contro Reyer Venezia ed Openjobmetis Varese, che hanno consentito al Banco di Sardegna di salire a quota 10 punti prendendo così un piccolo margine sulle posizioni di coda. Cremona, invece, non riesce a vincere dal lontano 31 ottobre 2021 (58-64 contro Reggio Emilia). Da quell’ultimo successo si è poi aperta una striscia negativa che coach Galbiati vuole assolutamente chiudere, provando a fare lo sgambetto alla Dinamo e provare ad abbandonare l’ultima posizione (6 punti) in condivisione con Fortitudo Bologna e Varese.

Nel pomeriggio alle ore 17:30, al Mediolanum Forum di Assago, scende in campo la capolista Olimpia Milano. I meneghini attendono la Bertram Derthona Tortona, per continuare a dettare legge in Campionato mantenendo un discreto margine sulla seconda in classifica ovvero la Virtus Bologna (24 punti per i lombardi, 20 per i bolognesi). L’Armani Exchange ha battuto proprio i Campioni d’Italia in carica per 102-99 dopo 45′ di grande battaglia nel recupero della tredicesima giornata disputato mercoledì, nonostante le diverse assenze da entrambe le parti a causa dei casi di positività ed infortuni, insieme ad una preparazione a ranghi ridotti oltre all’assenza di match ufficiali da poco più di tre settimane. La squadra di Ettore Messina è poi attesa dal doppio turno di Eurolega la settimana prossima, dove volerà a Barcellona affrontando i blaugrana martedì sera (ore 21:00) e ospitando al Forum l’Unics Kazan 48 ore dopo. I piemontesi di coach Ramondino, neo-promossi dall’A2, vogliono rimanere nel gruppo che conta: ottavo posto e 12 punti in classifica, con il 2021 chiuso in positivo grazie al successo maturato per 77-69 sull’Umana Reyer Venezia.

Alle 18:30 toccherà alla Virtus Bologna affrontare l’Unahotels Reggio Emilia tra le mura “amiche” dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (i reggiani disputano nell’impianto bolognese i match casalinghi, visti i lavori di ristrutturazione del PalaBigi in corso e non ancora completati). Le V-nere vogliono cancellare immediatamente la battuta d’arresto nel big-match di mercoledì contro l’Olimpia Milano (102-99 dTs), con la tripla finale di Weems allo scadere dell’overtime che è stata respinta dal ferro dopo aver tenuto in apnea tutto il Forum per alcuni secondi. I bianconeri ora sono a -4 in classifica dagli avversari milanesi (24 punti contro 20), con un buon margine sui diretti inseguitori di Trento (16 punti). I reggiani di coach Caja, invece, sono al settimo posto in graduatoria con 12 punti (7-5 lo score). L’Unahotels è reduce dal successo in volata sulla Carpegna Prosciutto Pesaro per 69-72, grazie alla bomba di Olisevicius allo scadere.

Sfida delicatissima quella che si disputerà nella sera di domenica (ore 20:45) al PalaDozza di Bologna tra la Fortitudo e l’Openjobmetis Varese. Entrambe le squadre sono appaiate in classifica a quota 6 punti (insieme a Cremona), in piena zona retrocessione e quindi a rischio di scendere in A2 al termine della stagione – che però è ancora lunga, ovviamente. La Effe non ha una situazione particolarmente tranquilla anche a livello societario, con diverse vicissitudini che si sono verificate nelle scorse settimane. Il morale del gruppo squadra, però, sembra essere tornato alto dopo le ultime uscite di campionato con la netta vittoria casalinga su Trieste (96-60) e la sconfitta nel derby con la Virtus (76-70) dopo aver tenuto sotto scacco i Campioni d’Italia ed aver anche accarezzato il successo per buona parte del match. Varese, invece, non conquista i due punti dalla nona giornata disputata il 21 novembre 2021 (successo in casa contro Tortona per 85-76). Coach Vertemati cerca di continuare a lavorare in palestra con i suoi ragazzi, per provare ad invertire la rotta e battere i pari-classifica bianco-blu.

Credit: Ciamillo