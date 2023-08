Australian Open 2022 oggi: ordine di gioco 25 gennaio, orari, programma, tv, streaming

Prosegue la seconda settimana degli Australian Open 2022, con il primo Slam dell’anno che è arrivato nelle fasi più calde. Iniziano quest’oggi i quarti di finale, con i migliori otto del tabellone maschile e femminile pronti a giocarsi un posto nella storia.

L’Italia intera avrà l’intera attenzione verso Matteo Berrettini, che nell’ultimo match nella Rod Laver Arena cerca la sua terza semifinale in carriera in un Major contro Gael Monfils, nella replica del match dei quarti di finale dell’US Open 2019. Nel cuore della notte italiana ci sarà anche Rafa Nadal, che parte favorito in un match che si preannuncia speciale con il canadese Denis Shapovalov.

Fra i due match maschili, ci sarà spazio anche per Ashleigh Barty: la numero 1 al mondo delle classifiche femminili è in missione per il primo trionfo fra le mura amiche e si scontrerà con Jessica Pegula, che ha già replicato il risultato dello scorso anno e tenterà di migliorarsi. Il programma odierno verrà aperto dalla ceca Barbora Krejcikova che se la vedrà con l’altra statunitense Madison Keys.

La nona giornata degli Australian Open 2022 partirà all’1:00 di notte italiana. Sarà possibile seguire le varie partite in diretta tv sui canali di Eurosport e in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

AUSTRALIAN OPEN 2022, NONA GIORNATA: PROGRAMMA

Ove non indicato diversamente, si comincia alle ore 1.00

ROD LAVER ARENA

SESSIONE DIURNA

S.Groth/P. Rafter – W. Ferreira/M. Philippoussis (doppio leggende)

Non prima delle 2.30: B. Krejcikova [4] – M. Keys (singolare femminile)

Non prima delle 4.00: D. Shapovalov [14] – R. Nadal [6]

SESSIONE NOTTURNA

Dalle ore 9:00: A. Barty [1] – J. Pegula [21] (singolare femminile)

G. Monfils [17] – M. Berrettini [7]

