Australian Open 2022, Musetti e Mager sfidano Carlos Alcaraz! Doppio scoppiettante, Berrettini osserva

Lorenzo Musetti e Gianluca Mager sono stati eliminati dal tabellone singolare degli Australian Open 2022, ma la loro avventura nel primo Slam della stagione non è ancora finita. Nella notte, infatti, i due italiani scenderanno in campo per fare il proprio esordio nel torneo di doppio. La coppia tricolore è attesa da una sfida di fuoco contro il binomio spagnolo composto da Carlos Alcaraz e da Pablo Carreno-Busta.

I nostri portacolori partiranno con gli sfavori del pronostico, ma cercheranno comunque di tenere testa ai quotati avversari. Il 19enne toscano, sconfitto da Alex de Minaur, e il 27enne ligure, battuto dal russo Andrey Rublev, cercheranno il colpaccio contro gli iberici per riscattare le premature eliminazioni maturate nei giorni scorsi.

Carlos Alcaraz si scalderà in vista della sfida contro Matteo Berrettini, in programma venerdì 21 gennaio: il terzo turno del tabellone singolare tra il numero 7 al mondo e il numero 31 del ranking ATP si preannuncia decisamente spettacolare, il romano dovrà inventarsi un magia per avere la meglio sul suo rivale, dato in eccellente forma.

L’appuntamento sarà nella notte italiana, terzo match sul Court 14 a partire dalle ore 01.00 (dopo altri due doppi). Matteo Berrettini osserverà da vicino il suo avversario in doppio, cercando di carpire alcuni segreti dello spagnolo in vista del match di singolare che sarà determinante per farsi strada sul cemento di Melbourne.

Foto: Lapresse