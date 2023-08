Australian Open 2022, il possibile cammino di Rafael Nadal nel tabellone. Pericolo Zverev ai quarti, semifinale contro Berrettini?

Ormai ci siamo, questa notte inizieranno gli Australian Open 2022. Si tratterà, come di consueto, del primo grande appuntamento della nuova stagione e tutti vorranno partire con il piede giusto. Tra i tanti tennisti in gioco, ci sarà anche lo spagnolo Rafael Nadal (n.6 al mondo), che in Australia andrà sicuramente a caccia di un grande risultato.

Il maiorchino, che è tornato a giocare in queste ultime settimane dopo uno stop di quasi metà anno, si trova nella parte alta del tabellone e al primo turno affronterà lo statunitense Marcos Giron (n.66 al mondo). In caso di successo, ci sarà poi la sfida contro il vincente tra la wild card australiana Thanasi Kokkinakis (n.145 ATP) e il tedesco Yannick Hanfmann (n.126 del ranking).

In un eventuale terzo turno, l’avversario più pericoloso sarebbe il russo Karen Khachanov (n.28 al mondo), mentre in caso di approdo agli ottavi di finale potrebbe esserci la partita contro Hubert Hurkacz (n.10 ATP) o contro Aslan Karatsev (n.20 del ranking). Per uscire indenne da questi eventuali ultimi due turni, lo spagnolo dovrà alzare assolutamente il suo livello di gioco.

Se Nadal trionferà anche agli ottavi di finale, l’avversario dei quarti potrebbe essere uno tra Alexander Zverev (testa di serie n.3) e Denis Shapovalov (testa di serie n.14). I precedenti ci dicono che l’ex numero 1 al mondo è in vantaggio con entrambi (6-3 contro il tedesco e 3-1 contro il canadese), ma superare questo turno non sarà per niente facile.

Zverev è infatti in continua crescita ed è dunque una delle minacce principali della parte alta del tabellone, mentre Shapovalov ha già dimostrato di essere un giocatore ricco di talento e potrebbe mettere in seria difficoltà anche uno come Nadal.

Se vogliamo spingerci oltre, arrivare in semifinale vorrebbe dire sfidare probabile uno tra l’italiano Matteo Berrettini (n.7 del ranking), il britannico Cameron Norrie (n.12 ATP) e il francese Gael Monfils (n.19 al mondo). Tre avversari diversi, ma tutti molto insidiosi.

Infine, in caso di percorso netto fino in finale, nell’atto conclusivo potrebbe esserci il difficilissimo match contro il russo Daniil Medvedev (n.1 del seeding), ormai nuovo favorito numero 1 per la vittoria finale dopo la clamorosa esclusione di Novak Djokovic.

Foto: LaPresse