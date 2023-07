Volley, SuperLega: Perugia espugna Piacenza e aggancia Civitanova in testa, Padova regola Verona

Nella SuperLega sempre più in modalità spezzatino si sono giocate due partite in questo mercoledì pomeriggio di festa. Il massimo campionato italiano di volley maschile ha regalato due incontri validi per l’undicesima giornata del massimo campionato italiano di volley maschile.

Perugia ha sconfitto Piacenza per 3-0 (25-21; 25-22; 25-14) nel big-match di questo turno e ha agganciato Civitanova al comando della classifica generale con 28 punti, ma la Lube ha disputato un incontro in più (tra l’altro i marchigiani saranno tra poco impegnati nel loro esordio al Mondiale per Club contro gli argentini dell’UPCN San Juan). I Block Devils hanno inflitto la quarta confitta stagionale ai Lupi, che restano momentaneamente in quinta posizione (in attesa del risultato di Modena-Milano, le sue immediate inseguitrici).

I ragazzi di coach Nikola Grbic, alla nona affermazione nel torneo su dieci giornate disputate, sono riusciti a espugnare il PalaBanca grazie alla prestazione dello schiacciatore Wilfredo Leon (17 punti, 44% in attacco, 2 muri, 3 aces), affiancato di banda da Matt Anderson (7) e sostenuto dall’opposto Kamil Rychlicki (9), doppia cifra per il centrale Sebastian Solé (10) sotto l’impeccabile regia di Simone Giannelli. Niente hanno potuto Adis Lagumdzija (12) e Aaron Russell (11) per la squadra di Lorenzo Bernardi.

Padova ha invece battuto Verona per 3-0 (25-21; 25-16; 25-21) nel sempre sentito derby veneto ed è così tornata al successo dopo due sconfitte consecutive. I padroni di casa sono balzati all’ottavo posto in classifica (l’ultimo che garantisce l’accesso alla Coppa Italia) con quattro punti di vantaggio su Taranto e Cisterna, mentre gli scaligeri restano in undicesima piazza con una sola lunghezza di margine su Vibo Valentia nella serrata lotta per non retrocedere.

Determinanti gli schiacciatori Mattia Bottolo (16 punti, 57% in attacco) ed Eric Loeppky (13), tra gli ospiti il migliore è stato Mads Jensen (7).

Foto LiveMedia/Loris Cerquiglini