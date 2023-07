Slittino, i convocati dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo ad Altenberg. Dominik Fischnaller guida il gruppo azzurro

La Coppa del Mondo di slittino prosegue in maniera spedita e dopo l’appuntamento di Sochi è la volta di gareggiare in Germania e nello specifico ad Altenberg.

Sulla pista tedesca la Nazionale italiana vorrà regalarsi dei grandi risultati, considerando che a Sochi (Russia) Dominik Fischnaller si è concesso un gradito ritorno al successo nella prova sprint, dopo il terzo posto nella ‘gara classica’. Prova quest’ultima nella quale la prima manche era stata a suo vantaggio, ma poi nella run conclusiva il lettone Kristers Aparjods ha impresso il primo sigillo in carriera a livello individuale, a precedere il tedesco Johannes Ludwig e appunto Fischnaller.

Numerosa la compagine nostrana che sarà quindi in gara sul catino teutonico. Armin Zoeggeler ha convocato il citato Dominik Fischnaller, Leon Felderer, Patrick Rastner, Ivan Nagler, Kevin Fischnaller, Ludwig Rieder, Simon Kainzwaldner, Lukas Gufler, Emanuel Rieder, Fabian Malleier, Andrea Voetter, Sandra Robatscher, Nina Zoggeler, Verena Hofer e Marion Oberhofer.

Il programma del round tedesco prenderà il via venerdì 10 dicembre alle ore 9.00 con la Nations Cup, funzionale per la definizione della lista definitiva degli atleti che gareggeranno nei giorni successivi. Si proseguirà poi sabato 11 dicembre con il doppio maschile e singolo femminile, previsti rispettivamente per le ore 9.30 e 12.40. Il singolo maschile e la staffetta a squadre, di domenica (ore 9.15 e ore 13.00), faranno calare il sipario.

Foto: LaPresse