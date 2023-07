Sci alpino, la stagione di Bassino riparte da Courchevel. Goggia ancora poco “gigante”

Un terzo posto per ripartire, due cadute per dire quasi addio ad un sogno. La due giorni azzurra a Courchevel si può riassumere brevemente in questo modo, ma a preoccupare è soprattutto l’andamento delle azzurre in una specialità che nelle ultime stagioni ha regalato grandi soddisfazioni. Le italiane sono ancora al vertice (in particolare Bassino e Brignone), ma la concorrenza del resto del mondo è davvero elevatissima ed in gigante diventa molto complicato anche solo provare a salire sul podio.

Restano comunque i numeri di due gare sottotono per la squadra azzurra. Nel primo solamente Brignone e Curtoni hanno completato entrambe le manche, mentre nel secondo solo Bassino è giunta al traguardo nella seconda prova. Manca un ricambio, mancano quelle giovani che si vedono invece nella velocità, anche se l’infortunio di Laura Pirovano sta pesando certamente molto.

A Courchevel, però, si è sbloccata Marta Bassino, che ha conquistato finalmente il primo podio della sua stagione dopo i due zeri del primo gigante francese e dell’esordio a Soelden. Nella gara-2 sulle nevi francesi si è rivista in molti tratti quella sciatrice capace di incantare e dominare nell’anno passato. Il terzo posto di Courchevel deve essere un punto di partenza per Bassino, cominciando già dal gigante di Lienz di fine 2022 e poi successivamente da quello di Maribor ad inizio 2022. Un trittico che deve essere il viatico giusto verso i Giochi Olimpici.

E’ stata una due giorni difficile per Federica Brignone, che ha sbagliato molto (è uscita nella seconda manche del gigante di ieri) e ha faticato su una neve che richiedeva probabilmente una sciata più dolce e meno aggressiva, come quella della valdostana. Probabilmente come per Bassino serve un risultato per faccia da molla per dare un nuovo senso alla stagione tra le porte larghe.

Bocciatura totale in gigante per Sofia Goggia. La bergamasca arrivava in terra francese con l’obiettivo molto complicato di provare a difendere la vetta della classifica generale di Coppa del Mondo ed invece la missione è stata completamente fallita. Un doppio zero pesantissimo per Goggia, che dovrà assolutamente cambiare il suo rendimento in gigante per provare a lottare fino alla fine con Shiffrin. Una specialità nella quale la bergamasca sta veramente facendo troppa fatica, soprattutto sul piano tecnico, con una sciata che porta a ben pochi risultati soprattutto su tracciati come quello francese. A Lienz un nuovo banco di prova ed una terza uscita di pista è assolutamente da evitare.

Foto: LaPresse