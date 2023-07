LIVE Sci alpino, SuperG St. Moritz in DIRETTA: Sofia Goggia seconda a un soffio da Lara Gut-Behrami

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI VAL D’ISERE ALLE 9.30 e alle 13.00

LA CRONACA DEL 2° POSTO DI SOFIA GOGGIA

LA CLASSIFICA DELLA COPPA DEL MONDO

LA CLASSIFICA DEI PODI ITALIANI IN COPPA DEL MONDO

VIDEO LA GARA DI SOFIA GOGGIA

SOFIA GOGGIA: “MOLTO SODDISFATTA”

12.03 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo.

12.02 La graduatoria di superG vede invece in testa a pari merito Goggia e Gut-Behrami con 180 punti.

12.01 In classifica generale resta al comando Shiffrin con 465 punti, seguita da Goggia a 395 e Vlhova (assente a St. Moritz) a 340. Quarta Gut-Behrami a 298.

11.58 Lara Gut-Behrami ha vinto il superG di St. Moritz con 18 centesimi su Sofia Goggia e 1″18 su Mikaela Shiffrin. Completano la top10 Mowinckel, Raedler, Elena Curtoni, Holdener, Brignone, Bassino e Flury.

11.54 Nadia Delago 28ma a 3″64.

11.49 Karoline Pichler è 27ma a 3″44, mentre Roberta Melesi è scivolata in 31ma posizione. 33ma Nicol Delago.

11.46 Per Sofia Goggia va benissimo il secondo posto, era difficilissimo battere la Gut di oggi, peraltro con condizioni di visibilità e di pista peggiori (i 10 pettorali di differenza hanno giocato a favore dell’elvetica). Domani andrà in scena la rivincita.

11.45 Vittoria n.33 in carriera in Coppa del Mondo per Lara Gut-Behrami: per la sfera di cristallo generale bisognerà chiaramente fare i conti anche con lei…

11.43 Roberta Melesi è 28ma a 4″06, vedremo se riuscirà a rimanere nella zona punti.

11.36 Da segnalare l’inserimento in decima piazza della svizzera Jasmine Flury a 2″10 con il pettorale n.29.

11.29 Sono scese le prime 30 e abbiamo quattro azzurre in top10: seconda Goggia, sesta Elena Curtoni, ottava Federica Brignone, nona Marta Bassino. Devono ancora gareggiare Roberta Melesi, Karoline Pichler e Nadia Delago.

11.23 Ottima prestazione della francese Romane Miradoli, che agguanta la decima posizione a 2″14, appena alle spalle di Marta Bassino.

11.20 Nicol Delago ventesima a 4″28. In superG c’è tanto da lavorare, in discesa invece è già molto più avanti dopo il grave infortunio al tendine d’Achille. Noi la vediamo, sinceramente, come una discesista pura.

11.18 Stupisce l’austriaca Ariane Raedler, quinta a 1″70! Ora Nicol Delago.

11.16 In classifica generale Shiffrin a quota 465, seconda Goggia a 395. E’ durissima pensare di vincere la sfera di cristallo assoluta, perché l’americana è da podio in tre gare ed in una (lo slalom) difficilmente fa peggio che seconda…Alla bergamasca servirebbe tornare competitiva anche in gigante, lottando anche tra le porte larghe per il podio.

11.15 Al momento Goggia e Gut-Behrami sono in testa a pari merito nella classifica di superG con 180 punti.

11.14 Sofia Goggia aveva 0.14 di ritardo al primo intermedio, 0.32 al secondo, 0.16 al terzo, 0.18 all’arrivo.

11.12 Sono scese le prime 20, a questo punto è improbabile che il podio possa cambiare. Lara Gut-Behrami è in testa con 0.18 su Sofia Goggia, 1″18 su Mikaela Shiffrin, 1″45 su Ragnhild Mowinckel, 1″74 su Elena Curtoni. Settima Federica Brignone a 1″90, ottava Marta Bassino a 2″01. 17ma Francesca Marsaglia a 3″11.

11.11 La svizzera Wendy Holdener, specialista dello slalom, è sesta a 1″87, dunque fa scivolare indietro Brignone e Bassino.

11.09 Discreta la canadese Marie-Michele Gagnon, nona a 2″42.

11.07 La svizzera Michelle Gisin è nona a 2″44.

11.07 Sofia Goggia ha dato spettacolo anche oggi. Ha trovato condizioni di visibilità peggiori rispetto a Lara Gut-Behrami, ciò nonostante se l’è giocata sino alla fine. E’ una seconda posizione che pesa tantissimo in ottica classifica generale.

11.05 GRANDE LO STESSO! Sofia Goggia è seconda a 0.18 da Lara Gut-Behrami. Ha fatto tremare la svizzera. Bravissima la bergamasca, che ha trovato anche foschia nella parte alta.

11.04 0.32 di ritardo al secondo intermedio.

11.03 Mowinckel gela le azzurre e si porta in terza posizione a 1″45. Elena Curtoni scivola in quarta piazza, a seguire Brignone e Bassino. Tocca a Sofia Goggia.

11.01 Schmidhofer fatica a ritrovare le sensazioni di un tempo ed è 13ma a 3″87, è la prima atleta a finire alle spalle di Francesca Marsaglia. Tocca alla norvegese Ragnhild Mowinckel, poi Sofia Goggia.

10.58 Fuori Haaser, pettorale n.14. Tocca ad un’altra austriaca, Nicole Schmidhofer.

10.57 Mai in gara Tippler. Con 2″68 di ritardo è comunque settima…Pensate che distacchi siderali sta rifilando Lara Gut-Behrami, che gongola all’arrivo…Ora l’austriaca Ricarda Haaser.

10.54 Subito fuori la francese Worley con il pettorale n.12, ha saltato una porta. Ora l’austriaca Tamara Tippler.

10.53 Marta Bassino perde tanto nel finale ed è quinta a 2″01. Le azzurre hanno fatto una gara molto simile, distante anni luce da Lara Gut-Behrami. Ora la francese Tessa Worley.

10.52 In pista Marta Bassino.

10.50 Sono scese le prime 10. Lara Gut-Behrami ha ipotecato la vittoria ed è in testa con 1″18 su Mikaela Shiffrin, 1″74 su Elena Curtoni e 1″90 su Federica Brignone. Ultima Francesca Marsaglia a 3″11.

10.49 L’austriaca Puchner, che tanto bene aveva fatto a Lake Louise, è sesta a 2″81. Quella odierna è una pista completamente diversa, tecnica e poco adatta alle sciatrici che fanno della scorrevolezza il loro punto di forza.

10.47 Prestazione sottotono per l’elvetica Corinne Suter, sesta a 2″95. Ricordiamo che Sofia Goggia partirà con il n.17.

10.45 Mikaela Shiffrin è seconda a 1″18 da Lara Gut-Behrami, comunque porterà a casa tanti punti oggi. Ridimensionata la prova delle azzurre: Elena Curtoni è terza a 1″74, Federica Brignone quarta a 1″90. E ora davanti alle italiane potrebbe inserirsi Corinne Suter.

10.44 Niente da fare per l’americana, che accusa 96 centesimi al secondo parziale.

10.44 Shiffrin paga già 0.46 al primo intermedio.

10.43 Lara Gut-Behami impressionante, non ha sbagliato niente. Vola in testa con 1″74 su Elena Curtoni: dire che ha ipotecato la vittoria è poco…Quasi impossibile batterla. Ci proverà subito l’americana Mikaela Shiffrin.

10.42 Fa il vuoto la svizzera, 1″20 su Elena Curtoni al secondo parziale! Pazzesca.

10.42 Grande avvio di Lara Gut, già avanti di 4 centesimi al primo intermedio.

10.41 L’americana Breezy Johnson si difende su una pista ostica ed è terza a 0.67. Adesso il momento chiave della gara, c’è Lara Gut-Behrami con il pettorale n.7: è la favorita principale per la vittoria.

10.39 Federica Brignone è seconda a 0.16 da Elena Curtoni! A questo punto la valtellinese inizia a cullare l’idea del podio…Brignone ha sciato bene, semplicemente oggi la compagna di squadra aveva qualcosa in più.

10.38 0.13 di ritardo per Brignone al primo rilevamento, 0.03 di vantaggio al secondo.

10.37 L’austriaca Christine Scheyer paga tantissimo nella seconda parte di gara e chiude terza a 1″26 da Elena Curtoni. La valtellinese è andata fortissimo da metà pista in giù, nella parte alta si può fare meglio. Tocca a Federica Brignone.

10.35 Bravissima Elena Curtoni nel finale, ha cercato di rimanere il meno possibile sugli spigoli. Va in testa con 1″23 su Nufer, è stata una prestazione importante, di sicuro da top10.

10.34 0.24 di vantaggio per Elena Curtoni al primo intermedio, 0.14 al secondo.

10.33 Pur con un errore importante, la svizzera Priska Nufer si porta in testa con 14 centesimi su Francesca Marsaglia. Ora Elena Curtoni, che deve rifilare almeno 6-7 decimi all’elvetica se vuole pensare ad un piazzamento importante.

10.31 E’ un superG molto tecnico, in alcuni tratti la velocità è proprio bassa, da gigantiste. Francesca Marsaglia non ha convinto, forse troppo aggrappata agli spigoli: chiude in 1’22″93. Ora la svizzera Nufer, poi Elena Curtoni.

10.30 Iniziato il superG, in gara Francesca Marsaglia.

10.29 Condizioni di visibilità non ideali, cielo molto nuvoloso.

10.27 Ci siamo, Francesca Marsaglia è pronta al cancelletto di partenza. Tra poco si comincia.

10.24 Attenzione a Mikaela Shiffrin con il pettorale n.8: oggi l’americana va considerata tra le prime 5 favorite.

10.21 La donna da battere sarà Lara Gut-Behrami. La svizzera, incredibilmente, ha vinto una sola volta a St. Moritz in superG ben 13 anni fa, nel 2008!

10.18 Marta Bassino non è mai entrata in top10 in superG a St. Moritz. Il miglior risultato per la piemontese è la 16ma piazza del 2018.

10.14 Federica Brignone, oltre al già ricordato secondo posto, vanta anche una top5 nel 2017, quando giunse quarta.

10.12 Nelle tre apparizioni a St. Moritz in superG, Sofia Goggia non terminò la gara nel 2016 e 2017, mentre vinse nel 2019 con un centesimo su Federica Brignone.

10.08 I pettorali di partenza delle italiane: 1 Francesca Marsaglia, 3 Elena Curtoni, 5 Federica Brignone, 11 Marta Bassino, 17 Sofia Goggia, 24 Nicol Delago, 38 Roberta Melesi, 42 Karoline Pichler, 46 Nadia Delago.

10.03 Il superG è stato tracciato da Thomas Rodseth, allenatore della Norvegia.

10.00 I pettorali di partenza della gara:

1 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

2 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

3 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

4 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

5 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

6 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

7 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

8 6535237 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

9 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

10 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

11 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

12 196928 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

13 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

14 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

15 55970 SCHMIDHOFER Nicole 1989 AUT Fischer

16 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

17 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

18 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

19 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

20 516280 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

21 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

22 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

23 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

24 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

25 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

26 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

27 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

28 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

29 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

30 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

31 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

32 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

33 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

34 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

35 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

36 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

37 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

38 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

39 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

40 6535791 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

41 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Rossignol

42 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

43 6535773 O BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

44 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

45 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

46 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

47 6536392 HURT A.J. 2000 USA Head

48 107583 REMME Roni 1996 CAN Head

49 516429 GROEBLI Nathalie 1996 SUI Fischer

50 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

51 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

52 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

53 315187 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

54 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Head

55 197616 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

56 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

9.58 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del superG femminile di St. Moritz (Svizzera).

Il programma e gli orari del weekend di Coppa del Mondo

Benvenuti amici e amiche di OA Sport alla DIRETTA LIVE testuale del superG di St. Moritz. Dopo le gare di velocità disputate in Canada la Coppa del Mondo femminile prosegue con un doppio appuntamento tra le porte larghe: domani le ragazze saranno di nuovo in pista per il terzo superG della stagione.

Sofia Goggia vuole tenere aperta la striscia vincente anche in Europa e cercherà di replicare il successo del 2019 sull’Olympia. Nell’occasione la bergamasca precedette di un solo centesimo Federica Brignone, Mikaela Shiffrin completò il podio e Lara Gut-Behrami, favorita numero uno del weekend, arrivò quinta.

Difenderanno i colori azzurri anche Marta Bassino, assente a Lake Louise, Nadia e Nicol Delago, Roberta Melesi, Francesca Marsaglia, Elena Curtoni e Karoline Pichler. Permane l’incognita meteo: la visibilità non dovrebbe essere ottimale, speriamo che le condizioni rimangano quanto meno discrete.

Appuntamento fissato alle 10.30 di questa mattina, orario di inizio del primo superG del weekend. Per l’Italia potrebbe arrivare il quarto trionfo in altrettante gare di Coppa del Mondo e non c’è solo Goggia tra le portacolori che possono ambire alla vittoria. OA Sport vi aggiornerà in tempo reale con tutti i dettagli del caso.

Foto: Lapresse