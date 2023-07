LIVE Sci alpino, Prima Prova discesa Val d’Isere in DIRETTA: Sofia Goggia fa subito il vuoto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

11.47: Karoline Pichler conclude anche lei lontanissima da Goggia ad oltre cinque secondi.

11.40: Distacco davvero elevatissimo per Roberta Melesi, che chiude ad oltre sei secondi da Goggia. Attesa per l’ultima azzurra, Karoline Pichler.

11.16: Sono scese le prime trenta di questa prima prova della discesa di Val d’Isere. Sofia Goggia ha firmato il miglior tempo (1’42”98), con 85 centesimi di vantaggio sulla norvegese Ragnhild Mowinckel e 86 sull’austriaca Mirjam Puchner. Sesto posto per Nadia Delago (+1.13). Più indietro le altre azzurre: Elena Curtoni (+2.20), Francesca Marsaglia (+2.22), Nicol Delago (+2.29), Marta Bassino (+2.68) e Federica Brignone (+2.77).

11.14: Diciottesima Nicol Delago a 2.29 dalla connazionale.

11.12: Anche le austriache Haaser (+2.20) e Venier (+3.56) chiudono lontanissime da Goggia. Ora tocca a Nicol Delago.

11.09: Distacchi elevati per la svizzera Jasmina Suter (+3.68) e per l’americana Jacqueline Wiles (+2.28).

11.07: Chiude lontana anche Francesca Marsaglia a 2.22 da Goggia.

11.04: Sono scese le prime venti atlete. Sofia Goggia è al comando con il tempo di 1’42”98 con 85 centesimi di vantaggio sulla norvegese Ragnhild Mowinckel e 86 sull’austriaca Mirjam Puchner. Sesto posto per Nadia Delago (+1.13). Più indietro le altre azzurre: Elena Curtoni (+2.20), Marta Bassino (+2.68) e Federica Brignone (+2.77).

11.03: La canadese Marie-Michele Gagnon aveva sette decimi di vantaggio al secondo intermedio, ma alla fine è nona a 1.33 da Goggia.

11.02: Ritardo elevato per Gut-Behrami, che chiude all’ottavo posto ad 1.24 dall’azzurra.

11.00: La norvegese Ragnhild Mowinckel si inserisce in seconda posizione con 85 centesimi di ritardo da Goggia. Ora tocca a Lara Gut-Behrami.

10.58: Arriva la prima atleta uscita in questa prima prova. E’ la tedesca Kira Weidle.

10.55: Curtoni non ha spinto in questa prova e ha chiuso ad oltre due secondi (+2.20) da Goggia in decima posizione.

10.54: Quarta posizione per la slovena Ilka Stuhec (+1.05). Adesso tocca ad Elena Curtoni.

10.52: Non sembrano davvero esserci rivali per Goggia in questo momento in discesa. Intanto si inserisce in terza posizione l’austriaca Ramona Siebenhofer ad un secondo dall’azzurra

10.50: SOFIA GOGGIA VOLA AL COMANDO! La regina della discesa è strepitosa nell’ultimo tratto di pista, dove guadagna oltre cinque decimi su tutte le avversarie e chiude alla fine con 86 centesimi di vantaggio su Puchner.

10.47: Quinta posizione per la svizzera Michelle Gisin ad 1.19 da Puchner. Ora Sofia Goggia!

10.45: BRAVISSIMA NADIA DELAGO! Seconda posizione per la gardenese, che si è inserita dietro all’austriaca Puchner per 27 centesimi.

10.44: Marta Bassino chiude al quinto posto ad 1.82 dall’austriaca. Ora Nadia Delago.

10.42: MIRJAM PUCHNER AL COMANDO! L’austriaca si porta in prima posizione con 28 centesimi di vantaggio su Johnson.

10.41: La svizzera Priska Nufer perde moltissimo nel finale e chiude ad 1.60 dalla vetta. Tocca ora a Mirjam Puchner, tra le outsider per una vittoria nel weekend.

10.39: Si porta al comando Breezy Johnson. L’americana ha aumentato il proprio vantaggio intermedio dopo intermedio, chiudendo alla fine con 89 centesimi di vantaggio su Suter.

10.37: L’austriaca Cornelia Huetter è quarta ad oltre un secondo di ritardo (+1.11) da Suter.

10.35: La svizzera Corinne Suter si porta nettamente al comando con 51 centesimi di vantaggio su Tippler.

10.34 Federica Brignone perde quattro decimi nella parte alta, poi rimonta e chiude a 23 centesimi da Tippler.

10.32: Tippler ha chiuso la sua prova con il tempo di 1’45”52. Tocca a Federica Brignone.

10.30: Si comincia con la discesa dell’austriaca Tamara Tippler.

10.27: Tra poco inizierà la prima prova della discesa della Val d’Isere. La prima italiana a scendere sarà Federica Brignone con il 2.

10.20: Ci sarà in gara Lara Gut-Behrami, ancora un po’ acciaccata e dolorante dopo la caduta di St.Moritz. Sicuramente la svizzera è tra le rivali principali di Goggia e con lei anche la connazionale Corinne Suter. Fari puntati anche sull’americana Breezy Johnson, seconda per due volte a Lake Louise e sulle austriache, in particolare Mirjam Puchner.

10.14: Le assenze di Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova spingono Goggia a dare il massimo per provare a sognare in ottica Coppa del Mondo generale. L’azzurra deve vincere in discesa e poi cercare il bis o almeno il podio nel superG.

10.11: Non solo Goggia, ma anche Federica Brignone punta ad essere protagonista in Francia, dopo che ha battuto il record di vittorie in Coppa del Mondo per un’italiana con il successo nel superG di St.Moritz.

10.09: Grande attesa per Sofia Goggia, che è salita sul podio in sei delle ultime otto gare disputate in Val d’Isere. La bergamasca è reduce dalla tripletta di Lake Louise e dal secondo posto nel superG di St.Moritz. Risultati che le hanno permesso di balzare in testa alla classifica sia di discesa sia di superG.

10.04 La startlist della prova di discesa

1 56088 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon

2 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

3 516319 SUTER Corinne 1994 SUI Head

4 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT Head

5 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

6 516219 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

7 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic

8 299276 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

9 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

10 516284 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

11 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic

12 56198 SCHEYER Christine 1994 AUT Head

13 56087 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

14 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli

15 297910 CURTONI Elena 1991 ITA Head

16 516248 FLURY Jasmine 1993 SUI Fischer

17 206668 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol

18 425929 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

19 516138 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

20 105269 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

21 297702 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon

22 516394 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

23 539536 WILES Jacqueline 1992 USA Rossignol

24 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI Atomic

25 56174 HAASER Ricarda 1993 AUT Fischer

26 56177 VENIER Stephanie 1993 AUT Head

27 299466 DELAGO Nicol 1996 ITA Atomic

28 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

29 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA Dynastar

30 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA Rossignol

31 56311 REISINGER Elisabeth 1996 AUT Head

32 56417 FEST Nadine 1998 AUT Rossignol

33 506701 HOERNBLAD Lisa 1996 SWE Fischer

34 56224 MAIER Sabrina 1994 AUT Atomic

35 56258 AGER Christina 1995 AUT Atomic

36 197383 GAUTHIER Tiffany 1993 FRA Rossignol

37 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

38 56268 HEIDER Michaela 1995 AUT Head

39 56426 NUSSBAUMER Vanessa 1998 AUT Head

40 485941 PLESHKOVA Julia 1997 RUS Head

41 516521 KOLLY Noemie 1998 SUI Stoeckli

42 565320 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

43 197861 PASLIER Esther 1997 FRA Head

44 516517 JENAL Stephanie 1998 SUI Atomic

45 45331 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

46 299383 MELESI Roberta 1996 ITA Dynastar

47 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

48 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA Atomic

49 107697 FLECKENSTEIN Stefanie 1997 CAN Rossignol

50 298694 PICHLER Karoline 1994 ITA Head

51 107387 CRAWFORD Candace 1994 CAN Head

52 6535765 MANGAN Tricia 1997 USA Rossignol

10.00: Cominciamo la diretta della prima prova della discesa libera della Val d’Isere.

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile. Comincia il programma sulla Oreiller-Killy, con Sofia Goggia protagonista attesa già da questa mattina.

La bergamasca ha dominato nelle due discese di Lake Louise, infliggendo distacchi abissali alle rivali. Le assenze di Mikaela Shiffrin e Petra Vlhova spingono Goggia a dare il massimo per provare a sognare in ottica Coppa del Mondo generale. L’azzurra deve vincere in discesa e poi cercare il bis o almeno il podio nel superG.

Ci sarà in gara Lara Gut-Behrami, ancora un po’ acciaccata e dolorante dopo la caduta di St.Moritz. Sicuramente la svizzera è tra le rivali principali di Goggia e con lei anche la connazionale Corinne Suter. Fari puntati anche sull’americana Breezy Johnson, seconda per due volte a Lake Louise e sulle austriache, in particolare Mirjam Puchner.

Una prima prova importante anche per la squadra azzurra oltre a Goggia. Brignone testerà la pista in vista soprattutto del superG di domenica, ma attenzione anche alle due sorelle Delago e ad un Elena Curtoni apparsa in grande forma e reduce dal secondo posto di St.Moritz.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo femminile. Si comincia alle 10.30. Buon divertimento!

