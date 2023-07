LIVE Cremona-Virtus Bologna 75-87, Serie A basket in DIRETTA: sesta vittoria consecutiva per la Segafredo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

20.40 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

20.39 La Segafredo centra dunque la sesta vittoria consecutiva tra Serie A ed Eurocup e nel prossimo turno riceverà la Fortitudo Bologna nel “Derby di Basket City”, anche Cremona affronterà un derby nel prossimo turno sul parquet della Germani Brescia.

20.37 La Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo piega la resistenza di una comunque buona Vanoli Cremona. Gli uomini di coach Paolo Galbiati hanno ceduto il passo nel secondo tempo alla maggiore qualità e profondità del roster delle V Nere. Top-scorer Amar Alibegovic con 25 punti, il migliore dei padroni di casa è Tres Tinkle con 19.

FINISCE COSI’! SESTA VITTORIA CONSECUTIVA PER LA VIRTUS BOLOGNA!

75-87 Appoggio a canestro di Tinkle.

Si svuotano le panchine nel finale, tra le fila di Cremona spazio per il giovane classe 2004 Mauro Zacchigna.

73-87 Schiacciata di Weems.

73-85 1/2 per il nuovo arrivato in casa Cremona, 2’00” al termine.

Spinta a rimbalzo di Teodosic e liberi per Dime.

72-85 Persa di Cremona e facile schiacciata a due mani per Jaiteh.

72-83 Alibegovic si gira in area e riporta Bologna oltre la doppia cifra di vantaggio.

72-81 TRIPLA di Tinkle, 4’02” sul cronometro. Virtus in bonus, due falli di squadra commessi dalla Vanoli nell’ultimo quarto.

69-81 Dime inchioda a canestro.

67-81 3/3 Belinelli.

Questa volta è Pecchia a commettere fallo sul tentativo dall’arco di Belinelli.

67-78 2/2 Pecchia, Cremona prova a restare aggrappata alla partita.

Fallo di Tessitori che manda Pecchia in lunetta.

65-78 Piazzato di Belinelli, time out Cremona.

65-76 ALIBEGOVIC DA TRE! 6’58” da giocare, la Virtus ha esaurito il bonus, un fallo commesso da Cremona nel quarto quarto.

65-73 TRIPLA di Alibegovic dall’angolo.

65-70 Due liberi di Cournooh, 8’33” da giocare prima della sirena di fine gara, 1-3 i falli.

63-70 TRIPLA di Pecchia.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

60-70 TINKLE RISPONDE!

57-70 TRIPLA di Belinelli.

57-67 Schiacciata di Sampson con la difesa di Cremona disattenta.

57-65 TRIPLA di Gallo.

54-65 Due liberi di McNeace.

52-65 Sampson si appoggia al tabellone per il nuovo +13 Virtus.

52-63 Appoggio al tabellone di Pecchia.

50-63 Alibegovic porta Bologna sul +13 su assist di Belinelli.

50-61 Altri due punti Virtus sull’asse Weems-Jaiteh che portano coach Galbiati al time out, +11 Segafredo.

50-59 Pecchia in penetrazione.

48-59 Assist di Weems per l’appoggio al vetro di Jaiteh.

48-57 Piazzato di Weems

48-55 Due liberi di Pecchia.

46-55 SCHIACCIATA di Weems in transizione, 6’38” sul cronometro del terzo quarto.

46-53 Un libero di Jaiteh.

46-52 Piazzato di Tinkle.

44-52 Dentro il libero aggiuntivo.

44-51 ALIBEGOVIC! Canestro con fallo subito dal 7 della Virtus.

44-49 TRIPLA di Alibegovic.

44-46 TEODOSIC DA TRE! Subito un botta e risposta in avvio di terzo quarto.

44-43 TRIPLA di Tinkle.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

19.45 A tra poco per il secondo tempo di Cremona-Virtus Bologna su OA Sport.

19.44 I numeri, Cremona: 8/19 da 2, 6/14 da 3 e 7/10 i liberi, Bologna: 12/24 da 2, 5/12 da 3 e 4/5 in lunetta.

19.43 Al termine del primo tempo la Segafredo Bologna chiude avanti di due punti su una combattiva Vanoli Cremona al PalaRadi. Top-scorer David Cournooh e Ismael Sanogo con 12 punti a testa, il migliore della Virtus è Amar Alibegovic con 9 dopo i primi 20 minuti.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

41-43 Penetrazione di Pecchia.

39-43 Jaiteh si appoggia al vetro.

39-41 1/2 Sanogo.

Fallo di Teodosic che manda Sanogo in lunetta, Virtus in bonus, tre falli di squadra commessi da Cremona nel secondo quarto.

38-41 COURNOOH DA TRE! Cremona c’è, 1’42” all’intervallo.

35-41 Schiacciata a due mani di Alibegovic.

35-39 2/2 Dime.

Fallo di Alibegovic che manda Dime in lunetta.

33-39 TRIPLA di Tinkle, in uscita dal time out.

30-39 Lancio da fondo campo di Teodosic per Weems che vola a schiacciare, time out Cremona.

30-37 TRIPLA di Pajola, +7 Virtus, 3’37” sul cronometro.

30-34 Harris in penetrazione.

28-34 Appoggio a canestro di Jaiteh, 4’36” da giocare nel secondo quarto.

28-32 Interferenza di Dime sul tentativo di Jaiteh e canestro Virtus.

28-30 TRIPLA di Cournooh, Cremona resta attaccata.

25-30 3/3 Belinelli, la Virtus torna a +5 con 5’50” da giocare prima dell’intervallo lungo.

Fallo di Pecchia sul tentativo dall’arco di Belinelli, ci saranno tre liberi per l’ex San Antonio Spurs.

25-27 TRIPLA di Cournooh.

22-27 Un libero di Sampson.

22-26 Arresto e tiro di Cournooh, 6’57” da giocare nel secondo quarto.

20-26 TRIPLA di Sanogo.

17-26 Piazzato di Belinelli.

17-24 Due liberi di Cournooh.

15-24 Piazzato di Tessitori.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

15-22 TRIPLA di Alexander, 1’09” per chiudere il primo quarto, 2-2 i falli.

15-19 Ancora Sanogo a lottare sotto canestro e a metterne altri due.

13-19 Sanogo si appoggia al vetro.

11-19 Teodosic pesca Belinelli sotto canestro per l’appoggio al vetro che vale il +8. Time out Cremona.

11-17 Piazzato di Weems.

11-15 Due liberi di Sanogo.

9-15 TRIPLA di Teodosic.

9-12 Persa di Bologna e schiacciata di Sanogo in contropiede.

7-12 Tinkle dal post basso.

5-12 Altra persa di Cremona e schiacciata di Alinegovic in transizione, 5’37” sul cronometro del primo quarto.

5-10 Cournooh in penetrazione.

3-10 SCHIACCIATA di Weems.

3-8 TRIPLA di Tinkle.

0-8 TEODOSIC DA TRE! 8’13” da giocare nel primo quarto e Cremona deve già rincorrere.

0-5 TRIPLA di Alibegovic su assist di Weems, ottimo avvio per l’ex Virtus Roma.

0-2 Alibegovic mette a referto i primi due punti della partita.

SI PARTE!

18.55 QUINTETTI, CREMONA: Dime, Harris, Pecchia, Tinkle, Cournooh; VIRTUS BOLOGNA: Pajola, Alibegovic, Jaiteh, Weems, Teodosic.

18.50 Gli arbitri: Denis Quarta, Manuel Attard, Martino Galasso.

18.45 Tra gli ex dell’incontro ci sono da segnalare Peppe Poeta e David Cournooh sponda Cremona, il primo ha completato tre stagioni con i bianconeri, dal 2010 al 2013, viaggiando in totale a 10.5 punti e 2.9 assist di media mentre il secondo ha giocato nelle annate 2018/19 e 2019/20 alla Virtus, vincendo la Basketball Champions League 2019 e siglando 4 punti in 15.4 di impiego a partita. Tra le fila della Segafredo ci sarà invece Michele Ruzzier, alla Vanoli 2017 al 2020, conquistando la Coppa Italia nel 2019 e facendo registrare 6.8 punti e 2.5 assist di media.

18.40 La Vanoli Cremona, dopo il k.o. di Napoli e pronta a far debuttare Malik Dime, torna tra le mura amiche del PalaRadi per affrontare la Virtus Segafredo Bologna, reduce da quattro successi consecutivi in campionato (l’ultimo contro Sassari) e dal blitz di Lubiana in Eurocup.

18.35 Grande equilibrio nei precedenti tra le due squadre: la Vanoli è avanti nel bilancio totale per 13-11 mentre nelle sfide giocate a Cremona prevale la parità (6-6).

18.30 Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Cremona-Virtus Bologna, undicesima giornata di andata del campionato di Serie A UnipolSai 2021-2022.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Vanoli Cremona-Segafredo Virtus Bologna, match valido per l’undicesima giornata di andata del campionato Serie A UnipolSai 2021-2022. Le V Nere di coach Sergio Scariolo vanno a caccia della quinta vittoria consecutiva in campionato al PalaRadi.

La Virtus Bologna di coach Sergio Scariolo arriva in Lombardia reduce da una striscia aperta di cinque successi consecutivi tra campionato ed Eurocup, dove in settimana per Teodosic e compagni è arrivata la vittoria sulla compagine slovena del Cedevita Olimpija (101-104, top-scorer Marco Belinelli con 21 punti). In Serie A invece per la Segafredo, che in classifica occupa il secondo posto con un record di 8-2 dietro soltanto alla fin qui perfetta Olimpia Milano, nelle ultime quattro partite sono arrivate altrettante affermazioni con Pesaro, Brescia, Brindisi e Sassari.

La Vanoli Cremona di coach Paolo Galbiati torna invece al PalaRadi dopo il k.o. esterno di Napoli, dove nonostante i 19 punti di un ottimo Andrea Pecchia i “falchi bianco-blù” si sono arresi alla Gevi di Stefano Sacripanti, 91-88 lo score finale, fermandosi per la quarta volta consecutiva, in precedenza erano arrivate le sconfitte con Milano, Treviso e Pesaro. Per la Vanoli la classifica attuale parla di un tredicesimo posto con un record di 3-7.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale di Cremona-Virtus Bologna, undicesima giornata di andata del campionato Serie A UnipolSai 2021-2022. Palla a due prevista per le ore 19.00 al palasport “Mario Radi” di Cremona, buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale a partire dalle 18.30.

