LIVE Civitanova-UPCN San Juan volley 3-0, Mondiale per club in DIRETTA: la Lube domina con la compagine argentina ed è in semifinale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA PARTITA

22.13 La nostra diretta live termina qui, grazie per aver seguito Lube Civitanova-UPCN su questa pagina, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.10 La Lube Civitanova di coach Gianlorenzo Blengini domina in lungo e in largo con gli argentini dell’UPCN San Juan e chiude in tre set la contesa (25-19, 25-13, 25-21) accedendo con un turno di anticipo alla semifinale. Nella giornata di domani i “Cucinieri” si giocheranno il primo posto nel girone nel match con i brasiliani del Funvic.

25-21 LA PIPE DI YANT! LA LUBE LIQUIDA IN 1 ORA E 9 LA PRATICA UPCN ED ACCEDE IN SEMIFINALE!

24-21 Primo tempo di Diamantini out.

24-19 Sbaglia Armoa in battuta, e allora sono cinque match-point Lube.

23-19 Errore di Balasso con il palleggio rovesciato.

23-17 Attacco di Armoa Morel che non trova le mani del muro.

22-17 La pipe di Lucarelli.

21-16 Altra alzata dietro di De Cecco, stavolta per Garcia Fernadez che trova il mani e fuori del muro.

20-16 Invasione di Simon.

20-15 Veloce dietro di De Cecco per Diamantini che la mette giù.

19-15 Peron in diagonale.

19-14 La parallela di Garcia Fernandez da posto 4.

18-12 Attacco di Peron.

18-11 Lucarelli trova le mani del muro con il pallonetto.

17-11 Simon spara in rete.

17-10 De Cecco apre il campo per Garcia Fernandez che va a segno con la parallela.

16-10 Errore di Yant al servizio.

16-9 SIMOOOOOONNNNNNNNN!!!! MUROOOOOOOOOO!!!!!!!!!!

15-8 ACE DI YANT HERRERA!

14-9 Yant pesca il mani e fuori del muro.

13-9 Parallela di Melgarejo.

13-8 Primo tempo di Simon.

12-7 SIMOOOOOOOOOONNNNNNN!!!!!! MUROOOOOOOOOO!!!!!!!! Time out tecnico con la Lube a +5 nel terzo set dopo aver conquistato i primi due.

11-7 Mani e fuori di Yant.

10-7 Primo tempo di Anzani.

9-7 Errore di Lucarelli al servizio.

9-6 YAAAAAAAAANTTTTT!!! MUROOOOOOO!!!!!!!!!!

8-6 Primo tempo di Diamantini.

7-6 Terzo errore al servizio della partita di De Cecco.

7-5 Attacco di Garcia Fernandez.

6-5 Pallonetto di Jaraba.

6-4 Attacco da posto 4 di Lucarelli sul petto di Perren.

5-4 La pipe di Yant, è il punto numero 11 della sua serata.

4-4 Sbaglia anche Yant Herrera in battuta.

4-3 Errore al servizio di Melgarejo.

3-3 Stavolta c’è il tocco del muro sull’attacco di Armoa Morel.

3-2 Errore di De Cecco in battuta.

3-1 Non c’è il tocco del muro sulla parallela di Armoa.

2-1 Attacco da posto uno di Garcia Fernandez imbeccato da De Cecco.

1-1 Errore in battuta UPCN.

0-1 Veloce al centro di Flores.

INIZIA IL TERZO SET!

FINE SECONDO SET

25-13 ATTACCO LUNGO DI MELGAREJO! LA LUBE DOMINA IL SECONDO SET E SI PORTA SUL 2-0!

24-13 Attacco in diagonale di Lucarelli, 11 set-point Lube.

23-13 Adesso arriva l’errore ma la Lube è a due punti dalla conquista del secondo set.

23-12 ANCORA YANT! TERZO ACE CONSECUTIVO DEL CUBANO!

22-12 ALTRO ACE DEL CLASSE 2001!

21-12 ACE DI YANT HERRERA!

20-12 Primo tempo di Diamantini e primo punto della partita per il classe 1993 ex Porto Robur Costa.

19-12 Tocco a muro di De Cecco su un attacco da posto 4.

19-11 MURO DI YANT!

18-11 La pipe di Lucarelli, gli uomini di Blengini hanno preso il giusto ritmo. Time out UPCN.

17-11 ACE DI GARCIA FERNANDEZ!

16-11 Errore di Armoa in battuta, esce Anzani entra Diamantini.

15-11 Muro di Jaraba su Anzani.

15-10 Il nastro blocca la battuta di Simon.

15-9 Servizio forte di Simon e chiusura di Anzani, scappa via la Lube nel secondo set.

14-9 Attacco dalla seconda linea di Melgarejo che termina out.

13-9 Errore di Bozikovich in battuta, quest’ultimo appena entrato.

12-9 Errore di Lucarelli in battuta.

12-8 ALTRO MURO DI SIMON! Dalle parti del cubano non si passa. Time-out tecnico.

11-8 La diagonale di Garcia Fernandez.

10-8 Flores in diagonale.

10-7 Lucarelli mette a terra un pallone da zona 4.

9-7 Attacco di Flores.

9-6 SIMOOOOOONNN!!! MUROOOOOO!!!!!!!! +3 Civitanova nel secondo set.

8-6 Attacco di Lucarelli da posto 4.

7-6 Prima veloce di Flores.

7-5 Primo tempo di Anzani.

6-5 Garcia spara in rete.

6-4 YAAAAAAAAAAANTTTTT!!! MUROOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!

5-4 Diagonale di Yant Herrera, è il primo punto del cubano nel secondo set.

4-4 Muro di Brajkovic, è il primo della partita per l’UPCN.

4-3 Primo tempo morbido di Jaraba.

4-2 Sbaglia anche Guillen, la Lube mantiene il +2.

3-2 Errore in battuta di Lucarelli.

3-1 La parallela di Garcia Fernandez.

2-1 Prima veloce di Simon.

1-1 Errore di De Cecco al servizio.

1-0 De Cecco alza per Fernandez che va a segno con la diagonale.

INIZIA IL SECONDO SET!

FINE PRIMO SET

25-19 ERRORE DI GUILLEN! LA LUBE CIVITANOVA CONQUISTA IL PRIMO SET!

24-19 MURO DI GARCIA! 5 SET-POINT LUBE!

Time-out discrezionale che arriva dalla panchina dell’UPCN.

23-19 Errore di Armoa in palleggio.

22-19 SIMOOOOOOOOOOOONNNNN!!! MUROOOOOOO!!!!!!!!!!

21-19 Primo tempo di Simon.

20-19 Azione confusa che si chiude con un pallone messo giù da Guillen.

20-18 La parallela di Gabriel Garcia Fernandez.

19-18 Errore di Yant in battuta, è il sesto per la Lube in questo primo set.

19-17 PRIMO TEMPO DI ANZANI!

18-17 Attacco vincente di Flores.

18-16 Diagonale stretta di Yant che termina out.

18-15 Pallonetto a bersaglio di Yant.

17-15 Stavolta sbaglia il cubano.

17-14 Ace di Simon.

16-14 Diagonale di Yant dopo la conferma del punto agli argentini.

15-14 Invasione di Simon e l’UPCN è ancora a -1 ma ci sarà un Challenge.

15-13 Sbaglia anche la Lube.

15-12 Errore del San Juan in battuta.

14-12 Questa volta la battuta di De Cecco termina out dopo il contatto con il nastro.

14-11 Garcia Fernandez in diagonale, +3 Lube.

13-11 DE CECCO! Terzo ace della partita per l’argentino.

12-11 MUROOOOO!!! Di Simon. Time out tecnico chiamato dall’arbitro, è una delle nuove regole sperimentali in questo torneo.

11-11 Attacco in parallela di Guillen.

11-10 Primo tempo di Anzani.

10-10 Ace di Melgarejo ed è dunque parità nel primo set.

10-9 Mani e fuori trovato da Melgarejo.

10-8 Attacco in diagonale di Yant Herrera.

8-7 Ace di Jaraba.

8-6 Errore di Garcia Fernandez.

8-5 Melgarejo trova le mani del muro.

8-4 De Cecco distribuisce per Yant che va a segno in diagonale.

7-3 Diagonale di Garcia Fernandez.

6-3 Attacco in diagonale di Armoa Morel.

6-2 MUROOO!!! Di Simon.

5-2 Attacco di Lucarelli da zona 2.

4-2 Il pallone di Jaraba si insacca tra le mani di Simon e la rete.

4-1 SECONDO ACE CONSECUTIVO DI DE CECCO, stavolta con una palla corta.

3-1 ACE DI DE CECCO!

2-1 Attacco di Simon.

1-1 Veloce al centro di Flores.

1-0 MURO DI SIMON E LUCARELLI! Il primo punto della partita è della Lube sulla battuta di Anzani.

SI PARTE!

20.55 Cinque minuti al primo pallone del match.

20.52 I roster, Lube Civitanova: Anzani, Balaso, De Cecco, Diamantini, Garcia, Herrera, Jeroncic, Juantorena, Kovar, Marchisio, Santos, Simon, Sottile, Zaytsev

UPCN San Juan: Armoa, Bozikovich, Brajkovic, Caceres, Flores, Gallardo, Guillen, Ibazeta, Jaraba, Junior, Melgarejo, Olivieri, Perren, Salvo.

20.50 Infine la terza novità riguarda le panchine e le aree di riscaldamento, che verranno collocate a favore di camera televisiva e dunque sullo stesso lato della postazione del primo arbitro.

20.45 Tornerà inoltre il time out tecnico dalla durata di 60 secondi, che verrà chiamato automaticamente dall’arbitro al raggiungimento del dodicesimo punto da parte delle squadra in vantaggio nei quattro set al 25. Poi ogni squadra avrà a disposizione un time-out discrezionale dalla durata di 30 secondi.

20.40 A questo Mondiale per Club 2021 verranno testate delle nuove regole che potrebbero poi essere adottate anche nelle altre competizioni internazionali. Per cercare di contenere al massimo i cosiddetti tempi morti, verrà adottato il limite di 15 secondi tra due azioni: non si potrà andare oltre questo lasso di tempo. Un timer ai margini del campo scandirà il conto alla rovescia, in modo da agevolare la ripresa del gioco e provare ad accorciare la durata degli incontri.

20.35 I campioni in carica di coach Chicco Blengini esordiranno dunque contro la compagine argentina, sconfitta 3-2 all’esordio contro i brasiliani del Funvic. Ricordiamo che per accedere alle semifinali i marchigiani dovranno terminare almeno secondi nel gironcino a tre.

20.30 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cucine Lube Civitanova-UPCN San Juan, seconda giornata del gruppo A del campionato mondiale per club FIVB 2021.

LA DIRETTA LIVE DI TRENTO-FOOLAD

Mondiale per club 2021, Civitanova e Trento danno l’assalto al tetto del mondo – Mondiale per club 2021, le nuove regole

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Cucine Lube Civitanova-UPCN Vóley Club, match valido per la seconda giornata del gruppo A del campionato mondiale per club FIVB 2021. I campioni del mondo in carica esordiscono nel torneo contro la corazzata argentina.

Arriva il giorno dell’esordio in Brasile per la Lube di coach Gianlorenzo Blengini, ammessa alla competizione iridata tramite una wild card dopo la rinuncia dello ZAKSA. La compagine marchigiana cercherà dunque di dare l’assalto al trofeo di cui è detentrice (vittoria nel 2019 in finale per 3-1 contro i brasiliani del Sada Cruzeiro a Betim). Nel 2020 invece la massima competizione mondiale per club non si era disputata a causa del Covid.

L’UPCN Vóley Club di San Juan, città argentina situata nella regione del Cuyo, nella parte centro-occidentale della nazione sudamericana, è una squadra che presenta un roster giovane ma con molti elementi interessanti. Su tutti Manuel Armoa (figlio del tecnico della compagine gialloblù Fabiàn Armoa), schiacciatore classe 2002 inserito nel Dream team del Mondiale Under 21, ma anche il centrale brasiliano Josè Jorge Jùnior e il libero argentino Nicolàs Perren.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Lube Civitanova-UPCN San Juan, seconda giornata del gruppo A del campionato mondiale per club FIVB 2021. Si partirà alle ore 21.00 italiane (le 17.00 locali) al Ginàsio Divino Braga di Betim in Brasile. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.

Foto: Roberto Bartomeoli / LivePhotoSport