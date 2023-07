LIVE Civitanova-Sada Cruzeiro 0-3 volley, Mondiale per club in DIRETTA: i marchigiani sbagliano troppo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

1.57: Salutando i brasiliani del Sada Cruzeiro nuovi campioni mondiali, ci fermiamo qui con la diretta e vi auguriamo una buonanotte

1.55: Gabi Garcia e Yant top scorer di Civitanova con 11 punti, 9 punti per Lucarelli, mentre in casa Sada Cruzeiro il top scorer è Miguel Angel Lopez con 12 punti, 9 punti per Wallace.

1.53: Sada Cruzeiro superiore in tutto e non ingannino i 6 ace di Civitanova che in battuta è stata meno efficace dei brasiliani, così come in attacco e a muro

1.52: Il numero chiave di questo incontro è 26. Tante le battute sbagliate dalla Lube in tre set. Un set regalato alla squadra brasiliana che ringrazia e festeggia

23-25 Sbaglia la battuta Yant e il Sada Cruzeiro è campione del Mondo per la quarta volta

23-24 Ace di Yant!!!

22-24 Yant mani fuori da zona 2

21-24 Errore al servizio Civitanova

21-23 Errore di Wallace da zona 2

20-23 Ace di Garcia!

19-23 Mano out Garcia da zona 2

18-23 Sulle mani del muro Lopez

18-22 Errore di Rodriguinho

17-22 Rodriguinho da zona 2

17-21 Vincente Lucarelli da zona 2

16-21 La pipe di Lopez

16-20 Mano out di Rodriguinho da zona 4

16-19 Garcia vincente

15-19 Errore al servizio Civitanova

15-18 Mano out Lucarelli da seconda linea

14-18 Errore al servizio Civitanova

14-17 Vincente Lucarelli da seconda linea dopo la ricezione miracolosa di Balaso

13-17 Muro di Otavio sul primo tempo di uno spento Simon

13-16 Errore al servizio Civitanova

13-15 Primo tempo Simon

12-15 Mano out sul primo tempo Isac

12-14 Errore al servizio Sada

11-14 Errore al servizio Civitanova

10-13: Primo tempo Garcia

10-12 La diagonale sulla riga di Lucarelli da zona 4

9-12 Errore al servizio Civitanova

8-11 Ace Lopez

8-10 Vincente Lopez da zona 4

8-9 Vincente Yant da zona 4

7-9 Primo tempo di Otavio a chiudere un’azione lunga

7-8 Errore al servizio Sada

6-7 Il lungolinea di Yant da zona 4

5-7 Muro di Isac su Yant

5-6 Garcia vincente in diagonale

4-6 Wallace vincente da zona 2

4-5 Errore al servizio Civitanova

4-4 Errore al servizio Sada

3-4 L’attacco di Rodriguinho, non riesce la miracolosa difesa alla Lube

3-3 La pipe di Yant

2-3 Errore al servizio Civitanova

2-2 Errore al servizio Sada

1-2 Diagonale stretta di Wallace da zona 2

1-1 Primo tempo Simon

0-1 Mano out Lopez

22-25 Ace di Rodriguinho, decisivo nel finale del set e i verde-oro sono avanti 2-0

22-24 Errore al servizio Lucarelli

22-23 La parallela di Rodriguinho è out

21-23 Primo tempo Isac

21-22 Mano out di Garca da seconda linea

20-22 Mano out di Rodriguinho, occasione persa per la Lube

20-21 La parallela di Lucarelli da zona 4

19-21 Errore al servizio Civitanova

19-20 Errore al servizio Wallace

18-20 Il muro di Otavio

18-19 Errore al servizio Garcia

18-18 Aceeeeeeeeeeeeeee Garciaaaaaaaaaaaaaaa

17-18 Mano out Garcia da zona 2

16-18 Primo tempo Isac

14-17 Vincente Garcia da zona 2

13-17 Mano out di Rodriguinho da zona 2

15-16 L’attacco di Lucarelli contro il muro a uno

14-16 errore al servizio Civitanova

14-15 La diagonale di Lucarelli da zona 4

13-15 Errore al servizio Sada

12-15 La diagonale lunga di Wallace dalla seconda linea

12-14 Errore al servizio Sada

11-14 L’attacco da zona 4 di Rodriguinho

11-13 Ace Lopez

11-12 Lopez vincente da zona 4

11-11 Yant senza muro da zona 4

10-11 Errore al servizio Civitanova. Quanti errori!

10-10 Mano out Yant da zona 4

9-10 Errore di Garcia da zona 2

9-9 Esce il tentativo di alzata in bagher di Garcia

9-8 Errore al servizio Civitanova

9-7 errore di Cachopa

8-7 Primo tempo Simon

7-7 La diagonale di Wallace da zona 2

7-6 Mano out di Wallace da zona 4

7-5 Primo tempo Simon

6-5 La parallela di Wallace da seconda linea

6-4 Mano out da seconda linea di Garcia

5-4 Primo tempo sontuoso di Otavio

5-3 Lucarelli in controtempo mette a terra il pallone da zona 4

4-3 Errore al servizio Civitanova

4-2 Errore al servizio Sada

3-2 Errore al servizio Civitanova

3-1 Mano out Garcia sulle mani alte del muro da zona 2

2-1 Errore al servizio Civitanova

2-0 Aceeeeeeeeeeeeee Simoooooooon

1-0 Il primo tempo di Simon

17-25 L’attacco vincente di Lopez da zona 4 e si chiude così, con uno tsunami nel finale il primo parziale

17-24 L’errore di Rodriguinho

16-24 Out l’attacco da seconda linea di Zaytsev

16-23 Il muro di Wallace su Kovar

16-22 La diagonale di Lopez da zona 4. Break di 5-0 Sada

16-21 Fallo di seconda linea Zaytsev ma De Cecco ha commesso troppi errori

16-20 Errore in attacco di Lucarelli

16-19 Muro di Isac su Lucarelli

16-18 Errore al servizio Civitanova

16-17 Vincente Yant da zona 4

15-17 Errore al servizio Civitanova

15-16 La parallela di Zaytsev da zona 2

14-16 Errore al servizio Simon

14-15 Errore al servizio Sada

13-15 Invasione di Lucarelli

13-14 La pipe di Yant

12-14 Errore al servizio Civitanova

12-13 Muroooooooooooooooo Lucarelliiiiiiiiiiiiiiiiiiii a uno su Wallace

11-13 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeee De Ceccooooooooooooo

10-13 Aceeeeeeeeeeeeeee De Ceccooooooooooooooo

9-13 La pipe di Yant

8-13 Out l’attacco di Garcia da seconda linea

8-12 Errore al servizio Civitanova

8-11 Errore al servizio Sada

7-11 Primo tempo Isac

7-10 La pipe di Yant

6-10 Mano out Yant da zona 4

5-10 Errore di Garcia da seconda linea

5-9 Muro di Wallace su Yant

5-8 Errore al servizio Civitanova

5-7 Diagonale di Garcia da zona 2

4-7 Errore al servizio Civitanova

4-6 Invasione di Cachopa

3-6 Errore al servizio Sada

2-6 Mano out di Wallace da seconda linea

2-5 errore al servizio Civitanova

2-4 Primo tempo Simon

1-4 Vincente il primo tempo di Otavio

1-3 Primo tempo Otavio

0-2 Attacco di Lopez da zona 4

0.27: Formazioni iniziali confermate. Cachopa, Wallace, Isac e Otavio, Rodriguinho e Miguel Angel con Lukinha libero per il Sada

0.25: Il Sada ha impressionato contro Trento, mentre in semifinale con il Funvic ieri ha incontrato qualche difficoltà in più. Il servizio il punto di forza della formazione verde-oro.

0.22: Dall’altra parte della rete i padroni di casa del Sada Cruzeiro, allenato da Filipe Ferraz, arrivato quest’anno sulla panchina della forte squadra brasiliana, che può contare sull’apporto di alcuni giocatori della nazionale verde-oro come l’opposto Wallace de Souza, l’alzatore Fernando ‘Cachopa’ Kreling, il centrale Isac Santos, oltre al talentuoso schiacciatore cubano Miguel Angel Lopez

0.19: Sarà ancora il cubano Yant a prendere il posto di un acciaccato Osmany Juantorena, mentre per il resto Blengini schiererà la formazione titolare delle ultime uscite.

0.16: La Lube Civitanova è reduce dalla battaglia vinta ai vantaggi del tie break e in rimonta contro l’Itas Trentino che ha sicuramente tolto qualche energia fisica e mentale ai marchigiani

0.13: Si gioca per la storia al Palasport di Betim con i brasiliani del Sada Cruzeiro che, tra le mura amiche, vanno a caccia del loro quarto titolo iridato, mentre la Lube Civitanova punta al secondo trofeo mondiale consecutivo dopo il primo conquistato nel 2019.

0.10: Buonanotte agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della finale del Mondiale per Club maschile che vede di fronte il Sada Cruzeiro e la Lube Civitanova

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale del Mondiale per Club maschile che vede di fronte il Sada Cruzeiro e la Lube Civitanova. Si gioca per la storia al Palasport di Betim con i brasiliani del Sada Cruzeiro che, tra le mura amiche, vanno a caccia del loro quarto titolo iridato, mentre la Lube Civitanova punta al secondo trofeo mondiale consecutivo dopo il primo conquistato nel 2019.

La Lube Civitanova è reduce dalla battaglia vinta ai vantaggi del tie break e in rimonta contro l’Itas Trentino che ha sicuramente tolto qualche energia fisica e mentale ai marchigiani e sta lentamente recuperando i pezzi perduti per strada: Ivan Zaytsev è apparso già in buone condizioni e anche oggi potrebbe rivelarsi decisivo. Sarà ancora il cubano Yant a prendere il posto di un acciaccato Osmany Juantorena, mentre per il resto Blengini schiererà la formazione titolare delle ultime uscite.

Dall’altra parte della rete i padroni di casa del Sada Cruzeiro, allenato da Filipe Ferraz, arrivato quest’anno sulla panchina della forte squadra brasiliana, che può contare sull’apporto di alcuni giocatori della nazionale verde-oro come l’opposto Wallace de Souza, l’alzatore Fernando ‘Cachopa’ Kreling, il centrale Isac Santos, oltre al talentuoso schiacciatore cubano Miguel Angel Lopez. Il Sada ha impressionato contro Trento, mentre in semifinale con il Funvic ieri ha incontrato qualche difficoltà in più. Il servizio il punto di forza della formazione verde-oro.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della finale del Mondiale per Club maschile che vede di fronte il Sada Cruzeiro e la Lube Civitanova: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, scambio dopo scambio, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 0.30. Buon divertimento a tutti.

