LIVE Snowboard, PSL Bannoye 2021 in DIRETTA: vincono Prommegger e Zogg, italiani fuori dal podio

9.44 I successi di giornata sono andati alla svizzera Julie Zogg in campo femminile e all’austriaco Andreas Prommegger nella gara maschile. I migliori degli azzurri sono stati Roland Fischnaller e Aaron March, entrambi eliminati ai quarti di finale.

9.43 Si chiude dunque il primo PSL della Coppa del Mondo 2021-2022 di snowboard parallelo.

9.41 Vince Prommegger! L’austriaco rimonta dopo un errore a metà gara di Lee e conquista il 20° successo in carriera. Secondo quindi il coreano, autore comunque di una bellissima gara.

9.40 Ora la Big Final maschile. Al via il coreano Lee e l’austriaco Prommegger.

9.38 L’austriaco Auner vince la Small Final maschile e ottiene il suo secondo podio in Coppa del Mondo. Quarto l’altro austriaco Obmann.

9.34 Ottava vittoria in carriera per la svizzera Julie Zogg! Sconfitta di 17 centesimi Tsubaki Miki che chiude quindi seconda (miglior risultato in Coppa del Mondo per la 18enne).

9.33 È ora della Big Final femminile. La giapponese Miki sfida la svizzera Zogg.

9.32 La russa Kurochkina si aggiudica la Small Final e conquista il secondo podio in carriera. Quarta la tedesca Hofmeister.

9.27 Il coreano Lee sconfigge l’austriaco Obmann e raggiunge Prommegger nella Big Final. La sfida per il terzo posto sarà invece tra i due austriaci Auner e Obmann.

9.26 Prommegger vince per un centesimo il derby austriaco contro Auner al termine di una run spettacolare.

9.25 Ora sotto con le semifinali maschili. Ai nastri di partenza ben tre austriaci e un coreano

9.23 Tutto facile anche per la svizzera Zogg dopo il brutto errore iniziale di Hofmeister. Sarà Zogg-Miki la finale femminile.

9.21 Impresa della 18enne Tsubaki Miki che beneficia di un grave errore della russa Kurochkina e vola in finale per la prima volta in carriera.

9.20 Si parte con le semifinali femminili.

9.16 Con questa eliminazione se ne vanno tutte le speranze italiane di podio. Giornata difficile per lo snowboard azzurro.

9.15 NOOOOO, FUORI ANCHE MARCH! Obmann è più aggressivo e vince con 13 centesimi di vantaggio.

9.13 Ora tocca ad Aaron March che se la vedrà con l’austriaco Obmann.

9.11 PECCATO, FISCHNALLER ELIMINATO! L’azzurro sbaglia a metà gara e poi esce nel tentativo di rimonta. Vola in semifinale il coreano Lee.

9.10 È il momento di Fischnaller. Forza Roland!

9.09 Passa l’austriaco Auner che sconfigge il bulgaro Yankov.

9.07 Il russo Loginov commette un errore nelle ultime porte ed esce dalla gara. Prommegger ringrazia e vola in semifinale.

9.06 Passiamo ai quarti di finale maschili.

9.05 Delineate dunque le semifinali femminili: la russa Kurochkina sfiderà la giapponese Miki, mentre la tedesca Hofmeister se la vedrà con la svizzera Zogg.

9.04 È la tedesca Hofmeister l’ultima semifinalista. Fuori la svizzera Kummer.

9.03 La svizzera Zogg vince la terza run ed elimina l’austriaca Dujmovits.

9.02 La 18enne Miki sconfigge l’austriaca Ulbing.

9.01 La russa Kurochkina è la prima semifinalista. Sconfitta la svizzera Jenny.

9.00 Si parte con i quarti di finale femminili.

8.59 Saranno dunque due gli azzurri nei quarti di finale. Fischnaller, che se la vedrà con il coreano Lee, e March, che sfiderà l’austriaco Obmann. Possibile derby azzurro in semifinale.

8.58 TUTTO FACILE PER AARON! L’azzurro vince nettamente e accede al prossimo turno.

8.56 Ora l’ultimo ottavo di finale: il nostro Aaron March si scontra con lo svizzero Galmarini.

8.55 NOOOO! Felicetti commette un errore fatale e salta una porta. Avanti Obmann.

8.54 È il momento di Felicetti. L’italiano se la vedrà con l’austriaco Obmann.

8.53 BENE COSÌ! Fischnaller vince di 9 centesimi e accede ai quarti di finale.

8.52 Tocca a Fischnaller. L’azzurro sfida il russo Rus.

8.50 Il tedesco Baumeister sbaglia e salta una porta. Si qualifica dunque il coreano Lee.

8.48 Dominio dell’austriaco Auner nella quarta run. Eliminato il canadese Gaudet.

8.46 Passa il bulgaro Yankov che sconfigge lo statunitense Winters per due centesimi.

8.45 L’austriaco Prommegger sconfigge il connazionale Karl e vola al prossimo turno.

8.44 Peccato, Coratti cerca di recuperare dopo un errore a metà gara ma salta una porta. Eliminato. Passa dunque ai quarti il russo.

8.43 Già un azzurro nella prima batteria. Si tratta di Edwin Coratti che sfiderà il giovane Loginov.

8.42 È il momento degli ottavi di finale maschili. 4 azzurri al via!

8.41 La svizzera Kummer è l’ultima qualificata ai quarti. Eliminata la giapponese Takeuchi.

8.40 Clamorosa rimonta di Hofmeister. La tedesca recupera alla grande dopo un brutto errore e accede ai quarti di finale. Fuori la connazionale Langenhorst.

8.38 La svizzera Zogg fa fuori l’ucraina Dancha.

8.37 L’austriaca Dujmovits strappa il pass per i quarti. Eliminata la russa Soboleva.

8.36 L’austriaca Ulbing sconfigge la connazionale Riegler.

8.35 NOOOOOOOO, CHE SFORTUNA! Ochner ottiene lo stesso tempo di Tsubaki Miki. A passare ai quarti è però la giapponese in virtù del miglior tempo delle qualificazioni.

8.34 È il momento di Ochner. Forza Nadia!

8.33 Nella seconda batteria passa la tedesca Hochreiter che sconfigge per 15 centesimali russa Kurochkina.

8.31 Sbaglia Schoeffmann, avanza Jenny.

8.30 Parte la gara. La prima run è tra Jenny (SUI) e Schoeffmann (AUT).

8.27 Bellissima giornata di sole oggi a Bannoye (Russia). È tutto pronto per il primo ottavo di finale.

8.23 Ecco invece quello maschile:

RUS LOGINOV Dmitrii – CORATTI Edwin ITA

AUT PROMMEGGER Andreas – KARL Benjamin AUT

USA WINTERS Cody – YANKOV Radoslav BUL

AUT AUNER Arvid – GAUDER Arnaud CAN

KOR LEE Sangho – BAUMEISTER Stefan GER

RUS WILD Victor – FISCHNALLER Roland ITA

AUT OBMANN Fabian – FELICIETTI Mirko ITA

ITA MARCH Aaron – GALMARINI Nevin SUI

8.20 Nel tabellone femminile c’è da segnalare la clamorosa eliminazione della russa Sofiya Nadyrshina. Era una delle favorite di oggi.

8.18 Ecco il tabellone femminile:

SUI JENNY Ladina – SCHOEFFMANN Sabine AUT

RUS KUROCHKINA Anastasiia – HOCHREITER Melanie GER

JPN MIKI Tsubaki – OCHNER Nadya ITA

AUT ULBING Daniela – RIEGLER Claudia AUT

AUT DUJMOVITS Julia – SOBOLEVA Natalia RUS

SUI ZOGG Julie – DANCHA Annamari UKR

GER LANGENHORST Carolin – HOFMEISTER Ramona Theresia

SUI KUMMER Patrizia – TAKEUCHI Tomoka JPN

8.15 Si partirà con gli ottavi di finale femminili, a seguire ovviamente quelli maschili.

07.45 La fase finale scatterà alle ore 08.30 italiane.

07.40 Sono cinque gli azzurri che superano le qualificazioni: tra le donne ce la fa Nadya Ochner, nona, mentre tra gli uomini passano alla fase finale Aaron March, 3°, Roland Fischnaller, 10°, Mirko Felicetti, 11°, ed Edwin Coratti, 13°.

07.35 Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale del primo PSL della Coppa del Mondo 2021-2022 di snowboard alpino. Quest’oggi a Bannoye (Russia) andrà in scena una gara che si preannuncia davvero scoppiettante.

Dopo il deludente PGS di ieri gli italiani avranno subito spazio per riscattarsi, ma prima sarà ovviamente necessario passare le qualificazioni. Ecco gli azzurri che prenderanno il via nella giornata odierna: Roland Fischnaller, Aaron March, Mirko Felicetti, Edwin Coratti, Maurizio Bormolini, Gabriel Messner e Daniele Bagozza in campo maschile, mentre per quanto riguarda le femmine il nostro Paese farà affidamento su Nadya Ochner, Lucia Dalmasso, Jasmin Coratti e Elisa Caffont. L’obiettivo in casa Italia sarà inizialmente quello di portare più rappresentanti possibili alle fasi finali e poi provare ad imporsi ad alti livelli con gli atleti azzurri più in forma.

A competere per le prime posizioni nella gara maschile troveremo quasi sicuramente l’austriaco Andreas Prommegger e il russo Dmitry Loginov, mentre in campo femminile le favorite per la vittoria saranno le prime due del PGS di ieri, ovvero la russa Sofiya Nadyrshina e la tedesca Ramona Theresia Hofmeister.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta della gara maschile e femminile. L’appuntamento è per oggi alle ore 8:30, non mancate!

Foto: LM-LPS/Luca Tedeschi